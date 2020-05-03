РУС
Новости Агрессия России против Украины
Получившие сегодня боевые травмы воины эвакуированы вертолетом в ожоговый центр Днепра, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

Получившие 3 мая боевые травмы военнослужащие эвакуированы вертолетом из зоны проведения ООС в ожоговый центр в Днепре.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши Защитники получили ожоги, в районе ООС предоставлена этапная медицинская помощь и осуществлена эвакуация военным вертолетом в Днепр в ожоговый центр. Один Защитник в реанимации, двое в отделении, состояние стабильное, в сознании", - написала Губа.

Всего в ожоговом центре Днепра на лечении находятся пять воинов из района проведения ООС.

+7
«Боєвиє травми», і поранення одержані в бою з русскімі агрессорами, це синоніми чи ні?
Хто знає?
03.05.2020 19:25
+6
Что такое, надо просто перестать стрелять опять не сработало? Напомните мне какие у нас были потери в личном составе за последний год как перестали стрелять?
03.05.2020 19:30
+3
так, сьодні розбирався. На цю темі інтірєсні два тугамєнта - постанова кабміну 975 від 25.12.2013 (з поправками від 2017) та Стандарт ВСТ 01.305.003 - 2019 (01) «Медичне забезпечення. Класифікація бойових уражень, небойових травм та захворювань у Збройних Силах України»
03.05.2020 19:31
«Боєвиє травми», і поранення одержані в бою з русскімі агрессорами, це синоніми чи ні?
Хто знає?
03.05.2020 19:25
так, сьодні розбирався. На цю темі інтірєсні два тугамєнта - постанова кабміну 975 від 25.12.2013 (з поправками від 2017) та Стандарт ВСТ 01.305.003 - 2019 (01) «Медичне забезпечення. Класифікація бойових уражень, небойових травм та захворювань у Збройних Силах України»
03.05.2020 19:31
карочє, термін "бойова травма" відсутня в обох докумєнтах. В постанові Кабміна є тільки ПОРАНЕННЯ, яке може бути відповідно травмою, контузійєю, каліцтвом. "Бойова травма" в цьому випадку випадає із під дії постанови Кабміну - поранений боєць не отримає виплат за "бойову травму"
03.05.2020 19:34
Ну тоді повинно бути: «бойове ураження», отримане від обстрілу русских військ.
03.05.2020 19:40
нє, має бути ПОРАНЕННЯ - шо і йє "бойовим ураженням", кстаті, в даному випадку - клас Б- термічні ураження (ОПІК), а не ТРАВМА
03.05.2020 19:42
а тут пишуть "бойова травма", бо так подає штаб, бажаючи ввести нас в оману, бо люди вважають шо травма це, тіпа, шось несєрьйозне - не дотягуйє до ранєнія - листок подорожніка і в бой. Насправді, травма може бути значно серйознішим ураженням, ніж рана (ураження з пошкодженням шкіри і кровотечею). Для прикладу - закритий перелом - це травма, і якшо організм представляє цілий кожаний мішок з усіма потрощеними кістками, порваними печінкою, відбитими нирками, лопнутою селезінкою, переломаним хребтом та розчавленим черепом - це травма. Ну, політравма
03.05.2020 19:53
Сьогодні вертушка після обіду в ту сторону пролітала..мабудь за ними
03.05.2020 20:43
травма - це медичний термін - означає будь-які пошкодження будь-якої тяжкості без пошкодження шкіри - кров не тече, а організьм - мішок потрощених кісток - це ТРАВМА. Закритий пєрєлом - травма.
ПОРАНЕННЯ - ураження, шо призводять до втрати працездатності воїна більше ніж на добу та госпіталізацією в мєдпункт/госпіталь. Ураження можуть бути різної природи (контузія, травма, каліцтво, опіки та обмороження) та тяжкості - легкі, середні, важкі
03.05.2020 19:40
насколько понял эти уроды вместо контузии . что считается тяжёлым ранением начали ставить - травма . что как вы правильно написали можно выводить из под термина тяжёлое ранение .
03.05.2020 19:47
в постанові кабміна 975 формуліровка така: ПОРАНЕННЯ (контузія, травма, каліцтво). За травму, контузію, баротравму, ожог боєць не получить соціальну виплату, бо юріст скаже - тра' ПОРАНЕННЯ
03.05.2020 19:56
ПОРАНЕННЯ має три ступені важкості. Контузія може бути і легкою і важкою, але виплату мона отримати за ПОРАНЕННЯ (тобто коли в медичному документі явно написано ПОРАНЕННЯ, а не контузія, хоча контузія теж поранення, але юрісту та соціальним службам це не очевидно)
03.05.2020 20:02
Бойові травми можуть стати небойовими?

Ірина Фріз звернулася до Міністерства оборони України з депутатським запитом, в якому просила роз'яснити ситуацію зі змінами в Класифікаторі бойових втрат.
«Міністерством цілковито проігноровано прохання надати для порівняння попередню та оновлену редакції класифікатора. Жодного посилання в аргументації на конкретні пункти, частини наданих додатків. Роз'яснення щодо відмінностей нової та старої редакції взагалі максимально вичерпне: «відмінності відсутні». http://www.golos.com.ua/article/326129
03.05.2020 21:52
Что такое, надо просто перестать стрелять опять не сработало? Напомните мне какие у нас были потери в личном составе за последний год как перестали стрелять?
03.05.2020 19:30
Воинам - терпения.. Ожоговый центр в Днепре - ужасное место, там пока бабки не достанешь к тебе никто даже на 10 метров не подойдет. Лучше бы их в Мечникова эвакуировали, там персонал нормальный.
03.05.2020 19:32
Правда? А у всьому світі вважають, що лікуватися краще у ПРОФІЛЬНОМУ лікувальному закладі... Але то нічого, ти пиши, пиши...
03.05.2020 20:06
Я тоже был такой же идиот и перевел родича с сильными ожогами из обычной больницы в этот центр. Так вот в отличии от тебя, я знаю о чем говорю. Они даже после того как кучу бабала им занесли только из под палки к нему подходили перевязки менять. Про то сколько они скиздили опиатов (привозили сами, покупали в спец. аптеке по рецепту) вообще молчу, из двух упаковок сделали три укола за все время. Но ты продолжай рассказывать как космические корабли что-то там бороздят, господин сраный теоретик.
03.05.2020 20:59
Повного одужання нашим героям
03.05.2020 21:53
Так ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии". За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а ***** за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке.
03.05.2020 22:35
 
 