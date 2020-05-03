На Волыни пресечена попытка вывоза в Польшу 190 тыс. перчаток, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Вчера на Волыни, в пункте пропуска "Ягодин", пограничники пресекли 2 попытки вывоза в Польшу полиэтиленовых перчаток, экспорт которых запрещен согласно постановления Кабмина №214 от 14 марта 2020 г.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
В первом случае товар в количестве 150 тыс. штук полиэтиленовых перчаток пытались провезти в грузовике польской регистрации, который следовал за границу как "пустой".
Во втором случае обзорная группа среди груза "деревянные паллеты" обнаружила 40 тыс. штук таких перчаток.
Перчатки общим количеством 190 000 штук изъяты представителями таможни, сумма оценки товара составила около 26 тыс. грн.
Топ комментарии
+15 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий03.05.2020 16:32 Ответить Ссылка
+14 Володимир Мик
показать весь комментарий03.05.2020 16:27 Ответить Ссылка
+12 Dima30
показать весь комментарий03.05.2020 16:36 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Володимир Мик
показать весь комментарий03.05.2020 16:27 Ответить Мне нравится 14 Ссылка
Лео Кот
показать весь комментарий03.05.2020 16:33 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Самтакой
показать весь комментарий03.05.2020 17:01 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
vadym sestritsyn
показать весь комментарий03.05.2020 17:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий03.05.2020 16:32 Ответить Мне нравится 15 Ссылка
Самтакой
показать весь комментарий03.05.2020 17:05 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Oleg Razin
показать весь комментарий03.05.2020 17:08 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
оззи
показать весь комментарий03.05.2020 17:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
буков
показать весь комментарий03.05.2020 16:33 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Dima30
показать весь комментарий03.05.2020 16:36 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
Анна Красненко #465048
показать весь комментарий03.05.2020 17:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ukrainets UA
показать весь комментарий03.05.2020 16:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
STAS 777
показать весь комментарий03.05.2020 16:46 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Mariia Orlovska
показать весь комментарий03.05.2020 16:49 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Dmytro Shevchenko
показать весь комментарий03.05.2020 19:54 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Mariia Orlovska
показать весь комментарий03.05.2020 21:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
оззи
показать весь комментарий03.05.2020 16:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Самтакой
показать весь комментарий03.05.2020 17:04 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
300winmag1
показать весь комментарий03.05.2020 17:19 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Виктор Потоцкий #426787
показать весь комментарий03.05.2020 17:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
the FAT
показать весь комментарий03.05.2020 17:23 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Хмурый #466897
показать весь комментарий03.05.2020 17:24 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Mrlegendari333
показать весь комментарий03.05.2020 17:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Fjall_Raven
показать весь комментарий03.05.2020 18:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
les1982
показать весь комментарий03.05.2020 20:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль