РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8684 посетителя онлайн
Новости
10 697 252

Лукашенко не собирается отменять парад ко Дню Победы: "Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам"

Лукашенко не собирается отменять парад ко Дню Победы: "Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам"

Президент Беларуси Александр Лукашенко не намерен отменять парад в честь 75-летия Победы, так как он имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом он заявил сегодня на совещании.

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны. - Ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались", - заявил глава государства.

При этом Лукашенко предупредил организаторов, что если будет принято это предложение, то "никого тащить на это мероприятие не надо". "Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", - подчеркнул белорусский лидер.

Смотрите также: Лукашенко: "Беларуси карантин не нужен. Да меня люди на вилы поднимут!". ВИДЕО

Лукашенко рассказал, что среди желающих посетить парад есть и ветераны вооруженных сил. "Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики - стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые. Поэтому никого на это массовое мероприятие тащить не надо", - сказал президент.

"Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам. И вообще, Беларусь - это живой памятник той войны. И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств", - добавил глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Назло коронавирусу: в Беларуси проходит республиканский субботник, Лукашенко сажает сосны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Лукашенко в связи с этим отметил, что отдельные российские депутаты и сенаторы также изъявили желание посетить парад в Минске. "Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери", - заверил белорусский лидер.

В целом он уверен, что парад - это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие. "Потому что оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада", - сказал Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 10 тысяч человек болеют COVID-19 в Беларуси, Лукашенко объясняет отсутствие карантина нежеланием попасть в экономическую зависимость

Автор: 

Беларусь (8018) День Победы (1231) Лукашенко Александр (3647) парад (658)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
та хозяин-барин..можно потом разбрестись по норам и тихо задыхаться от коронавируса...
те люди умирали защищая Родину (и семьи и дом) а эти можно подвергнуть опасности ради пиара бацьки...
чего-то напомнило Чернобыль...как выгоняли детей и людей на парады, не смотря на радиацию и первые смерти от невидимого врага...
все хорошо в меру! и на карантине можно продумать праздничные мероприятия - никто ж не говорит что надо забыть... просто может массовый парад...неуместное и опасное...зрелище
показать весь комментарий
03.05.2020 13:31 Ответить
+14
Да кто верит в эту статистику от Бацьки, наверное только конченная тупоголовая вата
показать весь комментарий
03.05.2020 14:18 Ответить
+13
Если после этого парада апокалипсиса в Беларуси не будет (а его не будет), Нюрнберг-2 для подонков дурантинщиков станет выглядеть реальностью. Вот и бесятся мерзавцы.
показать весь комментарий
03.05.2020 13:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Победное шествие вируса по планете остановить невозможно.
Пока не переболеет 60-80 процентов населения т.н. стадный иммунитет не образуется и будут продолжаться вспышки .
Что,каждый раз ставить жизнь на тормоз?
Это невозможно.
Так что может быть этот Лукашенко и прав.
Во всяком он не побоялся взять на себя ответственность .
показать весь комментарий
03.05.2020 15:20 Ответить
Ну тоді чого тягнути кота за бейці?
Збери усю свою сім'ю, дітей батьків, дідусів з бабусями - і йдіть допомогати лікарям, що борються з КОВІД. Швидше перехворієте - швидше повернетеся до звичайного стану.
А якщо когось по дорозі втратите - ну що ж, зато життя "не на гальмах" в тих, хто виживе.
Якщо такі будуть.
показать весь комментарий
03.05.2020 17:45 Ответить
Ми вже. I я , i жiнка, i дiти.
Вiд цього не сховаeшся
I не вiдкупишся.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:01 Ответить
А ось звідки ваша сміливість! Вам пощастило, ви не померли, тому на інших можете тепер не зважати?
Ситий голодного завжди не зрозуміє.
Є різні тактики зустрічі пандемії. Можна сподіватися на появу колективного імунітету і пустити все, як годиться. Але тоді доведеться як в Нью-Йорку стикнутися з тотальним дефіцитом лікарів, засобів захисту, місць в моргах та герметичної упаковки для трупів.
А можна призупинити економіку і максимально сповільнити поширення захворення, намагаючись втратити мінімум населення до появи ліків або/та вакцин.
Італія, Іспанія, США, Британія, рф, Швеція починали з першої тактики і всі врешті-решт змушено перейшли на другу.
І лише особливо упороті типу лукашенки вперто ігнорують наслідки.
Але це лише демонструює, що такій владі на громадян плювати.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:19 Ответить
Можно сказать так. Никто не знает , что это за зараза. Какие действия правильные, а какие нет. Я уже писала о том, что , возможно, нужно было бы за деньги провести такой эксперимент, где есть страна , в которой нет карантина вообще. Лукашенко проводит этот эксперимент на людях бесплатно. Очень хочется, чтобы белорусов заболело как можно меньше. Так как эта пандемия явно не последняя. И, конечно, лучше без карантина. Ответы мы узнаем очень скоро. Страшно конечно за такой риск. Но , в любом случае, белорусам я бы советовала на парад не ходить. Это все фигня, не стоящая риска потом валятся в больнице в искусственной коме под ивл или , как минимум, дома с температурой 40. Пусть на парад уж точно ваш долбо@б совковый Лукашенко сам идёт.
показать весь комментарий
03.05.2020 15:30 Ответить
Беларусов не заболеет меньше или больше. Так же как меньше или больше не заболеют немцы, аргентинцы или украинцы. Их заболеет ровно столько сколько людей в принципе восприимчивые к этому вирусу. Вирус, который, как пишут находится везде на поверхностях, в воздухе, в почве. Если, теоретически, закрыть каждого в отдельную капсулу то да. Но прктически как это выполнить.Как атмосферу планеты подать каждому индивидуально.
показать весь комментарий
03.05.2020 15:46 Ответить
Это ваша личная точка зрения. Которая может быть правильной, но и может быть ошибочной. Если есть барьеры, то необязательно все переболеют. Это преувеличение однозначно.
показать весь комментарий
03.05.2020 15:48 Ответить
Объязательно переболеете (повезёт -в бессимптомной форме) если ведёте более-менее активный образ жизни и не вакцинированы.
показать весь комментарий
03.05.2020 16:14 Ответить
Вот так и советские люди Украины шли на демонстрацию из под палки 1 мая 1986году, с радостными лицами,а еврейское население спешно покидало Киев и ехали все в сторону Одессы и Крыма... Мало кто с украинцев знал, что это за зараза. Какие действия правильные, а какие нет.
показать весь комментарий
03.05.2020 15:47 Ответить
То было другое. Тогда информация была скрыта. Здесь же скрыть ничего невозможно при наличии инета. Есдинственное, возможна манипуляция с цифрами.
В любом случае, остановить Лукашенко мы не можем. Можем только наблюдать. Через два месяца все станет ясным
показать весь комментарий
03.05.2020 15:51 Ответить
По осени, не сомневаюсь, будет то же что на Украине с изоляцией
показать весь комментарий
03.05.2020 16:15 Ответить
На Украине ? - понятно. Вы за собой там смотрите. В Украине карантин начался на две или три недели раньше, чем у вас путен объявил не карантин, а каникулы. И все рассеяне принялись бухать и веселиться.
показать весь комментарий
03.05.2020 17:20 Ответить
Я хоть и не еврейское население но тоже тогда оказался аж в Ялте. И там слушал все тогдашние страшилки и представлял вымерший Киев и зомби под мостами.
показать весь комментарий
03.05.2020 16:15 Ответить
Які "лякалки"? Людей вивели на демонстрацію і ховали небезпеку.
Лише за тиждень почали показувати, як вертолітники намагаються засипати відкритий реактор. Але про те, скільки ліквідаторів померло протягом місяців, почали говорити лише через роки, і те з шаленим опром влади.
І це на ваш погляд "лякалки"?
Що таке "зомбі" тоді взагалі ніхто не знав, тож напевно, що ви брешете.
показать весь комментарий
03.05.2020 17:55 Ответить
Все "барьеры" - это потёмкинские деревни и очковтирательства, как организаторов этих "барьеров", так и исполнителей.
Ремень безопасности в автомобиле был придуман умными людьми не для гаишников, а для безопасности находящихся в авто. Но те кто находится в авто, почему-то, с завидным упорством считают, что ремень создан именно для гаишников и поэтому его нужно накинуть перед постом или завидев мобильный патруль.
То же самое и с масками - 80% носят их под подбородком и поднимают вверх лишь там где висит табличка "Без маски не входить" и где могут оказаться пополняльщики гос.бюджета наделенные полномочиями налагать штрафы. Да и то, половина из них надевают прикрывая только рот, хотя для дыхания предназначен именно нос. То же самое и с остальными "барьерами", при ближайшем детальном рассмотрении ...
показать весь комментарий
03.05.2020 16:42 Ответить
Тогда нужно воспитывать людей, объяснять , а не наоборот рассказывать, что никакой пандемии нет.
показать весь комментарий
03.05.2020 17:23 Ответить
Молодчик.всем наперекор идет.крепкий орешек оказался батька.посмотрим ,через месяц понятно станет.кто оказался прав.
показать весь комментарий
03.05.2020 15:56 Ответить
Він принижує Пиню. Робить з нього безхребетного слабохарактерного баягуза. С такімі как Пиня вайну нє виіграєшь!
показать весь комментарий
03.05.2020 15:59 Ответить
Верна!
показать весь комментарий
03.05.2020 16:16 Ответить
какая собака кусает руку, которая его кормит?))) только бешенная мне кажется))
показать весь комментарий
03.05.2020 20:55 Ответить
Як на його фоні виглядатиме бункерний Пиня...
Лукашенко не збирається скасовувати парад до Дня Перемоги: "Мене дуже хвилює, що люди не схвалять, якщо ми, злякавшись, розбредемося по норах" - Цензор.НЕТ 7500
показать весь комментарий
03.05.2020 15:57 Ответить
Ну после стольких уколов ботоксом чего ещё ждать?
показать весь комментарий
03.05.2020 16:17 Ответить
Тем более прямо в мозг.
показать весь комментарий
03.05.2020 16:21 Ответить
Вічний безнадійний совковий прісєдатєль_совхоза.
показать весь комментарий
03.05.2020 16:20 Ответить
Маразм по -Мински ,однако. Что за нужда вселенского масштаба гонит этих временщиков на помпезные мероприятия посвященные ЧУЖОЙ И ДАВНЕЙ победе??? Кому,по большому счету,так не хватает пройтись в кампании с карманоминусом в демонострации с ряжеными "участниками" ледового побоища ? Победобесие однако!
показать весь комментарий
03.05.2020 16:23 Ответить
Эта истерия по поводу коронавируса задолбала. Карантин постепенно прекращается во многих странах. Белоруссия вообще показатель. Карантина нет и трупы на улице не валяются.
показать весь комментарий
03.05.2020 16:26 Ответить
Карантин не "припиняють", а послаблюють там, де інтенсивність захворювання вдалося суттєво знизити. Наприклад в Австрії найбільша кількість одночасно хворих (9334 людини) була 3 квітня. З того дня в них протягом цілого місяця кількість хворих постійно знижувалася. На сьогодні там хворіє 1771 людина, тобто в 5,5 разів нижче, ніж на максимумі. Звісно ж їм можно думати про послаблення карантину.
А в Україні кількість одночасно хворих кожного дня зростає, і ніхто не знає коли і як ми досягнемо максимуму, і наскільки великим він буде, і чи зможуть з ним хоч як впоратися лікарі.
показать весь комментарий
03.05.2020 19:58 Ответить
Согласна. Есть пример белорусской компании - все работают.
показать весь комментарий
03.05.2020 16:34 Ответить
А шо это пересичные белорусы пишут на форумах, что у них полная жопа с короновирусом, тяжело болеют,навено брешут.
показать весь комментарий
03.05.2020 16:35 Ответить
Что вам до геноцидника усатого, такого же совкодрочера выбрали преЗедентом, готовтесь к параду в следующем году на 9 мая и к его пожизненному правлению.Жрите, зеленые, не обляпайтесь.
показать весь комментарий
03.05.2020 17:06 Ответить
Кому Лука бацька, тому ***** дядька.Для всех совкодрочеров и малоросов под украинскими аватарками.
показать весь комментарий
03.05.2020 17:12 Ответить
картофельный амператор--вот хитрожопый и картошку сьесть и на писю сесть ..не люблю таких и вашим и нашим..плядь последняя..
показать весь комментарий
03.05.2020 17:28 Ответить
Як би бацька не намагався, йому Роісю не наздогнати - там народу більше...

Russia: 134,687 +10,6331
Belarus: 16,705 +877

А ось із шведськими коронаоптимістами позмагатися можна - населення Швеції та Білорусі за чисельністю майже однакове:

Sweden: 22,317 +235
показать весь комментарий
03.05.2020 18:06 Ответить
Ну не скажите. Это как посмотреть.
В Расее количество заражённых - 97 человек на миллион.
В Беларуси - 1856 человек на миллион.
В Швеции - 2 231 человек на миллион.
Расею сделали давно, а Швецию сделаем после парада. Там ещё пару недель надо, что бы догнать.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:20 Ответить
Кількість інфікованих у зазначених країнах (принаймні офіційно) зростає швидше, ніж у нас, а за вказаним показником китайців ми вже давно обставили. Мова, однак, йде про "німецький" сценарій, а не про російський, білоруський, чи й шведський, хоч без сумніву, до тих сценаріїв нам значно ближче, ніж до словацького, чеського, а навіть польського. Зі Швецією у нас спільного не багато, та й те - у давній історії, а ось з Роісєю та Білоруссю наш кордон найкордоніший.
Німці проводять по сотні тисяч тестів щодня, але вважають, що для безпечного виходу з лохдауну потрібно проводити у шість разів більше. Новіть брекситанці, полишивший свій оксфордський коронаоптимізм, фігачать щодня по 120 тисяч тестів. Але від високонеточних кийських відмовилися і вони, і іспанці, й італійці... Раша проводить тестів значно більше за нас, але їх точність, як і справжні результати там замовчують. Наші, правда, також не все розповідають, але реальну ситуацію тут не стільки замовчують. як просто не уявляють.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:00 Ответить
Совковый баран, но в данном случае схвалюю. Совок должен сдохнуть, как в переносном, так и в прямом смысле. Все на парад!
показать весь комментарий
03.05.2020 20:19 Ответить
И подумайте, что скажут люди )) скажут что ты дятел вуди
показать весь комментарий
03.05.2020 20:50 Ответить
А коли буде парад на честь перемоги над печенігами і половцями?
показать весь комментарий
03.05.2020 20:58 Ответить
1. Вступаем в войну на стороне Германии
2. Делим Польшу
3. В обход блокады снабжаем Германию
4. Обучаем немецких танкистов и летчиков
5. Германия нападает
6. Кричим - помогите!
7. Нам помогают
8. Гитлера убивают всем Миром
9. Объявляем себя победителем Краткий курс истории СССР.
показать весь комментарий
03.05.2020 21:22 Ответить
Лука на самом деле демонстрирует кто пацан а кто бздо из бункера
показать весь комментарий
03.05.2020 22:09 Ответить
Наверх, о товарищи, все по местам!
Последний парад наступает.
показать весь комментарий
04.05.2020 02:22 Ответить
И что, пощады никто не желает?
показать весь комментарий
04.05.2020 10:36 Ответить
Лукашенко не собирается отменять парад ко Дню Победы: "Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам". Тем самым Лукашенко обвиняет в трусости Путина, который спрятался в бункере и отменил парад 9 мая. То есть Лукашенко такой смелый, положительный, а Путин трус, который спрятался в норе и поджал хвост. Лукашенко явно подсиживает Путина
показать весь комментарий
04.05.2020 09:26 Ответить
Ой, подозреваю Бацька надеется стать президентом союзного государства, как Путя помре...
показать весь комментарий
04.05.2020 10:30 Ответить
Лука, проведи парад вместе с РФ 22 июня,,))
показать весь комментарий
04.05.2020 10:59 Ответить
В Бресте. С Бундесвером.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:53 Ответить
Страница 3 из 3
 
 