Два новых случая COVID-19 зарегистрированы в ВСУ, инфицированы 48 человек, выздоровели 33, - Командование Медсил

В Вооруженных Силах Украины по состоянию на утро 3 мая подтверждено уже 2 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Комнадование Медсил ВСУ.

По состоянию на 07:00 4 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 48 человек. Также за период пандемии выздоровели 33 человека и 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 311 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 107 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Один военнослужащий находится в учреждении здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона), в Черновицкой области - один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

армия (8518) карантин (16729) ВСУ (6933) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
На кацапии около 3к официальных случая в армии
04.05.2020 09:41 Ответить
Посилання на джерело медсил?
04.05.2020 09:43 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам
04.05.2020 09:54 Ответить
 
 