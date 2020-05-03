РУС
Трое украинских воинов получили боевые травмы вследствие минометных обстрелов наемников РФ в воскресенье, - штаб ООС

Трое украинских воинов получили боевые травмы вследствие минометных обстрелов наемников РФ в воскресенье, - штаб ООС

В воскресенье, 3 мая, наемники российско-террористических войск в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук

"Так, по украинским защитникам вблизи Орехово, оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 30 мин. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы", - сообщает штаб.

Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение

"Такие преступные действия захватчиков еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - отметили в пресс-центре ООС.

"Обороняющиеся подразделения Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям РФ достойный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в пресс-центре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов получили ранения, наемники РФ 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

обстрел (29640) Донбасс (26966) наемники рф (2102) операция Объединенных сил (6766)
Пораненим хлопцям швидкого і повного одужання. Бережи Вас Боже!
Нехай згинуть усі вороги України!
03.05.2020 11:57
Швидкого одужання нашим героям
03.05.2020 12:01
А от у чому тут прікол нової влади, називати поранення воїна ЗСУ від ворожого обстрілу на фронті, ТРАВМОЮ?
03.05.2020 12:31
Пораненим хлопцям швидкого і повного одужання. Бережи Вас Боже!
Нехай згинуть усі вороги України!
03.05.2020 11:57
травмірованим - так хитрожопо обізвані поранення без відірваних ніг та рук
03.05.2020 12:07
Добре, що хоч не пишуть «подстрєлілі»....
03.05.2020 12:33
за травму не платять - юридична казуїстіка
03.05.2020 16:03
Не знаєш, то і не звіздИ Опіки - це не травми?
03.05.2020 14:08
йа знаю, шо "ранєнійє" має наслідки юридичні, а "травма" випадає із послужного спіска
03.05.2020 14:31
Усі втрати особового складу військ під час війни чи у період бойових дій мають назву загальних втрат і діляться на 2 види - незворотні та санітарні.
03.05.2020 14:51
До незворотних втрат відносять убитих і тих, що пропали без вісті, або потрапили у полон.
03.05.2020 14:52
Під санітарними втратами військ прийнято вважати осіб, які за станом здоров'я втратили боєздатність чи працездатність не менше ніж на одну добу і потрапили в медичні пункти або лікувальні заклади
03.05.2020 14:54
До бойових втрат відносяться також втрати особового складу від впливу інших несприятливих факторів бойової обстановки (перегрівання, охолодження, відмороження, гострі реактивні стани і інше).
03.05.2020 14:56
санітарні втрати за етіологією і видами ураження діляться на такі класи:

А - механічні ушкодження (кульові, осколочні поранення, закриті травми і інші);
Б - термічні ураження (опіки і відмороження);
В - радіаційні ураження (гострі, хронічні, комбіновані);
Г - ураження отруйними речовинами;
Д - ураження бактеріальними засобами (біологічною зброєю);
Є - реактивні стани (особливо при застосуванні ЗМУ).
03.05.2020 14:58
В класифікаторі втрат немає БОЙОВОЇ ТРАВМИ. Якшо опік став причиною госпіталізації, то це ПОРАНЕННЯ!
03.05.2020 15:00
ТРАВМУ придумали шоп не платити соціальні виплати в зв'язку з пораненням!
03.05.2020 15:01
а хитрожопі чиновники придумали шо якшо бійця вибухом відкине і він зламає ногу чи руку - то це не поранення, а бойова травма - тіпа, с лєсніци упал
03.05.2020 15:03
і останнє: опік - це термічне ураження згідно з класифікацією санітарних втрат - ПОРАНЕННЯ, якшо боєць вибув на добу із строю та потребує перев'язок хоча б у медпункті
03.05.2020 15:06
Синку, я оцінив твої блукання гуглом по МКХ - 10. Але у військово-польовій хірургії у всьому світі визначають поранення, як результат дії ранячого снаряду з пошкодженням покровів тіла (наявністю РАНИ) і пошкодження інших факторів без утворення РАН - травми. Окремо стоїть вибухова травма, при якій через багатофакторність впливу виникають одночасно і рани, і травми. Бойова травма виділена окремо тому, що на війні деколи по пьяні один одному щелепи та ребра ламають... Зрозуміло? До речі, зрадо**бе, відкрию тобі величезну таємницю - виплати по пораненню і по бойовій травмі ОДНАКОВІ і залежать від ступеню втрати працездатності
03.05.2020 15:21
поняв - якшо шкуру пробило і виступила крапля крові - то рана, а якшо всі кістки переломано, череп розтрощено, мозок всмятку, інсульт та внутрішня кровотеча, але наружу не потекло - то травма
03.05.2020 15:36
так тільки це чисто медичний термін, для ваших хєрургічних протоколів має значення, а у класифікаторі (військовому юридичному документі) цей термін не використовується, а от хитрожопі канцелярські чиновники притянули із медицини - ніби всьо правильно - травма - дірки нема, але мона заткнути тим терміном фінансову дірочку - не виплатити бійцеві соціалку за поранення
03.05.2020 15:41
відкрию тобі величезну таємницю - виплати по пораненню і по бойовій травмі ОДНАКОВІ і залежать від ступеню втрати працездатності
-----------------------------
пруф, інакше ти - зрадоj*п
03.05.2020 15:48
в постанові Кабміну №975 від 25.12.2013 (з поправками від 2017) мова йдеться лише про поранення (контузія, травма або каліцтво), а травма окремо не виділяється, а показана тільки як один з видів поранення. Так шо формально виплата полагаєця тіко за поранення, а не за непонятну "бойову травму" - юридична казуїстика
03.05.2020 16:01
Ти упоротий троль-невдаха. Скигли далі. Ви ж вже рік живете за лозунгом чЛєніна - чим гірше, тим краще. Тебе не дивує, що НІХТО з поранених та травмованих на війні ще до суду не подавав? Не думав - ЧОМУ? Але тисСкигли, не зупиняйся
03.05.2020 16:13
мо' й подавав - хто зна'? А йа не скиглю, а розібрався в темі, бо надіятися на прахвєсіАналів годі - при тому шо юристів, іканамістів, підагогів та дохтурів як собак нерізаних, а якраз в цих сферах повна ЖОПА: правовий бєспрєдєл і завал, криза і ніщєта, пєдагоги путають полюса Землі, а діти - подавно, а всі хто може лікуватись біжать за кордон шоп не потрапляти в лапи послєдоватєлєй йозефа менгелє
03.05.2020 17:01
*надіятись на Зє!більних прахвєсіАналів - вони не могли пояснити свому пріпіЗє!дєнту чому курс гривні тримаєця, кажуть "ми самі не понімаєм, а воно ж (Зє!лупа) вовсє тупе - як йому розтлумачити?"
03.05.2020 17:21
і ше одне: РАНА і ПОРАНЕННЯ - то різні речі. Рана - то коли дзюрочка в шкурі і кров виступила. З медичної точки зору є небезбека вторинного інфікування - значить тра ізолювати - пов'язкою, клєйєм, піною, рідиною на основі лантаноїдів, тощо... А ПОРАНЕННЯ - це враження шо вивело бійця зі строю (зробило нєработоспособним) на сутки і більше. Ураження може мати разний характер (рана, травма, контузія, каліцтво...) і степінь важкості.
03.05.2020 16:53
Швидкого одужання нашим героям
03.05.2020 12:01
та досить той рєжим тулити!!! Там постояннийє обстрєли. Рєжим тільки для наших - стрилять нізззя! Залишайєця заритись як миші і чекати поки пронесе. Чи не пронесе
03.05.2020 12:05
мона подумати шо на цій гілці вороги і недруги України коментують - нє, то вороги та недруги вишивають тут хрестиком
03.05.2020 12:10
С окончанием карантина велика вероятность усиления противостояния.
Украинским солдатам надо помагать, дабы здоровыми возвращались... Готовимся.
03.05.2020 12:10
Найкраща допомога нашим воїнам - не мішати, а то зв'язали руки і підставили під обстріли
03.05.2020 13:15
З моєго боку - допомога. А заважати - то не має до мене відношення. Ті, хто заважає воїнам відновити державний кордон, заважають і мені.
03.05.2020 21:21
А от у чому тут прікол нової влади, називати поранення воїна ЗСУ від ворожого обстрілу на фронті, ТРАВМОЮ?
03.05.2020 12:31
Добре що не називають "нещасний випадок"
03.05.2020 12:39
Тому що опік це травма. А в чому прикол розганяти зраду про поранення і травми, не маючи медичної освіти?
03.05.2020 14:09
в класифікаторі бойових санітарних втрат (поранень) нема "бойової травми" - її придумали шоп не виплачувати бійцям соціалку, положену за травму, та не записують у послужний список
03.05.2020 15:18
опік - це клас Б - термічні ураження. Якшо в результаті такого опіку боєць випадає на добу із строю, то це вже ПОРАНЕННЯ
03.05.2020 15:20
Хлопчик, не потрібно з гугловою освітою читати лекції з хірургії хірургу
03.05.2020 15:23
от для того і гуголь, шоп такого хєрурга разоблачіть
03.05.2020 15:26
йа тобі не про хірургію, а про класифікатор санітарних втрат, а він писаний для воєнних - а уж там і хвельшером радуцьким не тра' бути, шоп второпати про шо мова йде
03.05.2020 15:28
как ізвєсно, мєдіціна - точнєйшая із наук, устіпайєт только богословію
03.05.2020 15:29
наші врачі - то позор нації - кубло корупції, так шо стидись тут хєрургом своїм світити
03.05.2020 15:30
шоп не платити бійцям соціалку. Будь яке ураження, шо вибиває бійця на добу (і більше) із строю, вважається ПОРАНЕННЯМ
03.05.2020 15:22
Шо, бляха, за термін? Відколи зєлєнь при владі, у нас поранених хлопців називають травмованими. Скоро з цього словосполучення слово "бойова" зникне.
03.05.2020 12:40
будь-яке ураження шо приводить до вибуття бійця із строю більне ніж на добу - ПОРАНЕННЯ. За нього бійцю повинні виплатити відповідну соціалку та занести до послужного списку. БОЙОВА ТРАВМА - такого в класифікаторі бойових санітарних втрат (пораненнь) НЕМАЄ, а значить, мона нічого не платити
03.05.2020 15:25
а от ответки как при Порохе..что дом дрожал..я так и не услышал
03.05.2020 12:49
В 2014 під Дебальцеве,яке злив ЗРАДНИК Порохнявий,в"перемир'я" нас накривала ствольна арта та "гради",якби не наш комбриг Шаптала то був би другий "іловайськ".
03.05.2020 12:59
Слава Захистникам України! На державні посади треба вибирати лиш з тих хто воював мінімум 1 рік з московськими окупантами.
03.05.2020 12:50
За каждого раненного воина Украины- три убитых свино-собаки (немцы звали русских-швайне-хунд) Может немцы были правы?
03.05.2020 16:53
Так ЗЕвлада хоче закінчити війну. Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"
Троє українських воїнів зазнали бойових травм унаслідок мінометного обстрілу найманців РФ у неділю, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 941
03.05.2020 17:30
Стандарт ВСТ 01.305.003 - 2019 (01) «Медичне забезпечення. Класифікація бойових уражень, небойових травм та захворювань у Збройних Силах України» розроблено і введено з метою запровадження у медичній службі ЗСУ класифікації й номенклатури бойових уражень і небойових травм за етіопатогенетичним (причиною та перебігом) й анатомічним принципом і не передбачає розподілу втрат за ознакою «бойові-небойові». Тобто цей Стандарт дає змогу кодувати бойові ураження та небойові травми під час розробки документів медичного обліку та звітності в інформаційних системах.
03.05.2020 17:32
У того у кого в голові немає війни напевно була родова травма.
Тепер ця травма його переслідує.
03.05.2020 19:12
 
 