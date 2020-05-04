В Украине за сутки 418 новых случаев COVID-19, всего зараженных - 12 331, умерли 15 человек

Украине за сутки зафиксировали 418 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, а общее число зараженных превысило 12,3 тыс. человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает СНБО.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 418 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 436 случаев;

Волынская область - 340 случаев;

Днепропетровская область - 460 случаев;

Донецкая область - 81 случай;

Житомирская область - 430 случаев;

Закарпатская область - 531 случай;

Запорожская область - 285 случаев;

Ивано-Франковская область - 984 случая;

Кировоградская область - 401 случай;

м. Киев - 1535 случаев;

Киевская область - 853 случая;

Львовская область - 506 случаев;

Луганская область - 37 случаев;

Николаевская область - 161 случай;

Одесская область - 427 случаев;

Полтавская область - 227 случаев;

Ривненская область - 750 случаев;

Сумская область - 112 случаев;

Тернопольская область - 896 случаев;

Харьковская область - 361 случай;

Херсонская область - 139 случаев;

Хмельницкая область - 116 случаев;

Черновицкая область - 1887 случаев;

Черкасская область - 312 случаев;

Черниговская область - 64 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 мая 2020 г. в Центр поступили 546 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 32 270 сообщений о подозрении на COVID-19.











