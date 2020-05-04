За сутки на Львовщине выявили 33 новых случая COVID-19, всего в области - 506, - горсовет
Во Львове и Львовской области 506 подтвержденных случаев инфицирования коронавируса
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила Галина Сличная, заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу.
По ее словам, по состоянию на 8 утра во Львове и Львовской области подтверждено 506 случаев инфицирования коронавирусом, из них 15 - летальные.
"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 2140 человек, госпитализированы - 413, на амбулаторном лечении - 1727 человек, выписаны - 277 человек. Сейчас в больнице находятся 138 человек, из них в реанимации - 6 человек, на аппаратах ИВЛ - 3 человека. В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 506 человек, 15 человек умерли. 95 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 163 ПЦР-теста, из которых 33 - положительные.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль