На разработку вакцины против COVID-19 могут уйти годы, - глава Минздрава ФРГ Шпан

По оценкам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана (Jens Spahn), на разработку вакцины против коронавируса могут уйти годы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил политик в воскресенье, 3 мая, в эфире немецкого телеканала ARD.

По его словам, несмотря на то, что уже есть много перспективных подходов, разработка вакцины является "самым тяжелым вызовом в медицине".

"Я буду рад, если вакцину удастся разработать за несколько месяцев", - сказал Шпан.

Впрочем, министр призвал к реализму: "На это могут уйти годы, ведь (в процессе исследований. - Ред.) могут случиться неудачи, как мы уже видели в случаях с другими вакцинами".

По словам Шпана, то, что в ФРГ индекс репродукции уже длительное время держится на отметке ниже 1 (то есть каждый инфицированный заражает менее чем одного другого человека), "является хорошим знаком, и мы вместе этого достигли".

Министр отметил, что в стране поэтапно ослабляют карантин, и напомнил, что 6 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) должна провести вместе с премьерами федеральных земель совещание по следующим шагам в этом направлении, сообщает агентство новостей dpa.

Напомним, что на международной донорской конференции 4 мая планируют собрать 7,5 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом. Ангела Меркель уже пообещала "весомый финансовый вклад" со стороны Германии.