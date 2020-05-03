Китай сделал все, чтобы мир вовремя не узнал о коронавирусе, - госсекретарь США Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что правительство Китая сделало все возможное, "чтобы мир не узнал вовремя" о коронавирусе, который вызвал пандемию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В интервью на канале ABC Помпео сказал что коммунистическая партия Китая провела "классическую кампанию по дезинформации", подавив голоса медработников и отстранив журналистов для того, чтобы ограничить распространение информации о коронавирусе. Он добавил, что эти действия создали огромную угрозу и повредили сотням тысяч людей во всем мире. Помпео отметил, что правительство США намерено привлечь к ответственности всех причастных к этому делу.
Кроме того, Госсекретарь США заявил, что есть "много доказательств" что вирус происходит из лаборатории в Ухани.
Администрация Трампа обвиняет Китай в затягивании с реакцией на вспышку коронавируса. Сообщение из Китая указывают на то, что врачи, которые предупреждали о распространении коронавируса, были наказаны. В прошлом месяце Китай выдворил из страны журналистов ряда ведущих американский изданий, таких как The New YorkTimes, The Washington Post и The Wall Street Journal.
К єтому времени уже умерло 1300 человек (их внесли в табличку только на прошлой неделе).
И никто не подумал, почему они так выглядят.
Тепер ЛаптєРєйх на 7-му місці за загальною кількістю інфікованих Ковідом, а за виявленими новими випадками, - переможно вирвався в світові лідери, - на 1-му місці.
Але єсть і нєкоториє нєдоработки, - смертність трохи подкачала, - всього 1 280 ************ отбросілі копита. Но ми вєрім в таланти Вольдеморта Вольдемортовічя. Так діржать!
Йой людоньки коли цей карантин скінчитсі?Продовжуют і продовжуют.Всім хто в шпиталь попав приписуют короновірус.Ади мій сусід напивсі віспавсі під дощем на ціменті,простудивсі попав в шпиталь до району, зробили тест,показав, ківід 19.А ше три тести відправили на область.Два тижні хлоп лижев в лікарни ізольований,температура на третий день пройшла.Дохторі приходили в скафандрах.Жінка принесла на велигдень їсти свіченого,то яйці продезінфікували ,вімочили в хлорці і передали.А кубасу заставили їсти з кульком.В селі за той чєс,вся родина відрікласі від него,а хату обходили десятов дорогов,його,первий брат дістав інфаркт,бо пив разом з ним перед тим,а кум хотів накласти на себе рукі бо перед тим віспавсі з його жінков. Два тижні пройшли,а аналізи з області не прийшли.То віписали хлопа з лікарні,з записом Ковід 19.А ше через тиждень прийшли аналізи з області Тест був негативний.Районні дохторі вирішили відстояти честь лікарні,гроші на бородьбу з інфекцієв прийшли,а слабих нема.То постановили, ше раз взєти аналізи.
Сусід садив на городі барабулі,файно віглядав ,поправивсі в шпитали,як не як, два тижні пив лиш медецинский спірт.Загортая собі рівці,аж тут надлітая нагла поміч з мигалками звідти люди в скафандрах і кажут шо моют шестий раз взєти у сусіда аналізи.Бідному хлопови здали нерви ,то зачев тікати,дохторі були затєті то зто наздогнали його, за п'єть кілометрів від села,сарака впав і вломив ногу,знов забрали в шпиталь,наклали гіпс,і знов ізолювали,і такі доказали шо в него Ковід 19.
А недавно на девіносто восьмім році,вмерла баба Марцінка.Тіло взєли на ростин і написали короновірус.Похорон був кіжкий,ксьондз правив в масці,то не було ніц нічо зрозуміло шо співая.А духовики мусіли дути в труби в роспіраторах,то повітрі деколи проривалосі не спереду, а ззаду.Тепер курва хто вмре,то пишут Ковід девітнаціть .Наш голова сільради відчитавсі перед громадов, шо купив на медпунт апарат для вентеляції легень.А віявилосі шо то ковальський міх з колгоспної кузні,а гроші то пішли.Курва тепер ні пчєхнути,ні пернути.Рукі від рукавиц віпріли,рийку від маски обсипало,горло від хлоркі пече.Коли цему кінец буде?
... А якщо Трамп виграє другий термін? Будь-яка нація може один раз помилитися, один раз обрати поганого лідера. Але якщо американці знову оберуть Трампа, це надішле чітке повідомлення: Ми більше не є серйозною нацією. Ми такі ж невігласи, як і наш бездумний, нарцисичний, неосвічений президент. Не дивуйтеся, якщо решта світу теж це врахує. - Енн Еплбаум https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/05/time-americans-are-doing-nothing/611056/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-03/pompeo-says-enormous-evidence-links-virus-to-wuhan-laboratory Pompeo Says 'Enormous Evidence' Connects Virus to Wuhan Lab
"I can tell you that there is a significant amount of evidence that this came from that laboratory in Wuhan," Pompeo said on ABC
HUAVEI является компанией, сотрудничающей с правительством Китая, то есть частью разведки Китая.
В Америке она не будет допущена к созданию систем связи ни в коем случае.
https://www.youtube.com/channel/UCLrRt6cTPBbDOpnzemtuK9g Tartar Older https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c&lc=Ugy06fyKjqGdQlvu9Nt4AaABAg 2 дні тому
"В Вашей теории о взрыве в "Вектре" и распространении ковид-19 есть такая не малая дыра . Дело в том, как мы уже знаем, этот вирус очень легко распространяется и если бы именно он рванул, то очагом как раз стала б не Москва, а именно Новосиб. Но что-то как-то не стал и больших жертв не было.. 7
https://www.youtube.com/channel/UCCQL7cufYlEr-LFSO0RfJYg
https://www.youtube.com/channel/UCCQL7cufYlEr-LFSO0RfJYg Татьяна Карелина https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c&lc=Ugy06fyKjqGdQlvu9Nt4AaABAg.986uTZiYf2h9876uIgZnYf 2 дні тому
Живем рядом с Вектором (с балкона видно корпуса), зимой вся больница была под завязку( грипп с осложнением на лёгкие). Много знакомых болело с 39 и кашлем. https://www.youtube.com/channel/UCzyHhhdUQ3biZySgztQ0N3w
https://www.youtube.com/channel/UCzyHhhdUQ3biZySgztQ0N3w Team Kaorin https://www.youtube.com/watch?v=Donp5oWnzUQ&lc=UgxbRQ_T6FttiNkpYPZ4AaABAg 1 місяць тому (змінено)
Обратите внимание на размах осенней "пневмонии." От Новосибирска до Ростова-на-Дону. Нехило воспалились лёгкие. В.Соловей возможно что-то знал ещё осенью, когда призывал закупать продукты и говорил о введении элементов ЧС без её объявления. А его странное - Путину ничто не угрожает?.. Вакцину сделали? Почему он не заболел а главврач Коммунарки - да? Китайский Ухань для отвода глаз? Очень гибридно. Только погибли десятки тысяч людей по всей планете. Это уже не МН-17. Не могу в это зверство поверить. Из твиттера @shepel2602 Госпитали? Нет. Массовое тестирование? Нет. Мобилизация мед.персонала? Нет. Обеспечение средствами защиты? Нет. Помощь оставшимся без средств к существованию? Нет. Помощь бизнесу? Нет. Спасибо власти за заботу. Из российских комментариев к видео о российском происхождении короновируса. https://www.youtube.com/watch?v=Donp5oWnzUQ «COVID-19 - РУССКАЯ ТЕХНОГЕНКА?» Смотреть 33 минуты.
Для смазки.
и теперь такой типа: "Мы чё - мы ж ничё ..."
https://www.youtube.com/channel/UCF-yHoogL9mtXLydp7IcA1g вадим банников https://www.youtube.com/watch?v=Donp5oWnzUQ&lc=UgyALVUKKazn9vxGvWF4AaABAg 1 місяць тому
свердловск.1979 год.испытания штамма сибирской язвы,на своём народе.д/ф "сепсис 002"
https://www.youtube.com/channel/UC8JMcHu2cfS2e6JTy4bG3qQ Оксана Плюшкина https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c&lc=Ugw1yLQFVHcUpLol07d4AaABAg 2 дні тому
Знакомые в Челябинске в ноябре декабре 19г очень сильно болели, воспаление легких- вся семья, 5 человек в бльнице, чуть выжили!!!!!
https://www.youtube.com/channel/UCi4x_8bWI_k3PCZrovNRi8w MR. PEIN https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c&lc=Ugxnq6_-VDKNle57G9F4AaABAg 3 дні тому
В декабре 2019 года в краснодарском крае в Армавире школы закрывали на карантин от "гриппа" все мои близкие и знакомые поголовно переболели. Так что я думаю это на правду больше похожа, чем нам щас втирают по ящику.