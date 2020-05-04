Степанов: Мэры городов не могут отменять карантин. Это прерогатива исключительно Кабмина. ВИДЕО
Решение об отмене карантина должно базироваться на анализе и выводах специалистов.
Об этом сообщил на брифинге в понедельник министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Это решение (об отмене карантина. - Ред.) не основывается на том или ином видении чиновников. Для того, чтобы выходить с такими инициативами Минздрав собирает соответствующих специалистов, эпидемиологов, вирусологов, мы смотрим на международную практику и потом уже на основе советов наших специалистов делаем те или иные предложения. Какую аргументацию начали использовать те или иные мэры городов мне не известно. По крайней мере, к нам за консультациями или к специалистам на местах они не обращались, поэтому это чисто политическое решение. Если мы говорим о юридической части решения, то согласно закону об инфекционных болезнях, определено, что введение карантина на территории страны это прерогатива исключительно Кабинета Министров", - заявил Степанов.
Министр отметил, что с юридической точки зрения решение об отмене карантина - это нарушение закона, потому что у органов местного самоуправления нет таких полномочий.
По его словам, при решении вопроса о выходе из карантина во внимание также принимается количество заболеваний, течение болезни, специфика региона и другие факторы.
Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.
Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.
Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.
Также на Цензор.НЕТ: Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции. ФОТО
Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.
Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.
Смотрите также: Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ
Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.
Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".
Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.
Щоб керівники на місцях могли оголосити справжній карантин, в разі потреби. І так же відмінити його.
кормушкужестку вертикаль власти захочет отменить?
Даже держит граждан на положении рабов. Например, продают за границу холопов. Сколько захотят столько и продадут за рубеж - Шмыгаль об этом заявил, но другими словами.
Але ж керує..
эпицентру и тошниловке тищенки - можно (для них закон не писан) а вот остальным - ни-ни
никто карантин не отменял.. а вот чуть ослабить или наоборот ужесточить в очаге при вспышке - местной власти виднее... или опять ждать отмашку "с центра" ? а почему тогда не противились и не обличали гневными речами, когда местная власть и местный бизнес взвалили на себя обеспечение больниц аппаратами и масками-перчатками...а не ждали, пока "центр" напродается-озолотится и вспомнит о потребностях на местах...
и главное - так красиво пропиарились на зарплатах медиков...что они наивные поверили (видно совсем плохо знают щоубиз...или лекции по психиатрии (о мании величия) прогуляли))))
А его в Черкассах и не отменяли... Просто послабили, а это не запрещается...
Шмыгаля нет.
Теперь на хозяйстве - Премьер Степанов.
С пополнением премьеров вас, ЗЕбобики!