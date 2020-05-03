РУС
За минувшие сутки в Украину прибыли более 550 человек, которых эвакуировали специальными рейсами из четырех стран в связи с пандемией коронавируса и закрытием границам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В ведомстве отмечают, что ни у кого из вернувшихся не выявили коронавирус. Они пройдут двухнедельную самоизоляцию при помощи приложения "Действуй дома".

"Пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили четыре специальных пассажирских авиарейса из Нью-Йорка (США), Лиссабона (Португалия), Парижа (Франция) и Цюриха (Швейцария). Этими самолетами в Украину прибыло более 550 пассажиров. Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Пассажиры этих авиарейсов выбрали предусмотренные карантинные ограничения с применением приложения "Действий дома", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецрейс эвакуировал 85 украинцев и девять граждан Беларуси из Ливана, - МИД

карантин (16729) эвакуация (2183) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ.

Оце і все, що треба знати про карантин в Україні.
03.05.2020 12:22 Ответить
+5
Зря они это сделали. Очень скоро вернувшиеся поймут, что оказались в стойле для быдла, без права выезда.
03.05.2020 12:24 Ответить
+4
За сутки в Украину прибыли более 550 эвакуированных украинцев из четырех стран мира - Цензор.НЕТ 4934
03.05.2020 12:27 Ответить
Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ.

Оце і все, що треба знати про карантин в Україні.
03.05.2020 12:22 Ответить
Зря они это сделали. Очень скоро вернувшиеся поймут, что оказались в стойле для быдла, без права выезда.
03.05.2020 12:24 Ответить
кто тебе мешает выехать ? садись в авто своё и вали .
03.05.2020 12:54 Ответить
Дурачка не включай,не нужно мне там своё авто.
03.05.2020 14:42 Ответить
в глазах дурачка , все такие.
03.05.2020 14:45 Ответить
Почему ЗЕбилы так любят в глаза заглядывать?
03.05.2020 16:03 Ответить
тебе , ущербному нэзэбилу.

Глаза понятней, чем слова,
Слова, порой, лишь смысл туманят…
А взгляд. Ну разве он обманет
Того, кто может в нём читать.

03.05.2020 16:10 Ответить
Спасибо,и прослезился и блеванул.Жги есчё.
03.05.2020 16:16 Ответить
это всё что ты можешь.... блевать со слезами на глазах …
03.05.2020 16:20 Ответить
их завезли, чтобы ты еще дольше мычал на карантине, бл
03.05.2020 19:35 Ответить
А вот меня всегда интересовало, что больше подавляет иммунную систему: реальный арест (обсерация в клоповнике под надзором) или электронный (замечательна программочка, которая постоянно держит в напряжении: ни придремать, ни.. ну вы правильно подумали).
03.05.2020 12:25 Ответить
И чего им в тех Испаниях не сидится?
03.05.2020 12:25 Ответить
бо там похорони дорогі.
03.05.2020 12:30 Ответить
в нашей тюрьме режим мягче и нарушить легче....
03.05.2020 12:31 Ответить
Маски у многих даже на этом (показательном) фото не надеты или надеты как попало.
За сутки в Украину прибыли более 550 эвакуированных украинцев из четырех стран мира - Цензор.НЕТ 2193
03.05.2020 12:25 Ответить
За сутки в Украину прибыли более 550 эвакуированных украинцев из четырех стран мира - Цензор.НЕТ 4934
03.05.2020 12:27 Ответить
Сколько считаешь правильным сидеть под домашним арестом и для чего?
03.05.2020 12:30 Ответить
Пойди и похмелись. При чём тут арест, если они ещё в самолёте без масок?
03.05.2020 12:31 Ответить
Ответить нечего. Понял. Не смею более злоупотреблять вниманием.
03.05.2020 12:32 Ответить
Хто носив масочку на пасочку ,насиму буде сосати ЙУХлапоньку!
03.05.2020 14:28 Ответить
Согласен. И как с таким народом страну строить Зеленскому?
03.05.2020 12:32 Ответить
Так это ж и есть избиратель Галабародьки, который успешно ведет Украину в рашку
03.05.2020 12:36 Ответить
Народа нет,есть население.Был бы народ,не было бы ЗЕлёной гниды.
03.05.2020 14:46 Ответить
бо не всі барани, намордники для хворих на голову
03.05.2020 12:37 Ответить
Намордники или для всех, или ни для кого. Развели вы Коль Оболонских и разную подобную пи*доту. Кто хочет без намордников- отдельным самолётом и за очень отдельную плату.
03.05.2020 13:18 Ответить
С этих стран едут богатые люди.
03.05.2020 13:15 Ответить
Прыг-скок, прыг-скок Я веселый гонококк. Открывайте шире двери Я принес вам гонореи!
03.05.2020 14:11 Ответить
ТріПерок- було би більше в рифму!
03.05.2020 14:29 Ответить
А херсонка собачкой из Уханя сама добралась автостопом в Украину без всяких обсерваций и проверок температур
Все что нужно знать про эффективные меры предотвращения эпидемии от зебуина и его антимайданной банды реваншистов
03.05.2020 14:38 Ответить
Сейчас из-за приезжих, продлят карантин на месяц, так как икубационый период, потом ещё на месяц и т.д, пока половина украинцев не вымрет для полного вторжения х.йла.
03.05.2020 15:40 Ответить
 
 