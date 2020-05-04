Гончарук об отношениях с Зеленским после увольнения: Не вижу оснований для того, чтобы "жечь мосты"
Экс-глава Кабмина Алексей Гончарук рассказал, что после увольнения не виделся с президентом Владимиром Зеленским, однако считает, что мосты между ним и Зеленским не сожжены.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".
"Я думаю, что нормальные человеческие отношения сохранились. Несколько раз обменялись сообщениями. Не больше…", - сказал Гончарук.
Также он отметил, что в личном общении Владимир Александрович "приятный, умный, я хочу верить, порядочный человек. Я не вижу оснований для того, чтобы "жечь мосты".
"Более того, я думаю, что это гораздо лучше, чем то, что у нас было до этого. То есть здесь есть с чем сравнивать. Но, к сожалению, в последнее время очень много ошибок. И я это связываю с тем, что вокруг президента часто формируется ложное информационное поле", - подчеркнул экс-премьер.
Гончарук также отметил, что не виделся с президентом с момента отставки, хотя в этом и была потребность.
Напомним, 4 марта ВР отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком.
ибо зебилы должны страдать, хе-хе.
Сравнивать Порошенко с обдристанным бубочкой - все равно, что сравнивать Супермена с куском говна.
Нужно быть зебилом, чтоб ДО СИХ ПОР этого не увидеть.
смотри лучше кино про голобородька - он там такой крутой, всех одной левой, с автоматами и на велосипеде!
да он даже Гончаруку 100 баллов форы даст! - у бубачки талант подбирать кадры.
после шмиги наверняка Юзика поставит - от тады кааааак рванем!!!