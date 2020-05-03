Трое украинских воинов получили боевые травмы вследствие минометных обстрелов наемников РФ в воскресенье, - штаб ООС
В воскресенье, 3 мая, наемники российско-террористических войск в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук
"Так, по украинским защитникам вблизи Орехово, оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 30 мин. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы", - сообщает штаб.
Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение
"Такие преступные действия захватчиков еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - отметили в пресс-центре ООС.
"Обороняющиеся подразделения Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям РФ достойный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в пресс-центре.
Нехай згинуть усі вороги України!
А - механічні ушкодження (кульові, осколочні поранення, закриті травми і інші);
Б - термічні ураження (опіки і відмороження);
В - радіаційні ураження (гострі, хронічні, комбіновані);
Г - ураження отруйними речовинами;
Д - ураження бактеріальними засобами (біологічною зброєю);
Є - реактивні стани (особливо при застосуванні ЗМУ).
-----------------------------
пруф, інакше ти - зрадоj*п
Украинским солдатам надо помагать, дабы здоровыми возвращались... Готовимся.
Тепер ця травма його переслідує.