Китай сделал все, чтобы мир вовремя не узнал о коронавирусе, - госсекретарь США Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что правительство Китая сделало все возможное, "чтобы мир не узнал вовремя" о коронавирусе, который вызвал пандемию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В интервью на канале ABC Помпео сказал что коммунистическая партия Китая провела "классическую кампанию по дезинформации", подавив голоса медработников и отстранив журналистов для того, чтобы ограничить распространение информации о коронавирусе. Он добавил, что эти действия создали огромную угрозу и повредили сотням тысяч людей во всем мире. Помпео отметил, что правительство США намерено привлечь к ответственности всех причастных к этому делу.

Кроме того, Госсекретарь США заявил, что есть "много доказательств" что вирус происходит из лаборатории в Ухани.

Администрация Трампа обвиняет Китай в затягивании с реакцией на вспышку коронавируса. Сообщение из Китая указывают на то, что врачи, которые предупреждали о распространении коронавируса, были наказаны. В прошлом месяце Китай выдворил из страны журналистов ряда ведущих американский изданий, таких как The New YorkTimes, The Washington Post и The Wall Street Journal.