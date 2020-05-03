Первые тесты на коронавирус давали 20% ложных результатов, поэтому не являлись показателями правильной статистики, - эпидемиолог Фаворов

Тесты на коронавирус дают по 10% ложноотрицательных и ложнопозитивных показателей, и только сейчас их начали корректировать.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал эпидемиолог Михаил Фаворов.

Отвечая на вопрос, насколько украинская статистика по заболевшим COVID-19 отображает реальную кратину, исходя из того, что в начале пандемии в Украине проводили очень мало тестирования, он сказал:

"Я считаю, что цифры в Украине очень приличные. Во многом я строю модели для других стран, используя украинские данные. Не говорите мне ничего про тесты. Тесты – это человеческое изобретение, и они работают в огромной массе при обследовании тысяч людей. Ложноположительных и ложноотрицательных показателей тестов – по 10%. То есть, каждый десятый человек, у которого тест положительный, на самом деле не имеет вируса. И каждый десятый, у которого тест негативный, носителем вируса является.

Тесты были сделаны второпях, их только сейчас начали корректировать и улучшать. Ведь ранее даже не было сывороток, на которых эти тесты можно было проверить. Я вначале вспышки на трех сыворотках проверил новый тест, который мы разработали в ТуркЛабе и я счастлив, что смог это сделать. При чем, я проверяю их не в США, а в Узбекистане. В Турции есть производство, которое делает качественные тесты на ВИЧ, гепатит и другие показатели. Кстати, мы их сейчас пытаемся продвинуть в Украину. Качество теста очень важно. А вот тестах на COVID, которые были поначалу, качество очень низкое".

По его словам, эпидемия имеет еще и коммерческую составляющую.

"Одни эти тесты чего стоят. Словаки миллионы непригодных китайских тестов чуть не выбросили в Дунай. Так предложил президент страны, когда оказалось, что тесты не работают. Испания миллион тестов отправила обратно в Китай. Она купила эти тесты за хорошие деньги, 7 долларов за тест. Но отправили их обратно в Китай, потому что те не работали. Поэтому успокойтесь с тестами. Главное – эпидемиология. Тесты эффективны при массовом тестировании. То есть, они нужны для эпидемиологического поведения", - отметил Фаворов.

