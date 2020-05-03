Получившие сегодня боевые травмы воины эвакуированы вертолетом в ожоговый центр Днепра, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

Получившие 3 мая боевые травмы военнослужащие эвакуированы вертолетом из зоны проведения ООС в ожоговый центр в Днепре.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши Защитники получили ожоги, в районе ООС предоставлена этапная медицинская помощь и осуществлена эвакуация военным вертолетом в Днепр в ожоговый центр. Один Защитник в реанимации, двое в отделении, состояние стабильное, в сознании", - написала Губа.

Всего в ожоговом центре Днепра на лечении находятся пять воинов из района проведения ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое украинских воинов получили боевые травмы вследствие минометных обстрелов наемников РФ в воскресенье, - штаб ООС