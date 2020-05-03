Степанов о смягчении карантина: "Мы не имеем права расслабляться и говорить, что уже все позади"
Решение Всемирной организации здоровья о продлении действия глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса дает сигнал всем странам, что опасность еще находится на очень высоком уровне.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-брифинге в воскресенье.
"Если мы посмотрим на это решение Всемирной организации здравоохранения, то она дает очень четкий сигнал: опасность еще находится на очень высоком уровне, и поэтому мы не имеем права расслабляться и говорить, что уже все позади. Очень важно, чтобы мы и в дальнейшем следовали советам специалистов, которые занимаются противоэпидемическими мероприятиями, которые занимаются карантинными мероприятиями на основе анализа ситуации, в том числе в Украине", - сказал Степанов.
Руководитель Минздрава заверил, что Украина очень внимательно прислушивается к советам специалистов и на основе этих советов предлагает, которые смягчения карантинных мероприятий и в какие сроки будут осуществляться.
"Я уже неоднократно говорил, что исходя из сегодняшней ситуации мы планируем смягчать карантин уже начиная с 11 мая. Это скажется и на разрешении прогулок в парках, на открытии тех или иных магазинов, салонов, парикмахерских и всего остального. Но с очень четким алгоритмом, как там надо себя вести - с дистанцией, с использованием средств индивидуальной защиты и т.п.", - рассказал он.
Министр также призывает украинцев следовать советам Министерства здравоохранения и не подвергать себя и близких опасности заразиться COVID-19.
"Что касается других выводов, которые Министерство здравоохранения делает из этой пандемии, - мы начали уже процесс восстановления как инфекционной службы, так и противоэпидемических служб, которые, к сожалению, у нас практически были полностью разрушены", - сказал Степанов.
Иных уж нет, а те далече (с)
Единые правила для всех у зеко-манды не получаются. Постоянно то те, то иные.
Кстати это именно они нас уничтожали цивилизациями не первый раз. Дохли много и миллионами!!!
ГрипП как грипп. Не лучше и не хуже остальных гриппов.
Но, ссуки, все предыдущие годы всем было покую, а тут устроили танцы с бубнами.
Уhuйкали мировую экономику. По прогнозам того же оона из-за ухудшения экономической ситуации в мире от голода может умереть на 35 млн чел больше.
Правильно трампушка этот зажравшийся воз финансирования лишил.
Соевые враги народа запели в унисон с московскими попами и выполняют план Путина по уничтожению украинцев и Украины как государства.
А -а-а, фСБУ сейчас терроризирует Черкассы за то, что они посягнули на монополию Эпицентра на завезенный Мриями товар...
На решнеия ВОЗ смотрят только дебилы без мозгов.
Будем знать, кто такой Степанов.