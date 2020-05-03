На Волыни пресечена попытка вывоза в Польшу 190 тыс. перчаток, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Вчера на Волыни, в пункте пропуска "Ягодин", пограничники пресекли 2 попытки вывоза в Польшу полиэтиленовых перчаток, экспорт которых запрещен согласно постановления Кабмина №214 от 14 марта 2020 г.

В первом случае товар в количестве 150 тыс. штук полиэтиленовых перчаток пытались провезти в грузовике польской регистрации, который следовал за границу как "пустой".





Во втором случае обзорная группа среди груза "деревянные паллеты" обнаружила 40 тыс. штук таких перчаток.





Перчатки общим количеством 190 000 штук изъяты представителями таможни, сумма оценки товара составила около 26 тыс. грн.