Эпидемия в Украине вряд ли будет носить тяжелый характер, как в Италии. Предположим, что будет немецкий вариант, - эпидемиолог Фаворов

Украина успела принять необходимые меры для противодействия распространения COVID-19.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал эпидемиолог Михаил Фаворов.

"Вспышка в Украине поднималась очень медленно, и это очень хорошо. При слабом нарастании адекватные меры успевают приниматься. В Италии ничего не успели предпринять, потому что эпидемия сошла, как снежная лавина.

По тем данным, которые есть по Украине, меня все устраивает. В Украине карантин еще продлится какое-то время. Но я не думаю, что эпидемия будет носить тяжелый характер, как в Италии и Испании. Давайте предположим, что будет немецкий вариант. То есть, люди переболеют, но так как меры сбалансированы и уже есть достаточно тестов и подготовленных помещений, то все пройдет без надрыва.

Притом, Украине очень повезло. У вас есть офис CDC (Центр контроля и профилактики заболеваний США). Там есть эксперты-эпидемиологи, которых больше нигде в бывшем СССР нет. Один из них – мой ученик, очень грамотный и сильно подготовленный специалист, он входит в правительственную комиссию", - отметил он.

Фаворов ситчает, что противоэпидемические меры в Украине приняты в адекватном объем:

"Они дадут возможность уберечь чувствительные группы. Скажите этому человеку, который против карантина: "Сейчас Ваша мама, не дай Бог, заболеет, ее может быть в больницу увезут, и там может быть даже будет место". Потому что в Италии что было? Когда люди вызывали скорую помощь, то на другом конце спрашивали, сколько лет заболевшему. Если 70 и выше, то говорили не везти больницу, потому что все равно в коридоре будет лежать. Так те, кто против карантина, хотят, чтобы в больницах не было мест?".

Полное интервью с Михаилом Фаворовым читайте здесь.