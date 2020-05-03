РУС
"Велюр" заплатит штраф, если нарушение было, а я буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина, - "слуга народа" Тищенко. ФОТО

Ресторан "Велюр" в центре Киева, который, как выяснили в конце апреля журналисты, продолжает работать во время карантина, готов заплатить за это штраф.

Об этом написал в Facebook депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Николай Тищенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу вам официально заявить, "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую. Со своей стороны, я - Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина. Подробности позже. Руки заняты на кухне", - написал он.

Напомним, в конце апреля журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует провести заседание, на котором определится относительно наказания для заместителя фракции Николая Тищенко в связи с нарушением условий карантина его рестораном.

Автор: 

+79
мразота зелеНая
готов манатки на ростов.вместе с зеЛяй будешь драпать скоро
показать весь комментарий
03.05.2020 18:17 Ответить
+61
показать весь комментарий
03.05.2020 18:23 Ответить
+47
Бандюк из 90х Коля Оболонский всегда останется бандюком, как его не прилизывай. Нутро не поменять.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:20 Ответить
Коля-котлета и его хозяин блазень в очередной раз считают народ лохами, конченные дебилы.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:57 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2020 18:57 Ответить
что это за бред я только что прочитал? оно в шелковой рубашке готовит еду?! ооооо... на помойку истории
показать весь комментарий
03.05.2020 18:58 Ответить
а шо с шолком нє так?
показать весь комментарий
03.05.2020 19:19 Ответить
куда нас ведут коземанды? а вот куда
Макеевка, Луганда
показать весь комментарий
03.05.2020 19:02 Ответить
Напоминает игру "Синий кит"
показать весь комментарий
03.05.2020 19:14 Ответить
Як вважеєте, підтримають його зєбоби на мерських виборах?
показать весь комментарий
03.05.2020 19:03 Ответить
100% підтримають. Там чим більший треш, тим більше голосів зебілів буде.
показать весь комментарий
03.05.2020 19:09 Ответить
Вартість штрафу,який воно готове оплатити - три чашки чаю...
показать весь комментарий
03.05.2020 19:04 Ответить
фігурально - так, формально - 30
показать весь комментарий
03.05.2020 19:22 Ответить
будет Коля Тищенко драить парашу, а не киевским мером
показать весь комментарий
03.05.2020 19:05 Ответить
Не удивлюсь обратному, откровенно говоря. 😎
показать весь комментарий
03.05.2020 19:10 Ответить
Учитывая предыдущие или предыдущих.. я бы не стал удивляться а воспринимать как норму!! Уже давно складывается впечатление что не Киевляне мэра выбирают , а просто за кулисами кресло мэра уходит с молотка.
показать весь комментарий
03.05.2020 19:23 Ответить
После слуг вонючих туда заходить в западло. Фу зная что там сидели эти мрази и сам клоун как-то брезгливо. Для врачей оно будет готовить, а ******* разрешения спросил у самих врачей. Или думаешь что как вы на халяву и уксус сладкий. Идите друг другу в жопу, слуги мать вашу.
показать весь комментарий
03.05.2020 19:06 Ответить
на халяву нє обєщал, токо готовіть своімі лапамі
показать весь комментарий
03.05.2020 19:23 Ответить
На РАБссии Акция,сдай ФСБ 4 соседей вышедших на улицу без Маски и получи от мэра Собянина Мерседес...
показать весь комментарий
03.05.2020 19:06 Ответить
Лодыри нечиго не делающие в Карантине 56 дней,получат от Зеленского Ламборджини последней модели.Сегодня 55 дней карантина в Украине.Спешите получить подарок от гаранта Протитуции Украины...
показать весь комментарий
03.05.2020 19:10 Ответить
для этого отправь смс на номер 1234 с текстом янелох. стоимость смс 8 гривен. чем больше смс отправишь, тем больше ты не лох
показать весь комментарий
03.05.2020 21:32 Ответить
Такое же Зелёное говно, как и главЗеленоеговно.
показать весь комментарий
03.05.2020 19:12 Ответить
кого ПРиближає до себе та піднімає на посадах ОПа - кришованих бізнесменів, бувших помічників бандюків ПР , (тупоголових ,доречі), безПРинципних долбодятлів-...взгалі усіх, хто на цьому фоні дає шанс Вироку добре виглядати у відосіках .... не дарма ж яскраві особистості там не ПРиживаються , спостерігаємо за експериментом з Мішкою - там вже питаннь багато...
показать весь комментарий
03.05.2020 19:18 Ответить
Россия становится эпицентром COVID-19 в Европе: Путин пошел на радикальный шаг

Национальная гвардия России пустила в небо вертолеты и беспилотники, чтобы усилить контроль за соблюдением карантина. Такое кардинальное решение связано с тем, что 3 мая в России зафиксирован рекорд по количеству заражений коронавирусом.
По официальным данным, число смертей возросло на 58 до 1280. За последние 24 часа было зарегистрировано 10 633 новых случая заболевания, в результате чего общее число таких случаев достигло 134 687, передает https://www.dailymail.co.uk/news/article-8281119/Spainards-flock-outdoors-European-countries-ease-lockdowns.html?ito=push-notification&ci=14318&si=2403652 Daily Mail .
Эти последние данные показывают, что в России сейчас регистрируется больше новых инфекций, чем в любой европейской стране. Власти опасаются, что теплая весенняя погода и череда праздников могут заставить людей массово покидать дома.
Отмечается, что более половины новых смертей были зафиксированы в Москве - около 34. Так, Москва превратилась в горячую точку распространения вируса в России. Как ранее сообщал мер города Сергей Собянин, от СOVID-19 в Москве пострадало 2% населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация остается "очень сложной", в то время, как еще 200 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус.
Кроме того, представители министерства обороны признали, что вирус распространяется в армии, и в настоящее время более 2900 военнослужащих, включая кадетов и гражданских лиц, поражены.
показать весь комментарий
03.05.2020 19:24 Ответить
Дешевая гнида у которой виноват директор ресторана . Классический представитель партии "СН" сыкунов и недоумков
показать весь комментарий
03.05.2020 19:24 Ответить
Здрасьте... падло.
показать весь комментарий
03.05.2020 19:32 Ответить
"Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф..."

"А ви нічого не доведете! Не спіймали - не крадій!"
показать весь комментарий
03.05.2020 19:36 Ответить
Шо значит если были нарушения?) зебилье, тут вам Коля накакал -жри те
показать весь комментарий
03.05.2020 19:42 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2020 19:42 Ответить
Фігня це все. Всі потихеньку працювали і працюють. Срач з нічого. Підпільно стрижуть, лікують зуби і тд. Всі знають і всіх влаштовує.
показать весь комментарий
03.05.2020 19:44 Ответить
Ні, звичайно. Прості підприємці. А це щось змінює?
показать весь комментарий
03.05.2020 20:12 Ответить
Сумніваюсь, що серед київських лікарів були щасливчики нагодовані Тищенком безплатно.
показать весь комментарий
03.05.2020 19:46 Ответить
Як говорять на Львівщині
Бідося- злидні.
Проте вдома можна почути «ти ж моя бідося» не в контексті матеріального становища, а як співчуття.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ТИ Ж УКРАЇНСЬКА БІДОСЯ!
показать весь комментарий
03.05.2020 19:46 Ответить
додам - це майже добреньке таке ГОРЄ ТИ МОЙО ЛУКОВОЄ ( так вже думають оті 40 відстоків які ЩЕ за тебе)
показать весь комментарий
03.05.2020 19:48 Ответить
Интересно сколько там обед стоит?
показать весь комментарий
03.05.2020 19:47 Ответить
Лише один чай з лимоном півтисячі.
показать весь комментарий
03.05.2020 20:28 Ответить
после законтаченных в этой харчевне есть никто не будет. Это не по понятиям. Это западло.
показать весь комментарий
03.05.2020 19:49 Ответить
З понеділка дізнаюсь у знайомих лікарів, що там з обідами від Колі Каклєти.
показать весь комментарий
03.05.2020 19:51 Ответить
про "киевских врачей" - это типа степанов будет там харчеваться?
показать весь комментарий
03.05.2020 19:52 Ответить
Готувати котлети лікарям? А працювати нардепом? У вільний від роботи час?
Сам знаю, що фігню сказав. Яка там в дупу робота нардепом???
показать весь комментарий
03.05.2020 19:57 Ответить
Это тот Герус который развалил всю энергетику Украины... Ответит за это Зеленский?

https://censor.net/news/3128206/zelenskiyi_naznachil_gerusa_predstavitelem_prezidenta_v_kabmine_obnovleno
показать весь комментарий
03.05.2020 19:58 Ответить
Абсолютно невменяемый...
показать весь комментарий
03.05.2020 20:01 Ответить
Воно всех за дурныка держит--небось сам и давал распоряжение директору-- работать ресторану на полную. Понятное дело--крайний уже готов(директор),а этот "добряк" врачам будет готовить обеды(правда непонятно,почему это не делал раньше).
показать весь комментарий
03.05.2020 20:02 Ответить
А он не добавил: "падлой буду, век воли не видать..."?
показать весь комментарий
03.05.2020 20:11 Ответить
Фу! Цей коля - котлєта руки в унітазі миє! Та нехай воно саме свої марципани жере! Надувальник гумових тьоток, мля !)))

-
показать весь комментарий
03.05.2020 20:21 Ответить
Одним словом - #51Гривна...
показать весь комментарий
03.05.2020 20:22 Ответить
Эх Коля , Коля благие поступки любят тишину , а не пиар. И чему вас только в том Трускавце учили ?
показать весь комментарий
03.05.2020 20:23 Ответить
причитав спочатку, як ...до конца жиЗни.. здивувався... я помилився
показать весь комментарий
03.05.2020 20:25 Ответить
мразь решила еще попиарится.
показать весь комментарий
03.05.2020 20:27 Ответить
А може правда, ліпше готувати їжу чим позоритися з депутатством.
показать весь комментарий
03.05.2020 20:33 Ответить
А что врачам нечего есть ? Дайте медикам деньги и они сами себя накормят.
Дебилы зеленые.
показать весь комментарий
03.05.2020 20:33 Ответить
Какой же ты с@ка дебил!
показать весь комментарий
03.05.2020 20:36 Ответить
якщо у медиків є гідність, то вони відмовляться від його обідів
показать весь комментарий
03.05.2020 20:36 Ответить
"гуманиратные" обеды по 800 гривен ? )))))))))
а моника будет рекламировать?
показать весь комментарий
03.05.2020 20:41 Ответить
Угадываю с трех раз,почему такие как тищенко идут в депутаты-чтобы украсть у нас еще больше.Иначе зачем в Украине успешный бизнесмен идет во власть???
показать весь комментарий
03.05.2020 20:57 Ответить
Пізно вкакався!
показать весь комментарий
03.05.2020 21:37 Ответить
У тебе такі ціни,що в лікарів не хватить грошей щоб пообідати.Їм влада до зарплати добавила аж 100-200 гривень,а вам мандат на стіл і пенделя в зад.Закон один для всіх.
показать весь комментарий
03.05.2020 21:39 Ответить
все поверили
показать весь комментарий
03.05.2020 21:52 Ответить
От твоей ШРАЧКИ, ****, бомжи РЫГАТЬ будут, а ты ТВАРЬ собрался врачей кормить.
Заплати, ПАДАЛЬ, положенный штраф, а деньги пусть врачам выплатят.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:26 Ответить
Николай, вы же на камеру говорили, что ресторан Велюр не ваш? Выходит, вы врали?
показать весь комментарий
03.05.2020 22:38 Ответить
еще один придурок начал показывать видосики как Вы уже задолбали хитровы@банные
показать весь комментарий
03.05.2020 22:40 Ответить
ой... и эпицентру мало-мало.... досталось ))))
хреновый промо-ролик получился ))) неудачный )))) ничего нельзя этому зе доверить )))
"Велюр" заплатить штраф, якщо порушення було, а я готуватиму обіди для київських лікарів до закінчення карантину, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 6565

...
показать весь комментарий
03.05.2020 22:42 Ответить
"... Подробности позже. Руки заняты..."

Корефан Ківи?
показать весь комментарий
03.05.2020 22:50 Ответить
шо коле раньше мешало героически готовить медикам обеды?
показать весь комментарий
03.05.2020 23:04 Ответить
Зустрічна пропозиція-Петро і Свинарчуки платять штраф і всім роздають цукерки а Зе-банда розходиться по домах займатись улюбленими справами.
показать весь комментарий
03.05.2020 23:04 Ответить
а за что штраф? хоть кто то может объяснить кроме фуфла из телевизора Г+Г.
показать весь комментарий
04.05.2020 00:07 Ответить
Статистика безпристрастна говорить що з Петром було краще пересічному українцю.Крали і брехали менше і розуміли що і для чого роблять.А як Ви можете охарактеризувати термін-бидло?
показать весь комментарий
04.05.2020 10:37 Ответить
Тобі падло держава зп платить не за те щоб ти салати кришив!!!
показать весь комментарий
04.05.2020 00:47 Ответить
Вон пицца ветерано с самого начала пандемии врачам обеды присылало! А этот только сейчас сподобился. И если его почитать -
Буду лично готовить в перерывах между ВР и лич жизнью!
И много оно наготовит?
Дай бог обед на 3х через 3-5 дней!
показать весь комментарий
04.05.2020 02:27 Ответить
Зеленая обезьяна решила оправдаться?
показать весь комментарий
04.05.2020 08:54 Ответить
Що Тищенко коментує, він же ж на камери журналістам зайвляв, що немає ніякого відношення до Велюрю. Чого розпинається?
показать весь комментарий
04.05.2020 09:27 Ответить
змусили?? ))
А чого ж не готував раніше, до розголосу??
Пристосуванці чортові..
показать весь комментарий
04.05.2020 09:29 Ответить
"... Подробности позже. Руки заняты..."

Ну вы посмотрите на этого эталонного патриота,день и ночь лепящего котлеты для киевских врачей. Слезы умиления мешают мне говорить.
Лицемерная мразота.Такая же как и его жена,рыдающая на весь интернет,что Коленьку незаслуженно обижают.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:46 Ответить
Госпа-а-ди!!! Снизошол-то барин - своими руками котлетки для народа лепить будет!!! Чодо-то какое!!! Лепила....
показать весь комментарий
04.05.2020 09:53 Ответить
Обгадился и теперь хочет прикрыться врачами, сейчас среди этих брехунов модно. А доказать - вряд ли будет доказано, ведь это слуги олигархов.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:40 Ответить
",,,я - Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина ..." - какая мерзкая и отвратительная отмазка!
показать весь комментарий
04.05.2020 11:25 Ответить
Курва, де обіди?
показать весь комментарий
04.05.2020 12:29 Ответить
в ресторане. где ж ещё?
показать весь комментарий
04.05.2020 14:59 Ответить
помнится слуга сброда дегенерат тищенко назвал праздником в Украине аварию на ЧАЭС.
прикиньте уровень айкю этого имбецила. так оказывается эту гниду в парламент привел руководитель членограя дерьмак. воистину осел оманский собирал по подворотням слуг сброда, по приколу))))) теперь эти дегенераты приколисты рулят страной))))
показать весь комментарий
04.05.2020 15:06 Ответить
Циничная брехня для зебилов
показать весь комментарий
05.05.2020 13:47 Ответить
