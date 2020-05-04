За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погиб 21 человек, на водных объектах - 16, - ГСЧС
В течение прошедшей недели, с 27.04 по 03.05, во время пожаров в Украине погиб 21 человек, на водных объектах - 16.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В течение недели возникла одна чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 2 человека.
С начала недели было зарегистрировано 2 тыс. 509 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 44 человека.
Ликвидировано 1 тыс. 840 пожаров, спасены на пожарах 42 человека и не допущено уничтожением огнем 491 здание и 43 ед. техники. Во время пожаров погиб 21 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 6 млн. 198 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 564 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 669 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 16 человек.
пандемия пошла из паРаши.
https://gordonua.com/news/politics/sokursnik-putina-shvec-vzryv-v-novosibirskom-centre-virusologii-vektor-stal-rossiyskim-chernobylem-1494061.html В новосибирском центре вирусологии "Вектор", где 16 сентября 2019 года произошел взрыв, имелись штаммы коронавируса.
https://www.1tv.ru/news/2019-11-19/375932-vspyshka_pnevmonii_zafiksirovana_v_orenburgskoy_oblasti Вспышка пневмонии зафиксирована в Оренбургской области .
а это увод в сторону от истинных причин...
"От КИТАЙСКОГО (а не переименованого лживым ВОЗ COVID-19) ..."
"лживым ВОЗ " - согласен
почти столько же на дорогах - согласен ("Ежедневно на дорогах страны погибает около 9 человек." в неделю - 63 человека.)
но название "Китайский" - не согласен.