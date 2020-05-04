Гончарук об отношениях с Зеленским после увольнения: Не вижу оснований для того, чтобы "жечь мосты"

Экс-глава Кабмина Алексей Гончарук рассказал, что после увольнения не виделся с президентом Владимиром Зеленским, однако считает, что мосты между ним и Зеленским не сожжены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

"Я думаю, что нормальные человеческие отношения сохранились. Несколько раз обменялись сообщениями. Не больше…", - сказал Гончарук.

Также он отметил, что в личном общении Владимир Александрович "приятный, умный, я хочу верить, порядочный человек. Я не вижу оснований для того, чтобы "жечь мосты".

"Более того, я думаю, что это гораздо лучше, чем то, что у нас было до этого. То есть здесь есть с чем сравнивать. Но, к сожалению, в последнее время очень много ошибок. И я это связываю с тем, что вокруг президента часто формируется ложное информационное поле", - подчеркнул экс-премьер.

Гончарук также отметил, что не виделся с президентом с момента отставки, хотя в этом и была потребность.

Напомним, 4 марта ВР отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком.