Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 3,5 млн человек, число жертв достигло 247,4 тыс.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 4 мая в мире зарегистрировали 3 506 924 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 247 473 смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 67 682, заболевших - 1 158 041, протестировано - 7 053 366.

Испания сообщает о 217 466 случаях COVID-19, 25 264 человека умерли.

В Италии зафиксировано 210 717 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 28 884 летальные.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции.

Во Франции умерли 24 900 человека, в Великобритании - 28 520, в Германии - 6 866, в Иране - 6 203, в Турции - 3 397, в Бельгии - 7 844, в Нидерландах - 5 072, Канаде - 3 795.

В РФ число зараженных достигло 134 687 человек, из которых 1 280 умерли, в Беларуси - 16 705, умерли - 99; в Польше - 13 693, умерли - 678; в Молдове - 4 121, умерли - 125; в Венгрии - 2 998, умерли - 340; в Румынии - 13 163, умерли - 790; в Словакии - 1 408, умерли - 24.

Напомним, в Украине на утро 3 мая зафиксировано 502 новых случая COVID-19, всего зараженных - 11 913, умерли 9 человек.

