Получившие сегодня боевые травмы воины эвакуированы вертолетом в ожоговый центр Днепра, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа
Получившие 3 мая боевые травмы военнослужащие эвакуированы вертолетом из зоны проведения ООС в ожоговый центр в Днепре.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши Защитники получили ожоги, в районе ООС предоставлена этапная медицинская помощь и осуществлена эвакуация военным вертолетом в Днепр в ожоговый центр. Один Защитник в реанимации, двое в отделении, состояние стабильное, в сознании", - написала Губа.
Всего в ожоговом центре Днепра на лечении находятся пять воинов из района проведения ООС.
Хто знає?
ПОРАНЕННЯ - ураження, шо призводять до втрати працездатності воїна більше ніж на добу та госпіталізацією в мєдпункт/госпіталь. Ураження можуть бути різної природи (контузія, травма, каліцтво, опіки та обмороження) та тяжкості - легкі, середні, важкі
Ірина Фріз звернулася до Міністерства оборони України з депутатським запитом, в якому просила роз'яснити ситуацію зі змінами в Класифікаторі бойових втрат.
«Міністерством цілковито проігноровано прохання надати для порівняння попередню та оновлену редакції класифікатора. Жодного посилання в аргументації на конкретні пункти, частини наданих додатків. Роз'яснення щодо відмінностей нової та старої редакції взагалі максимально вичерпне: «відмінності відсутні». http://www.golos.com.ua/article/326129