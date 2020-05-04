Два новых случая COVID-19 зарегистрированы в ВСУ, инфицированы 48 человек, выздоровели 33, - Командование Медсил

В Вооруженных Силах Украины по состоянию на утро 3 мая подтверждено уже 2 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Комнадование Медсил ВСУ.

По состоянию на 07:00 4 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 48 человек. Также за период пандемии выздоровели 33 человека и 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 311 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 107 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Один военнослужащий находится в учреждении здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона), в Черновицкой области - один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Также читайте: В ВСУ коронавирусом COVID-19 инфицированы 49 человек, выздоровели 30, - командование Медсил