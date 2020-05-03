Мэр Черкасс Бондаренко: Городская власть с полицией закрывала "Эпицентр", но через день он открылся
В начале карантина власть Черкасс вместе с полицией закрывали в городе строительный гипермаркет "Эпицентр", однако через день он снова открылся.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Бондаренко рассказал в интервью.
"Когда Кабмин принял постановление о карантине, и когда у нас первые дни он начал работать, мы закрыли его ("Эпицентр". - Ред.) вместе с полицией. Мы закрыли его! Но понятно, что потом все это дело работает, он открылся, и у нас огромные там очереди.
Мы его закрывали в первый же день. Даже наш начальник полиции Александр Кокоба работал над этим вопросом".
Мы их закрыли на один день, а дальше они открывались и спокойно работали", - рассказывает мэр.
На вопрос, как это возможно и "крышевал" ли кто-то "Эпицентр", Бондаренко ответил: "Я не могу этого знать, потому что занимался другими делами: хозяйственными делами, наполнением бюджета, больницами".
Отвечая на вопрос, действуют ли уже в городе ослабление карантина, введенные городскими властями с 1 мая, мэр отметил, что "не так легко запустить то предприятие, которое не работало полтора месяца".
"Мы приняли это решение, но, когда я общался с нашими предпринимателями, они сказали, что им нужно где-то четыре-пять дней, чтобы просто начать работать. Так же и с продуктовыми рынками, которым разрешил работать Кабинет министров, поэтому что продукции пока нет.
То есть можно сказать, что мы ослабили, но предприятия не готовы предоставлять свои услуги в полном объеме", - рассказал Бондаренко.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский передал мэру Черкасс Бондаренко "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ
Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.
Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.
Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.
Также на Цензор.НЕТ: Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции. ФОТО
Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.
Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.
Смотрите также: Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ
Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.
Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".
Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На входе в Эпицентр табличка - продаем только пищевые продукты, но по факту продают все, и тот, кто должен это контролировать почему-то этого не замечает.
Дмитро Вишневецький після зруйнування Хортицької Січі татарами на чолі з ханом Девлет-Гераєм у 1557 році, очевидно, щоб помститися польському королю і великому литовському князю Сигізмунду ІІ Августу за ненадання обіцяної підмоги, відступивши уверх по Дніпру, силоміць захопив Черкаси й Канів і звідти звернувся по «інструкції» до свого союзника - московського царя Іоанна IV Грозного. Цар звелів залишити ці міста, оскільки він на той час був із литовським великим князем і польським королем у перемир'ї. Після цього Вишневецький разом із відданими козаками перейшов на московську службу, де пробув до 1561 року, в тому числі й під час Лівонської війни, в якій Велике князівство Литовське (включно з Україною) протистояло Московії.
Тіпа, батька Махна, - то він за білих, то за червоних, то проти тих, і тих...
Вот поляки Вишневецкие - владельцы Черкасс и окрестностей:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Вишневецкий,_Александр_Михайлович
В следующем https://ru.wikipedia.org/wiki/1594_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1594 году украинский князь-магнат Александр Михайлович Вишневецкий скончался, не оставив после себя детей. Владения Вишневецких перешли к его младшему брату, князю https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаилу Корибуту Вишневецкому .
Если умеешь читать, то читай здесь:
По https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5 Андрусовскому перемирию 1667 года Черкассы остались в составе Польшиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated2-17 [17] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated5-18 [18] .
Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Колиивщины в мае 1768 года город заняли гайдамаки под командованием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC М. Железняка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated2-17 [17] , они взяли и сожгли Черкасский замокhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated4-22 [22] .В https://ru.wikipedia.org/wiki/1793_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1793 году город вошёл в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated3-21 [21] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated4-22 [22] , с 1795 года стал уездным городомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#cite_note-autogenerated5-18 [18] .Да, кстати, чудило тупое, правильно писать "кОзаки", а не кАзаки".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Так что, в составе Польши Черкассы стали вольным козацким городом?
Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Колиивщины в мае 1768 года город заняли гайдамаки под командованием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC М. Железняка , они взяли и сожгли Черкасский замок.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Получается, что украинские гайдамаки сожгли украинский вольный козацкий город?
Или все же замок ляха Вишневецкого?
В https://ru.wikipedia.org/wiki/1793_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1793 году город вошёл в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи , с 1795 года стал уездным городом
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Что, Черкассы стали вольным козацким городом после вступления в состав российской империи?
После https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5 Андрусовского перемирия 1667 года и разделения украинских земель между Россией и Речью Посполитой, Правобережная Украина с Черкассами отошла в состав Польши.Это поляки после этого Черкассы сделали вольным козацким городом?А ведь впереди был конец 17 и весь 18 век!!! О каком козачестве в Черкассах можно говорить, если Черкассы были в составе Речи Посполитой (Польши)?
В Киеве в Историческом архиве почитай хотя бы исповедные росписи Черкасс за 18 век. И ты увидишь, что там проживали "Посполитие и их домашние". И ни одного козака!
Дмитро Вишневецький .....у 1557 году, щоб помститися польському королю ...., силоміць захопив Черкаси й Канів і звідти звернувся ... до .... - московського царя Іоанна IV Грозного.
Цар звелів залишити ці міста, оскільки він на той час був із литовським великим князем і польським королем у перемир'ї.
------------------------------------------------------------
В точку!
Как украинский козак Дмитрий Вишневецкий мог силой захватить вольный козацкий город Черкассы? Он захватил Польский город.
Черкассы еще тогда были Польским городом! А не вольным козацким городом!
Делов то
Как оно гавкать из будки, поделись.
И как оно быть существом?
"досить скиглить, бери лопату, копай садок !"
Киля Азиров
Народ ограничили в работе и зарплате,на компенсацию денег нету а на покупку материала на ремонт квартир в ,,самоизоляции,,людям запрещают.
Возможно я и не прав но это намеренные действия власти для уничтожения Укаины,чем большый развал тем большый бонус у ***** для правительства.
Вы такое слово кварцевание, кипячение слышали?
Подымите биологию и анатомию....
Иди будете тут доказывать что иммунитет это хим процесс?
Какая беспомощная полиция! Можно подумать.
Свинарчуковские порохоботы это не спам это правда.
а , якщо у людини зламався , наприклад замок у вхідних дверях, або потікли крани чи ще ка проблема?
чекати закінчення карантину? - ідіотизм.
https://www.youtube.com/watch?v=-uydnpqzeqw Мэр Черкасс как эрзац Зеленского .
"был послан на..х как Зеленский мэром Чркасс"