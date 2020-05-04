1 904 3
За сутки COVID-19 заболели 36 детей и 62 медработника, всего - 855 детей и 2 387 медиков, - Минздрав
За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 97 человек с COVID-19.
Об этом сообщил на брифинге в понедельник министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 418 человек, из них 36 детей и 62 медицинских работника. Были госпитализированы 97 человек. Зафиксированы, к сожалению, 15 летальных случаев, из них большинство имело сопутствующие заболевания. При этом хорошая новость – 72 пациента выздоровели. Всего за все время пандемии заболел 12 331 человек, из них 855 детей, а также 2 387 медработников. При этом всего выздоровели 1 619 человек, а летальных случаев – 303", - сказал Степанов.
