Второй этап медреформы не предусматривает финансирование НСЗУ для санаториев: коллективы трех учреждений в Ривненской области - месяц без зарплат

Три коммунальных санатория на Ривненщине не подписали соглашения с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Там это делать и не планировали. Власти области рассматривают вариант оптимизации или реорганизации.

Об этом сообщил во время брифинга в ОГА начальник управления здравоохранения области Олег Вивсянник, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Ольги Татаренко для Суспільне.

"Мы решаем вопрос о реорганизации, объединении или осуществлении других методов по определению финансирования и работы с ними. На неоднократные обращения к НСЗУ получен ответ, что НСЗУ не планирует удерживать санаторные учреждения и рекомендует передать их в подчинение, в нашем случае - департамента соцзащиты. Вопрос не исчерпывающий и не до конца решен", - заявил Олег Вивсянник.

Возможность финансирования санаториев изучают в профильном управлении вместе с ОГА и депутатскими комиссиями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав разработал механизмы реформирования медицины, начнем внедрение на следующей неделе, - Степанов

В Костопольском противотуберкулезном санатории 42 работника уже месяц без зарплаты. С 1 апреля уплотнились, 11 пенсионеров "попросили". Сейчас в заведении 31 пациент, а в докарантинное время работали с перегрузкой, рассказала главный врач Алла Матвийчук и добавила, что на питание пока идут сделанные ранее запасы.

"1 апреля мы обратились в облсовет с ходатайством, чтобы приняли нас на финансирование областного совета. На следующую медицинскую комиссию вынесут два вопроса: о финансировании нас из областного бюджета или присоединении к областному фтизиопульмонологическому медицинскому центру. А дальше нас будет ждать та же участь, как и большинство заведений - это будет сокращение. Реформа и НСЗУ не видит в дальнейшем реабилитации больных, переболевших туберкулезом. А также то, что больные в поддерживающих фазах должны лечиться санаторно", - комментирует главврач.

Детский санаторий "Козинский", как и противотуберкулезный "Новостав", с апреля не финансируются и входят перечень мест для обсервации. 54 работника козинского санатория - без зарплат, говорит руководитель, а половина из них - в плановых отпусках, но без "отпускных".

"Ситуация такая не только у нас, это проблемы всех заведений Украины. НСЗУ, возможно, не выгодно финансировать государственное учреждение, которое не может зарабатывать", - рассказал главный врач областного детского многопрофильного санатория "Козинский" Олег Муляр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Противотуберкулезные учреждения недофинансированны на 80%, - Степанов. ВИДЕО

Последствия в случае закрытия таких заведений могут наступить через 10-15 лет, прогнозирует главный врач областного детского туберкулезного санатория "Новостав" Олег Кравец. В нем работает 105 человек, многие сейчас - в очередных отпусках, некоторые - за свой счет.

По словам Олега Кравца, уберечь базу заведения от упадка могло бы присоединение к Клеванскому госпиталю ветеранов, который нуждается в расширении. Окончательное решение - за областным советом, который является распорядителем коммунального имущества.

медицина (2542) санаторий (114) реформы (3969) Ровенская область (1282)
все просто. эти клуши санаторные вначале проголосовали за вазелина а потом год ждали что он отменит реформу. но реформа правильная и ее не отменили. вместо того чтобы или перепрофилироваться или организовать платный отдых в санатории - ждали у моря погоды. а тут еще бедосик финансирование урезал серьезно. так что сами кузнецы своего счастья

бесплатного в этом мире нет НИЧЕГО
03.05.2020 22:58 Ответить
Влада свідомо знищує медицину та соціальну інфраструктуру. Якщо санаторії збиралися б зберегти, то їх мали передати Міністерству соцполітики заздалегідь. Якщо цього не зробили, то персонал просто виганяють, а санаторії готують під приватизацію.
03.05.2020 23:11 Ответить
Если не предусматривалось это на 2 этапе, то финансирование должно было остаться в прежних объемах. Куда бабки дели, барыги? Забыли в бюджет заложить на этот год? Или просто финансировать нечем?
03.05.2020 22:56 Ответить
и при прошлой не хватало! в том то и проблема что власти меняются а денег все нет и нет!!
04.05.2020 08:15 Ответить
при прошлой электростанции не останавливали из-за нехватки денег
04.05.2020 15:35 Ответить
Нам не нужні санаторії!
Дайош крєматорії!
Подальше од больніц опасних!
Больше крєматорієв, - хароших і разних!
03.05.2020 23:02 Ответить
Влада свідомо знищує медицину та соціальну інфраструктуру. Якщо санаторії збиралися б зберегти, то їх мали передати Міністерству соцполітики заздалегідь. Якщо цього не зробили, то персонал просто виганяють, а санаторії готують під приватизацію.
03.05.2020 23:11 Ответить
их передают на баланс областных органов самоуправления. правда вазелиновые при этом забрали львиную долю денег с регионов.
03.05.2020 23:15 Ответить
Це перемога Зетермоса...
03.05.2020 23:31 Ответить
Финансирование урезали по реформе Супрун, но реформа Супрун хорошая, потому что правильная, а Зеленский плохой, потому что не отменил правильную реформу Супрун. Как-то так.
04.05.2020 00:13 Ответить
Здрисни, кацап.
04.05.2020 01:17 Ответить
Ты на мокрую руку не пробовал писать , фсбшная шляпа? А то на сухую не получается у тебя 🐓🐓🐓
04.05.2020 08:19 Ответить
А нафига они нужны санатории??? Если кто-то хочет поехать, отдохнуть, то пусть за бабки... Медицина - это лечение, а не фуфломицины!
04.05.2020 01:43 Ответить
В таком случае путевки в санатории покупать не в МОЗ а у самих санаториев а санатории пусть ведут деятельность как предприниматели и отчисляют всего 17% налога.На что МОЗ никогда на это не пойдет так как всего 17% отчисляло санаториям да и то если в бюджете были деньги на эту цель.
04.05.2020 07:10 Ответить
На раше так и делают - покупают путевки в украинские санатории у самих санаториев. Хотите убедиться - посмотрите кто торговал путевками в санатории на Бердянской косе до войны.
04.05.2020 07:33 Ответить
А за кого они голосовали год назад можно спросить у них?
04.05.2020 08:46 Ответить
О сколько нам открытий чудных готовит девочка Супрун...
04.05.2020 08:51 Ответить
