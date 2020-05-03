РУС
Новости Коронавирус и карантин
11 343 102

Смягчение карантина: Минздрав финализирует и скоро опубликует документ с требованиями для бизнеса, - Ляшко

В Министерстве здравоохранения готовится перечень временных противоэпидемиологических требований к парикмахерским, салонам красоты, хозяйственным магазинам, кафе и т.д., при выполнении которых им будет разрешено работать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Правительством планируется смягчение карантина... Сейчас в Минздраве мы уже финализируем временные требования для проведения профилактических мероприятий при осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, при торговле хозяйственными товарами, работе кафе, автомоек, предоставлении адвокатских и нотариальных услуг и тому подобное", пишет он.

По словам главного государственного санитарного врача, Минздрав планирует опубликовать соответствующий документ на выходных, чтобы у предпринимателей было время подготовиться к открытию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин в Черкассах: Мобильные группы полиции проводят работу с бизнесом, - прокуратура

"И как бы уже не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно ли", - пишет Ляшко, отмечая, что полная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мероприятий - это 120-140 тыс. смертей до конца уже этого года.

Смягчение карантина: Минздрав финализирует и скоро опубликует документ с требованиями для бизнеса, - Ляшко 01
Топ комментарии
+19
Смягчение карантина: Минздрав финализирует и скоро опубликует документ с требованиями для бизнеса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2895
03.05.2020 12:16 Ответить
+18
Главной целью спецоперации "коронавирус" является уничтожение среднего и малого бизнеса, плюс уничтожение среднего класса как такового.
03.05.2020 12:04 Ответить
+15
ЗЕвладі поки не даси пенделя, вони і не почешуться.
03.05.2020 11:58 Ответить
Минздрав свои требования может засунуть себе в задницу. Я не в курсе, что Минздрав уполномочен что-то требовать.
03.05.2020 15:54 Ответить
Треба вже зрозуміти, що вся ця "пандемія" - це ретельно спланована операція метою якої є встановлення тотального контролю над світом. Частина людей буде знищена через штучно створену економічну кризу та голод. Інша буде перетворена на рабів, які будуть працювати за їжу, та радіти, коли пани їм дозволять прогулянку в парку.
03.05.2020 21:10 Ответить
