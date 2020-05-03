РУС
Первые тесты на коронавирус давали 20% ложных результатов, поэтому не являлись показателями правильной статистики, - эпидемиолог Фаворов

Тесты на коронавирус дают по 10% ложноотрицательных и ложнопозитивных показателей, и только сейчас их начали корректировать.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал эпидемиолог Михаил Фаворов.

Отвечая на вопрос, насколько украинская статистика по заболевшим COVID-19 отображает реальную кратину, исходя из того, что в начале пандемии в Украине проводили очень мало тестирования, он сказал:

"Я считаю, что цифры в Украине очень приличные. Во многом я строю модели для других стран, используя украинские данные. Не говорите мне ничего про тесты. Тесты – это человеческое изобретение, и они работают в огромной массе при обследовании тысяч людей. Ложноположительных и ложноотрицательных показателей тестов – по 10%. То есть, каждый десятый человек, у которого тест положительный, на самом деле не имеет вируса. И каждый десятый, у которого тест негативный, носителем вируса является.

Тесты были сделаны второпях, их только сейчас начали корректировать и улучшать. Ведь ранее даже не было сывороток, на которых эти тесты можно было проверить. Я вначале вспышки на трех сыворотках проверил новый тест, который мы разработали в ТуркЛабе и я счастлив, что смог это сделать. При чем, я проверяю их не в США, а в Узбекистане. В Турции есть производство, которое делает качественные тесты на ВИЧ, гепатит и другие показатели. Кстати, мы их сейчас пытаемся продвинуть в Украину. Качество теста очень важно. А вот тестах на COVID, которые были поначалу, качество очень низкое".

Читайте также: Пандемию могли не допустить, если бы Китай давал правильную статистику по заболевшим, - эпидемиолог Фаворов

По его словам, эпидемия имеет еще и коммерческую составляющую.

"Одни эти тесты чего стоят. Словаки миллионы непригодных китайских тестов чуть не выбросили в Дунай. Так предложил президент страны, когда оказалось, что тесты не работают. Испания миллион тестов отправила обратно в Китай. Она купила эти тесты за хорошие деньги, 7 долларов за тест. Но отправили их обратно в Китай, потому что те не работали. Поэтому успокойтесь с тестами. Главное – эпидемиология. Тесты эффективны при массовом тестировании. То есть, они нужны для эпидемиологического поведения", - отметил Фаворов.

Полное интервью с Михаилом Фаворовым читайте здесь.

+3
Испания миллион тестов отправила обратно в Китай. Она купила эти тесты за хорошие деньги, 7 долларов за тест. Но отправили их обратно в Китай, потому что те не работали.
************
А ці тести потім прилетіли на крилах "Мрії" в Україну. А Зеленський з помпою їх зустрічав.
Може таке бути? Цілком.
04.05.2020 00:08 Ответить
+2
Нам не довели, що ці тести мають європейський сертифікат!
04.05.2020 00:14 Ответить
+1
Дааа, навели шороху китайцы. Долго ждали подходящего времени. Дождались. Надеюсь, по китайской экономике будет нанесён адекватный удар, пусть возвращаются в 50-е годы.
03.05.2020 23:51 Ответить
Дааа, навели шороху китайцы. Долго ждали подходящего времени. Дождались. Надеюсь, по китайской экономике будет нанесён адекватный удар, пусть возвращаются в 50-е годы.
03.05.2020 23:51 Ответить
что ты им предъявишь? с дурантином обосрались исключительно по собственной инициативе. хоть и с подачи ВООЗ.
03.05.2020 23:53 Ответить
Мы-Украина, ничего им не сделаем, а вот если США и Европа закроет свои заводы с технологиями, то ворам желтолицым придётся опять на рисовые поля вертаться.
03.05.2020 23:56 Ответить
они скажут, что они не при делах. кстати, я не знаю, при делах ли они. нет у меня мнения на сей счёт.
03.05.2020 23:59 Ответить
у меня тоже, сомнения, главный подозреваемый уже под санкциями.
04.05.2020 00:05 Ответить
Пєтя?
04.05.2020 00:15 Ответить
Таки я был прав - этот клоун весь вечер на манеже. И впаривает "что надо". Правда, довольно тупо. Впрочем, расчёт на тупых для дурантинщиков - это самое то.
03.05.2020 23:52 Ответить
Я читал американского рентгенолога который говорил что у тестов точность 70%, а главный показатель это результат КТ.
03.05.2020 23:59 Ответить
04.05.2020 00:08 Ответить
Нам не довели, що ці тести мають європейський сертифікат!
04.05.2020 00:14 Ответить
Проблема не столько в самих тестах, сколько в том, что их делается недостаточно
04.05.2020 00:14 Ответить
Зачекайте, ще настане час і ми дізнаємось, що саме тестами з Китаю і заражали людей по всьому світу.
04.05.2020 00:17 Ответить
А ще Пєця винуватий, що не попередив бубочку, якого всі обманюють😩😰
04.05.2020 00:23 Ответить
Ну заразить ими, наверное, проблематично, а грязные подсунуть, как Британии, или искать РНК дохлого вируса - вполне.
04.05.2020 07:02 Ответить
Вся заворуха в Італії почалася в двох регіонах:Венето і Ломбардія.На самих початках ці два регіони ділили між собою порівну статистику інфікованих і померлих.І десь в кінці березнія Венето почало пропадати з чорного переліку.Ясно,що болячка поширювалась,захопивши інші регіони півночі Італії.Але при всьому свому розповсюдженні,80% нових інфікованих і всіх смертей пропадало на Ломбардію.Вона і зараз залишається найбільш ураженою і пізніше всіх буде виходити з карантину.В чому секрет Венето,яке вилізло з мордобою з відносно мінімальними втратами?У Венето зробили рекордну кількість тестів.Коли Ломбардія взяла собі політику:тестуєм тільки тих,хто має симптоми.А Венето заявило,що буде тестувати всіх підряд.Так як мед.система Італії не була готова до такого масового напливу інфікованих,то кількість тестів,зроблених за добу на всю державу було тільки 5тис.Для Венето це було замало,головний в регіоні кричав тоді»робіть щось,люди помирають,а їхні результати тестів приходять через два дні!»З того всього,Венето купило собі лабораторію за 250тис.євро,яка спроможна робити 9тис.тестів в добу.І давай:найшли симптомного-зробили тести всьому селу.Кого виявили позитивним-закривали на глухий карантин.І так тестуючи,ізолюючи інфікованих від здорових,Венето зупинило розповсюдження вірусу.
04.05.2020 00:57 Ответить
Не поймёшь вас, Ивановых, жена говорит - хорошо, муж говорит - нехорошо.
04.05.2020 06:00 Ответить
Зеленский не пустил вирус в Украину, хотя на его месте должен был быть Порошенко.
04.05.2020 07:44 Ответить
 
 