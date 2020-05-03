РУС
Случай COVID-19 выявили в еще одном общежитии Запорожья - протестируют всех жителей, - горсовет

У жительницы общежития, расположенного в Заводском районе Запорожья, 3 мая подтвердили коронавирус.

По поручению городского головы Владимира Буряка вечером состоялось заседание городского штаба для оперативного управления мероприятиями по недопущению дальнейшего распространения коронавируса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Больную отправили в областную инфекционную больницу. Уже сегодня началась проверка контактных лиц.

"Женщина жила в общежитии на 4 этаже, поэтому в первую очередь возьмут анализы у всех жителей этого этажа. Этим будет заниматься бригада медиков Центра ПМСП. На этом этаже проживает 45 человек. Все они будут оставаться на самоизоляции, соответствующее обязательство им предложат подписать во время взятия анализа. Возле общежития установлен пост полиции", - сообщили в горсовете.

Отмечается, что в предыдущий раз все заболевшие были обнаружены на одном этаже - где проживала первая больная.

"Поэтому на данный момент решено ограничить передвижение именно жителей 4 этажа общежития в Заводском районе. В кратчайшие сроки должны быть определены ответственные лица, к которым могут обращаться жители, которые останутся на самоизоляции, для решения важных для них вопросов.

По информации областного лабораторного центра, результаты анализов жителей 4 этажа можно будет получить уже в понедельник в середине дня. Дальнейшие действия будут зависеть от полученных результатов анализов. Также будут проверять других лиц, с которыми контактировала женщина", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 апреля городские власти Запорожья закрыли на карантин одно из общежитий города, где тест на коронавирус показал положительный результат у 15 человек. Заболевание сначала обнаружили у одной из жительниц общежития. В ходе тестирования коронавирус выявили и у других жителей.

Короновирус - данная величина. Никуда мы от него и он от нас не денемся. Учимся жить и работать в новых реалиях.
03.05.2020 23:58 Ответить
Один туалет, одна душова, одна кухня на кожному поверсі. Хоча є і окремі, типу однокімнатної квартири.
04.05.2020 00:11 Ответить
и главное не пишут есть ли в человека симптомы или нет. сама пошла на тест или принудительно? если нет симптомов вообще не дал бы себя тестировать
04.05.2020 00:10 Ответить
Общаги-зло. В Штатах все квартиры снимают, а не живут в хлеву коммунальном.
03.05.2020 23:58 Ответить
Короновирус - данная величина. Никуда мы от него и он от нас не денемся. Учимся жить и работать в новых реалиях.
03.05.2020 23:58 Ответить
о полезли, с китайскими экспресс-тестами, на общаги)
04.05.2020 00:08 Ответить
Потрібні показники. А то 300 процентів премії не платять.
04.05.2020 00:21 Ответить
С общагами проще: это не село вокруг перерыть и кпп натыкать, шоб не рыпались в разные стороны.
04.05.2020 07:05 Ответить
Прусаки разносчики?
04.05.2020 00:09 Ответить
Ну не всем же экзотические разносчики в виде летучих мышей или панголинов. Кому то и тараканами надо довольствоваться.
04.05.2020 00:24 Ответить
и главное не пишут есть ли в человека симптомы или нет. сама пошла на тест или принудительно? если нет симптомов вообще не дал бы себя тестировать
04.05.2020 00:10 Ответить
Вы с нашей медициной давно пересекались? Серьезно верите, что кого-то без симптомов тестировали? Хотя бы посмотрите кол-во тестов у нас и в других странах. Вроде взрослый, а в сказки верите
04.05.2020 05:07 Ответить
Не понял. Откуда такая уверенность? есть видео даже в Ютуб где многодетную семью они закрыли в дворе потому что типа у них тесты показали позитивный результат. И вся семья без симптомов. И они не напрашивались на тесты
04.05.2020 11:56 Ответить
Один туалет, одна душова, одна кухня на кожному поверсі. Хоча є і окремі, типу однокімнатної квартири.
04.05.2020 00:11 Ответить
Самое зло это один коридор на этаж и комнаты с двух сторон. Общий туалет и кухня на весь этаж.
Хотя всяко лучше чем ничего. Да и куда людям деваться а так крыша какая-никакая есть.
04.05.2020 00:35 Ответить
Сейчас закроют всех и у кого вирусак и не было то будет.
04.05.2020 00:20 Ответить
Поки не почне влада дохнути пачками,ні в який короновірус не вірю.
04.05.2020 01:14 Ответить
Даешь Запорожье в топчик! У нас тут карантин только для галочки
04.05.2020 05:08 Ответить
У нас теперь не больные а случаи корвид-19. И сколько в этих случаях тяжелых с патологиями и без, бессимптомных и просто случайных. Есть случай на него все и спишут.
На войне как на войне. Главнаое создать эту войну в головах барановирусных а там и военное положение не за горами.Лепота для влады-запрещай,не хочу- А других проблем просто нет.Терпеть надо. Ведь главное это жизни барановирусных. Без них весь гешефт накоется.
04.05.2020 08:04 Ответить
да это все от америкосов и гейропейцев пошло, а еще от китаезов.. Да да придумали сказку для хохлов .. А что поверили взяли и убили несколько тыщ своего населения, положили мордой вниз свою экономику ... вот гады как вредят хохлам... Это все по просьбе для барановирусных..
04.05.2020 08:49 Ответить
Все просто карл. Долги Китая,США,ЕС,у каждого превышают 300% их годового ВВП Как тут жить? С этим что то надо делать. К стати Швеция и швейцария как и Беларусь от ЕС не зависят. Вот и решили списать на короновирус.Они делают то что примерно сделала гонторева делают всех нищими.Все падает в цене. Если вы за свои бумаги могли получить
сто то теперь тридцать. Заведение обонкротилась виноват вирус.
04.05.2020 09:07 Ответить
та мы поняли ... только непанятно кто они ???? Фамилии Карл! Какие ваши доказательства?
04.05.2020 09:18 Ответить
Знал бы прикуп жил бы в Сочи.
04.05.2020 09:23 Ответить
Из истории Слабожанщины. Из правого берега Днепра приходили потерпевшие поражение в восстанииях его участники с семьми свиньями, пушками и садились на татараские угдья начиная от Сумм и продвигались на юг кроме фортець еще блиндажи среди поля делали и дозоры на возвышиностях устраивали и конечно все с оружием землю орали.Вот так с вирусом боролись,назывался он татары,калмыки,ногайцы. Да были люди в то время. От бы им про наш вирус рассаказать что бы они ответили.
04.05.2020 08:25 Ответить
 
 