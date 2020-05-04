Один украинский воин получил ранения на Донбассе, еще трое - боевые травмы. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб ОС

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские военнослужащие решительно ответили на все вражеские обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Подразделения Объединенных сил всегда готовы немедленно реагировать на любые угрозы со стороны оккупантов", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстреливал позиции ВСУ возле Широкино.

По окрестностям Богдановки захватчики дважды вели огонь - из минометов 82-мм калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Авдеевки, Каменки и Пищевика российские вооруженные формирования применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Возле Старогнатовки враг дважды применял стрелковое оружие.

"Удерживая оборону наши военнослужащие действовали решительно - давали вражеским подразделениям достойный отпор и жестко пресекали преступные действия оккупационных войск", - сказано в сообщении штаба.

Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по защитникам Орехово вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-мм калибра, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окраины Крымского.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и трое - боевые травмы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для подавления огневых средств противника украинские воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная активность не останется безнаказанной.

По данным разведки, 3 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере одного ранили.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Север". По защитникам Крымского российские наемники открывали огонь из 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. В ответ подразделения Объединенных сил оперативно применяли дежурные огневые средства.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.



