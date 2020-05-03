Главный санврач Черкасщины Кравченко: Позицию мэра Бондаренко не поддерживаю как специалист, отменять карантинные ограничения преждевременно
По динамике заболеваемости коронавирусом Черкасщина еще не вышла на линию плато, поэтому решение власти областного центра об отмене карантинных ограничений преждевременно.
Такое мнение высказала главный санитарно-эпидемиологический врач Черкасской области Людмила Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черкасской ОГА.
"Как главный государственный санитарный врач и как врач-эпидемиолог я считаю, что снятие карантина и ограничительных мер пока неуместно. Потому что мы еще не вышли на линию плато для того, чтобы этим руководствоваться и от чего отталкиваться", - отметила главный санитарный врач Черкасской области.
Она подчеркнула, что нужно постепенно выходить из карантина, как это делают цивилизованные страны. Иначе Украина превратится во второй Китай.
"Я считаю, что мы держимся на достаточном, удовлетворительном уровне благодаря ограничительным мерам, которые были введены своевременно. Поэтому позицию городского головы Черкасс я не поддерживаю как специалист и как гражданин Украины. Считаю, что это нецелесообразно и неправильно", – подчеркнула Кравченко.
При этом директор Черкасской областной больницы Александр Дудник отметил, что сейчас важно не допустить резкого роста заболеваемости COVID-2019 и удержать те темпы, которые есть в Украине именно благодаря введению карантина.
"Сегодня больницы справляются с ситуацией и есть больницы первой помощи, которые не вступали в работу. Но уровень заболевания может идти в геометрической прогрессии, когда резко увеличивается количество больных и тех, кого надо госпитализировать и которым потом потребуется пребывание в условиях интенсивной терапии и реанимации. Поэтому, конечно, удержать все, что мы имеем, а именно стабильный незначительный прирост, - крайне важно", - сказал он.
По его словам, если сейчас опрометчиво отменить карантин, то достижения, которые получили благодаря ограничительным мерам, могут быть нивелированы.
"Поэтому я считаю, что выходить из карантина нужно, прислушиваясь к специалистам эпидемиологам, которые абсолютно четко подскажут, каким образом и как надо работать в условиях такой опасной инфекции, как коронавирусная", - резюмировал Дудник.
Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.
Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.
Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.
Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.
Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.
Коронавірус - ето рилігія
В нєго мона вєріть, мона нє вєріть,
Но обряди надо соблюдать!
Може причина в тому,що в цього юлебобєра ,радником-Давид Саакашвілі ?
Ось маловідоме звернення Бондаренка:https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak/videos/3392657417430494/
Нє,ну відосик зачьотний і обійшовся разів у тищу дешевше,як у Зєлі (селфі-палку купив).
Він,крім заяв для піпла,не зробив НІ-ЧО-ГО ! Міні-Зєлєнський.
Кругом вигода:
-у відпустці,-значить нуль відповідальності
-при розслідуванні карних справ (а вони проти нього постійно відкриті) можна заявляти про політичне переслідування.
-до осінніх виборів придбає якусь кількість голосів лохів,як захисник інтересів простого народу. .
Так от я питаю:спершу були суперзаяви мерів-революціонерів,чи протести підприємців,рестораторів і фермерів після численних скандалів слуг урода ?
З мєнтами по різних мутних справах,Бондаренко й так регулярно зустрічається.
Буде бум народжуваності?
А закрыли после того, как я им пересрал всю малину с обсуждением коллективного письма против Хржановского.
В первом же посте выдал, что в последний раз коллективные письма писали против Солженицына и врачей-отравителей.
Тут всех и заципыло.
А чому ці спеціалісти проплачені не кажуть,де людям брати гроші?
Мне пора спать.
Два варианта - с точки зрения сохранения государства Украина и с точки зрения дешевой колбасы, я пойму.
- А люді гаварят, шо нєт.
- Но вєдь оні же нє спєціалісти.
https://www.facebook.com/CherkassyODA/photos/a.205620403233817/934546890341161/?type=3 1 год
На вулицях Черкас немає додаткових сил Нацгвардії. Це підтвердив керівник ГУНП в Черкаській області Віталій Куратченко.
Кожного дня (і сьогодні не виняток) Нацгвардія спільно із поліцейськими залучаються із 16.00-22.00 на заходи публічної безпеки. Щотижня керівництво ГУНП підписує графік планових чергувань.
Це звичайна практика, додаткових сил на вулицях міста немає. На відео, яке розповсюджується в мережі, одне авто.
Тому не поширюйте фейків!
ВВот это умора))) а есть у нас не главные и не государственные???)))))
А реально, почти все инфекционные отделения пустуют.
Сегодня ближе к вечеру стало известно, что в Черкассах на фоне разразившегося скандала с ослаблением карантина, третьего мая на улицах начали один за другим появляться военные грузовики, набитые бойцами Национальной гвардии Украины. Об этом более детально рассказал советник мэра Черкасс Станислав Коломиец на своей странице в социальной сети «Фейсбук». Он, в частности, отметил, что допрос городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко в полиции перенесли на неопределенный срок. «По всей видимости, испугались массовой акции», - отметил Коломиец.
Также в своем посте он озвучил: «Буквально вечером на улицах Черкасс появилась военная техника Национальной гвардии Украины, полностью забитая бойцами. Одну из таких грузовиков я заметил возле моего дома, и поинтересовался у них, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что «патрулируют». Эй! Я в Черкассах уже 7 месяцев и КрАЗами мой район не патрулируют!».
-----------------------------
а шо главний санітарний врач імєйєт сказать за "епіцентр"? Закрить, навєрнойє, пока на лінію плато йєстьчьо нє вишлі
Говоріл мнє конь в пальто, -
А больним, как пішет ВОЗ,
Нужно конскій жрать навоз,
Будєт всьо тогда отлічно
І в сємьє, і в жизні лічной.
Во, написав був якось нєтлєнку про Цензор, виклав тут, але вона незбагненним чином чьой-то рєзко зникла з поля зору, а мені довелося на три дні спєшно мінять хвамилію.
Юзер на Цензорі злобно клєвєщєт,
В каждому слові - ужасниє вєщі,
Явно імєя коварну мету,
Він викладає картінку не ту,
Но модератор на помощь спєшит,
І удаляє злокознєнний shit.
После герегинского "Эпицента" !!!
P.S. Когда Маргарет Тетчер объявила войну Аргентине , то в первой экскадрилии на Фолькленды полетел её сын - офицер-пилот . Тогда и вся страна мобилизовалась .
А так когда Тищенко рестарует Кличнко и Макдональдз получает лицензию , а к примеру мой друг детства уже второй месяц считает убытки от своего общепита и залазит в долги -- хер вам а не карантин , ёпсель !!!