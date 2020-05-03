РУС
Житель Одесчины решил отметить День труда и 1 мая вывесил красный флаг, начато производство, - полиция

Полицейские Раздельнянского отдела полиции в Одесской области начали уголовное производство по факту использования запрещенной символики.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления НПУ, 1 мая 52-летний житель одного из сел Раздельнянского района на крыше собственного дома вывесил красный флаг с запрещенной украинским законодательством коммунистической символикой.

Мужчина объяснил, что таким образом пытался отметить Международный день труда.

Флаг полицейские у правонарушителя изъяли, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины. Подобные действия, согласно действующему законодательству, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без такового.

+38
судя по хате, то это совкодрочер!!! у людей сараи лучше выглядят!!
03.05.2020 20:37 Ответить
03.05.2020 20:37 Ответить
+28
Чемодан вокзал кацапия-- флаг нужно было в дупло ему затусовать
03.05.2020 20:42 Ответить
03.05.2020 20:42 Ответить
+28
Житель Одещини вирішив відзначити День праці і 1 травня вивісив червоний прапор, розпочато провадження, - поліція - Цензор.НЕТ 9676
03.05.2020 20:52 Ответить
03.05.2020 20:52 Ответить
На фоне капиталистического фашизма свирепствующего в Украине или ценностей, как его еще называют, неудивительно, что украинцы вывешивают красные флаги и рвут украинские, как например в Запорожье.
Пока не поздно, украинской власти нужно задуматься, что творит, пока Украину окончательно не развалила.
03.05.2020 22:13 Ответить
03.05.2020 22:13 Ответить
На самом деле все гораздо проще. Есть люди, которым действительно жилось лучше, богаче и стабильнее в СССР чем сейчас в послемайдановской воюющей карантинной Украине, вот они и ностальгируют об ушедших временах. Лично я (говорю за себя) ностальгирую по времнам Януковича, когда доллар был по 8, а цена поездки в метро 50 копеек, не было войны и можно было спокойно ездить и отдыхать в Крым, да и заграницу тоже, зарплата позволяла накопить. Лично я считаю, что тогда страна жила лучше и стабильнее чем сейчас чисто в экономическом и социальном плане. Я могу ошибаться, опять же каждый судит лично по себе и своей семье.
03.05.2020 22:30 Ответить
03.05.2020 22:30 Ответить
Україна вже 26 років живе на позичених грошах, які тупо проїдаються і розкрадаються. Але ж вічно так бути не може.
03.05.2020 22:36 Ответить
03.05.2020 22:36 Ответить
сосіалізьм у нас був с нєчєлавєчєскім ліцом, да і капіталізьм какой-то карікатурний - со звєріним оскалом
03.05.2020 22:45 Ответить
03.05.2020 22:45 Ответить
Коли ж ми уже запануєм у своїй сторонці?
03.05.2020 22:47 Ответить
03.05.2020 22:47 Ответить
Ой, не бреши, дебілко! Яке-таке «ситне» життя?! Де!? От поясни де і що це таке в твому розумінні! «Заводі оаботалі»?
03.05.2020 22:45 Ответить
03.05.2020 22:45 Ответить
Хтось заробляв менше, хтось більше але що можна було придбати на рублі?! Гівно совдепівське? Стати в чергу на жигулі? Поїхати в Крим?
03.05.2020 22:47 Ответить
03.05.2020 22:47 Ответить
І чому ви в і різко повернулись з Ізраїлю? Щось пішло не так?))))
03.05.2020 22:48 Ответить
03.05.2020 22:48 Ответить
филипок, когда должок с времён яныка вернёшь, вот тогда и поговорим, а то потратить кредит на красивую вечеринку и потом год отрабатывать?! Ну, это как то руцки, по идиотски, но - признаю, да шиковали вы, но не долго и не за свой счёт. Или как там говриться - понтами бросались, ведь не зря ***** дал вам кредит, но увы, тот янык и их спёр драпанул от вас.
03.05.2020 23:40 Ответить
03.05.2020 23:40 Ответить
Я сомневаюсь, что дом собственный. Скорее всего, это дом респрессированной или погибшей от голода семьи.
03.05.2020 22:47 Ответить
03.05.2020 22:47 Ответить
Нет, отнятые у крестьян дома, в которые в 1934 году заселяли кацапню выглядели получше. Хотя кацапам и года хватит, чтобы все засрать.
04.05.2020 07:20 Ответить
04.05.2020 07:20 Ответить
Блин, это не фото того дома, это иллюстрация. Хорош гадать!
04.05.2020 09:01 Ответить
04.05.2020 09:01 Ответить
Руки прочь от Кумача...гайдамаки, ещё придут Красные Отряды
04.05.2020 04:50 Ответить
04.05.2020 04:50 Ответить
Зря его прессуют. Конечно, порядок есть порядок, но красный флаг над таким унылым говёным колхозом смотрится уж очень органично.
04.05.2020 04:54 Ответить
04.05.2020 04:54 Ответить
С одной стороны смешно.... Завтра радиоволны гонять метлой начнут
04.05.2020 05:53 Ответить
04.05.2020 05:53 Ответить
Да ще багато в нас нащадків нкведистів,ну а тупих ще більше. Ну дайте мені відповідь--яке свято праці він відзначає. Смисл "свята " першого травня давно втратив свою актуальність. Це просто окремим громадянам додатковий повід погуляти, попити, посміятись. Ну в общим любителі 95 кварталу і "какая разніца".
04.05.2020 08:19 Ответить
04.05.2020 08:19 Ответить
Эй, совкодрочеры - красный флаг запрещено, но можно красно-черный!
04.05.2020 08:59 Ответить
04.05.2020 08:59 Ответить
