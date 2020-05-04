В Украине за сутки 418 новых случаев COVID-19, всего зараженных - 12 331, умерли 15 человек
Украине за сутки зафиксировали 418 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, а общее число зараженных превысило 12,3 тыс. человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает СНБО.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 418 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 436 случаев;
Волынская область - 340 случаев;
Днепропетровская область - 460 случаев;
Донецкая область - 81 случай;
Житомирская область - 430 случаев;
Закарпатская область - 531 случай;
Запорожская область - 285 случаев;
Ивано-Франковская область - 984 случая;
Кировоградская область - 401 случай;
м. Киев - 1535 случаев;
Киевская область - 853 случая;
Львовская область - 506 случаев;
Луганская область - 37 случаев;
Николаевская область - 161 случай;
Одесская область - 427 случаев;
Полтавская область - 227 случаев;
Ривненская область - 750 случаев;
Сумская область - 112 случаев;
Тернопольская область - 896 случаев;
Харьковская область - 361 случай;
Херсонская область - 139 случаев;
Хмельницкая область - 116 случаев;
Черновицкая область - 1887 случаев;
Черкасская область - 312 случаев;
Черниговская область - 64 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 мая 2020 г. в Центр поступили 546 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 32 270 сообщений о подозрении на COVID-19.
На порядок меньше, чем в автоавариях.
Кстати, если у погибшего от автоаварии обнаруживается коронавирус, считается что умер от коронавируса.
Вы думаете карантин вводили из большой заботы об украинцах? Это банальный социальный прием. Спрос на продукцию упал, и чтоб это не вызывало панику объявляем карантин. Че в экономике все плохо? Ну - карантин же. За одно и заботу о населении покажем.
Сейчас спрос немного начнет оживать, у нас карантин начнут ослаблять. Тогда пойдет всплеск у нас. С запада уже занесли (и еще занесут), теперь еще и с севера привезут
Ну а мед система уже где-то на пути к критическим числам болезных...
Сообщается, что агитаторы, управляемые из России, усилили свои действия для распространения ложной информации для создания хаоса и паники среди населения Украины.
"Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм в призывах к нарушению карантина, информационной поддержки акций протеста. В период майских праздников их активность была частично перенаправлена по теме коронавируса на другие общественно-политические вопросы. Российские спецслужбы используют различные поводы для влияния на информационное пространство Украины, распространение панических и сепаратистских настроений", - сообщили в СБУ.
Всего с начала карантина СБУ заблокировала более 2,1 тысячи сообществ в интернете с общей аудиторией более 900 тысяч пользователей. Также были разоблачены 301 агитатор, который распространял фейки о коронавируса. Из них 14 работали по заданию российской стороны. В их отношении открыты уголовные дела по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины. Такие агитаторы действовали на территории Киева, Одессы, Днепра, Львова, Херсона, Полтавы, Кропивницком и Конотопе.
Информацию о 287 агитаторах СБУ передала в полицию, где в отношении 118 человек уже составлены административные протоколы.
на кого це розраховано?
Дай б-г чтобы в Украине было 900 тысяч уникальных пользователей тырнета, чтобы хоть Г+Г перестали смотреть.