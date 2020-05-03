Количество случаев COVID-19 в Польше превысило 13,6 тыс., за последние сутки выявлено 318 новых заболевших

Количество зараженных коронавирусом в Польше превысило 13,6 тыс., 318 человек заразились в течение последних суток.

"В Польше 318 новых и подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С сожалением информируем о смерти 15 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении.

Общее количество зараженных COVID-19 выросло до 13 693, из которых 678 человек умерли.

В больницах Польши находятся более 2,7 тыс. человек, зараженных коронавирусом, на домашнем карантине - более 96,6 тыс., под эпидемиологическим надзором - более 18,3 тыс. Вылечились от заболевания коронавирусом 3 945 человек.

За прошедшие сутки в Польше проведения 9,9 тыс. тестов на COVID-19, а общее количество таких тестов возросло до 375 948.

Правительство Польши реализует четыре этапа выхода из кризиса. На первом этапе, с 20 апреля, уже открыты для посещения леса и парки, а также частично отменены ограничения в торговле. Второй этап будет введен в действие в начале мая. С 4 мая в Польше возобновят работу торговые центры, гостиницы и хостелы, некоторые учреждения культуры, а с 6 мая - детсады и ясли. С 4 мая Польша также отменит принудительный 14-дневный карантин для граждан страны, которые учатся и работают в пограничной зоне с соседними странами ЕС: Германией, Чехией, Словакией и Литвой.