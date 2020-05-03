С начала суток наемники РФ 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, 3 воинов получили боевые травмы, - пресс-центр ОС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал наши позиции возле Широкино и Пищевика. По окрестностям Богдановки захватчики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". По защитникам Орехово вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов 82 калибра, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окраины Крымского.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин ранен возле Гнутово в результате сброса боеприпаса вражеским беспилотником, - пресс-центр ОС

На участках разведения сил режим "Тишина" соблюдается. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Итоги за прошедшие сутки

2 мая вооруженные формирования РФ 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из запрещенных к размещению на линии соприкосновения минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Авдеевка, Гнутово, Богдановка, Старогнатовка, Каменка, Марьинка, Пески, Хутор Вильный, Орехово, Пивденное, Крымское и Новоалександровка.

По данным разведки 2 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и минимум двух ранили.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения 2 кражи, 3 факта незаконного обращения с оружием и 3 факта незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 31 административное правонарушение.

Также читайте: Двое украинских воинов получили ранения, наемники РФ 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 3 человека. В обратном направлении линию разграничения граждане не пересекали.