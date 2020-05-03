РУС
Гражданин РФ задержан за сообщение о ложном минировании на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области полиция задержала псевдоминера, которым оказался 44-летний гражданин России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Мужчина позвонил на 102 и сообщил, что в селе Вишенки Бориспольского района он заминировал все гранатой и в ближайшее время произойдет взрыв. По указанному адресу работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, факт заминировании не подтвердился.

Уже через несколько часов сотрудники полиции Киевщины установили и задержали "минера". Гражданин РФ признался, что на территории Украины находится нелегально с 2011 года. Свой поступок задержанный объяснить не смог, но сообщил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

При проведении неотложного обыска по месту проживания злоумышленника полиция обнаружила и изъяла мобильный телефон и сим-карту, с которого совершен звонок на линию 102 о минировании.

Читайте: Полиция задержала мужчину, сообщившего на Пасху о "заминировании" банкоматов и торговых центров на Черкасщине

Также правоохранители выяснили, что мужчина в 2016 году совершил аналогичное преступление - сообщил о "заминировании" базы отдыха в Коблево Николаевской области.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет. О задержании гражданина Российской Федерации сообщено посольство и МИД.

Также читайте: Мужчину, совравшего о минировании станции метро "Нивки", посадили на 2 года

Киевская область (4363) минирование (1449) Нацполиция (16778) правоохранительные органы (2973) силовики (2802)
+52
там же была попытка к бегству при задержании …. почему живой ?
03.05.2020 16:49 Ответить
+42
что делал гражданин РФ призывного возраста на Киевщине и как он здесь оказался ?
03.05.2020 16:56 Ответить
+24
Не представляю, что бы граждан Франции или Норвегии или Англии поперся в чужую страну заниматься поджогами, или телефонным терроризмом! А для мокшании это смысл существования- пакостить другим странам...убивать, врать, грабить!
03.05.2020 16:58 Ответить
там же была попытка к бегству при задержании …. почему живой ?
03.05.2020 16:49 Ответить
что делал гражданин РФ призывного возраста на Киевщине и как он здесь оказался ?
03.05.2020 16:56 Ответить
А статтю важко прочитати?
03.05.2020 16:59 Ответить
Разорвите его на площади тракторами! И транслируйте на весь мир!!!
03.05.2020 17:13 Ответить
При петре они все обычно "заблудились"и возврвращались
Как тут карта ляжет не понятно.
03.05.2020 17:55 Ответить
Петро ж чомусь не вів візовий режим з кацапами після початку війни.
03.05.2020 22:06 Ответить
Петро ж чомусь не вів візовий режим з кацапами після початку війни.
03.05.2020 18:16 Ответить
А кловун увів?
03.05.2020 18:25 Ответить
Хряк здав Україну, підписавши мінський договорняк, як і хотів путен
03.05.2020 18:28 Ответить
Смени ник, не позорь старика Фройда.
03.05.2020 21:28 Ответить
Чому ви так вирішили? Хочете про це поговорити?
показать весь комментарий
Так приємно спамити незручного співрозмовника. Правда?
03.05.2020 21:28 Ответить
По-перше - я тебе не спамив, по-друге, у тебе з мисленням негаразди, коли мелеш таку дурню несусвітну. А може не лише з миленням? Перевір кальсони, може там вже клятий Порох тобі підклав "сюрприза"?
04.05.2020 04:43 Ответить
Ну то поясни - чому Педро не ввів візовий режим з ворогом?
04.05.2020 08:34 Ответить
Хряк здав Україну, підписавши мінський договорняк, як і хотів путен
04.05.2020 10:44 Ответить
Да пишут ,что эта рашкотварь еще в 11м году заехала ,падла ....
03.05.2020 19:20 Ответить
выслать взад кацапа на мордовскую удмуртию. Для него это хуже расстрела будет.
03.05.2020 17:06 Ответить
а у него и так будет депортация , он с 11 года нелегально находится в Украине .
03.05.2020 17:10 Ответить
Обменять на таксиста, зетермос умеет...
03.05.2020 17:23 Ответить
Спочатку нехай козлорилий відсидить на каторжних роботах 6 років, а потім і на мордор. Хоча... Який з кацапа робітник...
03.05.2020 19:15 Ответить
Безальтернативный хитрожопец,только после 6 лет отсидки
03.05.2020 19:23 Ответить
Це було б дуже гуманно
03.05.2020 17:10 Ответить
я за такой гуманиз
03.05.2020 17:13 Ответить
На зоні нари і годують.
03.05.2020 17:19 Ответить
А куда смотрит национальный корпус?!
03.05.2020 17:24 Ответить
Наверное хотел хату с немцами подорвать.
03.05.2020 16:50 Ответить
c бИндеровцами
03.05.2020 16:55 Ответить
Заминировал ВСЬО (ваапще) село гранатой (одной?)
Понемногу начинает складываться впечатление что нынешние расисяны уже рождаются со спиртом в крови.
04.05.2020 09:56 Ответить
Гражданин РФ задержан за сообщение о ложном минировании на Киевщине,

Мелкая рыбка... Где минер пограничного КПП во время прорыва Михо?
Подозреваю, спрятался в собачей будке...
03.05.2020 16:51 Ответить
В ПЕСарне шоли?
03.05.2020 17:58 Ответить
А почему не проследили за этой путинской мразью,не выявили контакты,источники финансирования,перемещение.
03.05.2020 16:53 Ответить
Алкаш, разве не видно. Мразь "русского мира", какие источники,какое финансирование.
03.05.2020 16:58 Ответить
Ты дуриком не прикидывайся,этот путинский хмырек явно заслан для террористической деятельности
03.05.2020 17:08 Ответить
З 2011 року? 9 років підготовки до телефонного дзвінка, сувора спецшкола.
03.05.2020 17:10 Ответить
Ну, він ще у нас, на Миколаївщині, практику проходив в 2016-му
Так що, спєсіаліст він ще той
03.05.2020 17:15 Ответить
А ты его уже допросил и знаешь про полный список его преступлений за 9 лет?безобидный алкаш из засрашки - это история для доверчивых лохов.
03.05.2020 17:20 Ответить
Маємо факт дзвінка, маєте інші, не тримайте в собі.
03.05.2020 17:45 Ответить
Таку рососіянську босоту в кожному прикордонному українському селі знайти можна.Забрели до нас в ті часи,коли кордон практично не охоронявся,дехто з них не має документів,живуть чим прийдеться,поліція їх періодично намагається штрафувати,чому їх не депортують,навіть після вчинення злочину і відбуття ув'язнення,незрозуміло.Особисто знаю кількох таких кадрів.
03.05.2020 18:24 Ответить
.....снова понять и простить ???? мы так НИКОГДА не победим (((( ДАЙТЕ ему пи....... ,пускай КАЛЕКОЙ по росии ходит !!!
03.05.2020 16:55 Ответить
Тобто, в 2016 році, при цікавій владі, йому вже прощали?
показать весь комментарий
03.05.2020 17:01 Ответить
ну конечно. все было мыролюбно, по винницки, по реформаторски.
показать весь комментарий
03.05.2020 17:08 Ответить
Гражданин РФ признался, что на территории Украины находится нелегально с 2011 года. Источник:https://censor.net/n3193051
03.05.2020 16:57 Ответить
Хоч хтось прочитав статтю
03.05.2020 17:02 Ответить
Не представляю, что бы граждан Франции или Норвегии или Англии поперся в чужую страну заниматься поджогами, или телефонным терроризмом! А для мокшании это смысл существования- пакостить другим странам...убивать, врать, грабить!
03.05.2020 16:58 Ответить
Видать каждому своё! Мокшане едут убивать, украинцы едут мокшу развлекать. Кто на что...
03.05.2020 17:56 Ответить
кацапская мразота
03.05.2020 17:04 Ответить
аваков, ау! как чукча с 11 года находится нелегально на территории Украины
03.05.2020 17:04 Ответить
Вот паскууда... Глаз на опу натянуть падле!
03.05.2020 17:08 Ответить
Громадяни ерефії тверезими бувають?
03.05.2020 17:09 Ответить
03.05.2020 17:12 Ответить
А что вообще-то делал гражданин ,,дружественной,страны в Украине?Или ЗЕ Украину сделал колыбелью для всякого рода кацапских провокаторов,саботажников,диверсантов?Или ЗЕ своих как и не бросает та им и не отказывает?
03.05.2020 17:10 Ответить
тварюка кацапська
03.05.2020 17:11 Ответить
9 (!) лет гражданин рф на территории Украины.На какие мл..ть средства оно жило и у кого? С 2014 года куда смотрел участковы(й)е ?
03.05.2020 17:12 Ответить
в мене тільки 2 запитання:
1) звідки воно тут взялося
2) нафіг воно тут потрібно
03.05.2020 17:13 Ответить
Кто всю жизнь живет в говне и готовится к войне?
03.05.2020 17:16 Ответить
Завербовать, обучить подрывному делу и отправить на родину, чтобы взорвал плешивого карлика.
03.05.2020 17:21 Ответить
Вот таких рашистских идиотов нужно свозить в Дом профсоюзов в Одессе. Пусть там посидят - подумают.
03.05.2020 17:21 Ответить
Громадянина РФ затримано за повідомлення про неправдиве замінування на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3011
03.05.2020 17:21 Ответить
03.05.2020 18:14 Ответить
О задержании гражданина Российской Федерации сообщено посольство и МИД.Источник: https://censor.net/n3193051

Зачем? "Посольство" и "МИД" "РФ" такие же нелегитимные сборища бандитов, как и сама московия...
Дурацкая привычка наших дипломатов опускаться до уровня всяких бандитов, пусть и организованных. Так скоро и с бандитами из ОРДЛО начнут разговаривать...
03.05.2020 17:23 Ответить
Громадянина РФ затримано за повідомлення про неправдиве замінування на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4574
03.05.2020 17:23 Ответить
Он такой же , как и его друзья....Общие интересы и уровень интеллекта соответствующий...
03.05.2020 17:46 Ответить
*****, к доктору Ламброзо не ходи , все написано на мордах лиц...
03.05.2020 19:29 Ответить
Яке їхало таке і здибало.
03.05.2020 20:54 Ответить
Голову ему отрубить!
03.05.2020 17:30 Ответить
Какие наглые одичалые.....их в дверь,а они в окно.И чего эти одичалые сюда лезут?У них уже всю рашку в электронный лагерь превращают,везде пропуска электронные воодят,но нет...просачиваются черти.
03.05.2020 17:35 Ответить
хрень намного хуже. эти дятлы среди нас. живут за наш счет. и с гордостью произносят тебе в лицо - я сепаратист.
03.05.2020 17:46 Ответить
Ценний кадр. А міг би стать дєпутатом від "слуг наріда" на місцевих виборах восени.
Слішком рано засвєтілся. )))
03.05.2020 17:49 Ответить
Вандализмом он случайно не занимался , может спичками от скуки игрался? Или проще отпустить его , чтобы не разбираться - хлопотно это...
03.05.2020 17:36 Ответить
Оно, гляшишь, можно и отпустить. Этажу так с девятого.
03.05.2020 17:46 Ответить
Громадянина РФ затримано за повідомлення про неправдиве замінування на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7439
03.05.2020 17:40 Ответить
03.05.2020 17:46 Ответить
Громадянина РФ затримано за повідомлення про неправдиве замінування на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8090
03.05.2020 18:05 Ответить
Громадянина РФ затримано за повідомлення про неправдиве замінування на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1312
03.05.2020 18:09 Ответить
пятак такой как у винницкого мыролюбца. это реформист петья?
03.05.2020 18:17 Ответить
ти шо, кацапе, клована не впізнав?
всі від зюзі відвертаються, навіть казапи...
03.05.2020 18:43 Ответить
Вот ты рашкотварь безальтернативная ,уху ел совсем...
03.05.2020 19:34 Ответить
По фото видно, что это *****.
03.05.2020 18:13 Ответить
І штраф йому впаяйте, за те, шо був без маски. Громадянина РФ затримано за повідомлення про неправдиве замінування на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3666

Громадянина РФ затримано за повідомлення про неправдиве замінування на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 53
03.05.2020 18:15 Ответить
На кол этого забордюрца.
03.05.2020 18:17 Ответить
А чого це йому Петро українське громадянство не дав, як Новинському?
03.05.2020 18:30 Ответить
Вангую что у этого гастарбайтера мокрая статья в РФ, причём ему обещали почистить её из реестра за отпуск в Украине.
03.05.2020 18:40 Ответить
Це ще рез підтверджує тезу, що москаль українцю ворог.
Зп"яну, Здуру, За гроші це мотив, спонукання, а заподіяти українцю збитки, це у крові москаля.
І треба його включити у список для обміну.
По- друге необхідно відновити статтю у Кримінально Карному кодексі України про відовідальність за протиправний перетин державного кордону України.
03.05.2020 19:44 Ответить
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля

Громадянина РФ затримано за повідомлення про неправдиве замінування на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4519
03.05.2020 19:54 Ответить
 
 