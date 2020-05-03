Эпидемия в Украине вряд ли будет носить тяжелый характер, как в Италии. Предположим, что будет немецкий вариант, - эпидемиолог Фаворов
Украина успела принять необходимые меры для противодействия распространения COVID-19.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал эпидемиолог Михаил Фаворов.
"Вспышка в Украине поднималась очень медленно, и это очень хорошо. При слабом нарастании адекватные меры успевают приниматься. В Италии ничего не успели предпринять, потому что эпидемия сошла, как снежная лавина.
По тем данным, которые есть по Украине, меня все устраивает. В Украине карантин еще продлится какое-то время. Но я не думаю, что эпидемия будет носить тяжелый характер, как в Италии и Испании. Давайте предположим, что будет немецкий вариант. То есть, люди переболеют, но так как меры сбалансированы и уже есть достаточно тестов и подготовленных помещений, то все пройдет без надрыва.
Притом, Украине очень повезло. У вас есть офис CDC (Центр контроля и профилактики заболеваний США). Там есть эксперты-эпидемиологи, которых больше нигде в бывшем СССР нет. Один из них – мой ученик, очень грамотный и сильно подготовленный специалист, он входит в правительственную комиссию", - отметил он.
Фаворов ситчает, что противоэпидемические меры в Украине приняты в адекватном объем:
"Они дадут возможность уберечь чувствительные группы. Скажите этому человеку, который против карантина: "Сейчас Ваша мама, не дай Бог, заболеет, ее может быть в больницу увезут, и там может быть даже будет место". Потому что в Италии что было? Когда люди вызывали скорую помощь, то на другом конце спрашивали, сколько лет заболевшему. Если 70 и выше, то говорили не везти больницу, потому что все равно в коридоре будет лежать. Так те, кто против карантина, хотят, чтобы в больницах не было мест?".
І про Італію (70 і вище).Середня тривалість життя: Італія-82.7,Україна-72.3
Пан Фаворов вже може прогнозувати різке зниження смертності наступного року (особливо в Італії).
Решаем задачку для второго класса.
Вчера проведено 4000 тестов и получено 250 положительных результатов.
Сегодня провели 9000 тестов и получили 500 положительных результатов.
В задачке спрашивается, на сколько вырос процент положительных тестов сегодня.
Считать надо процент заболевших на текущий день относительно общего числа заболевших, чтобы понять, мы вышли на это грёбанное плато или нет.
По Вашей задачке: на сегодня (условно) имеется небольшой спад по отношению ко вчера. Но общее количество заболевших растёт. Вас радует текущий спад, а меня огорчает абсолютный рост. Вас раздражают цифры? Тогда Вам к гуманитариям.
Я умываю руки.
В Єгипті є плато Гіза.
У нас єто "плато" можете бьіть очень долгим, даже для адептов "коллективного иммунитета"
уровне.
1. Если изо дня в день количество заболевших за каждый день остаётся на одном уровне, например, вчера 500 и сегодня 500 и завтра 500 и послезавтра и т. д. МОЗ считает, что это и есть "плато". При этом общее количество заболевших растёт (500+500+500 и т. д.).
Считать, что это - "плато" - абсурдно с точки зрения здравого смысла.
2. Если количество вновь заболевших снижается и достигает нуля, то есть не растёт и стремится к нулю, - это и есть "плато" с другой точки зрения, которую можно назвать здравым смыслом. При этом общее количество заболевших не растёт, а позже снижается за счёт выздоровевших и умерших.
Помню ещё : - Вова , вчися , але май якусь роботу в руках - завжди виживеш . Тоді я цих слів не розумів , але запам"ятав , а тепер згадав коли маю роботу що мене годує на період карантину і не тільки . )
Директор Черкаського обласного лабораторного центру МОЗ України, головний державний санітарний лікар області Людмила Кравченко вважає недоцільною передчасну зупинку карантинних обмежень.
"Основне завдання на сьогодні попередити поширення інфекції і забезпечити санітарне та епідемічне благополуччя населення на території області. Рішення ж Черкаського виконкому може призвести до ускладнень епідемічної ситуації як у місті, так і в області", - цитує її прес-служба Черкаської ОДА.
За її словами, щодня лабораторний центр отримує для дослідження більше 500 зразків біоматеріалів від контактних осіб, хворих з підозрою на коронавірус. 1 травня надійшло 1000 зразків.
"Сьогодні в області 70 інфікованих медиків, з них 22% - в Черкасах. Працюємо майже цілодобово. Тому зараз зупинити карантинні заходи вважаю недоцільним. Всі країни виходять з карантину поступово, тому переконана, що повинні дотримуватися відповідної постанови Кабінету міністрів", - зазначила Кравченко. https://ua.interfax.com.ua/news/general/659672.html
Вы сделали только 130 000 тестов!
Сраное х.уйло на своей ********* сделало 4 100 000!!!
Тестируйте хотя бы тех, кто звонит и сообщает о температуре и кашле!!!
И изолируйте их!
Иначе не будет конца краю этой эпидемии.
Я о количестве тестов на сегодняшний день.
Эта фраза убила меня наповал!
