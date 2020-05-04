РУС
За сутки на Донетчине подтвердили 12 новых случаев коронавируса, 9 из них в Мариуполе, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Донецкой области в течение предыдущих суток лабораторно подтвердили 12 новых случаев заражения коронавирусом.

 Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павла Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 9 новых случаев подтвердили в Мариуполе, 2 - в Бахмуте, 1 - в Светлодарске.

"В Мариуполе и Бахмуте новые инфицированные - из круга контактных лиц, у которых COVID-19 обнаружили ранее. В Светлодарске наличие вируса подтвердили у больного с предварительным диагнозом "пневмония". Где он инфицировался, сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.

Всего в области с начала пандемии выявили 82 случая COVID-19.

Цензор. Вам делать нехер? Нет хайповой инфы для пуюликации так вы по областям статистику впихивать теперь будете?
04.05.2020 09:06 Ответить
Я такий радий за Донбас! Особливо за Луганську область. Ніякого тобі коронавірусу! Якби вони були такі самі стійкі від вірусу рускава міра.
04.05.2020 09:07 Ответить
Там і без вірусу вважали себе рускімі.
04.05.2020 09:12 Ответить
Мандраж плохо разгоняется? Теперь будете по каждой области отдельно? А когда по каждому району?
04.05.2020 09:13 Ответить
418 по Украине. Им по домам нужно статистику для мандража распихивать. не то что по райлнам
04.05.2020 09:21 Ответить
Пофиг...,все это Фейк...от Вашингтона до Пекина
