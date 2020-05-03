Спецслужбы пяти стран считают, что Китай намеренно уничтожал сведения о вспышке коронавируса в Ухани, - The Daily Telegraph

Китай намеренно скрывал или уничтожил доказательства вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщила лондонская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад, подготовленный разведывательным альянсом "Пяти глаз", в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В документе говорится, что правительство Китая, "создавая угрозу для других стран", скрывало любые новости о появлении коронавируса, принуждая врачей к молчанию или похищая их, уничтожая данные о вирусе в лабораториях и отказываясь предоставлять биоматериалы зарубежным ученым, работавшим над созданием вакцины.

По мнению авторов доклада, Пекин еще в начале декабря 2019 года имел доказательства передачи инфекции от человека к человеку, однако отрицал этот факт вплоть до 20 января. Согласно документу, 3 января Национальный комитет здравоохранения Китая дал указание уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о неизвестной инфекции.

Из доклада также следует, что правительство Австралии обучало и финансировало группу китайских ученых из лаборатории, занимавшейся генетическими модификациями смертоносных коронавирусов, которые могут передаваться от летучих мышей к человеку и не поддаются лечению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус не был искусственно создан либо генетически модифицирован, - разведка США

Речь идет о группе ученых под руководством доктора Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии, которая в 2013 году провела исследование образцов фекалий подковоносых летучих мышей в пещере в провинции Юньнань. Они выяснили, что как минимум один из примерно 50 вирусов, обнаруженных в образцах, на 96 процентов генетически схож с вирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19.

Ученые также провели исследования по синтезу коронавирусов, подобных SARS, чтобы установить, могут ли они передаваться от летучих мышей к млекопитающим. Это исследование, проведенное в ноябре 2015 года совместно с университетом штата Северная Каролина, показало, что вирус, похожий на SARS, может передаваться напрямую от летучих мышей к человеку и не поддается лечению.

Также читайте: Уровень науки не позволяет создать такой коронавирус, - директор Уханьского института вирусологии

Как отмечает Daily Telegraph, между спецслужбами, входящими в альянс "Пять глаз", возникли разногласия по поводу происхождения коронавируса SARS-CoV-2. В то время как австралийская разведка считает, что вирус появился на рынке в Ухане, что соответствует официальной версии властей КНР, американское разведывательное сообщество, куда входят 17 ведомств, в том числе ЦРУ и ФБР, пока не определилось с окончательными выводами о происхождении вируса, однако скептически относится к австралийской версии.