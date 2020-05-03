Гражданин РФ задержан за сообщение о ложном минировании на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области полиция задержала псевдоминера, которым оказался 44-летний гражданин России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Мужчина позвонил на 102 и сообщил, что в селе Вишенки Бориспольского района он заминировал все гранатой и в ближайшее время произойдет взрыв. По указанному адресу работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, факт заминировании не подтвердился.

Уже через несколько часов сотрудники полиции Киевщины установили и задержали "минера". Гражданин РФ признался, что на территории Украины находится нелегально с 2011 года. Свой поступок задержанный объяснить не смог, но сообщил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

При проведении неотложного обыска по месту проживания злоумышленника полиция обнаружила и изъяла мобильный телефон и сим-карту, с которого совершен звонок на линию 102 о минировании.

Также правоохранители выяснили, что мужчина в 2016 году совершил аналогичное преступление - сообщил о "заминировании" базы отдыха в Коблево Николаевской области.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет. О задержании гражданина Российской Федерации сообщено посольство и МИД.

