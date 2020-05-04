На разработку вакцины против COVID-19 могут уйти годы, - глава Минздрава ФРГ Шпан
По оценкам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана (Jens Spahn), на разработку вакцины против коронавируса могут уйти годы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил политик в воскресенье, 3 мая, в эфире немецкого телеканала ARD.
По его словам, несмотря на то, что уже есть много перспективных подходов, разработка вакцины является "самым тяжелым вызовом в медицине".
"Я буду рад, если вакцину удастся разработать за несколько месяцев", - сказал Шпан.
Впрочем, министр призвал к реализму: "На это могут уйти годы, ведь (в процессе исследований. - Ред.) могут случиться неудачи, как мы уже видели в случаях с другими вакцинами".
По словам Шпана, то, что в ФРГ индекс репродукции уже длительное время держится на отметке ниже 1 (то есть каждый инфицированный заражает менее чем одного другого человека), "является хорошим знаком, и мы вместе этого достигли".
Министр отметил, что в стране поэтапно ослабляют карантин, и напомнил, что 6 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) должна провести вместе с премьерами федеральных земель совещание по следующим шагам в этом направлении, сообщает агентство новостей dpa.
Напомним, что на международной донорской конференции 4 мая планируют собрать 7,5 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом. Ангела Меркель уже пообещала "весомый финансовый вклад" со стороны Германии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От гриппа сколько вакцин есть - тем не менее скажем от гриппа A/H3N1 эффективность вакцинации меньше 10 процентов - то есть что она есть , что нет )))
Когда перестанут путать народ?! Вот к примеру - был у Кутузова один глаз или небыло одного глаза?! Ну это ж важно!
Преподносит нам урок
Жизнь зкзамены проводит
И всему назначен срок
Это я про приверженность европейцев европейским ценностям. Стоило появиться новомодному грипперу, как власти погнали народ в кутузку и вусмерть перепуганной части народа это очень понравилось.
я вчера вылечился от КоронвиRUSa.Редактор спрашивает,а что вы вчера пили,курили ,ели?Я бездомный живу в Метро в коробке из КоронвиRUSа,на коробке написано МАDE IN RUSSIA...
Вот когда по стране ударил настоящий, а не выдуманный вирус - вот так действовала власть. Никто ничего даже не узнал.
https://www.youtube.com/watch?v=cx09ClfUO1Q&t=690s https://www.youtube.com/watch?v=cx09ClfUO1Q