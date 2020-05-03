РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4909 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
12 562 73

Китай сделал все, чтобы мир вовремя не узнал о коронавирусе, - госсекретарь США Помпео

Китай сделал все, чтобы мир вовремя не узнал о коронавирусе, - госсекретарь США Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что правительство Китая сделало все возможное, "чтобы мир не узнал вовремя" о коронавирусе, который вызвал пандемию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В интервью на канале ABC Помпео сказал что коммунистическая партия Китая провела "классическую кампанию по дезинформации", подавив голоса медработников и отстранив журналистов для того, чтобы ограничить распространение информации о коронавирусе. Он добавил, что эти действия создали огромную угрозу и повредили сотням тысяч людей во всем мире. Помпео отметил, что правительство США намерено привлечь к ответственности всех причастных к этому делу.

Кроме того, Госсекретарь США заявил, что есть "много доказательств" что вирус происходит из лаборатории в Ухани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы пяти стран считают, что Китай намеренно уничтожал сведения о вспышке коронавируса в Ухани, - The Daily Telegraph

Администрация Трампа обвиняет Китай в затягивании с реакцией на вспышку коронавируса. Сообщение из Китая указывают на то, что врачи, которые предупреждали о распространении коронавируса, были наказаны. В прошлом месяце Китай выдворил из страны журналистов ряда ведущих американский изданий, таких как The New YorkTimes, The Washington Post и The Wall Street Journal.

Автор: 

карантин (16729) Китай (3186) Помпео Майк (343) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
ничего удивительного китай это выкормыш союза.
показать весь комментарий
03.05.2020 20:21 Ответить
+8
_Это да, конечно, но! Вы, тормоза, *****, ни о чем не задумались, когда одинадцатимиллионный Ухань закрыли на карантин?! Ничего в черепушке между ушами не пошевелилось, не?!
Китай сделал все, чтобы мир вовремя не узнал о коронавирусе, - госсекретарь США Помпео - Цензор.НЕТ 6082
показать весь комментарий
03.05.2020 20:18 Ответить
+6
Іншими словами, розвідка США це лайно.
показать весь комментарий
03.05.2020 20:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іншими словами, розвідка США це лайно.
показать весь комментарий
03.05.2020 20:13 Ответить
а у них там всё гавно )))
показать весь комментарий
03.05.2020 20:28 Ответить
_Это да, конечно, но! Вы, тормоза, *****, ни о чем не задумались, когда одинадцатимиллионный Ухань закрыли на карантин?! Ничего в черепушке между ушами не пошевелилось, не?!
Китай сделал все, чтобы мир вовремя не узнал о коронавирусе, - госсекретарь США Помпео - Цензор.НЕТ 6082
показать весь комментарий
03.05.2020 20:18 Ответить
Начало эпидемии https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 8 декабря https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2019 , признался Китай о начале эпидемии - 31 декабря., начало карантина - 22 января.
К єтому времени уже умерло 1300 человек (их внесли в табличку только на прошлой неделе).
показать весь комментарий
03.05.2020 20:27 Ответить
и 5 миллионов уханьцев успели вырваться из Уханя. Выезжали семьями, на машинах. Человека, который отвечал в Ухане за эпидемобстановку, судили но не расстреляли, что как бы наводит на мысли.
показать весь комментарий
03.05.2020 20:39 Ответить
Да, но все это происходило внутри Китая. В январе зараженных еще не было ни в Европе, ни в штатах. Больных они пустили в свои страны сами. Так кто виноват?
показать весь комментарий
03.05.2020 21:14 Ответить
не владеешь инфой: первьій случай ковид как раз бьіл в 27 января в мюнхенской фирме Webasto после посещения ее китайской сотрудницей, которая бьіла внешне здоровой (без соплей и кашля)
показать весь комментарий
03.05.2020 22:25 Ответить
Само собой, что полной хронологии событий не помню. Но в 20-х числах января Китай объявил карантин, начал строить госпиталь на 1000 коек и строить стены на дорогах. А у нас еще почти весь февраль разгонялся бред по поводу того, что болеют только азиаты.
показать весь комментарий
04.05.2020 00:58 Ответить
В меторо в Нью Йорке еще в октябре прошлого года можно было увидеть китайцев в масках и резиновых перчатках.
И никто не подумал, почему они так выглядят.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:27 Ответить
они уже давно так ходят в Китае, у них там вечно что-то и грязная атмосфера.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:36 Ответить
И в Китае и в Японии в мегаполисах население одевает маски при первых признаках опасности. Будь то грипп, корона, или просто смог. У них это на уровне рефлексов уже наверное. Но контроль за распространением заразы потеря в марте-апреле. Это очень хорошо видно по графикам вашего ЦКЗ.
показать весь комментарий
04.05.2020 01:02 Ответить
первьіми позитивньіми в Италии бьіли 2е китайцев, им поставили диагноз 28 января.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c Китай или Россия? Где разработали коронавирус на самом деле. Взрыв в лаборатории. Утечка секретных материалов. Коронавирус или бактериологическое оружие. Странная вспышка пневмонии в России в прошлом году.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:42 Ответить
Я это не смотрел. Мне не интересны теории разных заговоров. Пока что ни одна страна в мире не способна выпустить вирус. Я допускаю, что вирус мог случайно выйти из лаборатории, когда ученые работали с летучими мышами. Их геном уникальный - там есть что изучать: они не боятся бактерий и вирусов, они практически не болеют раком, они умирают от старости, а живут чуть ли не в десятки раз дольше, чем другие животные таких же размеров. Само собой ученых они очень интересуют. Но человечество изучило всего около 5% всех вирусов. СOVID19 значительно менее смертоносный, чем SARS и MERS. Так какой смысл с ним заморачиваться? Кроме того напомню, что пока еще ни одна страна в мире не может создать вирус.
показать весь комментарий
04.05.2020 01:13 Ответить
В США проживают около 7 млн китайцев(чайна тауны)..в Италии,Испании и Франции,около 3х млн!!!И они ведут постоянный бизнес с Китаем,ездят на праздники и к родичам!Например Каждую неделю в Китай из США(и амер.континента) вылетало и прилетало(в том числе и транзитные) аж 46( ) самолётов!!!!!Ну как тут проконтролировать и не пустить такую массу народу?!
показать весь комментарий
04.05.2020 09:46 Ответить
Ну Китай же свои города блокировал?
показать весь комментарий
04.05.2020 22:57 Ответить
8 декабря,1980г. был убит Джон Оно Леннон/"Автограф"./
показать весь комментарий
03.05.2020 22:50 Ответить
ничего удивительного китай это выкормыш союза.
показать весь комментарий
03.05.2020 20:21 Ответить
не совсем!!! к этому улусу в разное время приложили руки многие, в том числе и Штаты!!
показать весь комментарий
03.05.2020 20:24 Ответить
Китаем рулит Англия, вернее Сити. Англичане вообще самая влиятельная нация в мире, Америка так...простаки.
показать весь комментарий
03.05.2020 20:41 Ответить
если читать правильно, что написано выше, речь идёт о том, кто кормил жёлтых в разное время, а не рулил.
показать весь комментарий
03.05.2020 20:44 Ответить
их никто не кормил. они сами кормились всегда. Но они сейчас выживают за счет транснациональных корпораций, которые их основательно усилили. Заказы-то они от глобалистских структур получают. Современный Китай - детище глобализации.
показать весь комментарий
03.05.2020 21:07 Ответить
здесь вы сильно ошибаетесь.в китай при союзе продукты отправляли поездами и самолётами плюс ко всему советская идеология.а подъём у них пошёл в аккурат после развала нерушимого.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:05 Ответить
СССР помогал Китаю при жизни Сталина. После смерти Сталина постоянная угроза нападения была. Остров Даманский и все такое. А новая экономическая политика в Китае началась в 1978 г. СССР тогда еще здравствовал.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=l2UaE3qLZ0g Как Китай Помогал Моджахедам Против СССР?
показать весь комментарий
03.05.2020 23:06 Ответить
https://censor.net/user/310486 - предлагаю прекратить всякие торговые отношения с коммунистическим Китаем, выслать их дипломатов из Украине!!!
показать весь комментарий
03.05.2020 20:30 Ответить
шутка?
показать весь комментарий
03.05.2020 20:33 Ответить
ну а как по другому? он же коммунистический ))
показать весь комментарий
03.05.2020 20:42 Ответить
прекратить с этими бракоделами всякие торговые отношения было бы в идеале!
показать весь комментарий
03.05.2020 22:01 Ответить
Вообще-то у Китая 2 000 с хвостиком лет только писанной истории.
показать весь комментарий
03.05.2020 20:32 Ответить
ну 2 600 достаточно хорошо задокументированы. вроде как почти (?) без перерывов. но в эпоху гордых ютюберов каждый может записать ролик, что всё в этом мире фейк
показать весь комментарий
03.05.2020 20:57 Ответить
мне особенно интересен период, когда они отстреливали воробьёв, остальное время можно опустить.
показать весь комментарий
03.05.2020 21:16 Ответить
согласен это история войн.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:07 Ответить
"Как в Амернке живут,как бараны воду пьют-учат вшколе,учат а школе,учат в школе.Как китайцев разбомбить,жопой танк остановить-учат в школе,учат в школе,учат а школе/Лебединский/.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:34 Ответить
Китайці якісь терплячі,хоч їх і дофіга.Он корейці послали Штати,і нема питань.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:54 Ответить
Очєрєдная побєда *****, - Скрєпостан таки потужно ввірвався в G7.
Тепер ЛаптєРєйх на 7-му місці за загальною кількістю інфікованих Ковідом, а за виявленими новими випадками, - переможно вирвався в світові лідери, - на 1-му місці.
Але єсть і нєкоториє нєдоработки, - смертність трохи подкачала, - всього 1 280 ************ отбросілі копита. Но ми вєрім в таланти Вольдеморта Вольдемортовічя. Так діржать!

Китай сделал все, чтобы мир вовремя не узнал о коронавирусе, - госсекретарь США Помпео - Цензор.НЕТ 6983
показать весь комментарий
03.05.2020 20:24 Ответить
надеюсь китайцы успеют сбросить трежерис до того, как их аннулируют
показать весь комментарий
03.05.2020 20:28 Ответить
Никто ничего не будет покупать из рук китайцев в этом случае. Побоятся.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:25 Ответить
походу, вечер перестает быть томным
показать весь комментарий
03.05.2020 20:34 Ответить
Это правда. Врачей заставляли молчать. Сейчас в лабораторию Уханьскую не пускают. Что-то они там намутили...
показать весь комментарий
03.05.2020 20:43 Ответить
КРИК ДУШІ
Йой людоньки коли цей карантин скінчитсі?Продовжуют і продовжуют.Всім хто в шпиталь попав приписуют короновірус.Ади мій сусід напивсі віспавсі під дощем на ціменті,простудивсі попав в шпиталь до району, зробили тест,показав, ківід 19.А ше три тести відправили на область.Два тижні хлоп лижев в лікарни ізольований,температура на третий день пройшла.Дохторі приходили в скафандрах.Жінка принесла на велигдень їсти свіченого,то яйці продезінфікували ,вімочили в хлорці і передали.А кубасу заставили їсти з кульком.В селі за той чєс,вся родина відрікласі від него,а хату обходили десятов дорогов,його,первий брат дістав інфаркт,бо пив разом з ним перед тим,а кум хотів накласти на себе рукі бо перед тим віспавсі з його жінков. Два тижні пройшли,а аналізи з області не прийшли.То віписали хлопа з лікарні,з записом Ковід 19.А ше через тиждень прийшли аналізи з області Тест був негативний.Районні дохторі вирішили відстояти честь лікарні,гроші на бородьбу з інфекцієв прийшли,а слабих нема.То постановили, ше раз взєти аналізи.
Сусід садив на городі барабулі,файно віглядав ,поправивсі в шпитали,як не як, два тижні пив лиш медецинский спірт.Загортая собі рівці,аж тут надлітая нагла поміч з мигалками звідти люди в скафандрах і кажут шо моют шестий раз взєти у сусіда аналізи.Бідному хлопови здали нерви ,то зачев тікати,дохторі були затєті то зто наздогнали його, за п'єть кілометрів від села,сарака впав і вломив ногу,знов забрали в шпиталь,наклали гіпс,і знов ізолювали,і такі доказали шо в него Ковід 19.
А недавно на девіносто восьмім році,вмерла баба Марцінка.Тіло взєли на ростин і написали короновірус.Похорон був кіжкий,ксьондз правив в масці,то не було ніц нічо зрозуміло шо співая.А духовики мусіли дути в труби в роспіраторах,то повітрі деколи проривалосі не спереду, а ззаду.Тепер курва хто вмре,то пишут Ковід девітнаціть .Наш голова сільради відчитавсі перед громадов, шо купив на медпунт апарат для вентеляції легень.А віявилосі шо то ковальський міх з колгоспної кузні,а гроші то пішли.Курва тепер ні пчєхнути,ні пернути.Рукі від рукавиц віпріли,рийку від маски обсипало,горло від хлоркі пече.Коли цему кінец буде?
показать весь комментарий
03.05.2020 20:43 Ответить
Судячи з власних останніх заяв, чиновники адміністрації Трампа досі не розуміють значення хаосу, який вони створили замість американської зовнішньої політики. Помпео останніми днями витрачав час, намагаючись зорганізувати санкції проти Ірану, ніби Росія та Китай чи навіть європейські союзники все ще готові йти під його керівництвом. У Філіпа Рікера, помічника держсекретаря ЄС (а точніше виконувача обов'язків державного секретаря в Європі, оскільки адміністрація Трампа знаходиться в постійному хаосі), https://www.lefigaro.fr/international/philip-reeker-face-a-la-chine-nous-allons-nous-unir-20200426 нещодавно французькі журналісти с https://www.lefigaro.fr/international/philip-reeker-face-a-la-chine-nous-allons-nous-unir-20200426 питали , чи може коронавірусна криза поправити кепський стан трансатлантичних відносин. Його помпезна відповідь зробила його схожим на члена радянської номенклатури наприкінці 1980-х років: "Я не згоден з умовою вашого питання", - сказав Рікер, перш ніж стверджував, що трансатлантична взаємодія, і особливо франко-американська співпраця, є "чудовою". Так, це чудово - аж надзвичайно непомітно.

... А якщо Трамп виграє другий термін? Будь-яка нація може один раз помилитися, один раз обрати поганого лідера. Але якщо американці знову оберуть Трампа, це надішле чітке повідомлення: Ми більше не є серйозною нацією. Ми такі ж невігласи, як і наш бездумний, нарцисичний, неосвічений президент. Не дивуйтеся, якщо решта світу теж це врахує. - Енн Еплбаум https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/05/time-americans-are-doing-nothing/611056/
показать весь комментарий
03.05.2020 20:47 Ответить
Писанина очередной активистки-левачки. Я бы постеснялся подобное в принципе переводить на украинский, как и "труды" Ленина с Гитлером.
показать весь комментарий
04.05.2020 04:56 Ответить
Кому цікаво
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-03/pompeo-says-enormous-evidence-links-virus-to-wuhan-laboratory Pompeo Says 'Enormous Evidence' Connects Virus to Wuhan Lab
показать весь комментарий
03.05.2020 21:01 Ответить
"Можу сказати, що є багато доказів того, що усе це пішло з тієї лабораторії в Ухані", - сказав Помпео на ABC

"I can tell you that there is a significant amount of evidence that this came from that laboratory in Wuhan," Pompeo said on ABC
показать весь комментарий
03.05.2020 21:09 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCCPqbE3wYO2JhVXMApahHOg Нуся Хрекова https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c&lc=UgwmXRDU2zuQRbsjQTt4AaABAg 2 дні тому Действительно в октябре-ноябре 2019 переболели очень многие. Сами лежали в инфекционном отделении, диагноз пневмония. Были случаи со смертельным исходом. Течение болезни очень схожи с нынешним короновирусом. Температура поднималась до 39 и выше, кашель, слабость, очень сильное потение, отсутствие всякого вкуса. Потом попадалась информация о вспышке пневмонии в Ставрополе, это декабрь 2019. Главврач инфекционного отделения мне сказал, что вирус очень агрессивный и самим его дома не остановить, нужно капаться. Антибиотики внутривенно. Кашель после выписки оставался.
показать весь комментарий
03.05.2020 23:17 Ответить
Запад пугает слишком быстро развивающийся Китай. Самый яркий пример санкции против Huawei под абсурдным предлогом.
показать весь комментарий
03.05.2020 21:04 Ответить
Предлог не абсурдный.
HUAVEI является компанией, сотрудничающей с правительством Китая, то есть частью разведки Китая.
В Америке она не будет допущена к созданию систем связи ни в коем случае.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:24 Ответить
Можно было просто не пускать в США, у не устраивать балаган с санкциями и арестами менеджеров. Видна эмоциональная подоплека. Американцы поняли что не смогут конкурировать с ними.
показать весь комментарий
04.05.2020 08:53 Ответить
через определенное время мир еще и не это узнает
показать весь комментарий
03.05.2020 21:05 Ответить
Интересно а какая бы страна начала об этом трубить на весь мир?
показать весь комментарий
03.05.2020 21:15 Ответить
Раша - источник короновируса. На цензоре толпы фсбшных тролей под разными флагами отводят внимание от раши и перекладывают ответственность на Китай. " Ещё весной 2019 года была вспышка, очень тяжело протекающего ОРВИ, помню что заболели даже очень стойкие, здоровые коллеги, которые никогда не уходили на больничный лист. Может быть мы уже все прошлом году переболели короновирусом. Иначе откуда у многих россиян в крови определяются антитела? Если бы провести всеобщий тест на антитела к Короновирусу, картина стала бы ясна." " У моей подруги родной брат умер в ноябре 2019, 36 лет. В Мурманске. При вскрытии показало сильное поражение лёгких. И там в Мурманске была волна пневмонии которую врачи усердно умалчивали". " А я думала что в России уже никто не вспомнит про этот взрыв и последствия после него. Проще весь мир обвинить, чем в своем глазу бревно увидеть." https://www.youtube.com/channel/UCLrRt6cTPBbDOpnzemtuK9g Китай зробив усе, щоб світ вчасно не дізнався про коронавірус, - держсекретар США Помпео - Цензор.НЕТ 4931

https://www.youtube.com/channel/UCLrRt6cTPBbDOpnzemtuK9g Tartar Older https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c&lc=Ugy06fyKjqGdQlvu9Nt4AaABAg 2 дні тому

"В Вашей теории о взрыве в "Вектре" и распространении ковид-19 есть такая не малая дыра . Дело в том, как мы уже знаем, этот вирус очень легко распространяется и если бы именно он рванул, то очагом как раз стала б не Москва, а именно Новосиб. Но что-то как-то не стал и больших жертв не было.. 7

https://www.youtube.com/channel/UCCQL7cufYlEr-LFSO0RfJYg Китай зробив усе, щоб світ вчасно не дізнався про коронавірус, - держсекретар США Помпео - Цензор.НЕТ 4931

https://www.youtube.com/channel/UCCQL7cufYlEr-LFSO0RfJYg Татьяна Карелина https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c&lc=Ugy06fyKjqGdQlvu9Nt4AaABAg.986uTZiYf2h9876uIgZnYf 2 дні тому

Живем рядом с Вектором (с балкона видно корпуса), зимой вся больница была под завязку( грипп с осложнением на лёгкие). Много знакомых болело с 39 и кашлем. https://www.youtube.com/channel/UCzyHhhdUQ3biZySgztQ0N3w Китай зробив усе, щоб світ вчасно не дізнався про коронавірус, - держсекретар США Помпео - Цензор.НЕТ 4931

https://www.youtube.com/channel/UCzyHhhdUQ3biZySgztQ0N3w Team Kaorin https://www.youtube.com/watch?v=Donp5oWnzUQ&lc=UgxbRQ_T6FttiNkpYPZ4AaABAg 1 місяць тому (змінено)

Обратите внимание на размах осенней "пневмонии." От Новосибирска до Ростова-на-Дону. Нехило воспалились лёгкие. В.Соловей возможно что-то знал ещё осенью, когда призывал закупать продукты и говорил о введении элементов ЧС без её объявления. А его странное - Путину ничто не угрожает?.. Вакцину сделали? Почему он не заболел а главврач Коммунарки - да? Китайский Ухань для отвода глаз? Очень гибридно. Только погибли десятки тысяч людей по всей планете. Это уже не МН-17. Не могу в это зверство поверить. Из твиттера @shepel2602 Госпитали? Нет. Массовое тестирование? Нет. Мобилизация мед.персонала? Нет. Обеспечение средствами защиты? Нет. Помощь оставшимся без средств к существованию? Нет. Помощь бизнесу? Нет. Спасибо власти за заботу. Из российских комментариев к видео о российском происхождении короновируса. https://www.youtube.com/watch?v=Donp5oWnzUQ «COVID-19 - РУССКАЯ ТЕХНОГЕНКА?» Смотреть 33 минуты.
показать весь комментарий
03.05.2020 23:06 Ответить
Одним словом корона-вирус давно бродит по планете только он был не у таких масштабах и так разрекламирован.Так ,,сгорел,, мой друг лет пять назад и знакомый в позапрошлом году.Медики тогда сказали что это осложнение гриппа которое вызвало пневмонию.Смотрел статистику в 14 или 15-том году от такого ,,гриппа,, в Украине умерло больше людей чем сейчас при официальном корона-вирусе и все молчали.Грипп так грипп.
показать весь комментарий
04.05.2020 06:08 Ответить
Тоже самое они делали в 2002м году, когда была вспышка SARS.
показать весь комментарий
03.05.2020 21:45 Ответить
Тоже самое они делали в 2002м году, когда была вспышка SARS.
показать весь комментарий
03.05.2020 21:45 Ответить
А Новосибирский "ВЕКТОР" замяли,ДА? Перевели стрелки на Ухань, а у кацапов кажется уже и вакцина готова( ещё в январе заявили), вплотную видать с коронавирусом они занимались.
показать весь комментарий
03.05.2020 21:59 Ответить
США щедро смажут, а потом вставят !!!
показать весь комментарий
03.05.2020 22:22 Ответить
На то у Америки и Силиконовая Долина.
Для смазки.
показать весь комментарий
03.05.2020 23:04 Ответить
В Московских школах осенью 2019 зафиксирована среди школьников пневмония. Свалили на наёмный клининговый персонал из ср.азии.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:45 Ответить
Московия -это и есть ср.азия.
показать весь комментарий
03.05.2020 23:03 Ответить
Китай застопорил экономику целого мира, нажился на никому не нужных до того масках,
и теперь такой типа: "Мы чё - мы ж ничё ..."
показать весь комментарий
03.05.2020 23:01 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCF-yHoogL9mtXLydp7IcA1g Китай зробив усе, щоб світ вчасно не дізнався про коронавірус, - держсекретар США Помпео - Цензор.НЕТ 8727

https://www.youtube.com/channel/UCF-yHoogL9mtXLydp7IcA1g вадим банников https://www.youtube.com/watch?v=Donp5oWnzUQ&lc=UgyALVUKKazn9vxGvWF4AaABAg 1 місяць тому

свердловск.1979 год.испытания штамма сибирской язвы,на своём народе.д/ф "сепсис 002"
показать весь комментарий
03.05.2020 23:11 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UC8JMcHu2cfS2e6JTy4bG3qQ Китай зробив усе, щоб світ вчасно не дізнався про коронавірус, - держсекретар США Помпео - Цензор.НЕТ 6982

https://www.youtube.com/channel/UC8JMcHu2cfS2e6JTy4bG3qQ Оксана Плюшкина https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c&lc=Ugw1yLQFVHcUpLol07d4AaABAg 2 дні тому

Знакомые в Челябинске в ноябре декабре 19г очень сильно болели, воспаление легких- вся семья, 5 человек в бльнице, чуть выжили!!!!!
показать весь комментарий
03.05.2020 23:13 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCi4x_8bWI_k3PCZrovNRi8w Китай зробив усе, щоб світ вчасно не дізнався про коронавірус, - держсекретар США Помпео - Цензор.НЕТ 2119

https://www.youtube.com/channel/UCi4x_8bWI_k3PCZrovNRi8w MR. PEIN https://www.youtube.com/watch?v=-DbmcxZqg-c&lc=Ugxnq6_-VDKNle57G9F4AaABAg 3 дні тому

В декабре 2019 года в краснодарском крае в Армавире школы закрывали на карантин от "гриппа" все мои близкие и знакомые поголовно переболели. Так что я думаю это на правду больше похожа, чем нам щас втирают по ящику.
показать весь комментарий
03.05.2020 23:14 Ответить
https://lenta.ua/gosdep-ssha-zayavil-o-dokazatelstvah-sozdaniya-koronavirusa-v-kitae-48438/
показать весь комментарий
03.05.2020 23:42 Ответить
Плакат к Поспел только подтверждает, что вы, американцы со своим Трампом, лохи конченые. Все в облаках читаете, а теперь ещё и всралися. Ваш клоун Трамп кричал, что все это ерунда и вирус тоже, а теперь по уши в дерьме и ищите виновных .
показать весь комментарий
04.05.2020 00:35 Ответить
Правильно, китайцы будут наказаны штатами, пришло время возвращать коммунистический долг за экономику построенную на капиталистические бабки.
показать весь комментарий
04.05.2020 00:40 Ответить
Вооотт... поэтому самые хитрые страны такие как Италия, Франция даже те, кто в ДТП погиб пишут что от короновируса.. потому что когда это закончится, будут требовать от Китая многомиллиардные компенсации
показать весь комментарий
04.05.2020 08:45 Ответить
 
 