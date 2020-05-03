РУС
10 042 319

Государство должно компенсировать малому и среднему бизнесу потери от карантина, - Порошенко

Государство должно компенсировать малому и среднему бизнесу потери от карантина, - Порошенко

Если государство вводит жесткие ограничения на период карантина, оно обязано компенсировать потери, которые несет малый и средний бизнес. Пока в Украине, в отличие от других стран мира, власть не предложила антикризисной стратегии для спасения предпринимателей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность", об этом заявил пятый президент Украины, лидер политсилы Петр Порошенко.

"Если государство вводит карантин - государство должно компенсировать малому и среднему бизнесу потери от карантина. Так делается во всем мире, кроме Украины", - отмечает Порошенко.

Лидер "ЕС" в очередной раз подтвердил, что фракция готова оказать профессиональную поддержку для разработки антикризисной стратегии, которой пока нет.

"Мы готовы предоставить весь интеллектуальный потенциал нашей политической силы для того, чтобы объединить усилия на противодействие коронавирусу, на противодействие экономическому кризису. Мы должны объединиться для того, чтобы совместно преодолевать вызовы и угрозы", - убежден Порошенко.

+53
РОшен заплатил 2 миллиарда налогов в бюджет Украины, в отличии от Оманского Шапито 95 которое оформлено в офшорке Кипра и полностью убыточно по документам, и не заплатило ни 1 копейки в бюджет за всю историю. Но ЗЕбильный скот именно Рошен хочет национализировать.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:45 Ответить
+31
Проте оманська фабрика квартальних ідіотів, та її московські партнери сотні тисяч податків заплатили в кацяпський бюджет за свої фільмеци.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:57 Ответить
+28
Липецкая фабрика давно арестована с 2015 года..Арестованы счета и имущество. Она не могла платить налоги никуда. Хватит кремлёвские фейки распространять малоросс https://censor.net/user/310038
показать весь комментарий
03.05.2020 12:59 Ответить
и не только ему!!! а каждому гражданину по 5х кратной минимальной з/п!!!!!
показать весь комментарий
03.05.2020 15:42 Ответить
И ремонт в квартирах сделать!
показать весь комментарий
03.05.2020 15:43 Ответить
Урра, пэтя обосрался...ой, отозвался))
ЄСануті, гайда дрочити під статтю))
показать весь комментарий
03.05.2020 16:00 Ответить
порох как всегда говорит о том чего у нас никогда не сделают ( и он бы то-же не сделал будь он у руля )
порох не говорит о коррупции и ворах , при нем и то и другое расцвело пышным цветом ,
зеленые ударно продолжают
показать весь комментарий
03.05.2020 16:03 Ответить
Можно большому бизнесу врезать по полной налоги и компенсировать малому... Да, Петя? Или я про большой бизнес пургу гоню?)
показать весь комментарий
03.05.2020 16:28 Ответить
...то же мені компенсатор херов . де ***** ти **** гроші дів які біженцям у всьому Мире збирали , ??? де пенсії війскових яки ти морда поросяча вкрала .
показать весь комментарий
03.05.2020 16:33 Ответить
Поддержка состоит в том что б дать кредиты на сумму 30 млрд под 5%. Но это не поддержка, даже кредит неясно как платить. У людей до эпидемии бизнес работал без кредита, а теперь надо влазить в долг? 30 млрд надо пустить на выплату зарплат работникам на 2-3 месяца.
показать весь комментарий
03.05.2020 17:37 Ответить
Хотя скорее всего и Порошенко не выплатил деньги.проблема слишком масштабная.. Это результат работы за последние 30 лет или неработы.
показать весь комментарий
03.05.2020 17:39 Ответить
а что в России флаг поменялся?
показать весь комментарий
03.05.2020 20:41 Ответить
Очень правильно сказал Порошенко
показать весь комментарий
03.05.2020 20:39 Ответить
Держава має компенсувати малому і середньому бізнесу втрати від карантину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7298
показать весь комментарий
03.05.2020 21:23 Ответить
Помолимся,же Господу,за долголетье барина и стал креститься дряхлою,дрожащею рукой.Зебилье на колени,во здравие Шмаркли.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:30 Ответить
Петя, покажи пример - подай бизнесу на пропитание. Одной фабрики хватит - продай и всем помоги. Что, не получается? Даже Янек своим в офисе больше платил. Жлоб и барыга! На Майдане через кровь пришел к власти. Да что говорить, войну не закончил, что ещё не сделал? Может виновных по Майдану закрыл? А нет, занят был, карманы набивал
.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:36 Ответить
да все они в оппозиции правильно говорят . Нужно просто понять . хочется или нет , плохие или хорошие , но ! Ни Юле , ни Пепе , ни Гриценко не светит стать президентами . нужно выдвигать других патриотов без антирейтинга . Большая ошибка, тут упоминать Пороха и др .Если распорошатся голоса , на этих товарищей , то придут Портновы ,Бойки и прочая мразь .Времени еще много , не тупите !
показать весь комментарий
03.05.2020 22:57 Ответить
Святкова тема для української бавовни та ольгінських. Перші свої пердаки потушили, другі на тарілку щчєй заробили.
показать весь комментарий
03.05.2020 23:01 Ответить
Ни разу не популист
показать весь комментарий
04.05.2020 08:29 Ответить
Страница 4 из 4
 
 