Экс-канцлер Германии Шредер заявил, что Россия не вернет Крым. Украинский посол Мельник предложил ему пари

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью немецкой газете Tagesspiegel заявил, что оккупированный Россией Крым никогда не вернется в состав Украины, а антироссийские санкции следует отменить.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Ни один российский президент не отдаст Крым назад Украине", - сказал Шредер.

На это в Twitter отреагировал посол Украины в Германии Андрей Мельник: "Это лишь крик отчаяния топ-лоббиста Кремля, который теряет почву под ногами. Даже эта последняя тяжелая артиллерия не поможет. Украина ценит железобетонную позицию Берлина по сохранению санкций и непризнанию аннексии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш в Крым состоится, - глава Меджлиса Чубаров

При этом украинский дипломат предложил экс-канцлеру заключить пари.

"Хотелось бы объявить этом 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", - прокомментировал посол высказывания Шредера агентству "Укринформ".

Также читайте: Российские оккупанты сделали из Крыма информационное гетто, - МИД Украины