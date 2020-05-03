С начала суток наемники РФ 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, 3 воинов получили боевые травмы, - пресс-центр ОС
Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал наши позиции возле Широкино и Пищевика. По окрестностям Богдановки захватчики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Два обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". По защитникам Орехово вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов 82 калибра, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окраины Крымского.
Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.
На участках разведения сил режим "Тишина" соблюдается. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Итоги за прошедшие сутки
2 мая вооруженные формирования РФ 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из запрещенных к размещению на линии соприкосновения минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Авдеевка, Гнутово, Богдановка, Старогнатовка, Каменка, Марьинка, Пески, Хутор Вильный, Орехово, Пивденное, Крымское и Новоалександровка.
По данным разведки 2 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и минимум двух ранили.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения 2 кражи, 3 факта незаконного обращения с оружием и 3 факта незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 31 административное правонарушение.
Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 3 человека. В обратном направлении линию разграничения граждане не пересекали.
