Ройтбурд обратился к Зеленскому: "Господин президент, я знаю, кто виноват в трагедии 2 мая в Одессе"
Директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд уверен, что без трагедии 2 мая сегодня не было бы единой Украины, а Одесса могла бы стать для Украины еще одним Донецком, Луганском и Крымом.
Как передает Цензор.НЕТ, на своей странице в Facebook Ройтбурд обратился к Зеленскому. Приводим его текст полностью.
"Уважаемый господин президент!
Смею Вас заверить, что я знаю чесну відповідь на болюче питання, хто винен у трагедії 2 травня 2014 року в Одессе.
Более того – я знаю, что эта трагедия предотвратила катастрофу.
Катастрофу несоизмеримо более страшную. От которой Одесса могла бы уже не оправиться никогда.
А Украина никогда не стала бы землею не розбрату, а братерства де Львів, Одеса, Дніпро, Донецьк і Сімферополь – мирна, квітуча та єдина країна.
Потому, что если бы 2 травня 2014 року в історію цього прекрасного міста не була вписана трагічна, кривава сторінка, если бы в этот день в Одессе не была остановлена русская весна, то Одесса (а может быть, и не только Одесса) стала бы для Украины такой же фантомной болью, как стали Крым, Донецк, и Луганск.
А может быть, не дай Бог, и Украины никакой бы не было.
И я уверен что, цей тяжкий епізод нашої нової історії ми обов’язково будемо пам’ятати. Бо хочемо будувати сучасну та сильну Україну, а не серую зону, не "Новороссию", в которую нас пытались загнать ті, хто винен у трагедії 2 травня 2014 року. Спасибо за понимание – а.р."
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
он и следствие, и прокуратура, и суд.
на вот, прочти само себе о себе: "Лаптекопытный, здесь водки нет!"
Фактично, після перемоги українців в Одесі ***** мусив включити "план "Б"" і вгамувати апетити.