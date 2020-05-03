РУС
19 418 47

Пандемию могли не допустить, если бы Китай давал правильную статистику по заболевшим, - эпидемиолог Фаворов

До 12 февраля Китай давал неправдивые цифры по заболевшим коронавирусом.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал эпидемиолог Михаил Фаворов.

"Когда началась пандемия, я сделал анализ. В середине января, когда начались первые обсуждения, доступа к китайской базе данных у меня не было. Поэтому я мог пользоваться только тем, что публикуется открыто. Мы сформировали группу из нескольких опытных эпидемиологов. В том числе была специалист из Израиля, которая переводила интересующие нас китайские статьи. Мы очень тщательно наблюдали за ростом эпидемии, которая к началу февраля по сообщениям, достигла порядка 5 тысяч человек. Далее по всем сообщениям, которые мы проверяли, началось снижение. На основании этих данных мы построили модель, по которой вспышка уже начала свое ограничение. Мы даже думали, что она не выйдет из города Ухань. Потому что самое главное – это число источников вирусов в популяции. Важно, какая популяция, ее возрастная структура.

Ну а 12 февраля произошло то, что произошло, - китайские товарищи нам выдали дополнительно 15 тысяч случаев по сравнению с 11 февраля, когда была только 1 тысяча. Они взяли и увеличили число более чем в 10 раз", - рассказал Фаворов.

По его мнению, нынешняя официальная статистика Китая по заболевшим COVID-19 неправдива: "Интересное сообщение было в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая вероятно имеет в Ухани своих корреспондентов. В городе есть 7 моргов, и во время вспышки они не выдавали урны с прахом. А теперь выдают по 500 в день. Уже 10 дней выдают, очереди не кончаются. Семь моргов – посчитайте сколько у них умерших. Так легко вырисовывается цифра увеличения в 20 раз.

Весь мир разгневан на Китай, и президент Трамп не стесняется это показывать. Ведь все страны действовали на основании той первичной статистики. Я не один такой. Я уверен, что у Трампа десять эпидемиологов таких, как я. Если кто-то когда-то проведет расследование об этой пандемии, то сделает вывод о неправильных решениях во многих странах в связи с манипуляцией цифрами в Китае".

Читайте также: Эпидемия в Украине вряд ли будет носить тяжелый характер, как в Италии. Предположим, что будет немецкий вариант, - эпидемиолог Фаворов

Фаворов считает, что если бы Китай не скрывал правдивые цифры, то пандемии могли бы пресечь:

"Например, Россия очень рано закрыла границу с Китаем. Это говорит о том, что они намного лучше знали, сколько там на самом деле случаев. Но остальные страны не прекратили вовремя авиасообщение. Даже Ухань был закрыт не так рано. И если бы знали, что у них не тысяча очагов, а 10 тысяч, то ни один самолет в Китай или из Китая уже не летал бы. А если бы удалось прекратить выход вируса из Китая в самом начале, то пандемию мы смогли бы пресечь. Это и есть объяснение причин этой огромной эпидемии. В течение нескольких дней это разлетелось по всему миру".

Полное интервью с Михаилом Фаворовым читайте здесь.

+10
Например, Россия очень рано закрыла границу с Китаем. Это говорит о том, что они намного лучше знали, сколько там на самом деле случаев

Звичайно, що росія все знала, бо саме з росії привезли набагато раніше цей вірус!
Звичайно, що росія все знала, бо саме з росії привезли набагато раніше цей вірус!
03.05.2020 22:55
+10
И пусть проведут исследование. Если выяснится, что вирус привезли из РФ, то тогда РФ должна всем репарации платить. И Китаю в первую очередь
03.05.2020 22:59
+10
У вересні 2019 року вибух на Векторі біля Новосибірську. Потім там було все на карантині. У листопаді з'являються перші хворі в Китаї!
03.05.2020 23:02
звідки взяли цього клоуна?
03.05.2020 22:53
Сегодня это клоун, заслуженный деятель искусств от банды матёрых вакцинаторов, весь вечер на манеже.
03.05.2020 22:53
ви якось видозміняйте пости між мурзілками, а то зовсім "не палите" троль-бригаду
04.05.2020 00:30
паранойя - это плохо. но разгружает мозги: наклеил на неудобную информацию ярлычок и проклятые сомнения прочь - строем под звуки барабанов идём в коронавирусный концлагерь...
не видно что ли, что паренёк тупой пропагандон, которому очень не хочется, чтоб народ развешал членов его банды на каштанах (или какие там в Нью-Йорке деревья популярны)? а народ будет оЧЧень злой, когда поймёт, что его поимели.
04.05.2020 05:31
Що за банда?
04.05.2020 05:54
фармако-прививочная мафия. назовём их пока так. подробности будут позже... тебе действительно ничего не кажется странным в этой истории? да?
04.05.2020 06:11
"фармако-прививочная мафия"
А рептилоїди тут замішані? да? да?
04.05.2020 06:20
Новости нужно было внимательно смотреть и не заниматься повальным пофигизмом!
показать весь комментарий
03.05.2020 22:54
03.05.2020 23:09
Був би Петя при владі, вірусу взагалі б не було.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:55
03.05.2020 22:55
Международный суд и выплата Китаем репараций всем пострадавшим странам. А в случае отказа выплты - санкции и блокировка экспорта китайских товаров.
03.05.2020 22:55
03.05.2020 22:59
03.05.2020 23:02
Мордор должен еще и Украине репарации,за Донбасс и Крым.Только там платить ни кто не будет,а скоре-уже нечем.
04.05.2020 14:00
Капітан Очевидність

Пандемию могли не допустить, если бы Китай давал правильную статистику по заболевшим, - эпидемиолог Фаворов - Цензор.НЕТ 4117
03.05.2020 22:56
неужели они эти эксперты такие нвивные, что верили китайским цифрам? а простые обыватели то не сомневались, что цифры занижались китайцами.
03.05.2020 22:56
тут миллионы заболели, смертность подключенных к ИВЛ доказанная в возрастных группах "от 60 лет" - 80%, а толпы дебилов или не верят в пандемию, или уже хотят на рынках торговать.

И вот представьте, некий президент/глава правительства: мне тут эпидемиеологи нашептали, что будет песец, дава срочно всё закроем, патамушта поболеют все, старики дохнуть начнут десятками тысяч, но официальная статистика из очага эпидемии - брехливая, я верю журналистам и своим эпидемиеологам, которые туда не ездили даже.

Ну как как картина?

Да хоть на своего бацьку лукаша посмотри - этот дебил САМ заставлял всю страну без масок на субботники ходить, а теперь у него "плохие" врачи виноваты. За что и сядут. А сдохнешь (или твои родители) - ТЫ.
04.05.2020 09:25
Доверчивые , как дети. Китайцам поверили.
03.05.2020 22:57
Те, що китайці брешуть стосовно кількості хворих говорили з самого початку багато хто.
03.05.2020 23:00
и есть некая цель у китайцев. поживем, увидим.
03.05.2020 23:03
Китайська логіка зрозуміла, бо вони хотіли приховати для зменшення економічних втрат. А потім не змогли втримати ситуацію.
03.05.2020 23:05
не согласен. логика другая. испугать и выгнать всех. всех это инвесторов, собственников производств. положить фондовый рынок, и вуаля. китай главнее всех.
03.05.2020 23:11
Такої логіки не могло бути, бо такий спосіб є авантюрою. З моєї роботи, роботи дочки ...багато співробітничають та заробляють на Китаї. Вони все продумують та десять разів прораховують.
03.05.2020 23:14
я не про али и джум. это отстой. я про апл, моторолу, автомобильное производство, ну много всякого.
03.05.2020 23:20
цель у них коммунизьм, импырилисты - враги, кормчий рулит
04.05.2020 00:21
Была. рашка, похоже, пообещала им нашу землю. Интересно, китайские "врачи" уже из Киева уехали?
04.05.2020 06:53
Китайцы давали правильную статистику. Китайская марля нарасхват, бледнолицие в ступоре. Древнейшая империя, вот оно как, Фарфоров. 😎
03.05.2020 23:01
Камуняки всюди однакові.
03.05.2020 23:01
Не з нашим щяст'ям...
03.05.2020 23:02
А можно было не впускать сотни тысяч народа их зон распространения. Или хотя бы создать условия для изоляции этих людей. Но этого сделано не было. Вместо этого есть расписки, на которые многие просто ложили болт. Вот и вся логика скомороха, который это все и организовал.
03.05.2020 23:02
Не то, что не впускать, а не устраивать панику с закрытием границ, закрыть только сухопутные.
Большинство спокойно продолжало бы сидеть на месте, а при прилете - мерять температуру, одевать маску и отправлять на самоизоляцию.
03.05.2020 23:07
Як шкода, що ті, хто можуть керувати країною, вже працюють перукарями і таксистами.
03.05.2020 23:07
Я бы сказал так: как жаль, что лицедеи, которые рождены кривляться и строить рожи, управляют страной.
03.05.2020 23:23
А коли булочник керував країною, тебе це не дивувало чомусь. )))
04.05.2020 09:14
Це хто?
04.05.2020 11:23
Його вже забули.
04.05.2020 11:26
Что-ты путаешь. До гнусавого был Порох, не булочник. Клоуны и циркачи так заморочили голову, что уже подзабыл, что было, кто и когда.
04.05.2020 11:34
https://ukranews.com/news/700079-koronavirus-rasprostranilsya-iz-laboratorii-v-uhane-pompeo У США есть доказательства, что коронавирус распространился из лаборатории в Ухане, - Помпео
Пандемії могли запобігти, якби Китай давав правильну статистику щодо хворих, - епідеміолог Фаворов - Цензор.НЕТ 65
03.05.2020 23:14
Это один из тех, кто несет ответственность за кошмар который творится в США. Конечно он будет оправдывать собственную некомпетентность и искать виноватых. Ученый дядя, который приводит в качестве доказательства свое правоты желтые статьи про мильен урн с прахом.
03.05.2020 23:21 Ответить
миллион, миллион, миллион с прахом урн
из окна, из окна, из окна видишь ты...
03.05.2020 23:42 Ответить
Хижий в тебе приход.
04.05.2020 06:22 Ответить
Аналитег упоротый
03.05.2020 23:29 Ответить
я с самого начала писал здесь, что тавалисам нельзя доверять
04.05.2020 00:18 Ответить
"мы даже думали"-****@е клоуны,вы даже думали?ну,как так?люди,поумнейте!
04.05.2020 00:42 Ответить
А ЕСЛИ Б РОССИЯ ЧЕРЕЗ США ДА НЕ ЗАРАЗИЛА !!!???)))
04.05.2020 02:24 Ответить
Тут не тільки в Китаю морда в пуху , а і в Франції, і США які фінансували в Ухані створення штучного модифікованого коронавірусу . Коли вчені США, ті у яких немає жадоби до пожати, попереджали про небезпеку таких дослідів, коли медіа берхали і брешуть про панголііінів і летючих мишей які є абсолютно не причетні до цього штучного вірусу, коли компанії США мріяли про мільярди бабла для вакцинації. Коли уряди наплювали на попередження і не створили протиепідемічних служб, все це вимагає розслідування в ООН для того щоб Китай, США і Франція заплатили всьому світу за їх біологічну зброю. Для тих у кого ще є мізки подивітся оці відео. на ЮТ, https://www.youtube.com/watch?v=ZPbtnQAqa8A, та https://www.youtube.com/watch?v=PcvBdYRrrQA
04.05.2020 07:45 Ответить
 
 