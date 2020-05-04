РУС
Новости Пожары в Украине
За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погиб 21 человек, на водных объектах - 16, - ГСЧС

В течение прошедшей недели, с 27.04 по 03.05, во время пожаров в Украине погиб 21 человек, на водных объектах - 16.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла одна чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 2 человека.

С начала недели было зарегистрировано 2 тыс. 509 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 44 человека.

Ликвидировано 1 тыс. 840 пожаров, спасены на пожарах 42 человека и не допущено уничтожением огнем 491 здание и 43 ед. техники. Во время пожаров погиб 21 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 6 млн. 198 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Житомирщине и в Чернобыльской зоне продолжается тушение отдельных очагов тления, - ГСЧС

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 564 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 669 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 16 человек.

Топ комментарии
+2
Куда смотрит Аваков? Зеля, прекращай долбить корнишоном пианино! Почему до сих пор не запрещены спички? Почему не осушены водоемы? Почему бездействует власть?
04.05.2020 10:08 Ответить
+1
Это ещё в связи с карантином намного меньше машин ездит, да и пьянок с купаниями меньше.А так - цифры были бы куда больше.
04.05.2020 09:54 Ответить
+1
цифри жахливі, а вони усе про грип ноють...
04.05.2020 10:15 Ответить
От КИТАЙСКОГО (а не переименованого лживым ВОЗ COVID-19) умерло за прошлую неделю 79 человек. Давайте сравним - 37 +статистику от ДТП узнать бы......
04.05.2020 09:38 Ответить
Это ещё в связи с карантином намного меньше машин ездит, да и пьянок с купаниями меньше.А так - цифры были бы куда больше.
04.05.2020 09:54 Ответить
А зачем ты с паРаши стрелки на Китай переводишь?... работа такая?
За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинула 21 особа, на водних об'єктах - 16, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1340
04.05.2020 09:56 Ответить
для особливо умных постараюсь попроще:

пандемия пошла из паРаши.

https://gordonua.com/news/politics/sokursnik-putina-shvec-vzryv-v-novosibirskom-centre-virusologii-vektor-stal-rossiyskim-chernobylem-1494061.html В новосибирском центре вирусологии "Вектор", где 16 сентября 2019 года произошел взрыв, имелись штаммы коронавируса.

За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинула 21 особа, на водних об'єктах - 16, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5995

https://www.1tv.ru/news/2019-11-19/375932-vspyshka_pnevmonii_zafiksirovana_v_orenburgskoy_oblasti Вспышка пневмонии зафиксирована в Оренбургской области .
04.05.2020 10:48 Ответить
к тому что ты вирусу, запущенному из паРаши даёшь название "Китайский"...
а это увод в сторону от истинных причин...
04.05.2020 10:59 Ответить
ты реально не понимаешь, что твой комент не в тему????
04.05.2020 11:03 Ответить
не думаю. вернулся просмотрел :
"От КИТАЙСКОГО (а не переименованого лживым ВОЗ COVID-19) ..."
"лживым ВОЗ " - согласен

почти столько же на дорогах - согласен ("Ежедневно на дорогах страны погибает около 9 человек." в неделю - 63 человека.)

но название "Китайский" - не согласен.
04.05.2020 11:16 Ответить
до этого все пандемии называли именно по региону источника. COVID-19 назван теперешним чмошным аппаратчиком ВОЗ по причине безграничной дружбы лично его и Китая, точней компартии Китая.
04.05.2020 11:20 Ответить
И пока Китай не начнет (а он ОЧЕНЬ скоро начнет) переводить стрелки в виновнике эпидемии на парашу - название Китайский коронавирус более подходящее.
04.05.2020 11:22 Ответить
А от коронавируса сколько? Вот и вся "пандемия". Не против того карантин вводите...
04.05.2020 09:46 Ответить
Куда смотрит Аваков? Зеля, прекращай долбить корнишоном пианино! Почему до сих пор не запрещены спички? Почему не осушены водоемы? Почему бездействует власть?
04.05.2020 10:08 Ответить
цифри жахливі, а вони усе про грип ноють...
04.05.2020 10:15 Ответить
 
 