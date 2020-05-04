В случае заболевания COVID-19 работникам железной дороги будет предоставлена матпомощь до 10 тыс. грн, - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" обеспечит предоставление работникам материальной помощи в случае выявления заболевания коронавирусной болезни (COVID-19).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", такое решение приняла комиссия АО "Укрзализныця", которая занимается социальной защитой работников Товарищества.

"Работникам железной дороги, у которых было диагностирован и подтвержден COVID-19, будет предоставляться материальная помощь - в размере до 10 тыс. грн в случае тяжелого течения заболевания и до 6 тыс. грн - если болезнь протекала без осложнений", - сказано в сообщении.

"Важно, чтобы каждый железнодорожник, который продолжает выполнять свои обязанности в условиях эпидемии, чувствовал поддержку со стороны компании. Мы делаем все, чтобы защитить своих работников от инфицирования на рабочем месте и обеспечить им надлежащие условия труда. Однако пока эпидемическая ситуация в стране не стабилизируется, железнодорожники должны знать, что в случае инфицирования этой болезнью, их поддержат и помогут", - отметил Иван Юрик.

Ранее "Укрзализныця" осуществила закупки более 1,6 млн медицинских масок, 24 аппарата ИВЛ, защитную одежду, дезинфицирующие средства и тому подобное. Также "Укрзализныця" получила 10 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и передала их в ведомственных больниц.

Кроме того, "Укрзализныця" осуществляет ежедневный оперативный мониторинг заболевания железнодорожников ОРВИ и случаев подтверждения у сотрудников COVID-19. Для этого создана специальная комиссия по реагированию на выявление случаев инфицирования работников, которая принимает меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, в частности отвечает за изоляцию больных и их контактных лиц, а также дезинфекцию помещений.