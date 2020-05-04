За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погиб 21 человек, на водных объектах - 16, - ГСЧС

В течение прошедшей недели, с 27.04 по 03.05, во время пожаров в Украине погиб 21 человек, на водных объектах - 16.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла одна чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 2 человека.

С начала недели было зарегистрировано 2 тыс. 509 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 44 человека.

Ликвидировано 1 тыс. 840 пожаров, спасены на пожарах 42 человека и не допущено уничтожением огнем 491 здание и 43 ед. техники. Во время пожаров погиб 21 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 6 млн. 198 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 564 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 669 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 16 человек.