Экс-канцлер Германии Шредер заявил, что Россия не вернет Крым. Украинский посол Мельник предложил ему пари
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью немецкой газете Tagesspiegel заявил, что оккупированный Россией Крым никогда не вернется в состав Украины, а антироссийские санкции следует отменить.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Ни один российский президент не отдаст Крым назад Украине", - сказал Шредер.
На это в Twitter отреагировал посол Украины в Германии Андрей Мельник: "Это лишь крик отчаяния топ-лоббиста Кремля, который теряет почву под ногами. Даже эта последняя тяжелая артиллерия не поможет. Украина ценит железобетонную позицию Берлина по сохранению санкций и непризнанию аннексии".
При этом украинский дипломат предложил экс-канцлеру заключить пари.
"Хотелось бы объявить этом 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", - прокомментировал посол высказывания Шредера агентству "Укринформ".
любой президент Раши, как только решит вернуть Крым, кончит как Николай 2 - отречением и расстрелом в подвале. Рашабыдломасса такого президенту не простит.
Никто Украине Крым не вернет, кроме самой Украины.
ну, а Крым вернется разве что, когда РФ развалится...при ***** путине этого не будет...да после него, такой же придет имбецил имперский.
Швондер лизнул прям в дырочку пуйлу! Прогиб засчитан! Что значит получает неслабую зарплату в Газпроме. Вспомнил фразу из фильма "Человек с бульвара Капуцинов": "Джек, что вы можете сделать за деньги?
-За деньги я могу сделать все!". Ваш шредер-швондер.
Кожен сам хотів встановити свій порядок... Тільки весь світ зтравив двох виродків червоного і коричневого, допоміг слабшому (червоному) грохнути сильнішого (коричневого), а потім шлчхом холодної війни заморозив) того що червоний.
І зараз ми бюачимо завершення того процесу.
Согласен, в ближайшем будущем, ни один из пары десятков "российских" президентов Крым не отдаст. Ни чеченский, ни дагестанский, ни алтайский, ни сочинский, ни питерский, ни московский, ни другие. Просто они будут грызться между собой за наследие после "геополитической катастрофы 2.0" и им будет не до того. А Крым вернётся сам.
Узнал ли про пари Шрёдер?
как организовать в немецких форумах ему обструкцию за то, что нашего посла назвал "карлик из Украины"