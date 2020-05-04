РУС
В Украине за сутки 418 новых случаев COVID-19, всего зараженных - 12 331, умерли 15 человек

Украине за сутки зафиксировали 418 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, а общее число зараженных превысило 12,3 тыс. человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает СНБО.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 418 новых случаев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 3,5 млн человек, число жертв достигло 247,4 тыс.. ИНФОГРАФИКА

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 436 случаев;
Волынская область - 340 случаев;
Днепропетровская область - 460 случаев;
Донецкая область - 81 случай;
Житомирская область - 430 случаев;
Закарпатская область - 531 случай;
Запорожская область - 285 случаев;
Ивано-Франковская область - 984 случая;
Кировоградская область - 401 случай;
м. Киев - 1535 случаев;
Киевская область - 853 случая;
Львовская область - 506 случаев;
Луганская область - 37 случаев;
Николаевская область - 161 случай;
Одесская область - 427 случаев;
Полтавская область - 227 случаев;
Ривненская область - 750 случаев;
Сумская область - 112 случаев;
Тернопольская область - 896 случаев;
Харьковская область - 361 случай;
Херсонская область - 139 случаев;
Хмельницкая область - 116 случаев;
Черновицкая область - 1887 случаев;
Черкасская область - 312 случаев;
Черниговская область - 64 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 мая 2020 г. в Центр поступили 546 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 32 270 сообщений о подозрении на COVID-19.

... Ну не в церкви же !
04.05.2020 09:51
ПОЧЕМУ В КИЕВЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ТОЛЬКО У 80 ЧЕЛОВЕК? ИМ ЧТО НЕ ДЕЛАЮТ ПОВТОРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ? ИЛИ КЛИЧКО СЧИТАТЬ НЕ УМЕЕТ?
04.05.2020 10:10
Умерло 15 чел., меньше чем от пожара или утонули.
На порядок меньше, чем в автоавариях.
Кстати, если у погибшего от автоаварии обнаруживается коронавирус, считается что умер от коронавируса.
04.05.2020 09:40
И все они заразились или в эпицентре или в ломбарде.
04.05.2020 09:35
... Ну не в церкви же !
04.05.2020 09:51
Так после церкви вспышки не было.
04.05.2020 09:54
Кек а 501 после пасхи ? Первые 500 тогда было потом упадок на времмя
показать весь комментарий
А кто тесты делал?
показать весь комментарий
А потім 550, далі - знов 500. Не було зовсім, бо до того було по 400... Та декому - "божа роса" ("какая разница").
показать весь комментарий
патамушта русскій дух всє віруси убіваєт!
показать весь комментарий
Умерло 15 чел., меньше чем от пожара или утонули.
На порядок меньше, чем в автоавариях.
Кстати, если у погибшего от автоаварии обнаруживается коронавирус, считается что умер от коронавируса.
04.05.2020 09:40
Гибель в аварии считается сопутствующим фактором смерти от короновируса .
04.05.2020 09:50
плохо было. не справился с управлением
показать весь комментарий
ето тебе заленский сказал что от пожара 15 человек в день погибает ?
показать весь комментарий
ПОЧЕМУ В КИЕВЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ТОЛЬКО У 80 ЧЕЛОВЕК? ИМ ЧТО НЕ ДЕЛАЮТ ПОВТОРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ? ИЛИ КЛИЧКО СЧИТАТЬ НЕ УМЕЕТ?
04.05.2020 10:10
цікаве питання. Схоже, що всі хто хворіють вдома - їх потім не перевіряють
показать весь комментарий
області, що мають менше 250 заражених та мають приріст за останні 2 тижні на рівні 0..5 або від'ємний можна реально виводити з-під карантину залишаючі масочний режим та дістанціювання. Але в ці області треба обмежити в'їзд з інших, карантинних областей
04.05.2020 11:35
тебе треба обмежити. при відсутності епідемії такой уйньой страждати. Що ж в тебе в голові?
04.05.2020 13:14
всіх порушників - в кутузку
показать весь комментарий
Подозреваю надо просто тесты подвезти
показать весь комментарий
По кол-ву тестов на 1 млн. населения - Украина - НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ В ЕВРОПЕ. Тупая зеленая тактика неизменна: "МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ, ЛУЧШЕ СПИШЬ!"... Все другие гос-ва делают по-другому, тестируют сотнями тысяч в день, находят максимум зараженных (даже без симптомов!), изолируют их, прерывают цепочки, не дают заражать других. ВООЗ тоже призывает: БОЛЬШЕ ТЕСТИРУЙТЕ! Но наши зеленые профессиональные ПРОФАНЫ считают себя самыми умными, умнее всех в мире, умнее реальных ПРОФЕССИОНАЛОВ! Сейчас ослабят карантин - из желания понравится поголовью - и хлынет вторая волна... ДАЙ БОЖЕ, ЧТОБЫ Я ОШИБСЯ!
04.05.2020 12:54
навіщо більше тестувати? для нагнітання коронадебілізму?
показать весь комментарий
Карантин будут ослаблять когда экономика тех стран куда мы экспортируем товары будет оживать.

Вы думаете карантин вводили из большой заботы об украинцах? Это банальный социальный прием. Спрос на продукцию упал, и чтоб это не вызывало панику объявляем карантин. Че в экономике все плохо? Ну - карантин же. За одно и заботу о населении покажем.
Сейчас спрос немного начнет оживать, у нас карантин начнут ослаблять. Тогда пойдет всплеск у нас. С запада уже занесли (и еще занесут), теперь еще и с севера привезут

Ну а мед система уже где-то на пути к критическим числам болезных...
05.05.2020 01:56 Ответить
Служба безопасности Украины (СБУ) в период майских праздников зафиксировала увеличение активности со стороны российских интернет-агитаторов с призывами к нарушению https://www.rbc.ua/rus/news/sbu-vyyavila-240-agitatorov-rasprostranyayushchih-1588061914.html карантина в стран е. Об этом сообщили в пресс-службе https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/7546?fbclid=IwAR0V67s8NsnaHgicAYnBBMtyD0XIj6rof9IvbrB5QMYC9GcwnxrDbyjUaJg#.VJUXXsvk.dpbs СБУ .
Сообщается, что агитаторы, управляемые из России, усилили свои действия для распространения ложной информации для создания хаоса и паники среди населения Украины.
"Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм в призывах к нарушению карантина, информационной поддержки акций протеста. В период майских праздников их активность была частично перенаправлена ​​по теме коронавируса на другие общественно-политические вопросы. Российские спецслужбы используют различные поводы для влияния на информационное пространство Украины, распространение панических и сепаратистских настроений", - сообщили в СБУ.
Всего с начала карантина СБУ заблокировала более 2,1 тысячи сообществ в интернете с общей аудиторией более 900 тысяч пользователей. Также были разоблачены 301 агитатор, который распространял фейки о коронавируса. Из них 14 работали по заданию российской стороны. В их отношении открыты уголовные дела по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины. Такие агитаторы действовали на территории Киева, Одессы, Днепра, Львова, Херсона, Полтавы, Кропивницком и Конотопе.
Информацию о 287 агитаторах СБУ передала в полицию, где в отношении 118 человек уже составлены административные протоколы.
04.05.2020 13:15
Всего с начала карантина СБУ заблокировала более 2,1 тысячи сообществ в интернете с общей аудиторией более 900 тысяч пользователей.



на кого це розраховано?
показать весь комментарий
на зебилов, которые тупо складывают циферки и бездумно офигевают от чисел, не понимая, что аудитории могут перекрываться.
Дай б-г чтобы в Украине было 900 тысяч уникальных пользователей тырнета, чтобы хоть Г+Г перестали смотреть.
показать весь комментарий
а суслик есть?
показать весь комментарий
