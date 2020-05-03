Случай COVID-19 выявили в еще одном общежитии Запорожья - протестируют всех жителей, - горсовет

У жительницы общежития, расположенного в Заводском районе Запорожья, 3 мая подтвердили коронавирус.

По поручению городского головы Владимира Буряка вечером состоялось заседание городского штаба для оперативного управления мероприятиями по недопущению дальнейшего распространения коронавируса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Больную отправили в областную инфекционную больницу. Уже сегодня началась проверка контактных лиц.

"Женщина жила в общежитии на 4 этаже, поэтому в первую очередь возьмут анализы у всех жителей этого этажа. Этим будет заниматься бригада медиков Центра ПМСП. На этом этаже проживает 45 человек. Все они будут оставаться на самоизоляции, соответствующее обязательство им предложат подписать во время взятия анализа. Возле общежития установлен пост полиции", - сообщили в горсовете.

Отмечается, что в предыдущий раз все заболевшие были обнаружены на одном этаже - где проживала первая больная.

"Поэтому на данный момент решено ограничить передвижение именно жителей 4 этажа общежития в Заводском районе. В кратчайшие сроки должны быть определены ответственные лица, к которым могут обращаться жители, которые останутся на самоизоляции, для решения важных для них вопросов.

По информации областного лабораторного центра, результаты анализов жителей 4 этажа можно будет получить уже в понедельник в середине дня. Дальнейшие действия будут зависеть от полученных результатов анализов. Также будут проверять других лиц, с которыми контактировала женщина", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 апреля городские власти Запорожья закрыли на карантин одно из общежитий города, где тест на коронавирус показал положительный результат у 15 человек. Заболевание сначала обнаружили у одной из жительниц общежития. В ходе тестирования коронавирус выявили и у других жителей.

