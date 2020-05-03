РУС
4 667 64

Степанов о смягчении карантина: "Мы не имеем права расслабляться и говорить, что уже все позади"

Решение Всемирной организации здоровья о продлении действия глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса дает сигнал всем странам, что опасность еще находится на очень высоком уровне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-брифинге в воскресенье.

"Если мы посмотрим на это решение Всемирной организации здравоохранения, то она дает очень четкий сигнал: опасность еще находится на очень высоком уровне, и поэтому мы не имеем права расслабляться и говорить, что уже все позади. Очень важно, чтобы мы и в дальнейшем следовали советам специалистов, которые занимаются противоэпидемическими мероприятиями, которые занимаются карантинными мероприятиями на основе анализа ситуации, в том числе в Украине", - сказал Степанов.

Руководитель Минздрава заверил, что Украина очень внимательно прислушивается к советам специалистов и на основе этих советов предлагает, которые смягчения карантинных мероприятий и в какие сроки будут осуществляться.

"Я уже неоднократно говорил, что исходя из сегодняшней ситуации мы планируем смягчать карантин уже начиная с 11 мая. Это скажется и на разрешении прогулок в парках, на открытии тех или иных магазинов, салонов, парикмахерских и всего остального. Но с очень четким алгоритмом, как там надо себя вести - с дистанцией, с использованием средств индивидуальной защиты и т.п.", - рассказал он.

Министр также призывает украинцев следовать советам Министерства здравоохранения и не подвергать себя и близких опасности заразиться COVID-19.

"Что касается других выводов, которые Министерство здравоохранения делает из этой пандемии, - мы начали уже процесс восстановления как инфекционной службы, так и противоэпидемических служб, которые, к сожалению, у нас практически были полностью разрушены", - сказал Степанов.

+27
Ну шо высрался ? С облегчением
+27
Степанов,не переживай так за фирму жены - она успеет еще заработать на поставках медпродукции,пока ты при должности.
+13
давай, тобі в Епіцентр на зміну пора
Степанов о смягчении карантина: "Мы не имеем права расслабляться и говорить, что уже все позади"
Порохососы = антипрививочники = "вируса нет, его придумали масоны".
Ну шо высрался ? С облегчением
за мат тут бан, не? Или своре Потроха можно что угодно писать?
показать весь комментарий
Манюня, навчись хоч матам, потім пиши.
показать весь комментарий
тебя заспамили нехорошие люди.
показать весь комментарий
Да знаю.. потому что 80% здесь подлизы Потроха. Нормальных же людей банят, вот и результат..
показать весь комментарий
Тримай боржок, стукачок
показать весь комментарий
Степанов про пом'якшення карантину: "Ми не маємо права розслаблятися і говорити, що вже все позаду"
Это только в Украине лохотрон. Потому, что эпидемия здесь была в январе 2020 г.
показать весь комментарий
Вы вообще в курсе что короновирус был обнаружен ещё в 1965 году?
Загуглите https://www.google.com/search?client=opera&sxsrf=ALeKk025Z7L5CIE7feIXNrj1U9bN2bu2Sg%3A1588535654311&ei=ZiGvXqTDEpLcrgSUyqTYAg&q=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D0%B1%D1%8B%D0%BB+%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD+%D0%B5%D1%89%D1%91+%D0%B2+&oq=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D0%B1%D1%8B%D0%BB+%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD+%D0%B5%D1%89%D1%91+%D0%B2+&gs_lcp=**************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwikjo27vJjpAhUSrosKHRQlCSsQ4dUDCAs&uact=5 короновирус был обнаружен ещё в
показать весь комментарий
і на тебе і на твоє мнєніє
Степанов о смягчении карантина: "Мы не имеем права расслабляться и говорить, что уже все позади" - Цензор.НЕТ 7660
вот это бомбануло у секты Потроха!..
показать весь комментарий
давай, тобі в Епіцентр на зміну пора
Степанов о смягчении карантина: "Мы не имеем права расслабляться и говорить, что уже все позади"
Степанов о смягчении карантина: "Мы не имеем права расслабляться и говорить, что уже все позади" - Цензор.НЕТ 6516
показать весь комментарий
Степанов про пом'якшення карантину: "Ми не маємо права розслаблятися і говорити, що вже все позаду" - Цензор.НЕТ 406
показать весь комментарий
Степанов,не переживай так за фирму жены - она успеет еще заработать на поставках медпродукции,пока ты при должности.
показать весь комментарий
Степанов о смягчении карантина: "Мы не имеем права расслабляться и говорить, что уже все позади"
показать весь комментарий
Ви що!? Від бездіяльності в умовах карантину масово побіжать реєструвати ФОПи з таким видом діяльності. Тоді навіть бюджета США не вистачить.
показать весь комментарий
Так виглядає кінець війни з рашею Зеленський-стайл !!!

Степанов о смягчении карантина: "Мы не имеем права расслабляться и говорить, что уже все позади" - Цензор.НЕТ 9989

https://twitter.com/babaikit/status/1256461848355893250/photo/1
Степанов о смягчении карантина: "Мы не имеем права расслабляться и говорить, что уже все позади" - Цензор.НЕТ 3358
показать весь комментарий
Так головнокомандуючий же наказав відійти за лінію розведення, відійшли би і не поранили б.
показать весь комментарий
Как он уже достал своими благоглупостями! Делает вид, что не знает, что от голода загнуться - это верняк, а вирусочек он относительно добренький в отличие от идиотов дурантинщиков.
показать весь комментарий
У нас с утра рынок прикрыли. Продавцы всех распинали и рынок открыли. Торгуют. Население фестивалит и радуется. )))
показать весь комментарий
Это где такой праздник жизни? )
показать весь комментарий
Дней через 7-14 увидим...36,6
показать весь комментарий
Еще не все товары Епицентр распродал. Еще рано
показать весь комментарий
Сеть магазинов "Эпицентр " уже закрыли.
показать весь комментарий
Поки тільки на обід.
показать весь комментарий
Откуда инфа?!
показать весь комментарий
От их работников в моём городе .центр Украины..
показать весь комментарий
на их сайте указано то без выходных работают
https://epicentrk.ua/ Епицентр
показать весь комментарий
Значит уже переиграли.
показать весь комментарий
на открытии тех или иных магазинов
Иных уж нет, а те далече (с)
Единые правила для всех у зеко-манды не получаются. Постоянно то те, то иные.
показать весь комментарий
Ему заткнут рот в конце концов? Наши люди уже несколько десятилетий находятся в напряжении, а до этого еще 70 лет были напряжены и это не связано с твоим вонючим карантином!!! Люди устали от вас всех, идите к черту!!! Пока шевелить ногами.
показать весь комментарий
Га-га-га-га. Да вы что ...дети!!!!????? Я знаю маленьких зелёных с 2001 года. Лично!!! А некоторых в лицо..на остановках.У некоторых я даже игры выигрывал, правда чудом остался жив. Поверьте мне, если они начали, то это уже не остановить. Или мы или они. Незнаю как вы, но я им заявил прямо, что вытру собственные ноги об ихнее умершее гавно!!!! Я лично!!! высрусь на ихние могилы, и с удовольствием сам их выкопаю.
Кстати это именно они нас уничтожали цивилизациями не первый раз. Дохли много и миллионами!!!
показать весь комментарий
Те5е дельный совет дают. Возьми вазелин, расслабься и получи удовольствие.
показать весь комментарий
Да, профессиональный торгаш, как никто другой, разбирается в медицинских вопросах. Эпидемиолог непризнанный, однако.
показать весь комментарий
Как уже ******* эта секта свидетелей коронавируса!
ГрипП как грипп. Не лучше и не хуже остальных гриппов.
Но, ссуки, все предыдущие годы всем было покую, а тут устроили танцы с бубнами.
Уhuйкали мировую экономику. По прогнозам того же оона из-за ухудшения экономической ситуации в мире от голода может умереть на 35 млн чел больше.
Правильно трампушка этот зажравшийся воз финансирования лишил.
показать весь комментарий
Московские попы тоже карантин не признавали, как результат всю Лавру заразили, теперь в больницах лежат, есть там и умершие.

Соевые враги народа запели в унисон с московскими попами и выполняют план Путина по уничтожению украинцев и Украины как государства.
показать весь комментарий
Так чего службы в кацапских рассадниках не запретили вовремя, ЗЕдятлы...
показать весь комментарий
зебил, где фСБУ с преследованием терроризма от РПЦ московского патриархата?

А -а-а, фСБУ сейчас терроризирует Черкассы за то, что они посягнули на монополию Эпицентра на завезенный Мриями товар...
показать весь комментарий
ніхто не розслабляється бо ніхто й не напрягався. запитання до Степанова, як можна пояснити такий високий процент захворювання коронавірусом в Україні мед працівників? і чому при такому високому рівню захворювання серед мед працівників така непропорційно мала частка захворювання та смертності населення від короновіруса? у мене одне пояснення. природжений імунитет українців до коронавіруса. про маніпуляції зі статистикою я навіть думати не хочу, бо це не схоже на нашу владу.
показать весь комментарий
Умных до умных а его к зеле громоотводом.
показать весь комментарий
Прохання дебілів в новинах не викладувати.Кому воно потрібно,хоча і міністр липовий?
показать весь комментарий
А там інших і нема.
показать весь комментарий
Я щитаю что "не расслабление" всех должно также сопровождаться сокращением и невыплатой зп "министру" Степанову. Ато он как то не поприжался, а другим советует "не расслабляться". И чтото от него каких то ценных предложений, кроме карантина на 2 года не слышно. Непойму, он министр чего? Похоже министр карантинных мероприятий.
показать весь комментарий
ВОЗ продана с потрохами, США прекратили финансирование ВОЗ за бесполезностью..
На решнеия ВОЗ смотрят только дебилы без мозгов.

Будем знать, кто такой Степанов.
показать весь комментарий
Это ты, жирная рожа, так говоришь потому, что тебе зарплату платят, а другие статьи расходов бюджета урезают. А вот если бы тебе платили с задержкой, и не всю, а 30%, ты бы может и начал шурупать как всей стране и не заболеть, но и не загнуться без денег.
показать весь комментарий
Ну и нерасслабляйтесь, у вас Степанов и К° все ещё впереди, за угробленную экономику и доведение до крайней нищеты людей.
показать весь комментарий
Степанов, вы так забрехались, шо вам расслабиться никогда теперь нельзя будет - только повеситься.
показать весь комментарий
Намордники на всех одели, но ещё не успели одеть ошейники.
показать весь комментарий
Я так понимаю , заплатите людям по 6-8 тысяч за месяц сидения дома И нет вопросов будут сидеть 2000 на дитей Фопов и все ,вы прикалываетесь , это уже не смешно Мрази зеленые , с каким удовольствие будем наблюдать ,как вас люстрируют на каштанах
показать весь комментарий
А почему в Европе не ослабляют карантин? У нас в Швейцарии около 100 заражений в день, а карантин пока не собираются снимать. И почему?...
показать весь комментарий
У вас жировая прослойка в разы толще.
показать весь комментарий
В Украине эпидемия прошла в январе-феврале,но здравоохранение в стране на столько слабое, что зафиксировало только много случаев воспаления лёгких. Сейчас вторая волна которая раз 10 слабее первой.
показать весь комментарий
а то мы без ваших ценных советов...не знаем что и как делать...ваше бл..ь дело следить чтоб люди соблюдали элементарные правила безопасности...но если человек довбой.б...то тут никакие ограничения и карантины не помогут...тупой ещё тупее...
показать весь комментарий
"Степанов про пом'якшення карантину: "Ми не маємо права розслаблятися і говорити, що вже все позаду""- дійсно,дійсно таким кретинам не можна розслаблятися ,їх чекає "захоплююча подорож " у "країну вічного карантину" на санітарну глибину у пластикових біг бегах,після двохмісячного "вялення" в тіні київських каштанів!
показать весь комментарий
Треба вже зрозуміти, що вся ця "пандемія" - це ретельно спланована операція метою якої є встановлення тотального контролю над світом. Частина людей буде знищена через штучно створену економічну кризу та голод. Інша буде перетворена на рабів, які будуть працювати за їжу, та радіти, коли пани їм дозволять прогулянку в парку.
показать весь комментарий
