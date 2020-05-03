РУС
Эпидемия в Украине вряд ли будет носить тяжелый характер, как в Италии. Предположим, что будет немецкий вариант, - эпидемиолог Фаворов

Эпидемия в Украине вряд ли будет носить тяжелый характер, как в Италии. Предположим, что будет немецкий вариант, - эпидемиолог Фаворов

Украина успела принять необходимые меры для противодействия распространения COVID-19.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал эпидемиолог Михаил Фаворов.

"Вспышка в Украине поднималась очень медленно, и это очень хорошо. При слабом нарастании адекватные меры успевают приниматься. В Италии ничего не успели предпринять, потому что эпидемия сошла, как снежная лавина.

По тем данным, которые есть по Украине, меня все устраивает. В Украине карантин еще продлится какое-то время. Но я не думаю, что эпидемия будет носить тяжелый характер, как в Италии и Испании. Давайте предположим, что будет немецкий вариант. То есть, люди переболеют, но так как меры сбалансированы и уже есть достаточно тестов и подготовленных помещений, то все пройдет без надрыва.

Притом, Украине очень повезло. У вас есть офис CDC (Центр контроля и профилактики заболеваний США). Там есть эксперты-эпидемиологи, которых больше нигде в бывшем СССР нет. Один из них – мой ученик, очень грамотный и сильно подготовленный специалист, он входит в правительственную комиссию", - отметил он.

Читайте также: Китай сделал все, чтобы мир вовремя не узнал о коронавирусе, - госсекретарь США Помпео

Фаворов ситчает, что противоэпидемические меры в Украине приняты в адекватном объем:

"Они дадут возможность уберечь чувствительные группы. Скажите этому человеку, который против карантина: "Сейчас Ваша мама, не дай Бог, заболеет, ее может быть в больницу увезут, и там может быть даже будет место". Потому что в Италии что было? Когда люди вызывали скорую помощь, то на другом конце спрашивали, сколько лет заболевшему. Если 70 и выше, то говорили не везти больницу, потому что все равно в коридоре будет лежать. Так те, кто против карантина, хотят, чтобы в больницах не было мест?".

Полное интервью с Михаилом Фаворовым читайте здесь.

+9
В заголовке будет, в статье не будет - вы там обнюханные?
03.05.2020 22:09 Ответить
03.05.2020 22:09 Ответить
+7
Чого ти пишешь про свою коцапську владу на українському ресурсі?
03.05.2020 22:13 Ответить
03.05.2020 22:13 Ответить
+7
Німецький варіант ? Це коли на підтримку фрілансерів і мікропідприємств виділено близько 50 мільярдів євро, 400 мільярдів отримає банк KfW, який на 80% належить федеральному уряду, ще 100 мільярдів -на покриття фінансових зобов'язань юридичних осіб по всій країні,і ще дохріна чого ?
І про Італію (70 і вище).Середня тривалість життя: Італія-82.7,Україна-72.3
Пан Фаворов вже може прогнозувати різке зниження смертності наступного року (особливо в Італії).
03.05.2020 22:33 Ответить
03.05.2020 22:33 Ответить
Я уважаю (в разумных пределах) право других людей мудить. Так что напраслину возводишь. Но банкет не должен быть за мой счёт... Пусть хоть всю жизнь не снимают антивирусный костюм, в котором сексом можно заниматься. Читал про такой?
03.05.2020 23:26 Ответить
03.05.2020 23:26 Ответить
Треба, але для багатьох це не зрозуміло.
03.05.2020 22:30 Ответить
03.05.2020 22:30 Ответить
Этих вченых развелось...Один говорил шо с потеплением и солнечной погодой вирус будет лучше распостраняться. Когда больной раньше кашлял. когда было холодно - капли вылетающие со рта были большие и падали рядом. Теперь капли будут мелкие, очень, и вирус на солнце будет превращаться в пар и взлетать в стратосферу.
03.05.2020 22:28 Ответить
03.05.2020 22:28 Ответить
То что это Фейк кремлевский про Корону я догадался случайно несколько раз пересмотрев постановочное видео из Китая,из из итальянского Бергамо..
03.05.2020 22:29 Ответить
03.05.2020 22:29 Ответить
В Америке тоже постановку снимают. Это глобальный фейк
03.05.2020 23:19 Ответить
03.05.2020 23:19 Ответить
два дебіла - сила
04.05.2020 00:26 Ответить
04.05.2020 00:26 Ответить
Якби ж то лише два...ФСБ заслала десятки подібних ботів в український інтернет-простір.
04.05.2020 01:01 Ответить
04.05.2020 01:01 Ответить
А их и так нету: рыг тодуров все отдал мацковским попам. А зельц покрывает, по приказу ермака.

А их и так нету: рыг тодуров все отдал мацковским попам. А зельц покрывает, по приказу ермака.
03.05.2020 22:30 Ответить
03.05.2020 22:30 Ответить
Предлагаю при помощи карантина избавиться от блох вшей тараканов клопов.
03.05.2020 22:31 Ответить
03.05.2020 22:31 Ответить
Керосин вам в помощь ! Клопы - вши издохнут 100% . А вот тараканы - наверно таки выживут . Но с тараканами - у меня своя война - это чистота на кухне )))
03.05.2020 23:19 Ответить
03.05.2020 23:19 Ответить
Німецький варіант ? Це коли на підтримку фрілансерів і мікропідприємств виділено близько 50 мільярдів євро, 400 мільярдів отримає банк KfW, який на 80% належить федеральному уряду, ще 100 мільярдів -на покриття фінансових зобов'язань юридичних осіб по всій країні,і ще дохріна чого ?
І про Італію (70 і вище).Середня тривалість життя: Італія-82.7,Україна-72.3
Пан Фаворов вже може прогнозувати різке зниження смертності наступного року (особливо в Італії).
03.05.2020 22:33 Ответить
03.05.2020 22:33 Ответить
Рано праздновать. Тенденции к снижению скорости заболевания лично я не вижу. Судите сами: с 25 апреля по 3 мая ежедневный прирост таков: 478, 492, 392, 401, 456, 540, 455, 550, 502 заболевших. Рост линейный, хорощо, что не геометрический. Но где выход на "плато"?
03.05.2020 22:37 Ответить
03.05.2020 22:37 Ответить
Как вы достали этой статистикой.
Решаем задачку для второго класса.
Вчера проведено 4000 тестов и получено 250 положительных результатов.
Сегодня провели 9000 тестов и получили 500 положительных результатов.
В задачке спрашивается, на сколько вырос процент положительных тестов сегодня.
03.05.2020 22:41 Ответить
03.05.2020 22:41 Ответить
С чего Вы взяли, что нужно считать процент от прошлого дня по отношению с сегодняшнему?
Считать надо процент заболевших на текущий день относительно общего числа заболевших, чтобы понять, мы вышли на это грёбанное плато или нет.
По Вашей задачке: на сегодня (условно) имеется небольшой спад по отношению ко вчера. Но общее количество заболевших растёт. Вас радует текущий спад, а меня огорчает абсолютный рост. Вас раздражают цифры? Тогда Вам к гуманитариям.
03.05.2020 23:03 Ответить
03.05.2020 23:03 Ответить
Вам это тяжело.
Я умываю руки.
03.05.2020 23:08 Ответить
03.05.2020 23:08 Ответить
Гуманитарии (это я мягко) они такие. Когда появляются цифры, нет поля для любимого митинга.
03.05.2020 23:20 Ответить
03.05.2020 23:20 Ответить
https://censor.net/user/172251 Но где выход на "плато"?

В Єгипті є плато Гіза.
03.05.2020 22:53 Ответить
03.05.2020 22:53 Ответить
А в огороде есть бузина, а в Киеве есть дядько И что?
03.05.2020 23:10 Ответить
03.05.2020 23:10 Ответить
https://censor.net/user/172251 Ну я ж вам написав де вихід.Вихід там потрібно шукати.
03.05.2020 23:15 Ответить
03.05.2020 23:15 Ответить
Та я бачу, що вихід для себе ти вже знайшов, вірусолог єгипетський.
03.05.2020 23:26 Ответить
03.05.2020 23:26 Ответить
https://censor.net/user/172251 Не я придумав за плато казати.Всі питання до цих епідеміологів.
03.05.2020 23:28 Ответить
03.05.2020 23:28 Ответить
Пост арифметический, означает, что мерьі достаточньіе для сдерживания, но не достаточньіе для снижения.
У нас єто "плато" можете бьіть очень долгим, даже для адептов "коллективного иммунитета"
03.05.2020 22:55 Ответить
03.05.2020 22:55 Ответить
Рост
03.05.2020 22:56 Ответить
03.05.2020 22:56 Ответить
Так это и есть плато, когда скорость распространения не увеличивается геометрически, а остается на примерно одном
уровне.
03.05.2020 23:28 Ответить
03.05.2020 23:28 Ответить
Вот тут, как говорится, собака и порылась. Две точки зрения:
1. Если изо дня в день количество заболевших за каждый день остаётся на одном уровне, например, вчера 500 и сегодня 500 и завтра 500 и послезавтра и т. д. МОЗ считает, что это и есть "плато". При этом общее количество заболевших растёт (500+500+500 и т. д.).
Считать, что это - "плато" - абсурдно с точки зрения здравого смысла.
2. Если количество вновь заболевших снижается и достигает нуля, то есть не растёт и стремится к нулю, - это и есть "плато" с другой точки зрения, которую можно назвать здравым смыслом. При этом общее количество заболевших не растёт, а позже снижается за счёт выздоровевших и умерших.
04.05.2020 00:28 Ответить
04.05.2020 00:28 Ответить
"Епідемія в Україні навряд чи матиме важкий характер, як от в Італії. Припустімо, що буде німецький варіант, - епідеміолог Фаворов" -цей фаВороф якийсь кретин Україна має одного епідеміолога -авакян!
03.05.2020 22:52 Ответить
03.05.2020 22:52 Ответить
Дай Бог шоб никто не заболел , но я думаю , что рано или поздно этим гриппом заразятся и переболеют все . Выживут - процентов 95 . Остальные - процентов 50 - будут искать работу . ((
03.05.2020 22:57 Ответить
03.05.2020 22:57 Ответить
Про 50 процентов ищущих работу это вы правильно сказали. А выживших будут процентов 99,7 где то. Поначалу. Потом часть из них выбрет от голода и болезней сопутстующих нищете.
04.05.2020 00:07 Ответить
04.05.2020 00:07 Ответить
Очень хорошо помню слова своей бабушки : Аби тільки войни не було .
Помню ещё : - Вова , вчися , але май якусь роботу в руках - завжди виживеш . Тоді я цих слів не розумів , але запам"ятав , а тепер згадав коли маю роботу що мене годує на період карантину і не тільки . )
04.05.2020 00:47 Ответить
04.05.2020 00:47 Ответить
это не грипп
04.05.2020 12:13 Ответить
04.05.2020 12:13 Ответить
Головний санлікар Черкаської області вважає передчасне зупинення карантинних заходів недоцільним

Директор Черкаського обласного лабораторного центру МОЗ України, головний державний санітарний лікар області Людмила Кравченко вважає недоцільною передчасну зупинку карантинних обмежень.
"Основне завдання на сьогодні попередити поширення інфекції і забезпечити санітарне та епідемічне благополуччя населення на території області. Рішення ж Черкаського виконкому може призвести до ускладнень епідемічної ситуації як у місті, так і в області", - цитує її прес-служба Черкаської ОДА.
За її словами, щодня лабораторний центр отримує для дослідження більше 500 зразків біоматеріалів від контактних осіб, хворих з підозрою на коронавірус. 1 травня надійшло 1000 зразків.
"Сьогодні в області 70 інфікованих медиків, з них 22% - в Черкасах. Працюємо майже цілодобово. Тому зараз зупинити карантинні заходи вважаю недоцільним. Всі країни виходять з карантину поступово, тому переконана, що повинні дотримуватися відповідної постанови Кабінету міністрів", - зазначила Кравченко. https://ua.interfax.com.ua/news/general/659672.html
03.05.2020 22:58 Ответить
03.05.2020 22:58 Ответить
Платите всем за сидение в карантине - будем карантинить сколько скажете. А карантин за наш счет - нам не по карману.
03.05.2020 23:02 Ответить
03.05.2020 23:02 Ответить
Пусть главный врач скажет какой в Украине эпидемпорог! Так то корантин и вводить не было оснований!
03.05.2020 23:22 Ответить
03.05.2020 23:22 Ответить
Эпид- порог - первый заболевший. И это не грипп.
03.05.2020 23:31 Ответить
03.05.2020 23:31 Ответить
Сьогодні зателефонував знайомий з Німеччини (математик). Виявилося що німці абсолютно не орієнтуються у класах захисту респіраторів, антисептиків та мінімальній теорії належної гігієни та асептики.
03.05.2020 23:15 Ответить
03.05.2020 23:15 Ответить
А нафига простопу человеку в этом разбираться??? В этом должны разбираться специалисты. Пойдите на улицу, поспрашивайте наших сограждан - они тоже вам нифига не скажут.
04.05.2020 01:47 Ответить
04.05.2020 01:47 Ответить
>>В этом должны разбираться специалисты<<
Чорнобиль нагадати? Що парили з екранів "шпеціалізди"? І не з екранів, але під тягарем нерозголошення?
Благо, тоді мені відразу зателефонував лікар із Середньої Азії (він колись спільно з військовцями вивчав тему радіаційних опіків) і дав чіткі, по пунктах, рекомендації. Пізніше я зрозумів що той лікар володів суперсекретною інформацією навіть про ізотопний склад грунтів у незаражених областях, не кажучи вже про методики профілактики, які досі не з'явилися у відкритому доступі. То був справжній Фахівець і смілива людина. Українець.
04.05.2020 15:19 Ответить
04.05.2020 15:19 Ответить
А что там разбираться? Читать ваш знакомый из Германии (математик) умеет....? Комп у него есть? Пользоваться им умеет? ТАК В ЧЁМ ДЕЛО ?
04.05.2020 06:47 Ответить
04.05.2020 06:47 Ответить
Мій знайомий знає та вміє. А навколо нього 90% не знають.
04.05.2020 15:09 Ответить
04.05.2020 15:09 Ответить
Зедебилы, *****!
Вы сделали только 130 000 тестов!
Сраное х.уйло на своей ********* сделало 4 100 000!!!
Тестируйте хотя бы тех, кто звонит и сообщает о температуре и кашле!!!
И изолируйте их!
Иначе не будет конца краю этой эпидемии.
03.05.2020 23:30 Ответить
03.05.2020 23:30 Ответить
Не истери! С той статистикой, какая в РФ они могут хоть миллион тестов делать, но тебе все равно настоящей картины не скажут. Врут они. В РФ смертность можешь смело умножать на любую цифру - не ошибешься.
03.05.2020 23:36 Ответить
03.05.2020 23:36 Ответить
Я не о смертности на ********* - мне на них нас рать!
Я о количестве тестов на сегодняшний день.
Не...вру... не нас рать....хочу чтоб на ********* сдохли все!!!
03.05.2020 23:43 Ответить
03.05.2020 23:43 Ответить
А что? Кто-то еще верит статистике рашистов???
04.05.2020 06:52 Ответить
04.05.2020 06:52 Ответить
Щоб прєдполагать німецький результат, медрехворму треба було по-німецькі проводити, а не не по-шікагськи. Зрештою, навіть "німецький" варіант передбачає щонайменше всеиеро більшу кількість інфікованих та у дванадцять разів більше жертв, ніж зараз офіціно декларує Україна. Для цього їй треба проводити вдесятеро більше тестів...
03.05.2020 23:30 Ответить
03.05.2020 23:30 Ответить
Каждый бывший соплеменник с Запада возвращаясь в Украину, надевает менторскую корону и объясняет одичалым как на самом деле устроено бытие.
03.05.2020 23:48 Ответить
03.05.2020 23:48 Ответить
Если верить статистике вспышки эпидемии в Украине. Вспышка есть на Кацапстане.
03.05.2020 23:51 Ответить
03.05.2020 23:51 Ответить
"Украина успела принять необходимые меры для противодействия распространения COVID-19. - Об этом сказал эпидемиолог Михаил Фаворов." .. хм..блат-блат ипат-ипат --- это они подготовились ***** - где Украина держит уверенно первое место по заражению медперсонала и последнее по проведению тестов на ковид !!! Вы идиоты !!!!
04.05.2020 00:05 Ответить
04.05.2020 00:05 Ответить
Некоторое добавочное количество смертей происходит просто от страха. Сужу по себе. Понимаю всю бессмысленность карантина который по сути ничего не предотвращает, а только губит экономику. Но из за того что каждый день с утра до вечера слыших массу цифр, страшилок, бесконечное количество симптомов наличия коронавируса, просто нервничаешь. Когда каждый год грипп который также приводит к массе осложнений включая пневмонию, то понимаешь что это не каждый чихнувший заканчивает свою жизнь подключенным к ИВЛ. Здесь же нагнетается ужасающая картинка неизбежности, которая как раз таки фактами абсолютно не подтверждается. Но искра сомнения уже есть и мнительный человек может просто умереть от инфаркта, суицида и просто от рецидива какой то другой болезни абсолютно не связаной с наличием у него вируса. Кому то явно нужна эта атмосфера страха.
04.05.2020 00:17 Ответить
04.05.2020 00:17 Ответить
https://censor.net/ua/user/467595 Поки депутати та чиновникі не почнуть дохнути пачками,не вірь ні в яку епідемію.
04.05.2020 00:23 Ответить
04.05.2020 00:23 Ответить
Я и не верю. Но паника делает свое. И хочется срать мелким бесом.
04.05.2020 00:38 Ответить
04.05.2020 00:38 Ответить
Мечтайте Шоб было как в Германии надо медицину как в Германии
04.05.2020 01:45 Ответить
04.05.2020 01:45 Ответить
"Украина успела принять необходимые меры для противодействия распространения COVID-19".Источник: https://censor.net/n3193074

Эта фраза убила меня наповал!
Меры заключались в продаже масок ?......НЮ........НЮЮЮЮ
04.05.2020 07:00 Ответить
04.05.2020 07:00 Ответить
До 2020 року чомусь опукблікована нармальна статистика по місяцям за 2019 чи інші роки, а з 2020 почали відверто ховати дані про загальну мертність, чомусь місяці стали обьєднувати в два чи три одразу, чомусь стали виділяти скільки вмерло від певних хвороб. Таке враженя що влада свідомо блокує і пдітасовує факти, щоб у тих у кого є клепка в голові не могли порівняти загальну смертність скажмо за квітень 2019 зі смертністю за квітень 2020. У нас що уряд найманців від ордену масонів, який виконує їх завдання і фінансується їх коштами? Ганьба і таталітаризм.
04.05.2020 07:53 Ответить
04.05.2020 07:53 Ответить
Строгий карантин нужен только для "группы риска" /для кого заболевание может иметь летальный исход с вероятностью более 50%/, остальные должны придерживаться рекомендательных мер /без карантина и изоляции/!
04.05.2020 11:17 Ответить
04.05.2020 11:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 