1 904 3

За сутки COVID-19 заболели 36 детей и 62 медработника, всего - 855 детей и 2 387 медиков, - Минздрав

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 97 человек с COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге в понедельник министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 418 человек, из них 36 детей и 62 медицинских работника. Были госпитализированы 97 человек. Зафиксированы, к сожалению, 15 летальных случаев, из них большинство имело сопутствующие заболевания. При этом хорошая новость – 72 пациента выздоровели. Всего за все время пандемии заболел 12 331 человек, из них 855 детей, а также 2 387 медработников. При этом всего выздоровели 1 619 человек, а летальных случаев – 303", - сказал Степанов.

карантин (16729) Минздрав (4915) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Відмовившись від масового тестування, медицина працює насліпу. Ми мали можливість піти чеським варіантом, де епідемія практично приборкана. Не захотіли. Могли піти польським варіантом, де поширення епідемії стабілізувалося. Не захотіли. Тепер йдемо португальським, де початку стабілізації не видно. Як і кінця карантину. Послухалися якихось радників, що тести не потрібні. А власні голови для чого? Для приколу?
показать весь комментарий
04.05.2020 10:09 Ответить
а сколько попов кацапских болеет?
показать весь комментарий
04.05.2020 10:12 Ответить
Они больными родились, больными и помрут. Тут медицина бессильна.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:14 Ответить
 
 