"Велюр" заплатит штраф, если нарушение было, а я буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина, - "слуга народа" Тищенко. ФОТО

Ресторан "Велюр" в центре Киева, который, как выяснили в конце апреля журналисты, продолжает работать во время карантина, готов заплатить за это штраф.

Об этом написал в Facebook депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Николай Тищенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу вам официально заявить, "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую. Со своей стороны, я - Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина. Подробности позже. Руки заняты на кухне", - написал он.

Напомним, в конце апреля журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует провести заседание, на котором определится относительно наказания для заместителя фракции Николая Тищенко в связи с нарушением условий карантина его рестораном.