Агрессия России против Украины
С начала суток наемники РФ 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, 3 воинов получили боевые травмы, - пресс-центр ОС

С начала суток наемники РФ 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, 3 воинов получили боевые травмы, - пресс-центр ОС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал наши позиции возле Широкино и Пищевика. По окрестностям Богдановки захватчики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". По защитникам Орехово вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов 82 калибра, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окраины Крымского.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.

На участках разведения сил режим "Тишина" соблюдается. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Итоги за прошедшие сутки

2 мая вооруженные формирования РФ 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из запрещенных к размещению на линии соприкосновения минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Авдеевка, Гнутово, Богдановка, Старогнатовка, Каменка, Марьинка, Пески, Хутор Вильный, Орехово, Пивденное, Крымское и Новоалександровка.

По данным разведки 2 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и минимум двух ранили.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения 2 кражи, 3 факта незаконного обращения с оружием и 3 факта незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 31 административное правонарушение.

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 3 человека. В обратном направлении линию разграничения граждане не пересекали.

обстрел Донбасс операция Объединенных сил
+13
Найшвидшого одужання хлопцям.......
03.05.2020 18:05
+10
опять "бойові травми" - нема в постанові Кабміну №975 від 25.12.2013 (з поправками від 2017) такого визначення!!! Це шоп бійцям соціалку не виплачувати за поранення
03.05.2020 18:08
+9
Так ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"

Від початку доби найманці РФ 6 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, 3 воїни зазнали бойових травм, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7990
03.05.2020 19:22
Найшвидшого одужання хлопцям.......
03.05.2020 18:05
опять "бойові травми" - нема в постанові Кабміну №975 від 25.12.2013 (з поправками від 2017) такого визначення!!! Це шоп бійцям соціалку не виплачувати за поранення
03.05.2020 18:08
на лекциях по общевойсковой, которые я слушал в своё время, оные тоже не упоминались
03.05.2020 18:18
йа тіки шо пройшовся по всіх тугамєнтах на цю тєму. Головне в цьому, шо травма - медичний термін і означає лише вид уражень без пошкодження шкіри та кровотечі, але в юридичному документі (постанові 975) мова йде лише про ПОРАНЕННЯ, яке може бути відповідно травмою, контузійєю, каліцтвом. Бойова травма в цьому випадку випадає із під дії постанови Кабміну - поранений боєць не отримає виплат за "бойову травму"
03.05.2020 18:24
гниды
03.05.2020 18:32
за медичною класифікацією "травма" це коли шкура ціла і кров не тече, але це не значить шо ТРАВМА менш небезпечна ніж РАНА - так, у людини можуть бути переломані геть усі кістки, потрощений череп, мозок всмяткі, розірвані всі внутрішні органи, лопнули барабанні перетинки, але шкура ціла - це ТРАВМА
03.05.2020 18:12
В жовтні 2019 року прийняли новий класифікатор про втрати ВСУ. Стандарт ВСТ 01.305.003 - 2019 (01) «Медичне забезпечення. Класифікація бойових уражень, небойових травм та захворювань у Збройних Силах України» розроблено і введено з метою запровадження у медичній службі ЗСУ класифікації й номенклатури бойових уражень і небойових травм за етіопатогенетичним (причиною та перебігом) й анатомічним принципом і не передбачає розподілу втрат за ознакою «бойові-небойові». Тобто цей Стандарт дає змогу кодувати бойові ураження та небойові травми під час розробки документів медичного обліку та звітності в інформаційних системах.
03.05.2020 18:15
це для медичної звітності є ТРАВМА, тільки без визначення "бойова/не бойова", а на військовій мові це все (контузія, травма, опік, каліцтво - ураження різної природи і важкості) називаєця одним словом ПОРАНЕННЯ
03.05.2020 18:19
Поранення відрізняйєця тіки ступінню тяжкості - і для інформаційних повідомлень потрібно було вживати тільки таке визначення. А то нас вводять в оману: травма, тіпа, і зовсім не ПОРАНЕННЯ, а те шо травма - може означати потрощені всі кістки в організмі, тільки всі переломи - закриті. Всьо - травма
03.05.2020 18:29
Ще росзлідування, з епекрізом війскового лікаря-а так пишуть чмт(довідку не надав)
03.05.2020 18:17
а дєтальнєйє?
03.05.2020 18:50
Щось останнім часом обстріли стали занадто прицільними. Совпадєнія?
03.05.2020 18:20
Погода на донбасі стояла хороша.
03.05.2020 18:30
якось і справді мир зеленського кровавій війни порошенко
03.05.2020 18:31
кривавий - так правильно
03.05.2020 18:42
нє, правильно - вища ступінь порівняння - КРАВАВЄЙ
03.05.2020 18:55
3 воинов получили боевые травмы
-------------------------------------------------

з числом ТРІ іспользуйєца вінітєльний падьож - ТРІ ВОІНА
03.05.2020 18:44
Прицелно бьют , сссуки... (пристрелялись)
03.05.2020 18:50
Так ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"

Від початку доби найманці РФ 6 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, 3 воїни зазнали бойових травм, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7990
03.05.2020 19:22
"Звернення до міністра оборони Андрія Загороднюка було ініційоване Іриною Фріз після низки критичних публікацій у ЗМІ про те, що Генштаб ЗСУ затвердив новий Класифікатор втрат особового складу Збройних Сил, за яким акубаротравми, струси та забої головного мозку, внутрішніх органів не є видами бойових поранень і віднесені до категорії «інші». Це, наголошує депутат, дасть змогу владі статистично зменшувати на 25-30 відсотків кількість бойових втрат саме за рахунок штучної підміни категорії поранень. «Наприклад, із чотирьох поранених один військовослужбовець має тяжку контузію з можливим розривом барабанних перетинок та струсом головного мозку. Відповідно до нового класифікатора, воїн не віднесений до поранених під час бойових дій, а класифікується як легко травмований», - ідеться в запиті. Водночас у документі зазначається, що «на офіційному сайті Міноборони критична інформація ЗМІ спростовується і наголошується, що Медична служба Збройних Сил України у своїй повсякденній діяльності користується Військовим стандартом 01.305.003 (Видання 1, медичне забезпечення) «Класифікація бойових уражень, небойових травм та захворювань у Збройних Силах України» та «Тимчасовою інструкцією з кодифікації бойових уражень, небойових травм та захворювань у ЗСУ» і, «відповідно до наведених документів, ушкодження вуха внаслідок контузії, акубаротравма відноситься до коду 1130 (бойові ураження)».

Швидкого одужання нашим героям
03.05.2020 19:56
там ше їм інтєрєсно грошей не дати за поранення. Заодно і отчьотность улучшіть
03.05.2020 20:17
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой расії!!!!
03.05.2020 23:00
 
 