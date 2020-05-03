Житель Одесчины решил отметить День труда и 1 мая вывесил красный флаг, начато производство, - полиция

Полицейские Раздельнянского отдела полиции в Одесской области начали уголовное производство по факту использования запрещенной символики.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления НПУ, 1 мая 52-летний житель одного из сел Раздельнянского района на крыше собственного дома вывесил красный флаг с запрещенной украинским законодательством коммунистической символикой.

Мужчина объяснил, что таким образом пытался отметить Международный день труда.

Флаг полицейские у правонарушителя изъяли, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины. Подобные действия, согласно действующему законодательству, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без такового.

