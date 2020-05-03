РУС
Главный санврач Черкасщины Кравченко: Позицию мэра Бондаренко не поддерживаю как специалист, отменять карантинные ограничения преждевременно

По динамике заболеваемости коронавирусом Черкасщина еще не вышла на линию плато, поэтому решение власти областного центра об отмене карантинных ограничений преждевременно.

Такое мнение высказала главный санитарно-эпидемиологический врач Черкасской области Людмила Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черкасской ОГА.

"Как главный государственный санитарный врач и как врач-эпидемиолог я считаю, что снятие карантина и ограничительных мер пока неуместно. Потому что мы еще не вышли на линию плато для того, чтобы этим руководствоваться и от чего отталкиваться", - отметила главный санитарный врач Черкасской области.

Она подчеркнула, что нужно постепенно выходить из карантина, как это делают цивилизованные страны. Иначе Украина превратится во второй Китай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Черкасс Бондаренко: "Ничего мне не будет. Я уверен"

"Я считаю, что мы держимся на достаточном, удовлетворительном уровне благодаря ограничительным мерам, которые были введены своевременно. Поэтому позицию городского головы Черкасс я не поддерживаю как специалист и как гражданин Украины. Считаю, что это нецелесообразно и неправильно", – подчеркнула Кравченко.

При этом директор Черкасской областной больницы Александр Дудник отметил, что сейчас важно не допустить резкого роста заболеваемости COVID-2019 и удержать те темпы, которые есть в Украине именно благодаря введению карантина.

"Сегодня больницы справляются с ситуацией и есть больницы первой помощи, которые не вступали в работу. Но уровень заболевания может идти в геометрической прогрессии, когда резко увеличивается количество больных и тех, кого надо госпитализировать и которым потом потребуется пребывание в условиях интенсивной терапии и реанимации. Поэтому, конечно, удержать все, что мы имеем, а именно стабильный незначительный прирост, - крайне важно", - сказал он.

По его словам, если сейчас опрометчиво отменить карантин, то достижения, которые получили благодаря ограничительным мерам, могут быть нивелированы.

Также читайте: Мэр Черкасс Бондаренко: Городская власть с полицией закрывала "Эпицентр", но через день он открылся

"Поэтому я считаю, что выходить из карантина нужно, прислушиваясь к специалистам эпидемиологам, которые абсолютно четко подскажут, каким образом и как надо работать в условиях такой опасной инфекции, как коронавирусная", - резюмировал Дудник.

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Читайте также: Мэр Черкасс Бондаренко опубликовал угрозы от первого замглавы ОП Трофимова: "Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите"

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

карантин (16729) Черкассы (871) Бондаренко Анатолий (58) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Черниговская область (1274)
Платите всем за сидение в карантине - будем карантинить сколько скажете. А карантин за наш счет - нам не по карману.
03.05.2020 23:23
мідіціна - самая точная наука. Послє богословія
03.05.2020 23:09
Тоді закривайте Епіцентр.
03.05.2020 23:19
https://censor.net/user/396410 Кому буде вигідно,тоді і підтвердять.
03.05.2020 23:50
при интенсивном тестировании можно сейчас найти в Украини и 100 000 позитивных. но что это дает. Мое мнения что тестирование это и есть фишка этой эпидемии. и началось оно делать в Европе как раз в месяца февраль, март, апрель когда и так идет волна гриппа и ОРВИ вот и люди с малейшими признаками простуды тестируются. Сейчас май по идее уже мало кого можно тестировать. Простуды пошли на убыль. Вот они и ищут позитивных среди священников, медиков, а 80 % всех лечиться вообще вдома.
03.05.2020 23:44
Бондаренко. Поддерживаю. Поддержка. Это как на льду в фиг-катании. Да ты себя поддержи в своём тройном тулупе, блин!
03.05.2020 23:24
Кравченко! Недостаточно глубоко!
03.05.2020 23:25
Сдается мне он блондинка. Позицию мэра поддерживаю, но не поддерживаю.
03.05.2020 23:30
Откуда и от кого.
03.05.2020 23:31
Что-то подозрительно многим тварям разонравилась их любимая ракопозиция
03.05.2020 23:32
Позицию мэра Черкасс Бондаренко не поддерживаю как специалист, отменять карантинные ограничения преждевременно, - главный санврач области Кравченко - Цензор.НЕТ 2861
03.05.2020 23:32
нада запісать в свой молєскін!!!
Коронавірус - ето рилігія
В нєго мона вєріть, мона нє вєріть,
Но обряди надо соблюдать!
04.05.2020 00:03
Та заколєбали своїм Бондарєнком ! Мер-гєрой навіть зассав підписати ту обрізану постанову про зняття карантинних обмежень,-заступник підписував (і причина є-він у відпустці !).
Може причина в тому,що в цього юлебобєра ,радником-Давид Саакашвілі ?
Ось маловідоме звернення Бондаренка:https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak/videos/3392657417430494/
показать весь комментарий
интересно девки пляшут...
показать весь комментарий
Головне, що він прийняв рішення правильне! а хто він там в минулому хто за ним стоїть, якось пофіг. Головне закрити непотрібний дурантин! досить людей морити
показать весь комментарий
Здається ви не зрозуміли. Яке рішення ? Піти у відпустку і запиляти відосик як у Зєлєнского ?
Нє,ну відосик зачьотний і обійшовся разів у тищу дешевше,як у Зєлі (селфі-палку купив).
Він,крім заяв для піпла,не зробив НІ-ЧО-ГО ! Міні-Зєлєнський.
Кругом вигода:
-у відпустці,-значить нуль відповідальності
-при розслідуванні карних справ (а вони проти нього постійно відкриті) можна заявляти про політичне переслідування.
-до осінніх виборів придбає якусь кількість голосів лохів,як захисник інтересів простого народу. .
04.05.2020 00:29 Ответить
Мери чотирьох обласних міст, Черкас, Івано-Франківська, Львова, Дніпра та місто Мукачево, яких думаю пдідтримують і інші мери в Україні, виступили проти узурпації влади під приводом Коронавірусу, і почали послаблювати карантинні обмеження, а мер Івано-Франківська Р. Марцінків, взагалі звинуватив у знищенні місцевого самоврядування.Позицію мера Черкас Бондаренка не підтримую як фахівець, скасовувати карантинні обмеження передчасно, - головний санітарний лікар області Кравченко - Цензор.НЕТ 3888
показать весь комментарий
Я читаю стрічку новин.Тільки серед цих мерів, лише Філатов здійснив реальні кроки зі зняття обмежень,інші-лише підтримали флешмоб.
Так от я питаю:спершу були суперзаяви мерів-революціонерів,чи протести підприємців,рестораторів і фермерів після численних скандалів слуг урода ?
04.05.2020 00:53 Ответить
Але пресують мера, а не заступника чи виконком.
показать весь комментарий
А в чому виявляється пресування ? У фейсбучних баталіях ? Чи у виклику в поліцію ? Так в повістці ясно написано:"в якості свідка",та й пред'явити мєнтам нічого-все законно.А якщо будуть найгірші розклади-спалах епідемії в Черкасах,ще й з смертельними випадками,-відповідатиме підписант-заступник.
З мєнтами по різних мутних справах,Бондаренко й так регулярно зустрічається.
показать весь комментарий
Она подчеркнула, что нужно постепенно выходить из карантина, как это делают цивилизованные страны. Иначе Украина превратится во второй Китай.

Буде бум народжуваності?
показать весь комментарий
Народжуваності - це ще нічого. буде бум виробництва товарів народного споживання. Та авто і тракторів, верстатів, потягів, літаків. Шо там ще в китаї?
показать весь комментарий
Граждане, шакалы, соблюдайте очередь, не конфликтуйте, все желудки будут набиты, сохраняйте спокойствие!!!
показать весь комментарий
Тем временем УП закрыла комментарии, молодцы! Хоть спокойно новости можно почитать.
показать весь комментарий
Они периодически их открывают.
А закрыли после того, как я им пересрал всю малину с обсуждением коллективного письма против Хржановского.
В первом же посте выдал, что в последний раз коллективные письма писали против Солженицына и врачей-отравителей.
Тут всех и заципыло.
03.05.2020 23:44 Ответить
Хорошо бы не открывали, и Цензор закрыл, желающим поговорить-фейсбук с телеграмом в руки.
показать весь комментарий
На Цензор ходят как раз не за новостями, а за комментариями.
показать весь комментарий
а чим відрізняється форум цензору від фб чи телеграм? Чому там можно "поговоріть" а на цензорі ні?
показать весь комментарий
Аплодую! Круто!
показать весь комментарий
УП задристала. Слишком много негативных комментов о Зюзе.На всякий случай заткнули фонтан. Но кому такая Правда нужна?
показать весь комментарий
"Поэтому я считаю, что выходить из карантина нужно, прислушиваясь к специалистам эпидемиологам, которые абсолютно четко подскажут, каким образом и как надо работать в условиях такой опасной инфекции, как коронавирусная", - резюмировал Дудник.

А чому ці спеціалісти проплачені не кажуть,де людям брати гроші?
показать весь комментарий
Потому, что люди выбрали "специалистов" по организации карантина...
показать весь комментарий
https://censor.net/user/278725 Щоб організовувати карантин,потрібно з економічної точки зору підходити.А не просто так.
показать весь комментарий
Чтобы организовать карантин - нужны мозги и знания, а при минус 300 миллиардов в бюджете и происходит то, что сейчас в Черкассах, благодаря верованиям в Голобородько...
показать весь комментарий
https://censor.net/user/278725 Ну якщо на чимстоту.То і при інших би було не набагато краще.Тому що грошей все одно майже не було.Німеччина кинула 750 мільярдів.Ми навіть при іншій владі би не змогли кинути і десяту частину.
показать весь комментарий
Если на чистоту, то не продаются защитные средства и продукты за границу, защищают врачей, "специалисты" не выдают данные на 100 тысяч населения, вводя в заблуждение...
показать весь комментарий
https://censor.net/user/278725 Та вже є ті засоби.А от де взяти 50 мільярдів доларів хоча би? Попередники також би їх не мали.Так що набагато кращої ситуації,би не було.
показать весь комментарий
Була би краща ситуація, бо для медиків знайшли би засоби захисту!
показать весь комментарий
Просранные 300 миллиардов, не считая упущенной выгоды, это по 7500 Гривен на человека, включая младенцев.
Мне пора спать.
показать весь комментарий
https://censor.net/user/278725 Де мітинги проти цього?
показать весь комментарий
Я 22 апреля сказал, что зебы не отличаются от лукашистов, а значит, что 73% будут молчать, чтобы не признавать, что их, лохов, развели...
показать весь комментарий
Хуже, чем при этой владе не было бы. Эта самая отстойная
показать весь комментарий
https://censor.net/user/452148 Це зрозуміло.Але було би не набагато краще.Олігархи би все одно гроші ж не повернули.
показать весь комментарий
Не рахуй тільки гроші. При Порошенку я жив в Україні.
показать весь комментарий
https://censor.net/user/452148 Вас зараз політично переслідують? Гроші надважливо.Це політологи з екранів,кажуть,що не дуже.Я сам голосував за попередників.Але в них були серйозні промахи.
показать весь комментарий
Какие промахи у Порошенко?
Два варианта - с точки зрения сохранения государства Украина и с точки зрения дешевой колбасы, я пойму.
показать весь комментарий
Промахи? Чувак, сорри, но ты наверное порохобот. За всю его каденцию там такого дерьма насобиралось, что в нормальной стране он бы уже сидел. Мальдивы, свинарчуки, проёбы в военных операциях (один парад на крещатике во время иловайской трагедии чего стоит) и многое многое другое. И не нужно меня зелёным обзывать - то же самое я могу и про зеленского сказать. Вся ваша беда, что вы вечно выбираете между сортами говна. А с "точки зрения сохранения государства", в своё время и жидяра коломойский тоже чем-то помог, но, если на каком-то этапе его интересы совпали с государственными, это вовсе не означает что он патриот Украины. Может пора поумнеть, или дальше дерьмо выбирать будете, а?
показать весь комментарий
Высрался? А теперь ответь на вопрос.
показать весь комментарий
порошенко, это не ты, случаем ?)))
показать весь комментарий
Ты русский язык понимаешь или ты - кацап?
показать весь комментарий
Когда дураку нечего сказать, он, от бессилия начинает обзывать оппонентов кацапами, ватниками, сепарами и т.д., в общем переходит к банальной ругани. Уныло. За сим, откланиваюсь.
показать весь комментарий
Степанова, який не працював медиком і не може вважатися лікарем!
показать весь комментарий
- Спєціалісти утверждают, шо наш народ стал жить лучче.
- А люді гаварят, шо нєт.
- Но вєдь оні же нє спєціалісти.
показать весь комментарий
Люди живуть добре і ми знаємо цих людей!
показать весь комментарий
Похоже, что наш маленький бонапарт начинает воевать с народом Украины - только что прочитал что в Черкассы введены подразделения Нацгвардии с боевой техникой. На Донбассе они воевать боятся (там ведь могут ранить или убить, хотя пРезидент уже сказал - какая разница!), а вот с мирняком - это запросто. Один такой уже пытался в 2013-2014 г.г. воевать с народом. И что вышло? Если те грабли нынешнего ничему не научили, в историю современной Украины он войдёт с резко негативной оценкой. Этого он хотел год назад? Если да, то - бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте!
показать весь комментарий
На вулицях Черкас немає додаткових сил Нацгвардії. Це підтвердив керівник ГУНП в Черкаській області Віталій Куратченко.
Кожного дня (і сьогодні не виняток) Нацгвардія спільно із поліцейськими залучаються із 16.00-22.00 на заходи публічної безпеки. Щотижня керівництво ГУНП підписує графік планових чергувань.
Це звичайна практика, додаткових сил на вулицях міста немає. На відео, яке розповсюджується в мережі, одне авто.
Тому не поширюйте фейків!

https://www.facebook.com/CherkassyODA/photos/a.205620403233817/934546890341161/?type=3 1 год

На вулицях Черкас немає додаткових сил Нацгвардії. Це підтвердив керівник ГУНП в Черкаській області Віталій Куратченко.
Кожного дня (і сьогодні не виняток) Нацгвардія спільно із поліцейськими залучаються із 16.00-22.00 на заходи публічної безпеки. Щотижня керівництво ГУНП підписує графік планових чергувань.

Це звичайна практика, додаткових сил на вулицях міста немає. На відео, яке розповсюджується в мережі, одне авто.
Тому не поширюйте фейків!
03.05.2020 23:57 Ответить
Ну, и зачем ты распостраняешь фейки ода?
показать весь комментарий
"Как главный государственный санитарный врач и ....бла...бла...бла.....бла", - отметила главный санитарный врач Черкасской области.
ВВот это умора))) а есть у нас не главные и не государственные???)))))
показать весь комментарий
По областям надо смотреть. В Черновицкой и Киеве рано еще отменять: там самый разгар, а вот Луганская и Донецкая - можно.
Позицію мера Черкас Бондаренка не підтримую як фахівець, скасовувати карантинні обмеження передчасно, - головний санітарний лікар області Кравченко - Цензор.НЕТ 9736
показать весь комментарий
Да там в некоторых областях мурыжат людей на самоизоляции уже несколько недель и не решаются выписать.
А реально, почти все инфекционные отделения пустуют.
показать весь комментарий
да. Эти тэсты нужно засовывать врачам в одно место. Интересно, кто вообще эти люди что идут тестироваться и потом 80 % с них лечиться дома всеравно. 8000 человек вдома лечаться! это же по рассказам супер пупер страшная зараза! они дома карл!
показать весь комментарий
У нас в Києві ніякого розгару, перегару, гару, ару... нема. Багато чого вже працює, тому ви запізнилися.
показать весь комментарий
А Віталя ж казав що карантин тепер майже не довічно )))
показать весь комментарий
Який ти дідька "спеціаліст"? Дай Боже,щоб в тебе лікувалися одні депутати.
показать весь комментарий
Я вже сьогодні деяким пропонував Степанова як хірурга, який жодного дня не працював лікарем.
показать весь комментарий
«Много техники, набитой бойцами Нацгвардии»: В Черкассах назревает что-то серьезное
Сегодня ближе к вечеру стало известно, что в Черкассах на фоне разразившегося скандала с ослаблением карантина, третьего мая на улицах начали один за другим появляться военные грузовики, набитые бойцами Национальной гвардии Украины. Об этом более детально рассказал советник мэра Черкасс Станислав Коломиец на своей странице в социальной сети «Фейсбук». Он, в частности, отметил, что допрос городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко в полиции перенесли на неопределенный срок. «По всей видимости, испугались массовой акции», - отметил Коломиец.
Также в своем посте он озвучил: «Буквально вечером на улицах Черкасс появилась военная техника Национальной гвардии Украины, полностью забитая бойцами. Одну из таких грузовиков я заметил возле моего дома, и поинтересовался у них, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что «патрулируют». Эй! Я в Черкассах уже 7 месяцев и КрАЗами мой район не патрулируют!».
показать весь комментарий
https://censor.net/user/143274 І що ви хотіли цим сказати? Національна гвардія і існує для того,щоб населення розганяти.Причому населення,ще й це оплачує.Національна гвардія ж не буде воювати з московитами.Я взагалі не знаю,для чого вона Україні.В нас є поліція,сбу,різні корди.А тут ще одним плати гроші.
показать весь комментарий
для чого...щоб бюджет пиляти.
показать весь комментарий
И ...? Эпицентр закрываем или нет ? Или "не поддерживаем позицию" , что закон один для всех ?
показать весь комментарий
Эпицентр не закрываем, открываем все остальное
показать весь комментарий
мы еще не вышли на линию плато
-----------------------------
а шо главний санітарний врач імєйєт сказать за "епіцентр"? Закрить, навєрнойє, пока на лінію плато йєстьчьо нє вишлі
показать весь комментарий
Ето лінія плато, -
Говоріл мнє конь в пальто, -
А больним, как пішет ВОЗ,
Нужно конскій жрать навоз,
Будєт всьо тогда отлічно
І в сємьє, і в жизні лічной.

Позицію мера Черкас Бондаренка не підтримую як фахівець, скасовувати карантинні обмеження передчасно, - головний санітарний лікар області Кравченко - Цензор.НЕТ 6618
показать весь комментарий
то ти йєщьо і кампазітор!
показать весь комментарий
А я такий! )))
Во, написав був якось нєтлєнку про Цензор, виклав тут, але вона незбагненним чином чьой-то рєзко зникла з поля зору, а мені довелося на три дні спєшно мінять хвамилію.

Юзер на Цензорі злобно клєвєщєт,
В каждому слові - ужасниє вєщі,
Явно імєя коварну мету,
Він викладає картінку не ту,
Но модератор на помощь спєшит,
І удаляє злокознєнний shit.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
https://censor.net/user/37733 Епіцент це одна з головних святинь України.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
А що кравченко ще надіється жити та работати в Черкасах?Тікай поки народ не судив тебе народним судом.
показать весь комментарий
После мерзоты Тищенко хер кого загоните по норам и по хатам .
После герегинского "Эпицента" !!!

P.S. Когда Маргарет Тетчер объявила войну Аргентине , то в первой экскадрилии на Фолькленды полетел её сын - офицер-пилот . Тогда и вся страна мобилизовалась .
А так когда Тищенко рестарует Кличнко и Макдональдз получает лицензию , а к примеру мой друг детства уже второй месяц считает убытки от своего общепита и залазит в долги -- хер вам а не карантин , ёпсель !!!
показать весь комментарий
Зеуйлу никаких советов не будет?
показать весь комментарий
ТАК ОН СЕПАР НАВЕРНОЕ !!!
показать весь комментарий
ШО?!! АЖ У ВУХАХ ПОЗАКЛАДАЛО!!!
показать весь комментарий
Головний санлікар Черкащини Кравченко: Позицію мера Бондаренка не підтримую як фахівець, скасовувати карантинні обмеження передчасно - Цензор.НЕТ 8089
показать весь комментарий
всё верно санврач сказала.
показать весь комментарий
Анунахи подтвердили?
показать весь комментарий
Анунахи подтвердили?
показать весь комментарий
Еще бы ей быть против карантина! Отменить карантин для врачей - это отменить себе неслабые премии. Госклеркам карантин очень нравится: работать не надо, а зарплата капает. Слугам народа тоже нормально: хозяева под ногами не путаются, не мешают служить. Крупным барыгам хорошо: можно на халяву прикупить что-нибудь от разорившихся бизнесов. Так что если карантину не сопротивляться, то он будет длиться вечно.
показать весь комментарий
По уму Зеленський зараз набрав би 100% рейтинг якби Тищенко і Бондаренко сиділи б в одній камері. А в сусідній Гереги з тим козлом що продавав маски сотнями тонн...Щоб заборонили імпорт овочів та фруктів які в достатній кількості вирощують в Україні. Та заморозили ціни в мережевих маркетах. Якщо дуже хочеться посадити Порошенка то в одній капері з Коломойським, Медведчуком Новіцким та Ахметовим. Цікаво хто там паханом був би.
показать весь комментарий
Она подхалимка! Какое плато? Если в Италии плато наступило когда 1000 заражалось каждый день и 1000 выздоравливало, то мы будем ждать плато, когда по 10 человек будет заболевать и 10 выздоравливать ? Наша эпидемия прошла в то самое время, когда она была в Китае под видом воспаления лёгких. А сейчас это уже ошибки инструментов и тестирования.
показать весь комментарий
потрібно поступово виходити з карантину, як це роблять цивілізовані країни. Для цього треба щоб влада була цивілізована
показать весь комментарий
Очевидно, что мер Черкас политиканствует, играет на приобретение политического капитала. Украина так и не вышла с политической турбулентности - перед выборная трансформировалось в послевыборную и жадный до власти политикум использует любой повод для набора собственного политического веса. Вот и страхи и потери от карантина используются по полной программе... Короновирус действительно смертельная эпидемия и человечество, возможно, методом проб и ошибок составляет, - нащупывает, - тот наиболее эффективный алгоритм, - Протокол, - действий, который приведет до той золотой середины: снижение уровня заболеваемости и потерь, с одной стороны, и минимизация всяческих потерь экономических, социальных, и прочих в обще гуманитарном контексте, с другой. Возможно, нам не следует перенимать опыт Лукашенко, хорошо описанный в публикации ЗН "Эпидемия без карантина: что происходит в Беларуси?" https://zn.ua/international/epidemiya-bez-karantina-chto-proishodit-v-belarusi-352520_.html и https://echo.msk.ru/blog/aillar/2636511-echo/
показать весь комментарий
зниження не спостерігається, а пом"якшення карантину навіть влада призначила на 12 травня. То чим мер Черкасс відрізняється від влади?? Лише датою?? І що вирішують 5 днів?
показать весь комментарий
Позицию мэра Бондаренко не поддерживаю как специалист, ------- если ты такой большой спец, то почему мы пришли к такой большой и глупой жопе, вход в которую есть, а вот выхода ни кто не видит. А Меру надо и бизнеса сохранить и глупое распоряжение выполнить, а это вещи не совместимые. И вообще я не вижу неформальных лидеров которые с уверенностью говорят и берут на себя ответственность за сказаное. Один пустой долбобрёх да и только, а что делать и где выход из той самой жопы в которую завели политики и барыги, все молчат.
показать весь комментарий
блін, ну от відсутня логіка. Кількість нових інфікованих не знижується, а влада все одно зібралась з 11 пом"якшувати карантин. І вже навіть пом"якшує. Нічого не зрозуміло, на які дані спираються ті, хто зібрався з 11 пом"якшувати при стабільних 500 осіб нових інфікованих? То чому не з 4 травня чи з 6 ?
показать весь комментарий
Шановний їм нічого іншого робити не зостається Віртуальні страшилки діють недовго Навіть до натуральної небезпеки людина звикає, особливо якщо вони не стосуються її особисто.Якщо людина чує з дня в день про якихось заражених чи померлих, але не бачить їх, а гроші на життя закінчуються, а сам уклад життя валиться , і це зримо, це зараз , а вірус десь і колись то людині пофіг стає якийсь далекий та неясно існуючий чи не існуючий вірус вона починає все більше вірити власним очам і головне власному шлунку. Тут владі, треба чи не треба, корисно це чи ні, потрібно знімати заборони бо люди зметуть владу разом з заборонами.
показать весь комментарий
А позицію Кирила і Онуфрія, які відкрили московські храми і водили людей у "Ходах" підтримуєш? Чиїх немає в Черкасах? Де твоя, дохторьонок позиція?
показать весь комментарий
Та холуяка вона принципіальна. Такі будь-якій владі дупу лизали і будуть лизати.
показать весь комментарий
Доктора сделали книксен министру... которій приехал в город, но не наш'л нужнім встретиться с мєром... с Советом..А , может, он бы их убедил ? Или боялся, что корона с головы упадёт ? А как же тогда забота о народе ?
показать весь комментарий
