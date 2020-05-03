РУС
Ройтбурд обратился к Зеленскому: "Господин президент, я знаю, кто виноват в трагедии 2 мая в Одессе"

Директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд уверен, что без трагедии 2 мая сегодня не было бы единой Украины, а Одесса могла бы стать для Украины еще одним Донецком, Луганском и Крымом.

Как передает Цензор.НЕТ, на своей странице в Facebook Ройтбурд обратился к Зеленскому. Приводим его текст полностью.

"Уважаемый господин президент!

Смею Вас заверить, что я знаю чесну відповідь на болюче питання, хто винен у трагедії 2 травня 2014 року в Одессе.

Более того – я знаю, что эта трагедия предотвратила катастрофу.

Катастрофу несоизмеримо более страшную. От которой Одесса могла бы уже не оправиться никогда.

А Украина никогда не стала бы землею не розбрату, а братерства де Львів, Одеса, Дніпро, Донецьк і Сімферополь – мирна, квітуча та єдина країна.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленскому, Дмитруку, Леонову надо посмотреть заявление сгоревшего в Доме профсоюзов Кушнарева, прежде чем сожалеть о "жертвах", - Бутусов. ВИДЕО

Потому, что если бы 2 травня 2014 року в історію цього прекрасного міста не була вписана трагічна, кривава сторінка, если бы в этот день в Одессе не была остановлена русская весна, то Одесса (а может быть, и не только Одесса) стала бы для Украины такой же фантомной болью, как стали Крым, Донецк, и Луганск.

А может быть, не дай Бог, и Украины никакой бы не было.

И я уверен что, цей тяжкий епізод нашої нової історії ми обов’язково будемо пам’ятати. Бо хочемо будувати сучасну та сильну Україну, а не серую зону, не "Новороссию", в которую нас пытались загнать ті, хто винен у трагедії 2 травня 2014 року. Спасибо за понимание – а.р."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обращение Зеленского: "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?"

Зеленский Владимир (21993) Одесса (8025) трагедия (242) Ройтбурд Александр (43)
+159
Браво!
03.05.2020 13:06 Ответить
+151
Ройтбурд обратился к Зеленскому: "Господин президент, я знаю, кто виноват в трагедии 2 мая в Одессе" - Цензор.НЕТ 3138
03.05.2020 13:08 Ответить
+104
Ройтбурд обратился к Зеленскому: "Господин президент, я знаю, кто виноват в трагедии 2 мая в Одессе" - Цензор.НЕТ 2577
03.05.2020 13:11 Ответить
он всё знает...
он и следствие, и прокуратура, и суд.
03.05.2020 22:11 Ответить
Лаптекопытный, здесь водки нет!
03.05.2020 23:30 Ответить
хорошо ты исключительно само себе о себе сказало.
на вот, прочти само себе о себе: "Лаптекопытный, здесь водки нет!"
04.05.2020 04:36 Ответить
повага тим хто реально розуміе суть подій
03.05.2020 23:30 Ответить
Тепер зрозумілі вислови Сивуха в ролі порадника ...
03.05.2020 23:34 Ответить
а членограй таки конченый урод. пора уже импичмент чуваку объявлять. так обосраться за год не сумел никто из бывших гнид харантов. )))))
03.05.2020 23:47 Ответить
почему они все называют "трагедия"??? победа над врагами Украины - это трагедия??? Это мать вашу победа! Так надо было делать и в Крыму и на Донбассе! трагедия - это может для России, потому что ее шавок завалили, а для Украины и Украинцев - это сокрушительная победа над злом пробравшимся в наш дом! Предатели - это крысы, которые грызут фундамент нашего дома общего - Украины, а когда этих грызунов и паразитов уничтожают, то мать ее сладкая победа! А когда мусора тоже предали страну и вместе с предателями стали в один ряд, то в таком случае народ переходит на режим гражданской обороны, а по другому никак, что думает кто то, что народ будет тихо смотреть, как захватывают их дом??? да хер там, народ - это и есть государство, а не мусора и не власть, а тем более предательская! Только один народ - это государство и он хозяин и он может делать все для защиты своего дома! И никакой ублюдок не смеет открывать свою грязную вонючую пасть на народ, который защищает Украину! Одесситы и Харьковчане показали хороший пример, как надо поступать с врагами! Их надо уничтожать и твой дом будет в мире! А если крыс не уничтожать, то будет так, как в Донбассе, Осетии, Абхазии, Приднистровье...
04.05.2020 01:44 Ответить
ЗЕ-лохторат негодует...
04.05.2020 04:27 Ответить
Здається, зеленський ненавидить Україну. Це відчувалось і в його квартальських знущальних жартах і продовжується в його оцінках подій останніх 5 років. Він весь час намагається їх принизити і очорнити, або хоча б кинути на них тінь. І це єдине, де він не бреше, він насправді так думає. Зла іронія долі України. Але цю долю обрали самі українці.
04.05.2020 04:47 Ответить
Абсолютно правильно говорит уважаемый господин Александр Ройтбурд! Пропутинские дэбилы сами загнали себя в крысиный угол. Зато Украина существует . Слава Героям! Смерть свино-собакам (швайне-хунд перевод с немецкого)
04.05.2020 06:18 Ответить
И об этом... Украинцы никто вам|нам не запрещает создавать свои общины с вашим/нашим церковным приходом УПЦ ,а потом объеденяться в громады.Почему украинцы не могут быть едины и чтобы со своим государством ,что и кто этому мешает, и почему если стихийно украинцы хотят своего ,то их называют националистами некоторые даже кличут нацистами и этим затуманивают сознание настоящим хозяивам своей земли.Все мы видим какое приемущество имеет еврейская,ромская и др общины, а вот украинцы недогадываются ,что им нужно тоже начинать образовываться с общин в громады и тогда украинской общине легче и на равных будет ставить на место другие общины у которых имеется свой приход, которые не желают жить по законам украинского государства. Теперь смотрите украинцы как на вашей /нашей земле интересно вписались общины с другой верой и ловко учавствуют в Земельном законодательсте,чтобы потом у вас /нас как у националистов или как они говорят нацистов ЗЕМЛЮ прибрать и купить,конечно для картинки и украинцы получат свои небольшие наделы и так во всём всё проиисходит,так что думайте содавать первичные общины у себя и потом их бьеденять в громады или ходите ещё 40 лет за Моисеем и набирайтесь ума
04.05.2020 08:53 Ответить
Украинцы не ленитесь управлять нашим государством Украина!
04.05.2020 09:03 Ответить
Повторю те, що писав у ті дні: Одеса не тільки зупинила просування "руSSай весны", а й попредила маштабне вторгнення кацапських військ. Якби тоді в Одесі перемогли скацаплені то, почалася б повномаштабна агресія з проривом мацковських військ аж жо ПМР, Україна була б відрізана від морів, а можливо і гірше.
Фактично, після перемоги українців в Одесі ***** мусив включити "план "Б"" і вгамувати апетити.
04.05.2020 09:59 Ответить
Смотрел вчера отрывок из передачи с Пиховшеком на ньюс-ван. Обсуждали 2 мая 2014 в Одессе... Хотелось себя ущипнуть, я будто какой-то рашистский канал включил. Мне даже трудно описать, какой поток прокремлевского дерьма лился на тех, кто в студии пытался отстоять украинскую позицию. В общем, ждем якуневича и Ко.
04.05.2020 11:01 Ответить
нууу, Пиховшек всегда был пророссийским, от начала.
06.05.2020 10:44 Ответить
Ви думаєте, що воно зрозуміє?

Ройтбурд звернувся до Зеленського: "Пане президенте, я знаю, хто винен у трагедії 2 травня в Одесі" - Цензор.НЕТ 6045
04.05.2020 13:43 Ответить
Такой праздничный шашлык нужно устраивать каждый год.
05.05.2020 14:24 Ответить
молодцы одесситы. Не то что дончане... Дончане сами проsрали всё. Как и луганчане.
06.05.2020 10:45 Ответить
Страница 5 из 5
 
 