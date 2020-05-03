Мать находящейся на лайнере в водах Германии украинки две недели не может добиться от МИД информации об эвакуации, поэтому обратилась к Зеленскому

Граждане Украины на борту круизного лайнера Mein Schiff, находящегося в водах Германии, просят эвакуировать их на Родину.

Об этом заявила в Facebook мать одной из украинок Елена Мазур, передает Цензор.НЕТ.

Она обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру иностранных дел Дмитрию Кулебе с просьбой помочь эвакуировать украинцев с лайнера Mein Schiff, который находится в немецком порту Куксхафен.

"Неужели без прямого вмешательства президента невозможна работа ведомств по возвращению своих же граждан? Просим объединиться исполнительную власть Украины и представителей морских компаний, а также ITF в Украине. Верните наших детей и родных домой", - обратилась Мазур.

Женщина сообщила, что с корабля эвакуируют граждан Италии, Германии и других, а вопрос об украинцах не решается вторую неделю.

"Понимаю все трудности мирового кризиса, но хочу владеть ситуацией и не разводит панику, а четко понимать, что происходит", - подчеркнула Мазур.

В данный момент граждан Украины переводят с лайнера на лайнер, хотя многие из них работают более шести месяцев (срок, определенный для таких условий труда), "а сейчас они должны оставаться еще на неопределенный срок и без дальнейшей информации о маршруте места пребывания".

Напомним, 26 апреля Министерство инфраструктуры Украины анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы вернуть домой украинцев.

Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Информация о рейсах доступна на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine, добавили в министерстве.

