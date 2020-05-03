Главный санврач Черкасщины Кравченко: Позицию мэра Бондаренко не поддерживаю как специалист, отменять карантинные ограничения преждевременно

По динамике заболеваемости коронавирусом Черкасщина еще не вышла на линию плато, поэтому решение власти областного центра об отмене карантинных ограничений преждевременно.

Такое мнение высказала главный санитарно-эпидемиологический врач Черкасской области Людмила Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черкасской ОГА.

"Как главный государственный санитарный врач и как врач-эпидемиолог я считаю, что снятие карантина и ограничительных мер пока неуместно. Потому что мы еще не вышли на линию плато для того, чтобы этим руководствоваться и от чего отталкиваться", - отметила главный санитарный врач Черкасской области.

Она подчеркнула, что нужно постепенно выходить из карантина, как это делают цивилизованные страны. Иначе Украина превратится во второй Китай.

"Я считаю, что мы держимся на достаточном, удовлетворительном уровне благодаря ограничительным мерам, которые были введены своевременно. Поэтому позицию городского головы Черкасс я не поддерживаю как специалист и как гражданин Украины. Считаю, что это нецелесообразно и неправильно", – подчеркнула Кравченко.

При этом директор Черкасской областной больницы Александр Дудник отметил, что сейчас важно не допустить резкого роста заболеваемости COVID-2019 и удержать те темпы, которые есть в Украине именно благодаря введению карантина.

"Сегодня больницы справляются с ситуацией и есть больницы первой помощи, которые не вступали в работу. Но уровень заболевания может идти в геометрической прогрессии, когда резко увеличивается количество больных и тех, кого надо госпитализировать и которым потом потребуется пребывание в условиях интенсивной терапии и реанимации. Поэтому, конечно, удержать все, что мы имеем, а именно стабильный незначительный прирост, - крайне важно", - сказал он.

По его словам, если сейчас опрометчиво отменить карантин, то достижения, которые получили благодаря ограничительным мерам, могут быть нивелированы.

"Поэтому я считаю, что выходить из карантина нужно, прислушиваясь к специалистам эпидемиологам, которые абсолютно четко подскажут, каким образом и как надо работать в условиях такой опасной инфекции, как коронавирусная", - резюмировал Дудник.

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.