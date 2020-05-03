В Кривом Роге задержан криминальный авторитет Дед, сбежавший после суда на Николаевщине, - Нацполиция. ФОТО

В Кривом Роге 2 мая задержали криминального авторитета из Армении по прозвищу Дед, который сбежал 28 апреля после суда в Николаевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

28 апреля криминального авторитета задержали на Закарпатье. Несмотря на пятилетний запрет въезда на территорию Украины, он незаконно вернулся в нашу страну и планировал взять под свой контроль регион.

После задержания в отношении гражданина Армении были составлены административные протоколы, он был доставлен в Вознесенский райсуда Николаевской области. Суд удовлетворил представление правоохранителей о задержании "авторитета" и помещения его в Николаевский пункта временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на 6 месяцев с последующим выдворением.

При выходе из здания суда Деду удалось скрыться.

Правоохранителям удалось установить его местонахождение и автомобиль, на котором мог передвигаться 55-летний мужчина. На выезде из Кривого Рога в Днепропетровской области был остановлен "Мерседес", в котором находился Дед и двое его охранников.

