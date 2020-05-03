Пандемию могли не допустить, если бы Китай давал правильную статистику по заболевшим, - эпидемиолог Фаворов
До 12 февраля Китай давал неправдивые цифры по заболевшим коронавирусом.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал эпидемиолог Михаил Фаворов.
"Когда началась пандемия, я сделал анализ. В середине января, когда начались первые обсуждения, доступа к китайской базе данных у меня не было. Поэтому я мог пользоваться только тем, что публикуется открыто. Мы сформировали группу из нескольких опытных эпидемиологов. В том числе была специалист из Израиля, которая переводила интересующие нас китайские статьи. Мы очень тщательно наблюдали за ростом эпидемии, которая к началу февраля по сообщениям, достигла порядка 5 тысяч человек. Далее по всем сообщениям, которые мы проверяли, началось снижение. На основании этих данных мы построили модель, по которой вспышка уже начала свое ограничение. Мы даже думали, что она не выйдет из города Ухань. Потому что самое главное – это число источников вирусов в популяции. Важно, какая популяция, ее возрастная структура.
Ну а 12 февраля произошло то, что произошло, - китайские товарищи нам выдали дополнительно 15 тысяч случаев по сравнению с 11 февраля, когда была только 1 тысяча. Они взяли и увеличили число более чем в 10 раз", - рассказал Фаворов.
По его мнению, нынешняя официальная статистика Китая по заболевшим COVID-19 неправдива: "Интересное сообщение было в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая вероятно имеет в Ухани своих корреспондентов. В городе есть 7 моргов, и во время вспышки они не выдавали урны с прахом. А теперь выдают по 500 в день. Уже 10 дней выдают, очереди не кончаются. Семь моргов – посчитайте сколько у них умерших. Так легко вырисовывается цифра увеличения в 20 раз.
Весь мир разгневан на Китай, и президент Трамп не стесняется это показывать. Ведь все страны действовали на основании той первичной статистики. Я не один такой. Я уверен, что у Трампа десять эпидемиологов таких, как я. Если кто-то когда-то проведет расследование об этой пандемии, то сделает вывод о неправильных решениях во многих странах в связи с манипуляцией цифрами в Китае".
Фаворов считает, что если бы Китай не скрывал правдивые цифры, то пандемии могли бы пресечь:
"Например, Россия очень рано закрыла границу с Китаем. Это говорит о том, что они намного лучше знали, сколько там на самом деле случаев. Но остальные страны не прекратили вовремя авиасообщение. Даже Ухань был закрыт не так рано. И если бы знали, что у них не тысяча очагов, а 10 тысяч, то ни один самолет в Китай или из Китая уже не летал бы. А если бы удалось прекратить выход вируса из Китая в самом начале, то пандемию мы смогли бы пресечь. Это и есть объяснение причин этой огромной эпидемии. В течение нескольких дней это разлетелось по всему миру".
Полное интервью с Михаилом Фаворовым читайте здесь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не видно что ли, что паренёк тупой пропагандон, которому очень не хочется, чтоб народ развешал членов его банды на каштанах (или какие там в Нью-Йорке деревья популярны)? а народ будет оЧЧень злой, когда поймёт, что его поимели.
А рептилоїди тут замішані? да? да?
Звичайно, що росія все знала, бо саме з росії привезли набагато раніше цей вірус!
И вот представьте, некий президент/глава правительства: мне тут эпидемиеологи нашептали, что будет песец, дава срочно всё закроем, патамушта поболеют все, старики дохнуть начнут десятками тысяч, но официальная статистика из очага эпидемии - брехливая, я верю журналистам и своим эпидемиеологам, которые туда не ездили даже.
Ну как как картина?
Да хоть на своего бацьку лукаша посмотри - этот дебил САМ заставлял всю страну без масок на субботники ходить, а теперь у него "плохие" врачи виноваты. За что и сядут. А сдохнешь (или твои родители) - ТЫ.
Большинство спокойно продолжало бы сидеть на месте, а при прилете - мерять температуру, одевать маску и отправлять на самоизоляцию.
из окна, из окна, из окна видишь ты...