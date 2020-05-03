Лукашенко не собирается отменять парад ко Дню Победы: "Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам"
Президент Беларуси Александр Лукашенко не намерен отменять парад в честь 75-летия Победы, так как он имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом он заявил сегодня на совещании.
"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны. - Ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались", - заявил глава государства.
При этом Лукашенко предупредил организаторов, что если будет принято это предложение, то "никого тащить на это мероприятие не надо". "Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", - подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко рассказал, что среди желающих посетить парад есть и ветераны вооруженных сил. "Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики - стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые. Поэтому никого на это массовое мероприятие тащить не надо", - сказал президент.
"Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам. И вообще, Беларусь - это живой памятник той войны. И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств", - добавил глава государства.
Лукашенко в связи с этим отметил, что отдельные российские депутаты и сенаторы также изъявили желание посетить парад в Минске. "Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери", - заверил белорусский лидер.
В целом он уверен, что парад - это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие. "Потому что оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада", - сказал Лукашенко.
Пока не переболеет 60-80 процентов населения т.н. стадный иммунитет не образуется и будут продолжаться вспышки .
Что,каждый раз ставить жизнь на тормоз?
Это невозможно.
Так что может быть этот Лукашенко и прав.
Во всяком он не побоялся взять на себя ответственность .
Збери усю свою сім'ю, дітей батьків, дідусів з бабусями - і йдіть допомогати лікарям, що борються з КОВІД. Швидше перехворієте - швидше повернетеся до звичайного стану.
А якщо когось по дорозі втратите - ну що ж, зато життя "не на гальмах" в тих, хто виживе.
Якщо такі будуть.
Вiд цього не сховаeшся
I не вiдкупишся.
Ситий голодного завжди не зрозуміє.
Є різні тактики зустрічі пандемії. Можна сподіватися на появу колективного імунітету і пустити все, як годиться. Але тоді доведеться як в Нью-Йорку стикнутися з тотальним дефіцитом лікарів, засобів захисту, місць в моргах та герметичної упаковки для трупів.
А можна призупинити економіку і максимально сповільнити поширення захворення, намагаючись втратити мінімум населення до появи ліків або/та вакцин.
Італія, Іспанія, США, Британія, рф, Швеція починали з першої тактики і всі врешті-решт змушено перейшли на другу.
І лише особливо упороті типу лукашенки вперто ігнорують наслідки.
Але це лише демонструює, що такій владі на громадян плювати.
В любом случае, остановить Лукашенко мы не можем. Можем только наблюдать. Через два месяца все станет ясным
Лише за тиждень почали показувати, як вертолітники намагаються засипати відкритий реактор. Але про те, скільки ліквідаторів померло протягом місяців, почали говорити лише через роки, і те з шаленим опром влади.
І це на ваш погляд "лякалки"?
Що таке "зомбі" тоді взагалі ніхто не знав, тож напевно, що ви брешете.
Ремень безопасности в автомобиле был придуман умными людьми не для гаишников, а для безопасности находящихся в авто. Но те кто находится в авто, почему-то, с завидным упорством считают, что ремень создан именно для гаишников и поэтому его нужно накинуть перед постом или завидев мобильный патруль.
То же самое и с масками - 80% носят их под подбородком и поднимают вверх лишь там где висит табличка "Без маски не входить" и где могут оказаться пополняльщики гос.бюджета наделенные полномочиями налагать штрафы. Да и то, половина из них надевают прикрывая только рот, хотя для дыхания предназначен именно нос. То же самое и с остальными "барьерами", при ближайшем детальном рассмотрении ...
А в Україні кількість одночасно хворих кожного дня зростає, і ніхто не знає коли і як ми досягнемо максимуму, і наскільки великим він буде, і чи зможуть з ним хоч як впоратися лікарі.
Russia: 134,687 +10,6331
Belarus: 16,705 +877
А ось із шведськими коронаоптимістами позмагатися можна - населення Швеції та Білорусі за чисельністю майже однакове:
Sweden: 22,317 +235
В Расее количество заражённых - 97 человек на миллион.
В Беларуси - 1856 человек на миллион.
В Швеции - 2 231 человек на миллион.
Расею сделали давно, а Швецию сделаем после парада. Там ещё пару недель надо, что бы догнать.
Німці проводять по сотні тисяч тестів щодня, але вважають, що для безпечного виходу з лохдауну потрібно проводити у шість разів більше. Новіть брекситанці, полишивший свій оксфордський коронаоптимізм, фігачать щодня по 120 тисяч тестів. Але від високонеточних кийських відмовилися і вони, і іспанці, й італійці... Раша проводить тестів значно більше за нас, але їх точність, як і справжні результати там замовчують. Наші, правда, також не все розповідають, але реальну ситуацію тут не стільки замовчують. як просто не уявляють.
2. Делим Польшу
3. В обход блокады снабжаем Германию
4. Обучаем немецких танкистов и летчиков
5. Германия нападает
6. Кричим - помогите!
7. Нам помогают
8. Гитлера убивают всем Миром
9. Объявляем себя победителем Краткий курс истории СССР.
Последний парад наступает.