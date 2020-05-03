РУС
В России за сутки выявлены 10,6 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 , из них 5,9 тыс. в Москве

За последние сутки в Москве выявлено 5 948 случаев заболевания коронавирусом, что стало рекордом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Всего в столице РФ выявлено 68 606 случаев заболевания коронавирусом. До этого максимальное значение по коронавирусу было отмечено 2 мая - 5 358 случаев. По состоянию на утро воскресенья всего в Москве вылечилось от коронавируса 7029 человек, 729 скончались.

В целом за последние сутки в России подтвержденных новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 633 в 85 регионах. Таким образом, в России нарастающим итогом зарегистрировано 134 687 случаев (+8,6%).

Читайте: Премьер-министр РФ Мишустин заявил, что у него диагностирован коронавирус

карантин (16729) москва (3098) россия (97311) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Главное догнать и перегнать Америку!
Ну, "желаю что бы все" (С).
на стіні висить плакат:
кожен кацап пандемії рад!!!
на среной изгойке 404 еще холодно (У нас к примеру уже +25) поэтому в издыхании у кацапни еще очень большой потенциал. как говорят желаю чтобы все, в смысе монголоидные свинособаки отправились к кабздону, а доктор лиза менгле их там в теплый котел со смолой определит.
Чтоб они сдохли там все!
Дохніть, дохніть москалі, підараси ви такі!
У россиян слабое здоровье, в отличии украинцев, которых вирус не берет.
От беззубых до бункера.
Маловато будет, маловато🌪💨
чем больше кацапских козлячих выродков заболеет, тем быстрей наступит мир.
вирус, санкции и нищета помогут принудить кацапов к миру.
Горіть у пеклі москалі
РАССИЯ - ВПЕРЕД!
В США падают цены на бензин.
В ЕВРОПЕ падают цены на автомобили.
В СИНГАПУРЕ падают цены на жильё.
В РОССИИ падают врачи из окон больниц.
И конечно же, в стране победившего путинизма медицина настолько крута, что смертность от коронавируса в 20 раз меньше, чем в Италии. И в 6 раз меньше, чем в Германии...
