За сутки на Львовщине выявили 33 новых случая COVID-19, всего в области - 506, - горсовет

Во Львове и Львовской области 506 подтвержденных случаев инфицирования коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила Галина Сличная, заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу.

По ее словам, по состоянию на 8 утра во Львове и Львовской области подтверждено 506 случаев инфицирования коронавирусом, из них 15 - летальные.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 2140 человек, госпитализированы - 413, на амбулаторном лечении - 1727 человек, выписаны - 277 человек. Сейчас в больнице находятся 138 человек, из них в реанимации - 6 человек, на аппаратах ИВЛ - 3 человека. В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 506 человек, 15 человек умерли. 95 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 163 ПЦР-теста, из которых 33 - положительные.