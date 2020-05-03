Государство должно компенсировать малому и среднему бизнесу потери от карантина, - Порошенко

Если государство вводит жесткие ограничения на период карантина, оно обязано компенсировать потери, которые несет малый и средний бизнес. Пока в Украине, в отличие от других стран мира, власть не предложила антикризисной стратегии для спасения предпринимателей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность", об этом заявил пятый президент Украины, лидер политсилы Петр Порошенко.

"Если государство вводит карантин - государство должно компенсировать малому и среднему бизнесу потери от карантина. Так делается во всем мире, кроме Украины", - отмечает Порошенко.

Лидер "ЕС" в очередной раз подтвердил, что фракция готова оказать профессиональную поддержку для разработки антикризисной стратегии, которой пока нет.

"Мы готовы предоставить весь интеллектуальный потенциал нашей политической силы для того, чтобы объединить усилия на противодействие коронавирусу, на противодействие экономическому кризису. Мы должны объединиться для того, чтобы совместно преодолевать вызовы и угрозы", - убежден Порошенко.

