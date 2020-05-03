Второй этап медреформы не предусматривает финансирование НСЗУ для санаториев: коллективы трех учреждений в Ривненской области - месяц без зарплат

Три коммунальных санатория на Ривненщине не подписали соглашения с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Там это делать и не планировали. Власти области рассматривают вариант оптимизации или реорганизации.

Об этом сообщил во время брифинга в ОГА начальник управления здравоохранения области Олег Вивсянник, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Ольги Татаренко для Суспільне.

"Мы решаем вопрос о реорганизации, объединении или осуществлении других методов по определению финансирования и работы с ними. На неоднократные обращения к НСЗУ получен ответ, что НСЗУ не планирует удерживать санаторные учреждения и рекомендует передать их в подчинение, в нашем случае - департамента соцзащиты. Вопрос не исчерпывающий и не до конца решен", - заявил Олег Вивсянник.

Возможность финансирования санаториев изучают в профильном управлении вместе с ОГА и депутатскими комиссиями.

В Костопольском противотуберкулезном санатории 42 работника уже месяц без зарплаты. С 1 апреля уплотнились, 11 пенсионеров "попросили". Сейчас в заведении 31 пациент, а в докарантинное время работали с перегрузкой, рассказала главный врач Алла Матвийчук и добавила, что на питание пока идут сделанные ранее запасы.

"1 апреля мы обратились в облсовет с ходатайством, чтобы приняли нас на финансирование областного совета. На следующую медицинскую комиссию вынесут два вопроса: о финансировании нас из областного бюджета или присоединении к областному фтизиопульмонологическому медицинскому центру. А дальше нас будет ждать та же участь, как и большинство заведений - это будет сокращение. Реформа и НСЗУ не видит в дальнейшем реабилитации больных, переболевших туберкулезом. А также то, что больные в поддерживающих фазах должны лечиться санаторно", - комментирует главврач.

Детский санаторий "Козинский", как и противотуберкулезный "Новостав", с апреля не финансируются и входят перечень мест для обсервации. 54 работника козинского санатория - без зарплат, говорит руководитель, а половина из них - в плановых отпусках, но без "отпускных".

"Ситуация такая не только у нас, это проблемы всех заведений Украины. НСЗУ, возможно, не выгодно финансировать государственное учреждение, которое не может зарабатывать", - рассказал главный врач областного детского многопрофильного санатория "Козинский" Олег Муляр.

Последствия в случае закрытия таких заведений могут наступить через 10-15 лет, прогнозирует главный врач областного детского туберкулезного санатория "Новостав" Олег Кравец. В нем работает 105 человек, многие сейчас - в очередных отпусках, некоторые - за свой счет.

По словам Олега Кравца, уберечь базу заведения от упадка могло бы присоединение к Клеванскому госпиталю ветеранов, который нуждается в расширении. Окончательное решение - за областным советом, который является распорядителем коммунального имущества.