Один украинский воин получил ранения на Донбассе, еще трое - боевые травмы. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб ОС
За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Украинские военнослужащие решительно ответили на все вражеские обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Подразделения Объединенных сил всегда готовы немедленно реагировать на любые угрозы со стороны оккупантов", - говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстреливал позиции ВСУ возле Широкино.
По окрестностям Богдановки захватчики дважды вели огонь - из минометов 82-мм калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Авдеевки, Каменки и Пищевика российские вооруженные формирования применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Возле Старогнатовки враг дважды применял стрелковое оружие.
"Удерживая оборону наши военнослужащие действовали решительно - давали вражеским подразделениям достойный отпор и жестко пресекали преступные действия оккупационных войск", - сказано в сообщении штаба.
Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по защитникам Орехово вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-мм калибра, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окраины Крымского.
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и трое - боевые травмы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что для подавления огневых средств противника украинские воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная активность не останется безнаказанной.
По данным разведки, 3 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере одного ранили.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Север". По защитникам Крымского российские наемники открывали огонь из 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. В ответ подразделения Объединенных сил оперативно применяли дежурные огневые средства.
"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одужання всім воїнам.
врізала пальчик - та й болить
милий поцілує - загоїть
Рашке смерть и полный развал!
Необходимо больше убивать русских свинособак.
- Долой! - ревела толпа перед королевским дворцом, демонстрируя правителю веревки и мыло, - надоел! То - деньги на армию, то - на храмы, то на какое-то просвищение… Века без него жили!
На столб вылез юркий шут:
- Король наживается на войне, - крикнул он. - Долой барыгу! Храм на хлеб не намажешь! Какая разница, есть эта просвещения или нет? Я заключу мир! Самое главное - перестать воевать!
- Ур-ря! Ур-ря! - ревело вече.
Король плюнул сверху, швырнул корону в толпу, сошел с балкона и уехал в родовой замок Де ла Рош. С ним отбыли почти все рыцари и придворные. Народ хохотал им вслед, а шут отпускал едкие шуточки. Он был избран новым королем.
Министрами стали старые знакомые нового владыки - лицедеи Погорелого Театра. Месяцев через пять новый король вспомнил о «предвыборных обещаниях». Он отвел войска от границ в крепости и собрал министров:
- Нада понизить налоги вдвое! - сказал он.
- Тогда не будет чем платить охране Вашего Величества, городской страже, дворцовой прислуге, - возразил единственный оставшийся еще от бывшего короля министр.
- И нам! - загалдели министры-фигляры, которые назначили себе такое жалование, которое их предшественникам и не снилось.
В зал вбежал гонец:
- Орда людоедов нарушила перемирие и перешла Южную и Восточную границы!
- Нада перестать воевать, - ответил король-шут и послал к вождю людоедов трех переговорщиков. Вождь и его приближенные съели послов. Армия, замкнутая в отдельных крепостях, лишенная общего руководства, не высовывала носа из-за укреплений. Отряды людоедов стали шастать под самой столицей. В городе начался голод. Купчина Грошелуп умудрился провести в столицу большой продовольственный обоз. Его встретил Шут с короной на голове и объявил прибывшую еду помощью от соседей. Через день вся «помощь» оказалась на базаре - втридорога.
В полуосажденную столицу пробрался знатный гонец со свитой:
- Принц Пьер Ратоборец (титул бывшего короля страны) крепко потрепал скопления людоедов на Востоке. Он собирает ополчение и нуждается в деньгах и оружии.
Правитель-шут хотел приказать выдать оружие из арсенала, но вспомнил: его продали в рамках директивы «нада прекратить воевать». Он повел гонца в казначейство и обнаружил: казна разворована новыми министрами.
Гонец плюнул в сторону Шута, забрал свиту и ночью исчез во тьме. Ранним утром министр-лицедей Юрмяк открыл городские ворота: вождь людоедов пообещал ему корону после того, как он сожрет короля. Но знатный гонец, повинуясь указаниям принца Пьера, оставил часть свиты в городе и приказал следить за воротами. Им удалось перебить изменников и закрыть ворота перед носом у людоедов.
- Измена! - взревела толпа. - Новый король нас предал! Его министр открыл врагу ворота!
Король как раз развлекался со служанкой. Обнаружив под балконом толпу с мылом и веревками, стал звать стражу и министров. Но они вовремя сбежали. Владыка поспешно переоделся в одежду шута и выбрался через задние двери на улицу.
- Вот он! - взревело вече, увидев его.
- Как они меня узнали? - недоумевал бывший король, пытаясь ослабить скользкую веревку, плотно стянувшую шею.
Та чому при чотирьох поранених в сводці пишуть шо "втрат нема"??? Сводка ООС - то офіційний документ і в ньому не повинно бути "мутної води" та всі визначення повинні трактуватись однозначно - лірика тут недоречна. А насправді маємо підміну понять з незрозумілою метою. Так, в класифікаторі 01.305.003 є три поняття - бойове ураження (поранення), НЕбойова травма та захворювання. Шо таке "бойова травма" ніхто не відає. Але по-факту мона здогадуватись шо так в штабі оос називають випадки без відірваних кінцівок. Тепер по "втратам" - вони можуть бути "незворотні" (загибель, полон, пропажа без вісті) так і бойові санітарні (поранення). Хоча... не всьо так просто
Усталена класифікація категорій військових втрат (має поширення у Збройних силах країн-членів НАТО та багатьох країнах світу):
KIA - Killed In Action (загиблий у бою)
MIA - Missing in action (зниклий безвісти)
DOW - Died of wounds (помер від ран)
WIA - Wounded in action (поранений в бою)
POW - Prisoner Of War (військовополонений)