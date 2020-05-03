РУС
Новости Коронавирус и карантин
24 571 164

Мэр Черкасс Бондаренко: Городская власть с полицией закрывала "Эпицентр", но через день он открылся

Мэр Черкасс Бондаренко: Городская власть с полицией закрывала "Эпицентр", но через день он открылся

В начале карантина власть Черкасс вместе с полицией закрывали в городе строительный гипермаркет "Эпицентр", однако через день он снова открылся.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Бондаренко рассказал в интервью.

"Когда Кабмин принял постановление о карантине, и когда у нас первые дни он начал работать, мы закрыли его ("Эпицентр". - Ред.) вместе с полицией. Мы закрыли его! Но понятно, что потом все это дело работает, он открылся, и у нас огромные там очереди.

Мы его закрывали в первый же день. Даже наш начальник полиции Александр Кокоба работал над этим вопросом".

Мы их закрыли на один день, а дальше они открывались и спокойно работали", - рассказывает мэр.

На вопрос, как это возможно и "крышевал" ли кто-то "Эпицентр", Бондаренко ответил: "Я не могу этого знать, потому что занимался другими делами: хозяйственными делами, наполнением бюджета, больницами".

Читайте также: Замглавы ОП Тимошенко объяснил, почему в карантин работает только "Эпицентр": "Это решение самих компаний, работать или нет"

Отвечая на вопрос, действуют ли уже в городе ослабление карантина, введенные городскими властями с 1 мая, мэр отметил, что "не так легко запустить то предприятие, которое не работало полтора месяца".

"Мы приняли это решение, но, когда я общался с нашими предпринимателями, они сказали, что им нужно где-то четыре-пять дней, чтобы просто начать работать. Так же и с продуктовыми рынками, которым разрешил работать Кабинет министров, поэтому что продукции пока нет.

То есть можно сказать, что мы ослабили, но предприятия не готовы предоставлять свои услуги в полном объеме", - рассказал Бондаренко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский передал мэру Черкасс Бондаренко "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Также на Цензор.НЕТ: Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции. ФОТО

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Смотрите также: Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.

Автор: 

Мэр Черкасс Бондаренко: Городская власть с полицией закрывала "Эпицентр", но через день он открылся - Цензор.НЕТ 6085
03.05.2020 14:36 Ответить
Мэр Черкасс Бондаренко: Городская власть с полицией закрывала "Эпицентр", но через день он открылся - Цензор.НЕТ 2665
03.05.2020 14:35 Ответить
Рассказывали тупой бред про "Вальцмана" - теперь кушайте настоящего маланца и не обляпайтесь

Мэр Черкасс Бондаренко: Городская власть с полицией закрывала "Эпицентр", но через день он открылся - Цензор.НЕТ 995
03.05.2020 14:45 Ответить
Все как при потрохе, заплатил взятку - и делай с законом что хочешь,поэтому одним прибыль при карантине,а другим полицейские наручники,репрессии и запреты на ведение бизнеса без освобождения от уплаты налогов.
03.05.2020 14:46 Ответить
ты- кацап, тк ,судя по твоему серу ,ни при Порохе ты не жил ,ни при зелупени...
03.05.2020 14:52 Ответить
А по теме ты,путинская крыса,ничего сказать то не смогла,пнх,и не забывай,что путин педофил.
03.05.2020 15:03 Ответить
кацап, украинцы не говорят" путинская крыса"
03.05.2020 15:13 Ответить
Неумело выкручиваешься власовец.
03.05.2020 15:16 Ответить
Кацапа,а ты смешной
03.05.2020 17:02 Ответить
скажи, кацап Дональд, сам то понял, где спалился?
03.05.2020 19:20 Ответить
Дядя,ти дур.ак?
03.05.2020 19:26 Ответить
Эпицентр работает либо законно, и тогда вопрос к центральной власти - а почему другим нельзя ? Либо незаконно, и тогда уже вопрос к городским властям, почему он работает.
На входе в Эпицентр табличка - продаем только пищевые продукты, но по факту продают все, и тот, кто должен это контролировать почему-то этого не замечает.
03.05.2020 14:47 Ответить
Что же вы мэр "вольного казацкого города" не можете навести элементарный порядок в своей вотчине?
показать весь комментарий
Черкассы были под поляками и были владения польских князей Вишневецких
показать весь комментарий
хоспаде ты дурачек что ли? под какими поляками в каком году. ?Вишневецкие были украинцами несмотря на то что один их потомок принял католичество. а Байда Вишневецкий был национальным казацким героем
показать весь комментарий
Так. Але Байда-Вишневецький був неоднозначним персонажем:

Дмитро Вишневецький після зруйнування Хортицької Січі татарами на чолі з ханом Девлет-Гераєм у 1557 році, очевидно, щоб помститися польському королю і великому литовському князю Сигізмунду ІІ Августу за ненадання обіцяної підмоги, відступивши уверх по Дніпру, силоміць захопив Черкаси й Канів і звідти звернувся по «інструкції» до свого союзника - московського царя Іоанна IV Грозного. Цар звелів залишити ці міста, оскільки він на той час був із литовським великим князем і польським королем у перемир'ї. Після цього Вишневецький разом із відданими козаками перейшов на московську службу, де пробув до 1561 року, в тому числі й під час Лівонської війни, в якій Велике князівство Литовське (включно з Україною) протистояло Московії.

Тіпа, батька Махна, - то він за білих, то за червоних, то проти тих, і тих...
03.05.2020 17:06 Ответить
Ты даже не баран, ты дебил. Вишневецкие были разные. Я тебе говорю про поляков, а ты мне про гетьмана Вишневецкого.
Вот поляки Вишневецкие - владельцы Черкасс и окрестностей:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Вишневецкий,_Александр_Михайлович

В следующем https://ru.wikipedia.org/wiki/1594_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1594 году украинский князь-магнат Александр Михайлович Вишневецкий скончался, не оставив после себя детей. Владения Вишневецких перешли к его младшему брату, князю https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаилу Корибуту Вишневецкому .

Если умеешь читать, то читай здесь:
По https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5 Андрусовскому перемирию 1667 года Черкассы остались в составе Польшиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated2-17 [17] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated5-18 [18] .
Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Колиивщины в мае 1768 года город заняли гайдамаки под командованием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC М. Железняка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated2-17 [17] , они взяли и сожгли Черкасский замокhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated4-22 [22] .В https://ru.wikipedia.org/wiki/1793_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1793 году город вошёл в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated3-21 [21] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated4-22 [22] , с 1795 года стал уездным городомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated5-18 [18] .Да, кстати, чудило тупое, правильно писать "кОзаки", а не кАзаки".
04.05.2020 05:17 Ответить
Александр Михайлович Вишневецкий - крупный политический и военный деятель РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ, староста https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B черкасский и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2 каневский
показать весь комментарий
По https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5 Андрусовскому перемирию 1667 года Черкассы остались в составе Польши
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Так что, в составе Польши Черкассы стали вольным козацким городом?

Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Колиивщины в мае 1768 года город заняли гайдамаки под командованием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC М. Железняка , они взяли и сожгли Черкасский замок.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Получается, что украинские гайдамаки сожгли украинский вольный козацкий город?
Или все же замок ляха Вишневецкого?

В https://ru.wikipedia.org/wiki/1793_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1793 году город вошёл в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи , с 1795 года стал уездным городом

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Что, Черкассы стали вольным козацким городом после вступления в состав российской империи?

После https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5 Андрусовского перемирия 1667 года и разделения украинских земель между Россией и Речью Посполитой, Правобережная Украина с Черкассами отошла в состав Польши.Это поляки после этого Черкассы сделали вольным козацким городом?А ведь впереди был конец 17 и весь 18 век!!! О каком козачестве в Черкассах можно говорить, если Черкассы были в составе Речи Посполитой (Польши)?
В Киеве в Историческом архиве почитай хотя бы исповедные росписи Черкасс за 18 век. И ты увидишь, что там проживали "Посполитие и их домашние". И ни одного козака!
04.05.2020 07:01 Ответить
https://censor.net/user/423386

Дмитро Вишневецький .....у 1557 году, щоб помститися польському королю ...., силоміць захопив Черкаси й Канів і звідти звернувся ... до .... - московського царя Іоанна IV Грозного.
Цар звелів залишити ці міста, оскільки він на той час був із литовським великим князем і польським королем у перемир'ї.

------------------------------------------------------------
В точку!
Как украинский козак Дмитрий Вишневецкий мог силой захватить вольный козацкий город Черкассы? Он захватил Польский город.
Черкассы еще тогда были Польским городом! А не вольным козацким городом!
В принципе это Аваков устроил бузу, что бы Бубачку ещё больше запугать и что бы Бубочка постоянно обращался к Авакову и не мог даже мысль иметь что бы выгнать временного министра - проходимца !
показать весь комментарий
Промокод на открытие "VELUR"
Делов то
03.05.2020 14:52 Ответить
От проклятый наймит, на святое замахнулся - на спонсоров Зебила
показать весь комментарий
Мэр Черкасс Бондаренко: Городская власть с полицией закрывала "Эпицентр", но через день он открылся - Цензор.НЕТ 3687
03.05.2020 14:54 Ответить
в этом он мастер... кто ж спорит....
показать весь комментарий
Как оно быть троллем? Поделись опытом.
Как оно гавкать из будки, поделись.
И как оно быть существом?
показать весь комментарий
бездарь, если нэписьмэнный,
"досить скиглить, бери лопату, копай садок !"

Киля Азиров
03.05.2020 15:32 Ответить
Мэр Черкасс Бондаренко: Городская власть с полицией закрывала "Эпицентр", но через день он открылся - Цензор.НЕТ 5472
03.05.2020 14:56 Ответить
Нонсенс,магазины из химией закрывают из целью борьбы из вирусом которого может уничтожить только химия.
Народ ограничили в работе и зарплате,на компенсацию денег нету а на покупку материала на ремонт квартир в ,,самоизоляции,,людям запрещают.
Возможно я и не прав но это намеренные действия власти для уничтожения Укаины,чем большый развал тем большый бонус у ***** для правительства.
показать весь комментарий
Не позортесь своей безграмотностью!
Вы такое слово кварцевание, кипячение слышали?
Подымите биологию и анатомию....
Иди будете тут доказывать что иммунитет это хим процесс?
показать весь комментарий
Трампа наслушался...
показать весь комментарий
"...мы закрыли его ("Эпицентр") вместе с полицией. Мы закрыли его! Но понятно, что потом ...он открылся..."

Какая беспомощная полиция! Можно подумать.
показать весь комментарий
Знаю одного полицейского в Виннице, который с группой "товарищей" два раза выписывал штраф эпицентру в Виннице …. ничего . Всем работникам этого магаза было сказано что бы они при покупке человеком любого товара который не входит в перечень "неотложных" говорили, что если вас кто то спросит после выхода из заведения мол как купили, отвечали что "приобрели" через интернет-магазин, а сюда приехали просто "забрать" …
показать весь комментарий
Все как при потрохе, заплатил взятку - и делай с законом что хочешь,поэтому одним прибыль при карантине,а другим полицейские наручники,репрессии и запреты на ведение бизнеса без освобождения от уплаты налогов.

Свинарчуковские порохоботы это не спам это правда.
показать весь комментарий
Цапа, копипастиш?
показать весь комментарий
закрити господарські магазини, то тупість та глупість.
а , якщо у людини зламався , наприклад замок у вхідних дверях, або потікли крани чи ще ка проблема?
чекати закінчення карантину? - ідіотизм.
показать весь комментарий
https://censor.net/ua/user/263744 А не ідіотизм ходити з зубним болем,або чекати на планову операцію,до кінця карантину? А не ідіотизм,що мобілки продають,а інші невеликі магазинчики з електронікою ні? Таких прикладів можна привести десятки.
показать весь комментарий
вам не полікували зубний біль? це - брехня.
показать весь комментарий
https://censor.net/user/263744 Це не брехня.В нас більшість стоматології закриті.А дехто підпільно робить.
показать весь комментарий
це брехня! бо обдзвонив десяток клінік щоби зробити профілактику - сказали, що лише гострий біль.
показать весь комментарий
А гострометр не запропонували?
показать весь комментарий
Эпицентру можно,товар из китая сам 43 летний нелох "президент" встречает.
показать весь комментарий
Да ладна!- Ніхто цього паяца всерьез не сприймає! З рестораном «Вєлюр» ( ну і жлобска назва як на мій смак)- це черговий доказ, що для бариг він просто лошара, жарт такий, ніхто.
показать весь комментарий
.
https://www.youtube.com/watch?v=-uydnpqzeqw Мэр Черкасс как эрзац Зеленского .

Мер Черкас Бондаренко: Міська влада з поліцією закривала "Епіцентр", але через день він відкрився - Цензор.НЕТ 6051
показать весь комментарий
не розумію захоплення людей цією персоною, як на мене знову почали водити козу по колу )) що той мер зробив доброго крім того що послабив карантин? у попередні роки? крім відкритих справ на нього я нічого не знайшов. Люди з вас роблять скот! Спочатку обдерли як липку, а потім пропонують вам обирати серед тих хто гарніше вам крихти кине. Схаменіться!
показать весь комментарий
Спостереження: в Інтернеті за Бубочку, в основному, особливо голосно волають жовтоволосі жіночки 60/100/70 (вік/вага/IQ)
показать весь комментарий
Вона? )))

Мер Черкас Бондаренко: Міська влада з поліцією закривала "Епіцентр", але через день він відкрився - Цензор.НЕТ 6800
показать весь комментарий
тех бубочка налитая припухшая
показать весь комментарий
Фсбшная **** - Собаков и его агегнура дестабилизирует экономическую и политическую обстановку в Украине, нагнетая страх, панику и истерию в украинском обществе
показать весь комментарий
Пшла вон отсюда шавка даунбасская.
показать весь комментарий
Мер Черкас Бондаренко: Міська влада з поліцією закривала "Епіцентр", але через день він відкрився - Цензор.НЕТ 7740
показать весь комментарий
и появится народная поговорка

"был послан на..х как Зеленский мэром Чркасс"
показать весь комментарий
пищдить, ******* и еще раз *******
показать весь комментарий
Энтот махазинчик крышует Бубачка Нелох 42-й - какой такой еще закрыл - макрыл?!
показать весь комментарий
а де ж жорстке реагування жидоармяна було?
показать весь комментарий
Как вы холопы посмели закрыть Эпицентр детей Авраама, а где столоваться будет Зеленский, ведь не зря он встречал коммерческий груз с Китая для ведения бизнеса в Украине
показать весь комментарий
Был большой ветер и он открылся😄
показать весь комментарий
Как жил во внутренней эмиграции так и живу. Стараюсь свести роль узурпированного в настоящий момент коррумпированными жидами государства в своей жизни к минимуму. Пока удается. Делайте только то что считаете правильным для себя, посылайте зеленых (красных, синих и т.п.) лесом. Пока я плачу им 20% НДС "с всего" и не стреляю в их дурные головы они должны тихо радоваться...
показать весь комментарий
Таких мразей-жлобов как Гереги нет нигде.
показать весь комментарий
Дурачье, чего ж вы возмущаетесь и продолжаете ходить в Сильпо-Эпицентры???
показать весь комментарий
так потому и ходим, поскольку при всем богатстве выбора альтернативы нет. а ты че, предлагаешь в швецию ехать? хотя нет, уже в германии почти все пооткрывали
показать весь комментарий
а заказать доставку на почту или курьером в дом ума не хватило? Обязательно толпиться в маркетах?
показать весь комментарий
пардон, но вы свернули не в ту степь - не въехал. дело не в "толпиться в маркетах" - вопрос в том в КАКИХ именно маркетах.
показать весь комментарий
ну и по интернету "не пощупаешь", а это важно!
показать весь комментарий
да ладно, годами один и тот же товар в маркетах. Можно погуглить и отзывы почитать.
показать весь комментарий
Пусть и другие занесут зелебобикам пару чемоданов и будет им счастье, кинэць эпохи коррупции
показать весь комментарий
эпицентры работали везде весь этот период. представляете, они ведь не просто имели прибыль, они имели и супер-прибыль за счет устранения ВСЕХ !! других и больших и мелких конкурентов государственным указом про карантин
показать весь комментарий
Страница 2 из 2
 
 