Смягчение карантина: Минздрав финализирует и скоро опубликует документ с требованиями для бизнеса, - Ляшко

В Министерстве здравоохранения готовится перечень временных противоэпидемиологических требований к парикмахерским, салонам красоты, хозяйственным магазинам, кафе и т.д., при выполнении которых им будет разрешено работать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Правительством планируется смягчение карантина... Сейчас в Минздраве мы уже финализируем временные требования для проведения профилактических мероприятий при осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, при торговле хозяйственными товарами, работе кафе, автомоек, предоставлении адвокатских и нотариальных услуг и тому подобное", пишет он.

По словам главного государственного санитарного врача, Минздрав планирует опубликовать соответствующий документ на выходных, чтобы у предпринимателей было время подготовиться к открытию.

"И как бы уже не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно ли", - пишет Ляшко, отмечая, что полная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мероприятий - это 120-140 тыс. смертей до конца уже этого года.






