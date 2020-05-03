Пандемию могли не допустить, если бы Китай давал правильную статистику по заболевшим, - эпидемиолог Фаворов

До 12 февраля Китай давал неправдивые цифры по заболевшим коронавирусом.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал эпидемиолог Михаил Фаворов.

"Когда началась пандемия, я сделал анализ. В середине января, когда начались первые обсуждения, доступа к китайской базе данных у меня не было. Поэтому я мог пользоваться только тем, что публикуется открыто. Мы сформировали группу из нескольких опытных эпидемиологов. В том числе была специалист из Израиля, которая переводила интересующие нас китайские статьи. Мы очень тщательно наблюдали за ростом эпидемии, которая к началу февраля по сообщениям, достигла порядка 5 тысяч человек. Далее по всем сообщениям, которые мы проверяли, началось снижение. На основании этих данных мы построили модель, по которой вспышка уже начала свое ограничение. Мы даже думали, что она не выйдет из города Ухань. Потому что самое главное – это число источников вирусов в популяции. Важно, какая популяция, ее возрастная структура.

Ну а 12 февраля произошло то, что произошло, - китайские товарищи нам выдали дополнительно 15 тысяч случаев по сравнению с 11 февраля, когда была только 1 тысяча. Они взяли и увеличили число более чем в 10 раз", - рассказал Фаворов.

По его мнению, нынешняя официальная статистика Китая по заболевшим COVID-19 неправдива: "Интересное сообщение было в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая вероятно имеет в Ухани своих корреспондентов. В городе есть 7 моргов, и во время вспышки они не выдавали урны с прахом. А теперь выдают по 500 в день. Уже 10 дней выдают, очереди не кончаются. Семь моргов – посчитайте сколько у них умерших. Так легко вырисовывается цифра увеличения в 20 раз.

Весь мир разгневан на Китай, и президент Трамп не стесняется это показывать. Ведь все страны действовали на основании той первичной статистики. Я не один такой. Я уверен, что у Трампа десять эпидемиологов таких, как я. Если кто-то когда-то проведет расследование об этой пандемии, то сделает вывод о неправильных решениях во многих странах в связи с манипуляцией цифрами в Китае".

Фаворов считает, что если бы Китай не скрывал правдивые цифры, то пандемии могли бы пресечь:

"Например, Россия очень рано закрыла границу с Китаем. Это говорит о том, что они намного лучше знали, сколько там на самом деле случаев. Но остальные страны не прекратили вовремя авиасообщение. Даже Ухань был закрыт не так рано. И если бы знали, что у них не тысяча очагов, а 10 тысяч, то ни один самолет в Китай или из Китая уже не летал бы. А если бы удалось прекратить выход вируса из Китая в самом начале, то пандемию мы смогли бы пресечь. Это и есть объяснение причин этой огромной эпидемии. В течение нескольких дней это разлетелось по всему миру".

