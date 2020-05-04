Степанов: Мэры городов не могут отменять карантин. Это прерогатива исключительно Кабмина. ВИДЕО

Решение об отмене карантина должно базироваться на анализе и выводах специалистов.

Об этом сообщил на брифинге в понедельник министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Это решение (об отмене карантина. - Ред.) не основывается на том или ином видении чиновников. Для того, чтобы выходить с такими инициативами Минздрав собирает соответствующих специалистов, эпидемиологов, вирусологов, мы смотрим на международную практику и потом уже на основе советов наших специалистов делаем те или иные предложения. Какую аргументацию начали использовать те или иные мэры городов мне не известно. По крайней мере, к нам за консультациями или к специалистам на местах они не обращались, поэтому это чисто политическое решение. Если мы говорим о юридической части решения, то согласно закону об инфекционных болезнях, определено, что введение карантина на территории страны это прерогатива исключительно Кабинета Министров", - заявил Степанов.

Министр отметил, что с юридической точки зрения решение об отмене карантина - это нарушение закона, потому что у органов местного самоуправления нет таких полномочий.

По его словам, при решении вопроса о выходе из карантина во внимание также принимается количество заболеваний, течение болезни, специфика региона и другие факторы.

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.