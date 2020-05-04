РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9644 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 865 51

Трамп подумывает о повышении пошлин для Китая за утаивание информации о COVID-19: "Это самое страшное наказание"

Трамп подумывает о повышении пошлин для Китая за утаивание информации о COVID-19: "Это самое страшное наказание"

Повышение тарифов на китайские товары рассматривается президентом США Дональдом Трампом как одна из мер привлечения Китая к ответственности за несовременное информирование мировой общественности о появлении коронавируса COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент США сообщил в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос, рассматривает ли он повышение пошлин в качестве наказания для Китая.

"Это самое страшное наказание, вот что я скажу. Мы все играем в сложную игру: в шахматы или покер. (...) И это не шашки, вот что я вам скажу", - заявил он.

Президент добавил: "Тарифы, как минимум, являются большим инструментом на переговорах".

В ответ на вопрос о том, является ли появление коронавируса намеренным или случайным, Трамп сказал, что, по его мнению, Китай "ошибся".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемию могли не допустить, если бы Китай давал правильную статистику по заболевшим, - эпидемиолог Фаворов

"По-моему, они совершили ошибку, пытались ее скрыть. (...) Они не смогли потушить огонь. Они останавливали людей, которые ехали в Китай, но не останавливали людей, которые следовали из Китая по всему миру", - пояснил он.

По словам президента США, Китай знал, что проблема существует, и "был сбит с толку этой проблемой".

Как известно, Администрация Трампа обвиняет Китай в затягивании с реакцией на вспышку коронавируса. Сообщение из Китая указывают на то, что врачи, которые предупреждали о распространении коронавируса, были наказаны. В прошлом месяце Китай выдворил из страны журналистов ряда ведущих американский изданий, таких как The New YorkTimes, The Washington Post и The Wall Street Journal.

карантин (16729) Китай (3186) США (27954) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
30 лет назад 4 майя Латвия востоновила свою независимость после 50 окупации и ужасного совкового развития.

Daudz laimes Latvija!
всем друзьям Латвии по кусочку тортика.

Трамп подумывает о повышении пошлин для Китая за утаивание информации о COVID-19: "Это самое страшное наказание" - Цензор.НЕТ 5858
показать весь комментарий
04.05.2020 08:32 Ответить
+14
Китайці винні. Навіть без питань.
Прихована кількість захворюваності ввела в оману інші країни, які безпечно споглядали за ситуацією там і не розраховували, що вірус потрапить до них.
показать весь комментарий
04.05.2020 08:17 Ответить
+11
https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/cvetochnaya-latviya-i-virtualnyj-orkestr-kak-v-usloviyah-pandemii-budet-prohodit-prazdnovanie-4-maya.d?id=52097185 "Цветочная Латвия" и виртуальный оркестр: как в условиях пандемии будет проходить празднование 4 мая

Трамп подумывает о повышении пошлин для Китая за утаивание информации о COVID-19: "Это самое страшное наказание" - Цензор.НЕТ 9608
показать весь комментарий
04.05.2020 08:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Китайці винні. Навіть без питань.
Прихована кількість захворюваності ввела в оману інші країни, які безпечно споглядали за ситуацією там і не розраховували, що вірус потрапить до них.
показать весь комментарий
04.05.2020 08:17 Ответить
Может за несвоевременное???
показать весь комментарий
04.05.2020 08:19 Ответить
Трамп подумує про підвищення мит для Китаю за приховування інформації щодо COVID-19: "Це найстрашніше покарання" - Цензор.НЕТ 3395
показать весь комментарий
04.05.2020 08:54 Ответить
Бурятом в Украине быть опаснее чем китайцем ....
показать весь комментарий
04.05.2020 09:24 Ответить
То - борода 15-тилетней давности про мацковское метро.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:54 Ответить
А то я не знал...
показать весь комментарий
04.05.2020 11:38 Ответить
Бурята можно спутать с монголом, но не китайцем
показать весь комментарий
04.05.2020 09:41 Ответить
во всемирной экономичечкой жо-пе бестолку будут эти пошлины популиста Трампа...
показать весь комментарий
04.05.2020 08:19 Ответить
Передвиборча торгова війна ?
показать весь комментарий
04.05.2020 08:22 Ответить
мне каЭтся, рыжий обосрался и хочет назначить виноватых
показать весь комментарий
04.05.2020 08:25 Ответить
Трамп в шашки не любит играть.После того как начал играть в поддавки с футиным. При том что сам фу й ло играет с Трампом в Чапаева.
показать весь комментарий
04.05.2020 08:26 Ответить
У порохоботів нова гра:"полічи вєлосіпєди прєзідєнта".(я 41 нарахував):https://www.facebook.com/mason.lemberg/videos/1091990634521223/
Слуга-а-а-а-а народа.....
показать весь комментарий
04.05.2020 08:30 Ответить
Я бы на вашем месте не позорился зелебобики безмозглые 73 процентные
показать весь комментарий
04.05.2020 08:38 Ответить
Зеофил даже твои внуки будут стыдиться дедушки-дебила. Уже сейчас стараються скрыть свой позор зебобики , а дальше вы будете как прокаженные.
показать весь комментарий
04.05.2020 08:57 Ответить
Ти в фейсбуці незареєстрований ?
показать весь комментарий
04.05.2020 09:07 Ответить
ПреЗЕрватив супроводжує весь квартал-95 на кортежі з 40 лісапетів.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:22 Ответить
М-да. Кортеж с памперсами и криворогим организмом.
Эпоха Развитого Клоунизма.
Жалкое зрелище ©
показать весь комментарий
04.05.2020 09:34 Ответить
30 лет назад 4 майя Латвия востоновила свою независимость после 50 окупации и ужасного совкового развития.

Daudz laimes Latvija!
всем друзьям Латвии по кусочку тортика.

Трамп подумывает о повышении пошлин для Китая за утаивание информации о COVID-19: "Это самое страшное наказание" - Цензор.НЕТ 5858
показать весь комментарий
04.05.2020 08:32 Ответить
https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/cvetochnaya-latviya-i-virtualnyj-orkestr-kak-v-usloviyah-pandemii-budet-prohodit-prazdnovanie-4-maya.d?id=52097185 "Цветочная Латвия" и виртуальный оркестр: как в условиях пандемии будет проходить празднование 4 мая

Трамп подумывает о повышении пошлин для Китая за утаивание информации о COVID-19: "Это самое страшное наказание" - Цензор.НЕТ 9608
показать весь комментарий
04.05.2020 08:38 Ответить
Стала наконец свободной и ты сбежал из Латвии.)
показать весь комментарий
04.05.2020 09:21 Ответить
tebe sovok eto negrozit, ti jedish toljko s razreshenija hozaina, a ja kak svobodnij ljudina / kuda hochu tuda jedu, ja svoboden v svobodnom mire.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:33 Ответить
Поздравляем,друзья,хай щастить!
показать весь комментарий
04.05.2020 09:59 Ответить
Дон Трамп послушал Порошенко и отменяет Санкции против РАБссияснкого Быдла Путлера...Предатель...
показать весь комментарий
04.05.2020 08:33 Ответить
Трамп на вилке, усилить парашку ,означает разрушение Европы и после поглощение всего Китаем, УСИЛИТЬ Китай, означает поглащение парашки Китаем, и после гемор Китая со штатами.
показать весь комментарий
04.05.2020 08:36 Ответить
Современный Мир живет по тем демократическим законам, которые придумал когда то Наполеон Бонапартис...,не живут по ним только краснопузые бараны ГУЛАГа
показать весь комментарий
04.05.2020 08:37 Ответить
демократию придумали еще в древней греции
показать весь комментарий
04.05.2020 10:50 Ответить
Трамп подумує про підвищення мит для Китаю за приховування інформації щодо COVID-19: "Це найстрашніше покарання" - Цензор.НЕТ 5587
показать весь комментарий
04.05.2020 08:50 Ответить
Вот как надо прощать долги.

Трамп подумує про підвищення мит для Китаю за приховування інформації щодо COVID-19: "Це найстрашніше покарання" - Цензор.НЕТ 3893
показать весь комментарий
04.05.2020 08:56 Ответить
Оно клоун и дурко, абы что то языком ляпнуть. Так ненароком может финансовая система Америка может резко зашататься.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:33 Ответить
покажи свій мільйон, хоча б гривень
показать весь комментарий
04.05.2020 10:08 Ответить
Подумывай Трампушка подумывай. Оно вообще полезно - думать.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:10 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2020 09:25 Ответить
Чего треба, клоун?
показать весь комментарий
04.05.2020 10:20 Ответить
Ти мав нещастя потрапити до чорного списку за хамство і будеш отримувати по балдє кожного разу поки не вибачишся.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:26 Ответить
Идинахер со своим списком обидчивое гуано. Тупорылое,кроме одной картинки ничего больше постить не может.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:02 Ответить
Тупе ти створіння, 5 копійок))) Тебе вже вивели з обороту а ти все пнешься в начальники и і до 10 копійок мріешь дорости?!)) Нікчема))

Гляди не лусни. Чи 5 копійок то диаметр отвору твоего ануса?! Тоді зрозуміло))
Слава Украіні!!
показать весь комментарий
04.05.2020 12:41 Ответить
"Это самое страшное наказание" для американцев! Цены в магазинах у них сразу поднимутся. Да и импортозамещение им не поможет. Рабочая сила в Америке дороже, да и попробуй предприятия перести с Китая в Америку, это и время и больше денежные ресурсы. Поздно пить боржоми, когда почки отпали. Так что Трамп болтун и популист. Много бизнеса вернулось в Америку с момента его президентства и клича о возвращения капиталов, аж ноль целых хрен десятых.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:30 Ответить
Вот дурачок! У них рабочая сила дороже, потому что эффективнее. И предприятия из Китая в Америку перебираются УЖЕ. За время правления Трампа (кризис вроде бы, да?) в США создано более 5 млн. рабочих мест. И на столько же сократился рынок труда в Китае. Совпадение? Так что прекращай слушать парашный бред и усвой раз и навсегда: никогда вор идей не обгонит генератора идей. И никогда тупой исполнитель не заткнет за пояс заказчика. Прими как наблюдаемый факт: китай фсё. Как и параша фсё. Сдулись чудеса.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:54 Ответить
Не все так однозначно, поверьте, я сам сын Трампушки))
Во первых рынок США для Китая очень важен. Никто в мире столько не покупает как амеры. Потерять его очень больно. Второе - введя налоговые пошлины на китайские товары Трамп может защитить своего производителя и дать своим рабочие места. Так что эта война может длиться долго с наступлениями и отступлениями, пока кто-то не истощится первым. Ну и кто же это будет - Китай потерявший рынок сбыта или США которые дадут работу своим людям?! Вопрос не самый простой.)
показать весь комментарий
04.05.2020 12:48 Ответить
Трамп добивается закрытия китай зависимого производства в США ?
В ответ на пошлины на ТНП, китай обещает поднять цены на экспортируемые компоненты.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:45 Ответить
бугага, ложив він болт, ніфіга китайчатина не підніме
показать весь комментарий
04.05.2020 10:13 Ответить
эталонный барыга! мать родную продаст -)))))
показать весь комментарий
04.05.2020 09:51 Ответить
Штаты создали китайскую экономику а теперь ее уничтожат. Коммунисты должны страдать.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:04 Ответить
 
 