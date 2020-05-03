Степанов о смягчении карантина: "Мы не имеем права расслабляться и говорить, что уже все позади"

Решение Всемирной организации здоровья о продлении действия глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса дает сигнал всем странам, что опасность еще находится на очень высоком уровне.

такое мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-брифинге в воскресенье.

"Если мы посмотрим на это решение Всемирной организации здравоохранения, то она дает очень четкий сигнал: опасность еще находится на очень высоком уровне, и поэтому мы не имеем права расслабляться и говорить, что уже все позади. Очень важно, чтобы мы и в дальнейшем следовали советам специалистов, которые занимаются противоэпидемическими мероприятиями, которые занимаются карантинными мероприятиями на основе анализа ситуации, в том числе в Украине", - сказал Степанов.

Руководитель Минздрава заверил, что Украина очень внимательно прислушивается к советам специалистов и на основе этих советов предлагает, которые смягчения карантинных мероприятий и в какие сроки будут осуществляться.

"Я уже неоднократно говорил, что исходя из сегодняшней ситуации мы планируем смягчать карантин уже начиная с 11 мая. Это скажется и на разрешении прогулок в парках, на открытии тех или иных магазинов, салонов, парикмахерских и всего остального. Но с очень четким алгоритмом, как там надо себя вести - с дистанцией, с использованием средств индивидуальной защиты и т.п.", - рассказал он.

Министр также призывает украинцев следовать советам Министерства здравоохранения и не подвергать себя и близких опасности заразиться COVID-19.

"Что касается других выводов, которые Министерство здравоохранения делает из этой пандемии, - мы начали уже процесс восстановления как инфекционной службы, так и противоэпидемических служб, которые, к сожалению, у нас практически были полностью разрушены", - сказал Степанов.