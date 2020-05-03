На Майдане Незалежности представители малого бизнеса в одиночных пикетах требовали снятия карантинных ограничений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве на Майдане Незалежности прошла акция протеста представителей малого бизнеса. Они требовали от власти соблюдения их конституционных прав: на труд и равные условия ведения предпринимательской деятельности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Организаторы акции назвали 5 требований, которые по их мнению могут спасти малый бизнес и экономику Украины:
1. Снять ограничения и запустить весь бизнес страны, при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований.
2. На законодательном уровне отменить налоги с бизнеса, которому было запрещено вести предпринимательскую деятельность в период карантина.
3. Ввести мораторий на проверки бизнеса, до проведения реформы контролирующих органов.
4. Отменить фискализацию для микропредпринимательства и криминальный "кэш бэк".
5. Ввести льготное кредитование для микробизнеса с однозначными, простыми и четкими условиями выдачи.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
