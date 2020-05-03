РУС
Спецслужбы пяти стран считают, что Китай намеренно уничтожал сведения о вспышке коронавируса в Ухани, - The Daily Telegraph

Китай намеренно скрывал или уничтожил доказательства вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщила лондонская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад, подготовленный разведывательным альянсом "Пяти глаз", в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В документе говорится, что правительство Китая, "создавая угрозу для других стран", скрывало любые новости о появлении коронавируса, принуждая врачей к молчанию или похищая их, уничтожая данные о вирусе в лабораториях и отказываясь предоставлять биоматериалы зарубежным ученым, работавшим над созданием вакцины.

По мнению авторов доклада, Пекин еще в начале декабря 2019 года имел доказательства передачи инфекции от человека к человеку, однако отрицал этот факт вплоть до 20 января. Согласно документу, 3 января Национальный комитет здравоохранения Китая дал указание уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о неизвестной инфекции.

Из доклада также следует, что правительство Австралии обучало и финансировало группу китайских ученых из лаборатории, занимавшейся генетическими модификациями смертоносных коронавирусов, которые могут передаваться от летучих мышей к человеку и не поддаются лечению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус не был искусственно создан либо генетически модифицирован, - разведка США

Речь идет о группе ученых под руководством доктора Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии, которая в 2013 году провела исследование образцов фекалий подковоносых летучих мышей в пещере в провинции Юньнань. Они выяснили, что как минимум один из примерно 50 вирусов, обнаруженных в образцах, на 96 процентов генетически схож с вирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19.

Ученые также провели исследования по синтезу коронавирусов, подобных SARS, чтобы установить, могут ли они передаваться от летучих мышей к млекопитающим. Это исследование, проведенное в ноябре 2015 года совместно с университетом штата Северная Каролина, показало, что вирус, похожий на SARS, может передаваться напрямую от летучих мышей к человеку и не поддается лечению.

Также читайте: Уровень науки не позволяет создать такой коронавирус, - директор Уханьского института вирусологии

Как отмечает Daily Telegraph, между спецслужбами, входящими в альянс "Пять глаз", возникли разногласия по поводу происхождения коронавируса SARS-CoV-2. В то время как австралийская разведка считает, что вирус появился на рынке в Ухане, что соответствует официальной версии властей КНР, американское разведывательное сообщество, куда входят 17 ведомств, в том числе ЦРУ и ФБР, пока не определилось с окончательными выводами о происхождении вируса, однако скептически относится к австралийской версии.

почему модераторы терпят путенских халопов в новостях?
03.05.2020 15:52 Ответить
коммунисты не могут не нагадить
03.05.2020 15:50 Ответить
И правильно считают
Ещё надо разобраться со свиным и птичьим гриппом
03.05.2020 15:55 Ответить
Война есть Война . И говорить и действовать , - одни и те же Речи . И скрывать не получится и При Том , - Для Всех .
03.05.2020 15:49 Ответить
почему модераторы терпят путенских халопов в новостях?
03.05.2020 15:52 Ответить
оно расстроилось, что Китай не с пуйлом "мутит"
03.05.2020 15:55 Ответить
КИТАЙ РОССИЮ стереть с лица земли! Они не исправимы ! КОММУНИСТЫ!!!
03.05.2020 20:02 Ответить
Живое Общение , а нетерпеж , - Это заболевание и Кто больной и Здоровый рассудит , только Здоровый Человек, - А если все Здоровые или Больные , - То , кто Розсудит.
03.05.2020 15:57 Ответить
Я ще вчора про це лайно писав, що

"Кацап https://censor.net/user/469574 з номером реєстрації 469574 спеціально зареєструвався сьогодні, щоб похєзати тут сьогодні?"
номер реєстрації 469574 - це свіжий вчорашній номер.
Ось цей допис - https://censor.net/comments/locate/3192982/019214f7-37dd-730a-a42c-03c87a969a80
03.05.2020 16:35 Ответить
По тій же причині чому українське населення терпить президента малороса
03.05.2020 17:35 Ответить
так демократия же, или показалось?
03.05.2020 18:30 Ответить
каким боком крепостные мокшани к демократии?
03.05.2020 18:37 Ответить
коммунисты не могут не нагадить
03.05.2020 15:50 Ответить
Утечки из лабораторий бывают у всех. Это не зависит от режима, это зависит от того есть такая лаборатория или нет, а ***** рано или поздно случится обязательно. В США както была утечка из лаборатории биологического оружия что на соседних фермах погибли тысячи животных. Военные тогда долго отрицали свою виновность.
03.05.2020 16:08 Ответить
благодаря китайским коммунистам уже как минимум погибло 250 тыс чел кто заплатит их родственникам?
03.05.2020 16:19 Ответить
Вообще есть мнение что фармацевтические компании участвуют в создании сезонных гриппов, а потом хорошо зарабатывают на лекарствах.
03.05.2020 16:50 Ответить
А снег черный.
03.05.2020 17:07 Ответить
Мнєнія єсть, аби ще критичне мислення було.
03.05.2020 20:22 Ответить
ожидаемо. вопрос зачем? скупить акции компаний в китае. инвесторы в панике покидают китай. их много и речь о триллионах долл. бинго. вирус побежден. все в опе, китай на коне.
03.05.2020 15:54 Ответить
прошедшая глобальная эпидемия - это современный аналог глобальной войны, то у нее должен быть проигравший. А проигравший должен заплатить победителям. Фактически Китаю выдвинут ультиматум признать себя потерпевшим поражение, что, кстати, совсем недалеко от истины - его модель экономического развития, ориентированная на экспорт, уничтожена эпидемией, дополнение к этой модели, принятые в 2008 году, когда был принят курс на ускоренное развитие внутреннего рынка, постигла та же участь - внутренний рынок откатился на исходные, а базовое социальное противоречие Китая в доходах между жителями глубинки и побережья лишь обострилось.
03.05.2020 15:57 Ответить
"Make America Great Again" ?
03.05.2020 16:06 Ответить
Пока США емитент мировой валюты, они будут на троне, что бы там не выли двухпроцентные.
03.05.2020 16:08 Ответить
Та кто бы сомневался... Хотя, есть такие... Чудики.
03.05.2020 16:14 Ответить
Если El Muridа цитируешь то ссылку давай, нех-р тырить чужие цитаты выдавая их за свои.
03.05.2020 16:25 Ответить
Нащо, я не з усім з ним згоден, тільки деякі тези.
03.05.2020 16:31 Ответить
Яка різниця, навіть якщо El Murid прихильник СССР.
03.05.2020 16:39 Ответить
Він ворог України, хоча економіку і фінанси в нього можна читати.
03.05.2020 16:41 Ответить
Головне - які тренди в московії, парадокс що він як і ми ненавидить сказачного.
03.05.2020 16:50 Ответить
И правильно считают
Ещё надо разобраться со свиным и птичьим гриппом
03.05.2020 15:55 Ответить
и с ночным жором
03.05.2020 17:01 Ответить
Донимает?
03.05.2020 17:05 Ответить
Ещё надо разобраться со свиным и птичьим гриппом

Как по мне - аналогия нынешнего гриппа, но с дружной поддержкой СМИ.
Количество священнослужителей резко пойдет на убыль...
03.05.2020 17:03 Ответить
Врач скорой помощи Новоусманской больницы в Воронежской области Александр Шулепов выпал из окна больницы, где он лечился от коронавирусной инфекции. Об этом interfax.ru сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
03.05.2020 15:56 Ответить
одним оккупантом меньше
03.05.2020 15:59 Ответить
похоже этот врач много знал
03.05.2020 16:01 Ответить
Да что он мог знать.
Допился до галюцинаций со скуки перепутал дверь с окном.
Знакомая картина
03.05.2020 16:21 Ответить
Таких случаев (с выпавшими врачами) в России уже несколько.
Спецслужби п'яти країн вважають, що Китай навмисно знищував відомості про спалах коронавірусу в Ухані, - The Daily Telegraph - Цензор.НЕТ 7697
03.05.2020 16:50 Ответить
Эташ какой?
03.05.2020 18:07 Ответить
бакланець так і не навчився правильно відміняти слово "Ухань"
як горохом об стіну
03.05.2020 15:56 Ответить
Як ти живеш без мізків?
03.05.2020 16:02 Ответить
Отомстить за Даманский? Та хрен с теми героями СССР, фуйло подарило тот остров, зря мужики погибли.
03.05.2020 16:04 Ответить
да ладно - бабы новых мужиков нарожали, и те погибли где то в Афгане, а потом новых - тех замесили уже в Чечне, и еще раз нарожали - тех покосили наши хлопцы под ДАП...
Херьня вопрос... - сейчас прямо в этот момент рязанские бабы новых рожают...
03.05.2020 16:11 Ответить
Потому что СССР это был проект США, хорошо хоть им повезло, что после СССР пришли к власти еще большие придурки.Самое страшное для США это была благополучная РИ.
03.05.2020 16:15 Ответить
Так уже, в ноябре 19 года стресс-тест банковской системы Китая показал, что треть системообразующих банков банкротится при падении роста экономики до 4 процентов. В Китае сегодня падение не роста, а самой экономики примерно на 10 процентов.
03.05.2020 16:20 Ответить
Неа , СССССССССССР это проект межгаллактических рептилоидов !
03.05.2020 18:48 Ответить
Какой шанс того что появление вируса на рынке никак не связано с находящейся всего в паре километров лабораторией где изучали схожий на 96% вирус. Таких совпадений просто не бывает.
03.05.2020 16:05 Ответить
Если бы я хотел подгадить Китаю, именно там бы и выпустил бы эту заразу.
03.05.2020 16:09 Ответить
Ну и кто бы это захотел, и США и рашка уже пострадали больше Китая, а они должны были понимать что подобный вирус не удержать.
03.05.2020 16:17 Ответить
Пострадали как? Умерло 50 000 негров с одной стороны и легло 15 процентов экономики Китая, рашку не считаем, это сырьевая колония.
03.05.2020 16:19 Ответить
*****, як гарно звиздиш,давай адрес в Черновцах,свизда тибе)))
03.05.2020 16:47 Ответить
Если б это дейстительно были толковые спецслужбы, они б об этом не сегодня говонили, а еще до того как все началось
03.05.2020 16:09 Ответить
И гебрейесус этому способствовал, он соучастник преступления против человечества! Спецслужбы пяти стран считают, что Китай намеренно уничтожал сведения о вспышке коронавируса в Ухани, - The Daily Telegraph - Цензор.НЕТ 769
03.05.2020 16:09 Ответить
Да, это редкий подонок. ВОЗ в его руках (точнее, в руках китайцев, которые стоят за ним) .
03.05.2020 16:31 Ответить
Я не знаю насчёт пяти или тридцати пяти глаз. Но! если это глаз масонов, то это слепня и глухня беспросветная. Чего стоит, что кольца от пирамид спокойно лежали до сих пор в Перу!!! на всеобщем обозрении. Ну нормально???!!! Это те которые нарисовали его на собственной эмблеме на пирамиде. И я абсалютна уверен они не знают для чего диск Сабу.
Поэтому ребята, давайте всегда по скромнее. Назовите себя не пять глаз, а пять тросточек для простукивания, так будет честнее...
Не, ну это правда......как ни крути....
03.05.2020 16:11 Ответить
Хто там казав,що Китай не має відношення,до вірусу?
03.05.2020 16:11 Ответить
китайцы это такая же самая саранча как и кацапы ..
03.05.2020 16:11 Ответить
Ага, как же, такая же... Их в 100 раз больше, как минимум.
03.05.2020 16:16 Ответить
Разведки занимаются своим делом. Тихо собирают доказательства ,а чтобы им не мешали запускают "дурочку" ,мол "природа" создала эдакого монстра... Китайцы понимают,что ежели их вину докажут ,то денег может не хватить. Потому не скупятся на отдельных "светил" и целые организации. Серьезные ученые выжидают.... Но в рукотворном происхождении нынче не сомневается никто!
03.05.2020 16:13 Ответить
Не звездите. Кому кому а Китаю ето не выгодно. На 99% уверен что ето кремлевские твари постарались
03.05.2020 16:13 Ответить
Не выгодно? "Та шо вы грыте?" Поищите, как китайцы скупили инфраструктуры Афстралии, как скупили во время карантина на несколько миллиардов евро недвижимости в Австрии и Венгрии, как Макрель едва успела остановить распродажу ключевых компаний Германии (задешево, во времена паники на биржевых рынках) и проч.
03.05.2020 16:47 Ответить
везде рука кремля, везде, весь мир по кремлем, какие же вы смешные))
03.05.2020 18:29 Ответить
Скорее всего Рашка хотела травануть китайцев, боясь что те вот-вот захватят Рашку. Только не рассчитали что китайцы оказались самые организованные в мире и победили епидемию на корню и в короткие сроки.
03.05.2020 16:15 Ответить
Скрипаль, перелогинься
03.05.2020 17:02 Ответить
посмотрите интервью Илларионова.... здесь вроде все разложено по полочкам:
https://www.youtube.com/watch?v=ZPbtnQAqa8A
03.05.2020 16:17 Ответить
Два факта: Китайцы в Австралии (Чайна-австралийцы, китайцы Австралии) - население Австралии, имеющее корни из Китая, Гонконга, Сингапура, Макао и острова Тайвань. ... Общая численность китайцев в Австралии составляет примерно 4 % от всего населения Австралии, что является крупнейшей мигрантской общиной после англичан.
Каждый год диаспора китайцев увеличивается на 200 тысяч человек. Население Австралии - около 25 млн человек.
Китайцы в Африке. По мнению тех же пяти разведок на Африканском континенте уже проживает от 3,5 до 5.5 млн человек.
Выводы делайте сами.
03.05.2020 16:30 Ответить
Немного про китайскую Африку:
В Африке обнаружено невиданное ранее для этого континента явление - огромный "город-призрак". Речь идет о новом городе Киламба, построенном примерно в 30 км от Луанды, столицы Анголы.
Киламба был возведен менее чем за три года корпорацией CITIC, принадлежащей правительству Китая, в рамках программы по строительству городов-спутников. Он является крупнейшим таким проектом в регионе. В новом городе, занимающем 5000 гектаров, построено 750 восьмиэтажных жилых зданий, десятки школ и более сотни торговых точек. Город стоимостью 3,5 млрд долларов рассчитан на полмиллиона человек, которые там, однако, вряд ли появятся, пишет BBC. И таких городов-призраков по замыслу китайских "инвесторов" до 2025 года будет построено около 200 (!).
Вам это ничего не напоминает?
03.05.2020 16:33 Ответить
Лєтающия мишки обісрали ринок..
03.05.2020 16:38 Ответить
Коронавирус "вспыхнул" на Рашке в ноябре 2019....
Было много смертей от пневмонии, ***** закрыло город - найдите в инете, мне просто лень.
Знакомые рассказывали, у них тогда же примерно в Херсоне умерло разу 3 человека от пневмонии...
Вот и думайте!
03.05.2020 16:42 Ответить
В Херсоне, на работе у человека, не в городе! А что и как происходит больше чем полгода, кто отслеживает?
03.05.2020 16:44 Ответить
Спецслужбы пяти стран считают,

Знаем мы работу этих служб по обнаружению оружия массового поражения в Ираке...
03.05.2020 16:54 Ответить
Так было массовое оружие, если ты не русский бот.
03.05.2020 17:00 Ответить
опять же кино. на месте китай можно уверено заявлять, что США, Италия завышают цыфры жертв короны и нагло врут людям через зомбо СМИ
03.05.2020 17:10 Ответить
Десь читав,що Китай розробляє багатоступеневе біологічне зменшення кількості населення...Перша ступінь - спровоковане зараження вірусом з подальшим виздоровленням дев"яноста відсотків заражених...Друга ступінь - спровоковане зараження іншим вірусом,причому виздоровлювати будуть лишень ті,які вилікувались від першого вірусу...і так далі...
03.05.2020 17:37 Ответить
Нічого. Бонд. Джеймс Бонд розбереться. Негідники будуть покарані)))
03.05.2020 18:08 Ответить
Так а что там думать?? Две реальные улики: вирус появился в Ухане и в Ухане же его изучали и модифицировали как раз по поводу передачи человеку. Менты и за меньшее садили с успехом и суд принимал такие доказательства.
100% какой-то доброволец-лаборант в Ухане за деньги дал куснуть летучей мыши свой висяк в рамках эксперимента. А потом трахнул свою шалаву. Та потом пошла на рынок купить ему кашатины с тараканами или че там у косых продают и началась эпидемия.
03.05.2020 18:22 Ответить
Никто с высокой элиты не откинул лабутены от корона твари.
Идёт очистка средне- низкого класса , не удивлюсь что вакцина есть.
Но видать не пришло сему время.
03.05.2020 18:37 Ответить
Кммуняка и в африке коммуняка, хороших коммуняк не бывает, разговаривать с ними бесполезно, выход один - коммуняку на гиляку.
03.05.2020 18:44 Ответить
Да оне уже давно не коммуняки . Даже в меньшей степени , чем Симоненко и Зюганов .
Просто пытаются удерживать личную власть и власть своих правящих кланов .
Китаюскому государству 2,300 лет , начиная с империи Цинь (Шихуанди) ... А коммуняцкой династии всего-то лет 70 не более того . Ни традиций , ничего другого это быдло породить не могло . И никогда не приживётся в китайской ментальности .
03.05.2020 18:54 Ответить
+++
+++
+++

«На море на океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке - заяц, в зайце - утка, в утке - яйцо, в яйце - игла, - смерть Кощея»
+++
І так досих пір народ годують лабудою всякі специ
+++
Не можуть просто ж Сказати
+
Ми не знаємо звідки COVID-19 !!!

+

взагалі це не вірна цифра, має бути COVID-17 от тоді він народився, і народився він в людині
04.05.2020 04:27 Ответить
 
 