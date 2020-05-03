РУС
Мать находящейся на лайнере в водах Германии украинки две недели не может добиться от МИД информации об эвакуации, поэтому обратилась к Зеленскому

Мать находящейся на лайнере в водах Германии украинки две недели не может добиться от МИД информации об эвакуации, поэтому обратилась к Зеленскому

Граждане Украины на борту круизного лайнера Mein Schiff, находящегося в водах Германии, просят эвакуировать их на Родину.

Об этом заявила в Facebook мать одной из украинок Елена Мазур, передает Цензор.НЕТ.

Она обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру иностранных дел Дмитрию Кулебе с просьбой помочь эвакуировать украинцев с лайнера Mein Schiff, который находится в немецком порту Куксхафен.

"Неужели без прямого вмешательства президента невозможна работа ведомств по возвращению своих же граждан? Просим объединиться исполнительную власть Украины и представителей морских компаний, а также ITF в Украине. Верните наших детей и родных домой", - обратилась Мазур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украину прибыли более 550 эвакуированных украинцев из четырех стран мира

Женщина сообщила, что с корабля эвакуируют граждан Италии, Германии и других, а вопрос об украинцах не решается вторую неделю.

"Понимаю все трудности мирового кризиса, но хочу владеть ситуацией и не разводит панику, а четко понимать, что происходит", - подчеркнула Мазур.

В данный момент граждан Украины переводят с лайнера на лайнер, хотя многие из них работают более шести месяцев (срок, определенный для таких условий труда), "а сейчас они должны оставаться еще на неопределенный срок и без дальнейшей информации о маршруте места пребывания".

Также читайте: Из Франции эвакуировали еще 146 украинцев, - посольство

Напомним, 26 апреля Министерство инфраструктуры Украины анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы вернуть домой украинцев.

Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Информация о рейсах доступна на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine, добавили в министерстве.

Также читайте: "Мы за свой счет пытаемся вернуться. Но нас просто не хотят видеть дома". Около 400 украинцев более месяца не могут вылететь из ОАЭ

Германия (7284) Зеленский Владимир (21993) карантин (16729) эвакуация (2183) Кулеба Дмитрий (2882) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+10
як би тобі це сказати, щоб ти не відчув себе дурепою...
Пеця вже рік, як не президент...
03.05.2020 20:11 Ответить
+9
Клоун уже одной обещал помочь....да ка кто быстро забыл.
03.05.2020 20:04 Ответить
+8
К Ермаку надо было обратится. Зеля занят- видосики пишет.
03.05.2020 20:03 Ответить
Я вам ничего не должен ! (С).
03.05.2020 20:00 Ответить
ЖРИТЕ !!!!
03.05.2020 20:01 Ответить
не, вы жрите
03.05.2020 20:11 Ответить
Тебя кацап забыли спросить
03.05.2020 20:13 Ответить
Тьі как челобитную сцарю подаешь?
03.05.2020 20:16 Ответить
кацап - ты путиносос и петясос?
03.05.2020 20:27 Ответить
Шмаркля - Хатіко ! Це вам не унітази для Епіцентра зустрічать ...
03.05.2020 20:42 Ответить
завтра у черговому відеозвернені пообещает за ней "Мрію" отправить
04.05.2020 00:46 Ответить
А так и есть ,как эти мажоры во время эпидемии очутились на круизном лайнере, нахрен посвлать прямым текстом, ваще быдло обнаглело.
03.05.2020 20:07 Ответить
А если это обслуживающий персонал то ничего страшного,зарплата им идет.
03.05.2020 20:09 Ответить
Ну ты кроссаффчег! А если украинец работает на судне, матросом, старпомом, капитаном, и его контракт закончился уже два месяца назад, а отработал он уже на тот момент пол года, его судно не обслуживается из за карантина и на судне тупо закончилась еда, и что бы свалить нужно как то добраться до берега, а потом до аэропорта, а потом узнать что самолёты не летают и не известно когда начнут. Думаешь я придумал ситуацию?
03.05.2020 20:18 Ответить
Точно, знов помираючі від голоду на самоізоляції пенсіонери, на цей раз моряки. Як ви задовбали своїми нісенітницями уже. Чого президент має займатися такими проблемами, цим має перейматися роботодавець і самі моряки,їх ж не дердава туди послала ? Ось мені тоже треба в Україну туди і назад, певно напишу Зеленському хай борт N°1 висилає терміново.
03.05.2020 20:31 Ответить
Ты бы заткнул свой фонтан, эта история из реальной жизни.
03.05.2020 21:03 Ответить
И вопрос: а нахера тогда президент, если не в его задачах забота о своих гражданах? То, что он не обязан каждую собачку из Китая эвакуировать - это факт, но то что он обязан создать приемлемые, системные условия и разработанный механизм для эвакуации своих граждан это его прямая обязанность. А видосики писать все умеют.
03.05.2020 21:14 Ответить
Так вот именно, кроме видосиков, он ни на что неспособен, он на побегушках у авокяна и бени, неужели тебе никак не доходит?
03.05.2020 22:39 Ответить
Есть президент, а есть преЗедент. То, что второй занимает место первого, не снимает с него обязанностей заботы о гражданах Украины. Неужели тебе это никак не доходит?
04.05.2020 09:54 Ответить
Он в переліку є Дюсельдорф і Франкфурт, не можна їх звідти забрати?
03.05.2020 20:01 Ответить
К Ермаку надо было обратится. Зеля занят- видосики пишет.
03.05.2020 20:03 Ответить
Он ей юмореску покажет. Успокоит. 36,6 месяцев до эвакуации!
03.05.2020 20:03 Ответить
Клоун уже одной обещал помочь....да ка кто быстро забыл.
03.05.2020 20:04 Ответить
Евакуації нема, залишилась тільки еякуляція. )))
03.05.2020 20:06 Ответить
Афигеть, статья про чорти-что.
Мамка не может связаться с дочкой, которая официально работает и получает при этом зарплату.
03.05.2020 20:08 Ответить
Та доця мамку еще прибьет за этот кипеш. Работодатель, TUI Cruises подразделение крупнейшего мирового туроператора TUI, собрал все сменные экипажи со своих судов на этом. Должны были пройти карантин и собраться "попутными группами" перед отправкой домой самолетами TUI. Людей собирали по всему миру. Все еще на контракте. При поголовном тестировании почти 3000 человек у одного подтвердили вирус. Судно вместо карантина в море остается в порту, не смотря на дополнительные очень не маленькие расходы, для возможности быстро реагировать если что. И тут мамця с кипешом. Интересно, доця сможет еще найти работу в этой сфере в какой ни будь приличной кампании? Или на клубнику поедет?
03.05.2020 23:39 Ответить
тю дурна!
вона шо, не знала що МЗС зайнятий внутрішніми справами?
03.05.2020 20:09 Ответить
Пеця Памаги!!!
03.05.2020 20:09 Ответить
як би тобі це сказати, щоб ти не відчув себе дурепою...
Пеця вже рік, як не президент...
03.05.2020 20:11 Ответить
Оно как животное, только гораздо тупее.
03.05.2020 20:15 Ответить
оно будет кудахтать про Петю ещё долго, у него нет другого выхода..у его ЗЕкловунов то никаких побед нет.
03.05.2020 20:18 Ответить
Ты за или против Потроха?
03.05.2020 20:28 Ответить
У Макса діарея.
03.05.2020 20:11 Ответить
03.05.2020 20:28 Ответить
Петро тільки знедоленим допомагає, які пережили його потужні реформи. )
03.05.2020 20:16 Ответить
ти взяв ім'я свого лікаря?
03.05.2020 20:17 Ответить
Ні, дурників приманюю. Перший будеш. Далеко не відходь, потім шукай вас.
03.05.2020 20:26 Ответить
уті-путі, мамкін Фрейд
ги
03.05.2020 20:27 Ответить
Тебе еще подучиться хамству надо. Мало стараешься! Но не расстраивайся - будешь ты еще троллем 70 лвл (но не более).
03.05.2020 20:29 Ответить
научі, о, великий гуру!
03.05.2020 20:31 Ответить
С борта круизного лайнера на Родину...Добровольно? Немедленно? Мдя....
03.05.2020 20:11 Ответить
.. это ж что у человека в жизни случилось, что он такое пишет.. страшно стало как то.. и грустно...
03.05.2020 20:30 Ответить
если дама с собачкой - пообещает помочь лично!
03.05.2020 20:12 Ответить
и обманет... зе.ло не любит собак той породы (она красивее чем зе.ло...фотогиничнее ))))))
03.05.2020 20:14 Ответить
ну и впридачу, он поклонник породистых карманных собаков ))
03.05.2020 20:22 Ответить
или наоборот... кто там карманный...еще подумать надо-ть ? ))))
03.05.2020 20:30 Ответить
Тим більше, що ця тема для піару втратила актуальнісь, вся увага на комерційні рейси для "Епіцентра".
03.05.2020 21:11 Ответить
Дадагая ридакция, коль у вас кризис и вы "лопатите" Лицокнигу, то подкину вам тему для статьи:
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру о том, что оккупированный Крым вернется в состав Украины, сообщает Укринформ.©
03.05.2020 20:13 Ответить
Лучше бы обратилась в Центральную прачечную. Быстрее помогут. Не по-зебильному...
03.05.2020 20:13 Ответить
Или в спортлото.
03.05.2020 20:23 Ответить
Пілять! Фактично вже більше 2-х місяців оголошеної пандемії. БІЛЬШЕ ДВОХ МІСЯЦІВ! Більше двох місяців по цілому світу ПРИПИНЕНО авіа, залізничне чи водне сполучення. Більше двох місяців лавиною йде інформація про тисячі і тисячі хворих і померлих... І тут, ба-бах, проблема, що якась ***** застряла на круїзному лайнері? А в її мамусі істерика, бо доця десь там застряла? І що то проблема державної ваги. що сам найвеличніший лідер ********** має її вирішувати? Слухайте, Иліта, а ви вже що, дійсно охриніли?!
03.05.2020 20:17 Ответить
А что она делает на лайнере???
03.05.2020 20:44 Ответить
работает
03.05.2020 21:14 Ответить
Ну так пусть работает дальше.или пусть работодатель организует возвращение домой
03.05.2020 21:20 Ответить
Так организовал бы...если б самолеты летали. А так придется сидеть до восстановления авиасообщения, судя по всему. На велике из Германии (с чемоданом) как-то не комильфо...
03.05.2020 21:39 Ответить
Ну не знаю у меня друзья сами добрались что с германии что с польши дороговато но все же было бы желание а так все хотят на шару
04.05.2020 08:04 Ответить
Мати українки, яка перебуває на лайнері у водах Німеччини, два тижні не може домогтися від МЗС інформації про евакуацію, тому звернулася до Зеленського - Цензор.НЕТ 6417
03.05.2020 20:47 Ответить
Не факт, що їм на тому лайнері буде гірше чим тут, дома.
03.05.2020 21:07 Ответить
Пусть к авакову и лавренюку обращается , они сейчас главные за поборы с моряков !!!!
03.05.2020 21:09 Ответить
Поехала она туда самостоятельно? Пусть таким же путём и возвращается. У Президента явно проблем больше нет. Надо всех безмозглых домой вернуть.
03.05.2020 21:17 Ответить
А чи знає ця прохальщіца, що назад в Європу тепер на роботу дурничкою не відпустять?
03.05.2020 21:17 Ответить
Дочка на лайнері працює чи відпочиває ? Якщо працює то ким і за скільки ? Якщо відпочиває то теж з ким і за скільки ? А мама знає телефон, вайбер, емейл, ФБ, скайп дочки ? А дочка часом не з собачкою ?
У нас прості дядьки заробітчани з Німеччини, Франції своїм ходом добираються. Залізобетонний варіант через Бєларусь, а звідти пішки через КПП, а там буси, БлаБла Кар І вся пісня.
Які ж ці багачі жадібні і хитрожопі - ***** міліонерша накосила в Москві мільйони і виїхати не може, виродки що по 2кг долярів за добу на Балі просирали посеред карантину.
03.05.2020 21:44 Ответить
Сравнивать чуть смешно конечно. Не более пол-года работать в море---порадовало! А ведь когда то наши пас-лайнеры по 10-13 месяцев без захода в Союз ганяли по всем морям и океанам? И ничего. Правда 80% экипажа молодёжь была до 25 лет запросто. И среди ком-состава редко старше 50 лет были. Усреднённо зарплата за месяц пусть на 1980г была 150-160р и в среднем 35 долларов! И всё! Чуть потом премии давали бонами(чеки Внешторгбанка).
03.05.2020 21:45 Ответить
В 1980 официальный курс баксика к рублю был
0,6395
04.05.2020 10:19 Ответить
у дамы истерика...
03.05.2020 22:34 Ответить
Петра Олексійовича електорат. "Многостаночниця" волає з лайнера
03.05.2020 23:10 Ответить
депутата с кипра полтора месяца забрать не могли, а тут такие мелочи
04.05.2020 00:49 Ответить
Пусть мамаша говорит за себя и за свою дочку! Тут никого не насилуют, ни над кем не издеваются, никого ничего принудительно делать не заставляют! Так что пусть нанимаем себе вертолёт и эвакуирует себя сама, потому что лично списаться компания никому не запрещает. Но видимо бабосики имеют место быть. Так что мамочке валерианы, а дочке не распространять информацию ложную за всех. Все круто, спасибо компании
04.05.2020 14:52 Ответить
Подписываюсь под каждым словом. Я нахожусь сейчас на Mein Schiff 5, нас хорошо кормят, для нас открыт бассейн, СПА, спортивный зал, спортивные площадки, сауна, каждый день различные ивенты, живая музыка, DJ, и прочее. К этому ко всему нам платят зарплату. Не полную, но все же! Кстати, забыла добавить, живем мы в кабинах для пассажиров, с балконом и прекрасным видом на море. Мой контракт заканчивается через месяц, и я не хочу домой, мне и здесь прекрасно, благодаря компании.😊
05.05.2020 15:13 Ответить
 
 