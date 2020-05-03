РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
36 887 368

Экс-канцлер Германии Шредер заявил, что Россия не вернет Крым. Украинский посол Мельник предложил ему пари

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью немецкой газете Tagesspiegel заявил, что оккупированный Россией Крым никогда не вернется в состав Украины, а антироссийские санкции следует отменить.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Ни один российский президент не отдаст Крым назад Украине", - сказал Шредер.

На это в Twitter отреагировал посол Украины в Германии Андрей Мельник: "Это лишь крик отчаяния топ-лоббиста Кремля, который теряет почву под ногами. Даже эта последняя тяжелая артиллерия не поможет. Украина ценит железобетонную позицию Берлина по сохранению санкций и непризнанию аннексии".

Экс-канцлер Германии Шредер заявил, что Россия не вернет Крым. Украинский посол Мельник предложил ему пари

При этом украинский дипломат предложил экс-канцлеру заключить пари.

"Хотелось бы объявить этом 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", - прокомментировал посол высказывания Шредера агентству "Укринформ".

Автор: 

Топ комментарии
+77
Экс-канцлер Германии Шредер заявил, что Россия не вернет Крым. Украинский посол Мельник предложил ему пари - Цензор.НЕТ 4549
03.05.2020 21:15
+72
Шредер - путинская подстилка, нашли у кого интервью брать
03.05.2020 21:05
+51
В Мариуполе наградили водителя «летающей БМП», на полном ходу прорвавшей баррикаду сепаратистов 9 мая 2014 года. https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=0obc0EyWtw8&feature=emb_logo
Ексканцлер Німеччини Шредер заявив, що Росія не поверне Крим. Український посол Мельник запропонував йому парі - Цензор.НЕТ 7264
03.05.2020 21:32
Страница 4 из 4
Шредер позорит Германию
04.05.2020 00:07
Шредер прав.
любой президент Раши, как только решит вернуть Крым, кончит как Николай 2 - отречением и расстрелом в подвале. Рашабыдломасса такого президенту не простит.
Никто Украине Крым не вернет, кроме самой Украины.
04.05.2020 00:27
ты смешной? Кого волнует, кто чего хочет. На собственный народ в рашке власти с прибором кладут, а на этих и подавно.
04.05.2020 00:43
это понятно, и очевидно любому у кого есть мозги, но тут такого писать нельзя. Забанят.
04.05.2020 00:50
… нас тут очень волнует мнение уесосов. Продолжай, мы внимательно слушаем!!!
04.05.2020 00:52
Шредер это продажная проститутка! За бабло он продаст все и немцев, и Германию, и мать родную. Таких людей слушать и уважать нет смысла.
04.05.2020 00:28
ты как попугай. Красная Армия сдала немцам и Белоруссию и Украину и рашку до Кавказа и Волги.
04.05.2020 00:53
и Крым сдала и Севастополь. Но война на этом не закончилась.
04.05.2020 00:55
Шредер - потомок немецкого фашиста продавшийся кацапским фашистам. Репарации Украине готовьтесь платить ублюдки и за вторую мировую и за Крым.
04.05.2020 00:32
Шрёдер правильно сказал, Россия сама не вернёт Крым, его можно только отвоевать
04.05.2020 01:49
Никогда не говори "никогда" Раньше говорили, что прибалтийские республики в составе совка навсегда, а оно совсем не так пошло...
04.05.2020 01:52
Так СССР развалился вот и вышли. Если Раша развалится, тогда да, а так только отвоевать можно
04.05.2020 02:20
Та ні, спочатку прибалти вийшли, потім українці провели референдум і лише після цього, совок розвалився.
04.05.2020 10:20
Прибалты только в своих сеймах о суверенитете объявили, а так, армия осталась СССР, КГБ тоже савецкое, погранцы саветские -какой это выход?
04.05.2020 13:46
Там зараз стільки вати навезли що, навіть після розпаду кацапії, все рівно відвойовувати потрібно буде.
04.05.2020 10:54
Ну дык мне бы столько платили, я бы тоже вещал, что санкции - говно
04.05.2020 01:51
Мабуть газу нанюхався той Шредер , сидячи в Газпромі ?
04.05.2020 02:03
Кишечного.
04.05.2020 02:27
КАнЭчно, Шрёдеру "Роснефть" 630 кусков "отстегнула" давеча, он ИСЧО и не то ляпать будет...
04.05.2020 03:19
Мельник молодец, респект!
ну, а Крым вернется разве что, когда РФ развалится...при ***** путине этого не будет...да после него, такой же придет имбецил имперский.
Швондер лизнул прям в дырочку пуйлу! Прогиб засчитан! Что значит получает неслабую зарплату в Газпроме. Вспомнил фразу из фильма "Человек с бульвара Капуцинов": "Джек, что вы можете сделать за деньги?
-За деньги я могу сделать все!". Ваш шредер-швондер.
04.05.2020 03:55
Ексканцлер Німеччини Шредер заявив, що Росія не поверне Крим. Український посол Мельник запропонував йому парі - Цензор.НЕТ 5450
04.05.2020 18:10
Думаю, лучшим залогом пари будет бутылка Вермута или "Три Топора"-777 ☝
04.05.2020 04:45
..А мо *Новічка * від ...***** .!?
04.05.2020 05:40
Видимо посол Мельник посмотрел медкарту Шредера. Ну или нам придётся беречь экс- канцлера, как зеницу ока . А вообще выглядит глупо - пари на территорию страны. А если проиграешь,то что? Отдашь Шредеру Киев?
04.05.2020 06:57
ні, можливо шредер передчасно здохне
04.05.2020 07:48
У меня бывают ощущения, что некоторые политики жили задолго до меня, живут при мне и будут жить ещё после меня...)
04.05.2020 08:21
та подохне шредер як пацюк гребаний... а Крим повернеться до дому, в Україну!!!
04.05.2020 08:05
Наш посол - нормуль. И про Крым и про совместное кацобульбашское возложение цветов в Берлиле
04.05.2020 08:08
Росія і німетчина (гітлер і сталін) два фашиста хотіли встановити в сіві свій порядок і правити світом Їх нащадки залишились,тому і хочуть всановити "руський мір" і арійсьу расу. Нічого не змінилось Тому і "дружба" цих ідіотів.
04.05.2020 08:12
Все так тіль чуть чуть не так..
Кожен сам хотів встановити свій порядок... Тільки весь світ зтравив двох виродків червоного і коричневого, допоміг слабшому (червоному) грохнути сильнішого (коричневого), а потім шлчхом холодної війни заморозив) того що червоний.
І зараз ми бюачимо завершення того процесу.
04.05.2020 18:42
А будет путлер капут.
04.05.2020 08:13
Только с Украиной Крым вернёт туризм.
04.05.2020 08:20
"великие шахматисты" из кремля совсем скоро увидят, как "крымский гамбит" перейдёт в "эндшпиль" и завершится "матом"...
04.05.2020 09:04
"Ни один российский президент не отдаст Крым назад Украине", - сказал Шредер.
Согласен, в ближайшем будущем, ни один из пары десятков "российских" президентов Крым не отдаст. Ни чеченский, ни дагестанский, ни алтайский, ни сочинский, ни питерский, ни московский, ни другие. Просто они будут грызться между собой за наследие после "геополитической катастрофы 2.0" и им будет не до того. А Крым вернётся сам.
04.05.2020 09:31
Посол молодца!
Узнал ли про пари Шрёдер?
04.05.2020 09:43
Хочу Філатова в мери Києва! ( залік про дідів на палках)
04.05.2020 09:46
это фейк, филатов такого не писал.
04.05.2020 10:01
Олігархі знову і знову підкидують розумному українському виборцю патріотів
04.05.2020 11:06
Ымперия рухнет и к Украине может не только Крым вернуться, но и все территории по состоянию на 1918 год, которая парашка аннексировала!
04.05.2020 11:21
Втрата Криму та війна на Донбасі лише останні епізоди трьохсотлітньої національно-визвольної війни русинів Русі-України проти похрещених ординців Московії-Росії.. Найгіршою поразкою маємо більшовицьку заміну сто років тому національної назви на територіальну ознаку. Заміна підступно перетворює державотворчу націю у безнаціональне населення. Вже третє покоління безнаціональних українців саме цурається свого русинства на користь Росії Путлера. Ця зрада Русі гірша від втрати Криму. Безнаціональні українці розвіються по всій планеті, а до відродженої Русі навіть Владивосток повернеться...
04.05.2020 12:36
Ніхто нічого не цурається, не пишіть дурниць. Всі українці знають, що Русь-це саме історія України,а не московського улуса,а русини, русичі - це предки українців, а не кацапо-ординців, які назвали себе рюзьгємі.
04.05.2020 13:29
Этот -то шредер , что лизал жопу путину последние двадцать лет??? Что ты ещё хочешь шредер себе вылизать там !! Ведь ты вылизал себе у путина всё что можно!! Угомонись уже!, ведь скоро сдохнешь , на молодой любовнице и никто добрым словом тебя шредер не вспомнит!!
04.05.2020 14:10
Ексканцлер Німеччини Шредер заявив, що Росія не поверне Крим. Український посол Мельник запропонував йому парі - Цензор.НЕТ 8952
04.05.2020 15:52
Ексканцлер Німеччини Шредер заявив, що Росія не поверне Крим. Український посол Мельник запропонував йому парі - Цензор.НЕТ 831
04.05.2020 15:53
Ексканцлер Німеччини Шредер заявив, що Росія не поверне Крим. Український посол Мельник запропонував йому парі - Цензор.НЕТ 665
04.05.2020 16:11
Ну если какие нибудь предатели страны, мародеры-воры не подадут воду туда, то неизвестно чем это все кончится
04.05.2020 18:26
Не только Крым вернется,но и Кенинсберг возвратится на родину максимум лет через 50.
04.05.2020 19:32
Тю, а Курилы , а сибирско-китайские исторические терени... скажете такое...Пфи
04.05.2020 21:26
ШРЕДЕР ПОЦ
как организовать в немецких форумах ему обструкцию за то, что нашего посла назвал "карлик из Украины"
27.05.2020 12:43
Страница 4 из 4
 
 