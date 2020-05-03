Спецслужбы пяти стран считают, что Китай намеренно уничтожал сведения о вспышке коронавируса в Ухани, - The Daily Telegraph
Китай намеренно скрывал или уничтожил доказательства вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщила лондонская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад, подготовленный разведывательным альянсом "Пяти глаз", в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В документе говорится, что правительство Китая, "создавая угрозу для других стран", скрывало любые новости о появлении коронавируса, принуждая врачей к молчанию или похищая их, уничтожая данные о вирусе в лабораториях и отказываясь предоставлять биоматериалы зарубежным ученым, работавшим над созданием вакцины.
По мнению авторов доклада, Пекин еще в начале декабря 2019 года имел доказательства передачи инфекции от человека к человеку, однако отрицал этот факт вплоть до 20 января. Согласно документу, 3 января Национальный комитет здравоохранения Китая дал указание уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о неизвестной инфекции.
Из доклада также следует, что правительство Австралии обучало и финансировало группу китайских ученых из лаборатории, занимавшейся генетическими модификациями смертоносных коронавирусов, которые могут передаваться от летучих мышей к человеку и не поддаются лечению.
Речь идет о группе ученых под руководством доктора Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии, которая в 2013 году провела исследование образцов фекалий подковоносых летучих мышей в пещере в провинции Юньнань. Они выяснили, что как минимум один из примерно 50 вирусов, обнаруженных в образцах, на 96 процентов генетически схож с вирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19.
Ученые также провели исследования по синтезу коронавирусов, подобных SARS, чтобы установить, могут ли они передаваться от летучих мышей к млекопитающим. Это исследование, проведенное в ноябре 2015 года совместно с университетом штата Северная Каролина, показало, что вирус, похожий на SARS, может передаваться напрямую от летучих мышей к человеку и не поддается лечению.
Как отмечает Daily Telegraph, между спецслужбами, входящими в альянс "Пять глаз", возникли разногласия по поводу происхождения коронавируса SARS-CoV-2. В то время как австралийская разведка считает, что вирус появился на рынке в Ухане, что соответствует официальной версии властей КНР, американское разведывательное сообщество, куда входят 17 ведомств, в том числе ЦРУ и ФБР, пока не определилось с окончательными выводами о происхождении вируса, однако скептически относится к австралийской версии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Кацап https://censor.net/user/469574 з номером реєстрації 469574 спеціально зареєструвався сьогодні, щоб похєзати тут сьогодні?"
номер реєстрації 469574 - це свіжий вчорашній номер.
Ось цей допис - https://censor.net/comments/locate/3192982/019214f7-37dd-730a-a42c-03c87a969a80
Ещё надо разобраться со свиным и птичьим гриппом
Как по мне - аналогия нынешнего гриппа, но с дружной поддержкой СМИ.
Количество священнослужителей резко пойдет на убыль...
Допился до галюцинаций со скуки перепутал дверь с окном.
Знакомая картина
як горохом об стіну
Херьня вопрос... - сейчас прямо в этот момент рязанские бабы новых рожают...
Поэтому ребята, давайте всегда по скромнее. Назовите себя не пять глаз, а пять тросточек для простукивания, так будет честнее...
Не, ну это правда......как ни крути....
https://www.youtube.com/watch?v=ZPbtnQAqa8A
Каждый год диаспора китайцев увеличивается на 200 тысяч человек. Население Австралии - около 25 млн человек.
Китайцы в Африке. По мнению тех же пяти разведок на Африканском континенте уже проживает от 3,5 до 5.5 млн человек.
Выводы делайте сами.
В Африке обнаружено невиданное ранее для этого континента явление - огромный "город-призрак". Речь идет о новом городе Киламба, построенном примерно в 30 км от Луанды, столицы Анголы.
Киламба был возведен менее чем за три года корпорацией CITIC, принадлежащей правительству Китая, в рамках программы по строительству городов-спутников. Он является крупнейшим таким проектом в регионе. В новом городе, занимающем 5000 гектаров, построено 750 восьмиэтажных жилых зданий, десятки школ и более сотни торговых точек. Город стоимостью 3,5 млрд долларов рассчитан на полмиллиона человек, которые там, однако, вряд ли появятся, пишет BBC. И таких городов-призраков по замыслу китайских "инвесторов" до 2025 года будет построено около 200 (!).
Вам это ничего не напоминает?
Было много смертей от пневмонии, ***** закрыло город - найдите в инете, мне просто лень.
Знакомые рассказывали, у них тогда же примерно в Херсоне умерло разу 3 человека от пневмонии...
Вот и думайте!
Знаем мы работу этих служб по обнаружению оружия массового поражения в Ираке...
100% какой-то доброволец-лаборант в Ухане за деньги дал куснуть летучей мыши свой висяк в рамках эксперимента. А потом трахнул свою шалаву. Та потом пошла на рынок купить ему кашатины с тараканами или че там у косых продают и началась эпидемия.
Идёт очистка средне- низкого класса , не удивлюсь что вакцина есть.
Но видать не пришло сему время.
Просто пытаются удерживать личную власть и власть своих правящих кланов .
Китаюскому государству 2,300 лет , начиная с империи Цинь (Шихуанди) ... А коммуняцкой династии всего-то лет 70 не более того . Ни традиций , ничего другого это быдло породить не могло . И никогда не приживётся в китайской ментальности .
+++
+++
«На море на океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке - заяц, в зайце - утка, в утке - яйцо, в яйце - игла, - смерть Кощея»
+++
І так досих пір народ годують лабудою всякі специ
+++
Не можуть просто ж Сказати
+
Ми не знаємо звідки COVID-19 !!!
+
взагалі це не вірна цифра, має бути COVID-17 от тоді він народився, і народився він в людині