В Кривом Роге задержан криминальный авторитет Дед, сбежавший после суда на Николаевщине, - Нацполиция. ФОТО

В Кривом Роге 2 мая задержали криминального авторитета из Армении по прозвищу Дед, который сбежал 28 апреля после суда в Николаевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

В Кривом Роге задержан криминальный авторитет Дед, сбежавший после суда на Николаевщине, - Нацполиция 01

28 апреля криминального авторитета задержали на Закарпатье. Несмотря на пятилетний запрет въезда на территорию Украины, он незаконно вернулся в нашу страну и планировал взять под свой контроль регион.

После задержания в отношении гражданина Армении были составлены административные протоколы, он был доставлен в Вознесенский райсуда Николаевской области. Суд удовлетворил представление правоохранителей о задержании "авторитета" и помещения его в Николаевский пункта временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на 6 месяцев с последующим выдворением.

При выходе из здания суда Деду удалось скрыться.

В Кривом Роге задержан криминальный авторитет Дед, сбежавший после суда на Николаевщине, - Нацполиция 02

Правоохранителям удалось установить его местонахождение и автомобиль, на котором мог передвигаться 55-летний мужчина. На выезде из Кривого Рога в Днепропетровской области был остановлен "Мерседес", в котором находился Дед и двое его охранников.

+20
А когда задержат криворожского окурка?
показать весь комментарий
03.05.2020 14:24 Ответить
+16
Дед не бойся. Купи у д"Ермака телефон Юзика. Юзик в Кривом роге всё порешает
показать весь комментарий
03.05.2020 14:27 Ответить
+12
незаконно вернулся в нашу страну и планировал взять под свой контроль регион.

"окурок" взял под контроль всю страну

смотрю на этих недомерков и вспоминаю: "чем мельче вошь - тем говн..стее"
показать весь комментарий
03.05.2020 14:32 Ответить
А когда задержат криворожского окурка?
показать весь комментарий
03.05.2020 14:24 Ответить
незаконно вернулся в нашу страну и планировал взять под свой контроль регион.

"окурок" взял под контроль всю страну

смотрю на этих недомерков и вспоминаю: "чем мельче вошь - тем говн..стее"
показать весь комментарий
03.05.2020 14:32 Ответить
Дед на№уй надет
показать весь комментарий
03.05.2020 16:10 Ответить
О ваЗЕлине : мал клоп, да вонюч.
показать весь комментарий
03.05.2020 15:17 Ответить
Ша! Вилизуй те що дають.
показать весь комментарий
03.05.2020 16:06 Ответить
Він не окурок він жаба!
показать весь комментарий
03.05.2020 18:34 Ответить
А хто з прикордонників відповів за те що він не законно перетнув кордон? Як завжди винних нема?
показать весь комментарий
03.05.2020 14:25 Ответить
А когда накажут Сраканакуйшвили за прорыв границы?
показать весь комментарий
03.05.2020 15:18 Ответить
Тут за пост проти "рехворматора" заблокували , а Ви : коли його покарають ...
показать весь комментарий
04.05.2020 06:44 Ответить
Да кто-то за это, взяточку хорошую отхватил.
показать весь комментарий
03.05.2020 23:49 Ответить
Cherchez la femme!
К БАБЕ вернулся...
показать весь комментарий
03.05.2020 14:27 Ответить
Дед не бойся. Купи у д"Ермака телефон Юзика. Юзик в Кривом роге всё порешает
показать весь комментарий
03.05.2020 14:27 Ответить
...ну, или успей или жениться на нем! )))
показать весь комментарий
03.05.2020 14:29 Ответить
у бубочки на хазе можно было переждать...а затем метить в премьеры по рехвормам...эх дед-не догадался...
показать весь комментарий
03.05.2020 15:00 Ответить
улыбнуло!!от такой фразы:В Кривом Роге 2 мая задержали криминального авторитета из Армении по прозвищу Дед, Источник: https://censor.net/n3193036 и далее:остановлен "Мерседес", в котором находился Дед и двое его охранников. Источник: https://censor.net/n3193036 странные какие то ,,авторитеты"в современном мире??(под охраной ходят??не удивлюсь уже если эта охрана государственной окажется по факту)
показать весь комментарий
03.05.2020 14:28 Ответить
не может быть, показали фейс упыря!!!!
показать весь комментарий
03.05.2020 14:33 Ответить
ты стихи пишешь?
показать весь комментарий
03.05.2020 14:35 Ответить
нет, я проЗаик!!!
показать весь комментарий
03.05.2020 14:47 Ответить
никто не крьішует?
показать весь комментарий
03.05.2020 14:35 Ответить
Кем, бригадиром Соплей зелёной? Не по Сеньке шапка.
показать весь комментарий
03.05.2020 14:58 Ответить
Звільнять. І Дєда, і мєнтів. У нього з Бєнєю домовленість була.
показать весь комментарий
03.05.2020 14:51 Ответить
он какой то соплеменник рюкзачной собаки, может просто хитрожопая ара.
показать весь комментарий
03.05.2020 15:12 Ответить
.....на ДЖИХАРХАНЯНА смахивает ))))
показать весь комментарий
03.05.2020 15:17 Ответить
шо ни "дед" то авторитет...
и чем же вам...авторитетам.... тут на Вкраїні милій намазано ???
прутся и прутся - ловить захекались ! )))))
показать весь комментарий
03.05.2020 15:19 Ответить
Джигарханян ???
показать весь комментарий
03.05.2020 15:30 Ответить
ошибся ))) Джигарханяна ))))
показать весь комментарий
03.05.2020 16:35 Ответить
Он питух , а не авторитет .Если его зарыть под забором ,то мир и не заметит шо он существовал.
показать весь комментарий
03.05.2020 15:32 Ответить
спасибо жителям Кривбаса за ***********-пид...са!!!
показать весь комментарий
03.05.2020 15:34 Ответить
Схожий на паідстаркуватого Агрохімію (арохамію).
показать весь комментарий
03.05.2020 15:44 Ответить
не -на джигарханьяна помоложе ))
показать весь комментарий
03.05.2020 17:35 Ответить
наша страна превратилась в одстойник для воров , криминальных авторитетов и прочих
душегубов
дома многим из них ждет срок , а у нас они уважаемые и неприкосновенные , АУЕшная пропаганда вот она , соверши любое преступление , грабь и убивай , а когда будет задержание скажи че ты вор , и все , через пару дней на свободе
показать весь комментарий
03.05.2020 15:54 Ответить
Ну и где, как не на родине сейчас главного барыги мог прятаться вор в законе?
показать весь комментарий
03.05.2020 16:09 Ответить
А сцикотно ЗЕкоМАНДЕ прийняти закон про злодійських ватажків (главарєй) ? Було що трохи рушились, але почався гвалт "А как же права чилавекав ?". А як права вбитих, згвалтованих, пограбованих, покалічених цими "автаритетами с падельниками"? Що ЗЄлікі вам канєшно п.х. на пересічних, бо тоді з чиїх рук ви годуватись (кормится) будете.
показать весь комментарий
03.05.2020 16:18 Ответить
Стремно как-то....Деньги ,стало быть , взяли ,отпустили и тут же повязали !? Не приличная схема!
показать весь комментарий
03.05.2020 16:29 Ответить
Приличная.Брать будут пока все деньги не отдаст,а иначе как у него их отнять?)))))))
показать весь комментарий
03.05.2020 22:35 Ответить
икибастос во пахан внатуре а где солнце и надпись вася топай до хазы???
показать весь комментарий
03.05.2020 17:34 Ответить
Их ***** по росту выбирает что-ли?
показать весь комментарий
03.05.2020 17:58 Ответить
 
 