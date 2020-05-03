10 355 112
В России за сутки выявлены 10,6 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 , из них 5,9 тыс. в Москве
За последние сутки в Москве выявлено 5 948 случаев заболевания коронавирусом, что стало рекордом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Всего в столице РФ выявлено 68 606 случаев заболевания коронавирусом. До этого максимальное значение по коронавирусу было отмечено 2 мая - 5 358 случаев. По состоянию на утро воскресенья всего в Москве вылечилось от коронавируса 7029 человек, 729 скончались.
В целом за последние сутки в России подтвержденных новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 633 в 85 регионах. Таким образом, в России нарастающим итогом зарегистрировано 134 687 случаев (+8,6%).
