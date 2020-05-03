"Велюр" заплатит штраф, если нарушение было, а я буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина, - "слуга народа" Тищенко. ФОТО
Ресторан "Велюр" в центре Киева, который, как выяснили в конце апреля журналисты, продолжает работать во время карантина, готов заплатить за это штраф.
Об этом написал в Facebook депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Николай Тищенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Хочу вам официально заявить, "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую. Со своей стороны, я - Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина. Подробности позже. Руки заняты на кухне", - написал он.
Напомним, в конце апреля журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует провести заседание, на котором определится относительно наказания для заместителя фракции Николая Тищенко в связи с нарушением условий карантина его рестораном.
"А ви нічого не доведете! Не спіймали - не крадій!"
Бідося- злидні.
Проте вдома можна почути «ти ж моя бідося» не в контексті матеріального становища, а як співчуття.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ТИ Ж УКРАЇНСЬКА БІДОСЯ!
Сам знаю, що фігню сказав. Яка там в дупу робота нардепом???
https://censor.net/news/3128206/zelenskiyi_naznachil_gerusa_predstavitelem_prezidenta_v_kabmine_obnovleno
-
Дебилы зеленые.
а моника будет рекламировать?
Заплати, ПАДАЛЬ, положенный штраф, а деньги пусть врачам выплатят.
хреновый промо-ролик получился ))) неудачный )))) ничего нельзя этому зе доверить )))
...
Корефан Ківи?
Буду лично готовить в перерывах между ВР и лич жизнью!
И много оно наготовит?
Дай бог обед на 3х через 3-5 дней!
А чого ж не готував раніше, до розголосу??
Пристосуванці чортові..
Ну вы посмотрите на этого эталонного патриота,день и ночь лепящего котлеты для киевских врачей. Слезы умиления мешают мне говорить.
Лицемерная мразота.Такая же как и его жена,рыдающая на весь интернет,что Коленьку незаслуженно обижают.
прикиньте уровень айкю этого имбецила. так оказывается эту гниду в парламент привел руководитель членограя дерьмак. воистину осел оманский собирал по подворотням слуг сброда, по приколу))))) теперь эти дегенераты приколисты рулят страной))))