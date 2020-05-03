РУС
На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности прошла акция протеста представителей малого бизнеса. Они требовали от власти соблюдения их конституционных прав: на труд и равные условия ведения предпринимательской деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 01
На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 02
На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 03
На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 04

Организаторы акции назвали 5 требований, которые по их мнению могут спасти малый бизнес и экономику Украины:

1. Снять ограничения и запустить весь бизнес страны, при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований.
2. На законодательном уровне отменить налоги с бизнеса, которому было запрещено вести предпринимательскую деятельность в период карантина.
3. Ввести мораторий на проверки бизнеса, до проведения реформы контролирующих органов.
4. Отменить фискализацию для микропредпринимательства и криминальный "кэш бэк".
5. Ввести льготное кредитование для микробизнеса с однозначными, простыми и четкими условиями выдачи.

На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 05
На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 06
На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 07
На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 08

На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 09

На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 10
На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 11
На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 12
На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 13
На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 14
На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 15
На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 16

На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 17
На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 18
На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 08
На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 09
На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 21
На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 22

На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений 23

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

