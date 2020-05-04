РУС
Степанов: Мэры городов не могут отменять карантин. Это прерогатива исключительно Кабмина. ВИДЕО

Решение об отмене карантина должно базироваться на анализе и выводах специалистов.

Об этом сообщил на брифинге в понедельник министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Это решение (об отмене карантина. - Ред.) не основывается на том или ином видении чиновников. Для того, чтобы выходить с такими инициативами Минздрав собирает соответствующих специалистов, эпидемиологов, вирусологов, мы смотрим на международную практику и потом уже на основе советов наших специалистов делаем те или иные предложения. Какую аргументацию начали использовать те или иные мэры городов мне не известно. По крайней мере, к нам за консультациями или к специалистам на местах они не обращались, поэтому это чисто политическое решение. Если мы говорим о юридической части решения, то согласно закону об инфекционных болезнях, определено, что введение карантина на территории страны это прерогатива исключительно Кабинета Министров", - заявил Степанов.

Министр отметил, что с юридической точки зрения решение об отмене карантина - это нарушение закона, потому что у органов местного самоуправления нет таких полномочий.

По его словам, при решении вопроса о выходе из карантина во внимание также принимается количество заболеваний, течение болезни, специфика региона и другие факторы.

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.

Автор: 

карантин (16729) местное самоуправление (263) Минздрав (4915) мэр (1653) Черкассы (871) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+38
В суде и расскажешь,на каком основании ввели карантин в масштабах страны...Но карантин вы не вводили,епидпорог не преодолен,епидемии нет. Вы просто,по предварительному сговору совершили и делаете преступление.
04.05.2020 10:25 Ответить
+29
Другими словами, граждане подыхайте без денег и с голоду. Так решила власть Зели.
04.05.2020 10:24 Ответить
+29
Хаха. Зебобики о компетенции заговорили. Презику своему дайте Конституцию почитать, чтобы оно наконец выучило свои права и обязанности. А то оно рейсы коммерческие встречает, дебила кусок.
04.05.2020 10:28 Ответить
Ось такі зараз реалії. Відверто порушувати конституційні права громадян виключно прерогатива цього кабміну. Запам'ятаємо!
04.05.2020 10:27 Ответить
14 Апреля 2020, 11:28 ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ УКРАИНЫ ОБЕСПЕЧЕНЫ ЗАЩИТНЫМИ МАСКАМИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 90%
Степанов: Мери міст не можуть скасовувати карантин. Це прерогатива виключно Кабміну - Цензор.НЕТ 7661
04.05.2020 11:13 Ответить
Не знав, що у карлика розум, як у таргана.
04.05.2020 14:12 Ответить
Та я тоже в ауе! У плешивого карлика #уйла мацковского рост 153, #уйла велюрового криворожского лоха 162. я бы таких в роддоме усыплял.
04.05.2020 21:37 Ответить
В суде и расскажешь,на каком основании ввели карантин в масштабах страны...Но карантин вы не вводили,епидпорог не преодолен,епидемии нет. Вы просто,по предварительному сговору совершили и делаете преступление.
04.05.2020 10:25 Ответить
Хаха. Зебобики о компетенции заговорили. Презику своему дайте Конституцию почитать, чтобы оно наконец выучило свои права и обязанности. А то оно рейсы коммерческие встречает, дебила кусок.
04.05.2020 10:28 Ответить
Да там не только презику-там им всем надо Конституцию читать!Хотя,о чём это я?
04.05.2020 10:35 Ответить
Зеля, "слуги народа" и суд вытерли ноги о Конституцию Украины когда в 2019 году распутили Верховную раду.
04.05.2020 10:40 Ответить
а карантин никто не отменял, а изменили правила. вы делаете это каждый день
04.05.2020 10:28 Ответить
А так хорошо когда-то было: включил 95-й квартал - поржал, надоело - выключил, и клоуны исчезли! Но нет, мало было. Вот смейтесь теперь...
04.05.2020 10:28 Ответить
это равносильно если бы отдать выгодный заказ на средства защиты не фирме супруги а какому то мэру который еще по незнанию припрет этот груз и бесплатно раздаст, чур меня.
04.05.2020 10:29 Ответить
Ось ці слова Степанова як прожектором висвітлили всю реформу децентралізаціі...
04.05.2020 10:33 Ответить
От тому Україні і потрібна справжня децентралізація, а не те що нині під цим терміном намагаються підсунути.
Щоб керівники на місцях могли оголосити справжній карантин, в разі потреби. І так же відмінити його.
04.05.2020 10:33 Ответить
Кто ж кормушку жестку вертикаль власти захочет отменить?
04.05.2020 12:30 Ответить
прерогатива исключительно Кабмина для"велюровых епицентров".для всех остальных меров и народа Украины прерогатива карантина...
04.05.2020 10:37 Ответить
Брать взятки у гангрэги и тедиса тоже только ваше право.
04.05.2020 10:38 Ответить
Так само ніхто не має права своїми підзаконними актами порушувати основний закон України - Конституцію, ні Президент, ні Кабмін, ні МВС. Понабирали в уряд "по объявлению" дилетантів, а тепер дивуєтеся чому вас на куй посилають.
04.05.2020 10:39 Ответить
В реальности, власть плюёт на Конституцию, законы Украины.
Даже держит граждан на положении рабов. Например, продают за границу холопов. Сколько захотят столько и продадут за рубеж - Шмыгаль об этом заявил, но другими словами.
04.05.2020 10:43 Ответить
Карантин может быть объявлен только после введения в отдельных областях или в Украине в целом чрезвычайного положения. Оно в Украине не объявлено. Поэтому любой мэр может не выполнять неконституционное решение Кабмина
04.05.2020 10:41 Ответить
Теоретично країною не може керувати дебіл, так?
Але ж керує..
04.05.2020 10:44 Ответить
Ну де-факто страной правят далеко не дебилы!
04.05.2020 12:31 Ответить
да что вы говорите...
эпицентру и тошниловке тищенки - можно (для них закон не писан) а вот остальным - ни-ни
никто карантин не отменял.. а вот чуть ослабить или наоборот ужесточить в очаге при вспышке - местной власти виднее... или опять ждать отмашку "с центра" ? а почему тогда не противились и не обличали гневными речами, когда местная власть и местный бизнес взвалили на себя обеспечение больниц аппаратами и масками-перчатками...а не ждали, пока "центр" напродается-озолотится и вспомнит о потребностях на местах...
и главное - так красиво пропиарились на зарплатах медиков...что они наивные поверили (видно совсем плохо знают щоубиз...или лекции по психиатрии (о мании величия) прогуляли))))
04.05.2020 10:44 Ответить
. А хіба мер Черкас відмінив карантин. Він лише його послабив. Відповідно до ст.30 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб " органи місцевого самоврядування мають право установлювати особливий порядок проведення профілактичних і протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних, та інших заходів.
04.05.2020 10:44 Ответить
Степанов такое не читает.
04.05.2020 10:52 Ответить
Кабінет міністрів на самоізоляцію в підвал поки не здохнуть.Досить порушувати закон та знущатися над людьми.
04.05.2020 10:47 Ответить
Власть еще тупее,чем я ожидал,смотря на зебуинов.
04.05.2020 10:54 Ответить
Продрыстался ? Теперь визжишь от счастья ?
04.05.2020 11:19 Ответить
А прерогатива степашки - наварить как можно больше.
04.05.2020 10:56 Ответить
Мэры городов не могут отменять карантин..

А его в Черкассах и не отменяли... Просто послабили, а это не запрещается...
04.05.2020 10:58 Ответить
А свобода передвижения - это прерогатива КОНСТИТУЦИИ ! (1. Право на свободу пересування має первинне закріплення у ст. 33 Конституції України, ст. 13 Загальної декларації прав людини, ст. 2 Протоколу N 4 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, ст. 12 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.)
04.05.2020 11:00 Ответить
Мужик, почитай Конституцию! Меры и горсоветы не подчиняются кабмину!
04.05.2020 11:05 Ответить
Демагогия. И покрывательство "своих".
04.05.2020 11:20 Ответить
Ти, мудило, гроші людям та ПП роздав, щоб їх на "карантині" тримати 2+ місяців? Де ти був, коли про "Велюр" йшла мова? А тут вилізло піаритися. Мери мають право робити подібні послаблення, бо на практиці вони відповідають за місто, а не чмошна влада в тому числі і у твоїй особі. Обрали нам 73%, плять, казкових деген-тів...
04.05.2020 11:53 Ответить
Гы Первый кадр видоса реально удачный
04.05.2020 11:57 Ответить
шот кабмин добени на себя полномочий взял...Конституцию не пробовали читать...
04.05.2020 12:32 Ответить
ЧТО ДАВНО КОМЕДИИ ПРО ЕВРЕЕВ НЕ БЫЛО !?) ЭТО Ж ПОСЛЕ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ САМЫЕ СМЕШНЫЕ )))
04.05.2020 12:45 Ответить
"Бубочки" нет.
Шмыгаля нет.
Теперь на хозяйстве - Премьер Степанов.
С пополнением премьеров вас, ЗЕбобики!
04.05.2020 12:56 Ответить
Господи какой убогий етот степанов
04.05.2020 12:59 Ответить
https://news.finance.ua/ua/news/-/470161/protest-pid-kmda-klychko-dozvolyv-prodavaty-kavu-iz-soboyu Протест під КМДА: Кличко дозволив продавати «каву із собою»
04.05.2020 13:01 Ответить
молодец. всё верно сказал.
04.05.2020 14:02 Ответить
вашу мать, степанов и кабмин! а какую такую прерогативу имеют эпицентры?
04.05.2020 16:14 Ответить
 
 