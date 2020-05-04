Трамп подумывает о повышении пошлин для Китая за утаивание информации о COVID-19: "Это самое страшное наказание"
Повышение тарифов на китайские товары рассматривается президентом США Дональдом Трампом как одна из мер привлечения Китая к ответственности за несовременное информирование мировой общественности о появлении коронавируса COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент США сообщил в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос, рассматривает ли он повышение пошлин в качестве наказания для Китая.
"Это самое страшное наказание, вот что я скажу. Мы все играем в сложную игру: в шахматы или покер. (...) И это не шашки, вот что я вам скажу", - заявил он.
Президент добавил: "Тарифы, как минимум, являются большим инструментом на переговорах".
В ответ на вопрос о том, является ли появление коронавируса намеренным или случайным, Трамп сказал, что, по его мнению, Китай "ошибся".
"По-моему, они совершили ошибку, пытались ее скрыть. (...) Они не смогли потушить огонь. Они останавливали людей, которые ехали в Китай, но не останавливали людей, которые следовали из Китая по всему миру", - пояснил он.
По словам президента США, Китай знал, что проблема существует, и "был сбит с толку этой проблемой".
Как известно, Администрация Трампа обвиняет Китай в затягивании с реакцией на вспышку коронавируса. Сообщение из Китая указывают на то, что врачи, которые предупреждали о распространении коронавируса, были наказаны. В прошлом месяце Китай выдворил из страны журналистов ряда ведущих американский изданий, таких как The New YorkTimes, The Washington Post и The Wall Street Journal.
Прихована кількість захворюваності ввела в оману інші країни, які безпечно споглядали за ситуацією там і не розраховували, що вірус потрапить до них.
Слуга-а-а-а-а народа.....
Эпоха Развитого Клоунизма.
Жалкое зрелище ©
Daudz laimes Latvija!
всем друзьям Латвии по кусочку тортика.
Гляди не лусни. Чи 5 копійок то диаметр отвору твоего ануса?! Тоді зрозуміло))
Слава Украіні!!
Во первых рынок США для Китая очень важен. Никто в мире столько не покупает как амеры. Потерять его очень больно. Второе - введя налоговые пошлины на китайские товары Трамп может защитить своего производителя и дать своим рабочие места. Так что эта война может длиться долго с наступлениями и отступлениями, пока кто-то не истощится первым. Ну и кто же это будет - Китай потерявший рынок сбыта или США которые дадут работу своим людям?! Вопрос не самый простой.)
В ответ на пошлины на ТНП, китай обещает поднять цены на экспортируемые компоненты.