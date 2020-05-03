Трое украинских воинов получили боевые травмы вследствие минометных обстрелов наемников РФ в воскресенье, - штаб ООС

В воскресенье, 3 мая, наемники российско-террористических войск в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук

"Так, по украинским защитникам вблизи Орехово, оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 30 мин. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы", - сообщает штаб.

Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение

"Такие преступные действия захватчиков еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - отметили в пресс-центре ООС.

"Обороняющиеся подразделения Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям РФ достойный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в пресс-центре.

