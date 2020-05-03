РУС
На Волыни пресечена попытка вывоза в Польшу 190 тыс. перчаток, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Вчера на Волыни, в пункте пропуска "Ягодин", пограничники пресекли 2 попытки вывоза в Польшу полиэтиленовых перчаток, экспорт которых запрещен согласно постановления Кабмина №214 от 14 марта 2020 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

На Волыни пресечена попытка вывоза в Польшу 190 тыс. перчаток, - Госпогранслужба 01

В первом случае товар в количестве 150 тыс. штук полиэтиленовых перчаток пытались провезти в грузовике польской регистрации, который следовал за границу как "пустой".

На Волыни пресечена попытка вывоза в Польшу 190 тыс. перчаток, - Госпогранслужба 02
На Волыни пресечена попытка вывоза в Польшу 190 тыс. перчаток, - Госпогранслужба 03

Во втором случае обзорная группа среди груза "деревянные паллеты" обнаружила 40 тыс. штук таких перчаток.

На Волыни пресечена попытка вывоза в Польшу 190 тыс. перчаток, - Госпогранслужба 04
На Волыни пресечена попытка вывоза в Польшу 190 тыс. перчаток, - Госпогранслужба 05

На Волыни пресечена попытка вывоза в Польшу 190 тыс. перчаток, - Госпогранслужба 06

Перчатки общим количеством 190 000 штук изъяты представителями таможни, сумма оценки товара составила около 26 тыс. грн.

Госпогранслужба (6859) контрабанда (2414) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) Волынская область (1041)
Топ комментарии
+15
Но зато удачно прошла покупка для МВД респираторов по 4000 гр. за штуку.
03.05.2020 16:32 Ответить
03.05.2020 16:32 Ответить
+14
Это одноразовые перчатки, которые выдают каждому при входе в любой маркет.
03.05.2020 16:27 Ответить
03.05.2020 16:27 Ответить
+12
спочатку розпродали тисячи тон саме медичних масок та рукавичок,а потім влаштовують ось цю показушну боротьбу..
03.05.2020 16:36 Ответить
03.05.2020 16:36 Ответить
03.05.2020 16:27 Ответить
дешевый товар - дешевые перчатки, которых можно делать миллионами в день...
03.05.2020 16:33 Ответить
03.05.2020 16:33 Ответить
Везите их в Китай, туда можно. Радуцкий маски возил, его не задерживали.
03.05.2020 17:01 Ответить
03.05.2020 17:01 Ответить
Во тупые правители. Продавайте деньги стране зарабатывайте. Нет б запретили))
03.05.2020 17:18 Ответить
03.05.2020 17:18 Ответить
03.05.2020 16:32 Ответить
Респираторы из кожи питона ?
03.05.2020 17:05 Ответить
03.05.2020 17:05 Ответить
Из жопы ежа.
03.05.2020 17:08 Ответить
03.05.2020 17:08 Ответить
там жопы нет. маска из иголок это садомазо.
03.05.2020 17:17 Ответить
03.05.2020 17:17 Ответить
Цю фігню могли б і випустити.
03.05.2020 16:33 Ответить
03.05.2020 16:33 Ответить
03.05.2020 16:36 Ответить
А как же пиар, ой, борьба с контрабандой?
03.05.2020 17:36 Ответить
03.05.2020 17:36 Ответить
водятла-контрабандиста--до адмінвідповідальності!
03.05.2020 16:41 Ответить
03.05.2020 16:41 Ответить
В Сильпо продаются маски пачками . Человек покупает и становится собственником этих масок . Потом в машине везёт их в Польшу. В чём криминал ? Так и с этими перчатками. Он их что, украл ?
03.05.2020 16:46 Ответить
03.05.2020 16:46 Ответить
Это же не мед. перчатки,его незаконно задержали
03.05.2020 16:49 Ответить
03.05.2020 16:49 Ответить
все таки законно - по документам он ехал пустой, а значит на лицо факт конторабанды.
03.05.2020 19:54 Ответить
03.05.2020 19:54 Ответить
Единственное это.Не стоило скрывать.
03.05.2020 21:47 Ответить
03.05.2020 21:47 Ответить
ну да привозить из китая и кореи по бешеным ценам - можно. продавать свое и привозить деньги в Украину - низзя. наладьте производство, продавайте. дайте людям работу, уроды.
03.05.2020 16:58 Ответить
03.05.2020 16:58 Ответить
Да сейчас товары такой категории - это Коллондайк. И внуки озолотятся.К торговле допускаются только избранные.
03.05.2020 17:04 Ответить
03.05.2020 17:04 Ответить
Ціна тих рукавиць 15 тис грн. а не 26 . Митні брехуни.
03.05.2020 17:19 Ответить
03.05.2020 17:19 Ответить
На Волині викрито спробу вивезення до Польщі 190 тис. рукавичок, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5718
03.05.2020 17:19 Ответить
03.05.2020 17:19 Ответить
Хм, вывозят резиновые изделия. Нужно скинуться деньгами пусть ещё одного гандона с Банковой заберут. Нефёдов, уже не против
03.05.2020 17:23 Ответить
03.05.2020 17:23 Ответить
Клятi терористи! Небось "Альфа" задерживала?
03.05.2020 17:24 Ответить
03.05.2020 17:24 Ответить
Отож "Мрією" треба возити,так беспечніше.
03.05.2020 17:29 Ответить
03.05.2020 17:29 Ответить
"что разрешено гереге на "мрие", не положено быкам с парой-тройкой коробок" (С)
03.05.2020 18:34 Ответить
03.05.2020 18:34 Ответить
фСбу реально хернею страждає... Штрафують навіть тих хто шиє самостійно маски і відправляє за кордон... А епіцентри гереги і інші порушення прикоритних свиней в упор ігнорують
03.05.2020 20:01 Ответить
03.05.2020 20:01 Ответить
 
 