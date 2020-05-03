Мэр Черкасс Бондаренко: Городская власть с полицией закрывала "Эпицентр", но через день он открылся

В начале карантина власть Черкасс вместе с полицией закрывали в городе строительный гипермаркет "Эпицентр", однако через день он снова открылся.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Бондаренко рассказал в интервью.

"Когда Кабмин принял постановление о карантине, и когда у нас первые дни он начал работать, мы закрыли его ("Эпицентр". - Ред.) вместе с полицией. Мы закрыли его! Но понятно, что потом все это дело работает, он открылся, и у нас огромные там очереди.

Мы его закрывали в первый же день. Даже наш начальник полиции Александр Кокоба работал над этим вопросом".

Мы их закрыли на один день, а дальше они открывались и спокойно работали", - рассказывает мэр.

На вопрос, как это возможно и "крышевал" ли кто-то "Эпицентр", Бондаренко ответил: "Я не могу этого знать, потому что занимался другими делами: хозяйственными делами, наполнением бюджета, больницами".

Отвечая на вопрос, действуют ли уже в городе ослабление карантина, введенные городскими властями с 1 мая, мэр отметил, что "не так легко запустить то предприятие, которое не работало полтора месяца".

"Мы приняли это решение, но, когда я общался с нашими предпринимателями, они сказали, что им нужно где-то четыре-пять дней, чтобы просто начать работать. Так же и с продуктовыми рынками, которым разрешил работать Кабинет министров, поэтому что продукции пока нет.

То есть можно сказать, что мы ослабили, но предприятия не готовы предоставлять свои услуги в полном объеме", - рассказал Бондаренко.

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.