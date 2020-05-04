РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8102 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 543 36

На разработку вакцины против COVID-19 могут уйти годы, - глава Минздрава ФРГ Шпан

На разработку вакцины против COVID-19 могут уйти годы, - глава Минздрава ФРГ Шпан

По оценкам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана (Jens Spahn), на разработку вакцины против коронавируса могут уйти годы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил политик в воскресенье, 3 мая, в эфире немецкого телеканала ARD.

По его словам, несмотря на то, что уже есть много перспективных подходов, разработка вакцины является "самым тяжелым вызовом в медицине".

"Я буду рад, если вакцину удастся разработать за несколько месяцев", - сказал Шпан.

Впрочем, министр призвал к реализму: "На это могут уйти годы, ведь (в процессе исследований. - Ред.) могут случиться неудачи, как мы уже видели в случаях с другими вакцинами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина от коронавируса появится к концу 2020 года, - Трамп

По словам Шпана, то, что в ФРГ индекс репродукции уже длительное время держится на отметке ниже 1 (то есть каждый инфицированный заражает менее чем одного другого человека), "является хорошим знаком, и мы вместе этого достигли".

Министр отметил, что в стране поэтапно ослабляют карантин, и напомнил, что 6 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) должна провести вместе с премьерами федеральных земель совещание по следующим шагам в этом направлении, сообщает агентство новостей dpa.

Напомним, что на международной донорской конференции 4 мая планируют собрать 7,5 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом. Ангела Меркель уже пообещала "весомый финансовый вклад" со стороны Германии.

вакцина (3815) Германия (7284) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Шпан Енс (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Неправильная мысль,если в лаборатории работали на Вирусом,то параллельно работали над и над Антидотом.Это Аксиома в любом деле.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:02 Ответить
+2
На разработку вакцины против COVID-19 могут уйти годы, - глава Минздрава ФРГ Шпан - Цензор.НЕТ 6309
показать весь комментарий
04.05.2020 08:57 Ответить
+2
"На разработку вакцины против COVID-19 могут уйти годы, - глава Минздрава ФРГ Шпан" - https://censor.net/news/3193095/vaktsina_ot_koronavirusa_poyavitsya_k_kontsu_2020_goda_tramp
показать весь комментарий
04.05.2020 09:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На разработку вакцины против COVID-19 могут уйти годы, - глава Минздрава ФРГ Шпан - Цензор.НЕТ 6309
показать весь комментарий
04.05.2020 08:57 Ответить
Разрабатывать вакцины против вирусов- не в коня овёс травить. Люди умирают пачками от других болезней, которые вроде должны лечиться, но не лечатся, потому что денег нет.
показать весь комментарий
04.05.2020 08:58 Ответить
Все буде добре..
показать весь комментарий
04.05.2020 08:59 Ответить
Сподіваюсь
показать весь комментарий
04.05.2020 09:01 Ответить
Неправильная мысль,если в лаборатории работали на Вирусом,то параллельно работали над и над Антидотом.Это Аксиома в любом деле.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:02 Ответить
Вирусу до лампочки антидот - он мутирует (изменяется) постоянно , через год будет уже много разных его разновидностей , для каждой нужна будет своя вакцина ....
От гриппа сколько вакцин есть - тем не менее скажем от гриппа A/H3N1 эффективность вакцинации меньше 10 процентов - то есть что она есть , что нет )))
показать весь комментарий
04.05.2020 09:24 Ответить
"На разработку вакцины против COVID-19 могут уйти годы, - глава Минздрава ФРГ Шпан" - https://censor.net/news/3193095/vaktsina_ot_koronavirusa_poyavitsya_k_kontsu_2020_goda_tramp
показать весь комментарий
04.05.2020 09:03 Ответить
Вот те на! Только Трампушка пообщал к Новому Году под елочку вакцину - снова-здорова!! Когда уже единое мировое правительство во главе с рептилоидами наведет порядок то!?
Когда перестанут путать народ?! Вот к примеру - был у Кутузова один глаз или небыло одного глаза?! Ну это ж важно!
показать весь комментарий
04.05.2020 09:07 Ответить
кутузофф,иди к своей чертовой татаромордовской матери,трешься тут свидетель заговора иллюминатов
показать весь комментарий
04.05.2020 10:07 Ответить
Дура ты Танька, ой дура!)) Говорила тебе мама не пить из лужи? А не кушать желтый снег тоже не говорила?
показать весь комментарий
04.05.2020 10:18 Ответить
"Починаючи з 80-х років минулого століття вчені активно працюють над розробкою вакцини проти ВІЛ-інфекції, проте її досі не існує."
показать весь комментарий
04.05.2020 09:08 Ответить
Вот в случае ВИЧ, можно предположить, да и не только в этом, фармацевтическим компаниям выгоднее лекарство продавать, а не вакцину...
показать весь комментарий
04.05.2020 09:18 Ответить
Стосовно раку те ж саме може бути...але для цього потрібна всесвітня монополія, що надто складно. З іншої сторони, медицина це бізнес...в ідеалі кожен мав би лікувати сам себе.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:27 Ответить
Монополия есть монополия... и я сказал, что - можно предположить и тут два варианта - вакцины не нашли и потому лекарства, вакцину нашли, но скрыли и опять лекарства..
показать весь комментарий
04.05.2020 09:30 Ответить
Все что с нами происходит
Преподносит нам урок
Жизнь зкзамены проводит
И всему назначен срок
показать весь комментарий
04.05.2020 09:08 Ответить
"Что ж ты, фраер, сдал назад" (с)
Это я про приверженность европейцев европейским ценностям. Стоило появиться новомодному грипперу, как власти погнали народ в кутузку и вусмерть перепуганной части народа это очень понравилось.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:09 Ответить
ета тіпа тока Бєларуссія аказалась вєрна єврапєйскім ценнастям?
показать весь комментарий
04.05.2020 09:15 Ответить
типа того, ещё шведы.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:19 Ответить
Шведи 9 травня будуть Парад Перемоги проводити?
показать весь комментарий
04.05.2020 09:30 Ответить
не блазнюй з Ростову
показать весь комментарий
04.05.2020 09:34 Ответить
Ти бачиш вірус? ні. А він є...
показать весь комментарий
04.05.2020 09:49 Ответить
ты видишь трупы, завалившие города?
показать весь комментарий
04.05.2020 09:51 Ответить
Цензор процитировал немецкое издание Дойче Велле.проснись..
показать весь комментарий
04.05.2020 09:13 Ответить
О ******** не окрепші уми людей! Трамп заявляє до кінця 20- го року, Ізраіль вже успішно використовує вакцину, яка лікує, а у ФРГ де куча вчених високого рівня заявляють, що потрібно декілька років, щоб розробити вакцину! То нахер потрібні такі вчені? За декілька рокі кацапи, корейці, китайці чи американці придумають вже новий вірус, а ви ще на попередній вакцину не винайшли.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:12 Ответить
А чуму теж придумали?
показать весь комментарий
04.05.2020 09:18 Ответить
А ти що чумою хворієш?
показать весь комментарий
04.05.2020 10:03 Ответить
Часть "неокрепших умом людей" думает, что переставить горшок с одного подоконника на другой это - гениальная догадка...
показать весь комментарий
04.05.2020 09:22 Ответить
Ніхто не знає коли вона з"явиться.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:16 Ответить
"Цель - ничто, движение - все." - Эдуард Бернштейн
показать весь комментарий
04.05.2020 09:20 Ответить
Неизвестный звонит в редакцию Вашингтон пост и говорит:
я вчера вылечился от КоронвиRUSa.Редактор спрашивает,а что вы вчера пили,курили ,ели?Я бездомный живу в Метро в коробке из КоронвиRUSа,на коробке написано МАDE IN RUSSIA...
показать весь комментарий
04.05.2020 09:19 Ответить
Да ладно. Пора уже признать провал спецоперации.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:43 Ответить
А є приклад вдало проведеної спецоперації?
показать весь комментарий
04.05.2020 09:50 Ответить
Да, конечно.
Вот когда по стране ударил настоящий, а не выдуманный вирус - вот так действовала власть. Никто ничего даже не узнал.
https://www.youtube.com/watch?v=cx09ClfUO1Q&t=690s https://www.youtube.com/watch?v=cx09ClfUO1Q
показать весь комментарий
04.05.2020 10:22 Ответить
Test COVID-19: це фейк!!! https://youtu.be/zl5Ce97sA2k
показать весь комментарий
04.05.2020 09:55 Ответить
 
 