Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 3,5 млн человек, число жертв достигло 247,4 тыс.. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 4 мая в мире зарегистрировали 3 506 924 случаев инфицирования COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 247 473 смертей от коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 67 682, заболевших - 1 158 041, протестировано - 7 053 366.
Испания сообщает о 217 466 случаях COVID-19, 25 264 человека умерли.
В Италии зафиксировано 210 717 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 28 884 летальные.
Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции.
Во Франции умерли 24 900 человека, в Великобритании - 28 520, в Германии - 6 866, в Иране - 6 203, в Турции - 3 397, в Бельгии - 7 844, в Нидерландах - 5 072, Канаде - 3 795.
В РФ число зараженных достигло 134 687 человек, из которых 1 280 умерли, в Беларуси - 16 705, умерли - 99; в Польше - 13 693, умерли - 678; в Молдове - 4 121, умерли - 125; в Венгрии - 2 998, умерли - 340; в Румынии - 13 163, умерли - 790; в Словакии - 1 408, умерли - 24.
Напомним, в Украине на утро 3 мая зафиксировано 502 новых случая COVID-19, всего зараженных - 11 913, умерли 9 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У меня линейка куда-то запропостилась, вы уж сами там в ВОЗ померяйте расстояние от Австралии, материка, омываемого со всех сторон океанами, до Африки, наример, до ЦАР, чтобы уж точно знать, сколько тысяч километров отделяют нас всех от этой столь примечательной (во всех планах) страны.
Джон Леббок.британский этнограф и банкир.
Цензор. Научитесь давать и позитивную инфу - вас скоро перестанут читать просто и на сайте будут только троли разных мастей
Выздоровело 1 153 847
Посчитай сколько будет за год с ростом распространения, тогда расскажешь о малочисленности.
але навіщо показувати себе дурнішим за інших?
прогресії вчили? про степінь взагалі страшно питатись )))
В Ютьюбе открываете блог,и говорите зрителм на камеру,я такой то такой то.Я супермен,даю ответы на любой вопрос а любую тему,присылайте Донат с вопросом.один ваш вопрос стоит к примеру 500 гривен.За год станете миллиардером...,при условии если вы эрудированный и интеллектом Бог не обидел...
Все гениальное в этой жизни основано на простоте и доступе....
За даними видання станом на 7:58, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,26%.
При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 18,84 долара за барель, втративши 4,75%.
Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.
12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовились https://www.unn.com.ua/uk/news/1863390-istorichna-ugoda-*******-chleni-opek-domovilis-skorotiti-vidobutok-nafti-v-umovakh-pandemiyi скоротити видобуток нафти в умовах пандемії. Кінцеве зменшення видобутку становитиме 9,7 мільйона барелів на добу, угода набуває чинності з травня.
В ОПЕК прогнозують ціни на нафту на рівні https://www.unn.com.ua/uk/news/1866040-v-opek-prognozuyut-tsini-na-naftu-na-rivni-40-dolariv-za-barel-u-drugiy-polovini-roku 40 доларів за барель у другій половині року.ПРОГНОЗУЮТЬ 40, а з якої радості?! І не путаємо спочатку обвалилися ціни на нафту, а потім зявився "страшний коронавірус" який косить людей у віковій групі 80+ з летальністю аж 18.5%!!!! А не навпаки. Де було б логічно спочатку пандемія, яка зупиняє промисловість, а потім падіння у звязку з цим самої промисловості та цін на енергоносії.
Правительство создало специальный фонд по выплатам надбавок всем, кто борется с коронавирусом или пострадал от карантина, и отныне десятки миллиардов гривен государственной помощи будут распределяться по четкой процедуре.