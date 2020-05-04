РУС
Фракция "ЕС" требует начать массовое тестирование на COVID-19, принять закон о страховании медработников и оказать поддержку малому и среднему бизнесу

Партия "Европейская Солидарность" требует от власти эффективных мер борьбы с пандемией коронавируса, которые должны эффективно защищать людей, прежде всего - врачей, находящихся на передовой борьбы с болезнью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Отмечается, что эти меры должны быть приняты на внеочередном заседании парламента, посвященном исключительно борьбе с коронавирусом, защиты людей и украинской экономики от последствий пандемии.

Первоочередным законом, на принятии которого будет настаивать фракция "Европейской Солидарности" на внеочередном заседании, должен стать Закон о страховании медицинских работников на случай заболевания коронавирусом, автором которого является пятый Президент Украины Петр Порошенко.

"Промедление с принятием этого закона очень дорого обходится стране - только за то время, как мы настаивали на его принятии, в Украине уже заболели 800 наших медиков. Украина является одним из лидеров печального антирейтинга стран с наибольшим количеством врачей, заболевших COVID-19", - говорится в сообщении.

Фракция "Европейская Солидарность" будет предлагать, чтобы под действие закона попали все врачи, в том числе и те, которые заболели COVID-19 до его принятия.

Второй важной антикризисной мерой должно стать масштабное тестирование всех потенциальных групп риска.

"Без массового тестирования все карантинные мероприятия являются сплошной профанацией. Мы возмущены малым количеством тестов, проведенных в Украине, и не понимаем, куда поделились 2 миллиона тестов, которые обещали власти. Мы считаем, что нежелание власти проводить массовое тестирование является сознательной попыткой скрыть от граждан Украины настоящие показатели распространения болезни", - считают во фракции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 заболели 36 детей и 62 медработника, всего - 855 детей и 2 387 медиков, - Минздрав

Массовое тестирование не только позволит локализовать цепи распространения эпидемии, но и станет предпосылкой к ослаблению карантинных мер. И поэтому третьей мерой, которая должна быть рассмотрена на заседании парламента, должен стать пакет инициатив поддержки малого и среднего бизнеса и социальной защиты, которых неэффективные действия власти поставили на грань выживания.

Это, в частности, должно быть открытие рынков и разрешение продажи еды и напитков в кафе и ресторанах на вынос с требованием соблюдения жестких санитарных норм, правил защиты продавцов и покупателей, дезинфекции и соблюдения социальной дистанции, а также использование одноразовой посуды; реструктуризация кредитов и освобождение от налогообложения на период карантина предпринимателей, чья работа приостановлена.

"Партия "Европейская Солидарность" в очередной раз констатирует отсутствие у власти профессионализма и качественного государственного менеджмента. Мы убеждены, что каждый день промедления с действенными антикризисными мерами - это угроза жизни миллионов людей и еще один шаг к экономическому коллапсу. Бездумные запреты и управленческий хаос должны быть немедленно прекращены!", - подытожили во фракции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государство должно компенсировать малому и среднему бизнесу потери от карантина, - Порошенко

карантин (16729) Европейская Солидарность (1077) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+13
які розумні люди))) не то щоб я проти)) все правильно , так і треба зробити. але ці гасла вже заграли..."поднімєм зарплати врачам і учітєлям" "защітім мєлкій і срєдній бізнес" вони всі , коли в опозиції такі мудрі, аж страшно
04.05.2020 10:32 Ответить
+13
Фракція "ЄС" вимагає почати масове тестування на COVID-19, ухвалити закон про страхування медпрацівників і надати підтримку малому і середньому бізнесу - Цензор.НЕТ 6057
04.05.2020 10:44 Ответить
+10
Да,бизнесу поддержка нужна - конфисковать все у гаденышей типа потроха и его кореша ахметки и за счет этого поддержать малбизнес.
04.05.2020 10:35 Ответить
Денег нет, но вы держитесь
04.05.2020 10:31 Ответить
які розумні люди))) не то щоб я проти)) все правильно , так і треба зробити. але ці гасла вже заграли..."поднімєм зарплати врачам і учітєлям" "защітім мєлкій і срєдній бізнес" вони всі , коли в опозиції такі мудрі, аж страшно
04.05.2020 10:32 Ответить
А что было не мудро до Зелемойского?
04.05.2020 10:34 Ответить
наверное было мудро, но что-то я не заметил) после того как налоги увеличились в три раза...
04.05.2020 10:36 Ответить
Ты русский язык понимаешь? Что тебе непонятно в вопросе?
04.05.2020 10:38 Ответить
А про підвищені в три рази податки до ЗЕ детальніше можна, чи то так, щоб лиш звизданути?
04.05.2020 10:41 Ответить
ну что вы за идиоты... может кто-то думает что повышение минималки это забота о гражданах... это в первую очередь увеличение налоговой нагрузки.. ты это не заметил? или ты чиновник?
04.05.2020 10:58 Ответить
То есть зарплату и пенсии повышать не надо было?
04.05.2020 11:04 Ответить
реально зарплата выросла у чиновников. в бизнесе ничего не поменялось. выросли налоги и, как следствие, цены.про пенсии промолчу... увеличили на все 100)))
04.05.2020 11:09 Ответить
У Вас может ничего не изменилось. У людей изменилось всё. Начиная с зарплат наемных сотрудников. Налоги могли увеличиться только на величину выросших зарплат и доходов компании.
04.05.2020 11:14 Ответить
скорее всего Вы работаете в крупной компании и о мелком и среднем бизнесе не имеете представления)) или же у вас нет наёмных работников))
04.05.2020 11:16 Ответить
Скорее всего Вы просто не понимаете азов взимания налогов. Налог на зарплату может увеличиться только в случае, если увеличен объем начисляемой зарплаты. Что в крупном бизнесе, что в мелком. Налоговые ставки не поднимали. Ну а претензии - это туда......... к тем хитросделанным, кто увеличив отпускные цены на свою продукцию или услуги, не хочет поднимать зарплаты своим сотрудникам. Да и то, меньше минималки платить сейчас не могут. Напомнить, во сколько раз она увеличилась с 2014 года?
04.05.2020 11:34 Ответить
А це ж барига базарний. Бізнес купив-продав. В них, якщо нема 100% навару, то вже катастрофа. Це, типу, рушії економіки, пілять.

А от виробничники чи будівельники, навіть попри зростання мінімалки і, відповідно, податків (але ж не в 3 рази, пілять!) почали реально працювати. Був рух, була робота. А от, як тільки ЗЕбіл почав рулити - жопа всім. І чого ж воно так?
04.05.2020 11:36 Ответить
Ей, зебіле, ну то що там про підвищені в три рази податки?! Що, боронь Боже, тебе від того запитання паралізувало, чи як?
показать весь комментарий
04.05.2020 10:54 Ответить
показать весь комментарий
Та ні, то такі ознаки зебілізму в тебе, придурку. Скотино, ну то що там на рахунок підвищених податків, чого мерзото мовчиш? А мовчиш, бо брешеш тварюко. Нагло, грубо брешеш, як і то шмаркате зелене чмо.
показать весь комментарий
бррр...извини, с идиотами трудно общаться))) иди с миром
04.05.2020 11:05 Ответить
Зрозуміло, чмо зелене обісралось? А що так?
04.05.2020 11:09 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2020 11:10 Ответить
Таки обісрався? І від такого простого запитання? А хіба так складно пояснити пояснити, які податки зросли в три рази? Ти ж, напевно в курсі? А якщо ні, ну чого ж звіздіти, блін? Чи то тобі по тялявізору сказали?
Що найбільше добиває в тій ЗЕбільній владі, так то їх неперервна брехня. Брешете нагло, вас на тій брехні ловлять, а вам пофіг, ви ще з більшим остервенінням брешете. Одним словом, хуцпа...
04.05.2020 11:29 Ответить
Ну не скажи. На стадіоні рік тому все було ж так легко! Правда? Бидло потішалося, ржало. Що за рік змінилося?
04.05.2020 10:35 Ответить
нічого.. стара схема, нас знову на"бали)))все просто ...
04.05.2020 10:37 Ответить
Вас не на... Вас ви.. Сподіваюся ти задоволений!
04.05.2020 10:41 Ответить
І в хвіст і в гриву... Але вони того навіть не зрозуміли.
04.05.2020 10:42 Ответить
я счастлив))
04.05.2020 10:46 Ответить
Ну то присів би на одинці на пляшку, по кацапськи... Нащо було нам Блазня обирати...?
04.05.2020 10:48 Ответить
Ви, шановний, збочинець...
04.05.2020 10:50 Ответить
Вибачай звичайно, але не я, а саме ти щасливий що тебе використали як виріб №2.
04.05.2020 10:54 Ответить
у Вас, ясновельможний, дивні порівняння)) то пляшки, то контрацептиви...Вам чогось бракує в цьому сенсі?
04.05.2020 11:01 Ответить
Боже збав! Я просто дуже задоволений що тобі, та твоїм однодумцям всього цього не бракує! Напевно через край. Та ви досі щасливі! Просто мрія ідіота!
04.05.2020 11:08 Ответить
а що? я гірший за Остапа Ібрагимовича?)))
04.05.2020 11:11 Ответить
Ну той хоч лохів стриг. А стрижуть то зараз тебе. Добре, набрид вже. Ходи здоровий, хай щастить!
04.05.2020 11:16 Ответить
Слава Україні!
04.05.2020 11:17 Ответить
Вклинюсь малек в диалог). Вовчика выбрали так как у власти были все кандидаты в той или иной мере и нихрена они не изменили. И сейчас я придерживаюсь мнения , что ни одно лицо у власти ничего пока не изменило....
04.05.2020 13:14 Ответить
и это норм, что люди поняли, что те что кто ничего не делают должны уйти в историю. И судя по этому , если текущее правительство ничего не сделает - пойдет в историю.
04.05.2020 13:23 Ответить
Нае только вас ,которые такими *воспитались* верой в пустую болтовню и неспособность к анализу действий и событий ,жаждой халявы
04.05.2020 11:18 Ответить
04.05.2020 10:44 Ответить
Пэтро Кио
04.05.2020 11:00 Ответить
руки буду рубать хто буде красти у армії....
04.05.2020 11:07 Ответить
Якщо проводити масові тестування, то ми перегонимо Америку.
04.05.2020 10:32 Ответить
Потенциальные группы риска - молодёжь, т.к. легко переносит заболевание и долго разносит вирусы пока у них нет без симптом...
04.05.2020 10:33 Ответить
Зебіли, починайте! Що все це погано та не потрібно!
04.05.2020 10:33 Ответить
Уже (см. выше) - от короновируса должны были защитить при Порошенко...
04.05.2020 10:35 Ответить
А ПЕС одновременно предлагает статьи из бюджета, которые надо урезать чтобы выделить деньги на массовые тесты, страхование и поддержку бизнеса. Давай делать это за счет "рошена", все за.
04.05.2020 10:34 Ответить
Кацап, кому продашь Рошен и что будет с рабочими местами на Рошен?
04.05.2020 10:36 Ответить
Мы за, что бы делали все за счет твоего пуйла, который только за газ нам должен до утра, мокша)))
04.05.2020 10:38 Ответить
Рошен може на це гроші і виділить, а як бути із 95м Кварталом?
04.05.2020 10:48 Ответить
суходрищев ,йди в сраку
04.05.2020 11:20 Ответить
Да,бизнесу поддержка нужна - конфисковать все у гаденышей типа потроха и его кореша ахметки и за счет этого поддержать малбизнес.
04.05.2020 10:35 Ответить
Надеюсь в школе три класса окончил? Тогда раздели 600 миллионов Долларов США на всех предпринимателей, а если четыре класса, то раздели 300 Миллиардов, просранных менее, чем за год, Гривен на всех предпринимателей.
04.05.2020 10:37 Ответить
Ну если откинуть хитрожопых предпринимателей, которые пооформляли своих работников как ФОПов чтобы платить меньше налогов - тогда выяснится что настоящих не так и много.
04.05.2020 10:45 Ответить
и с чего получается меньше налогов?)))
04.05.2020 10:49 Ответить
Ты тоже русский язык не понимаешь, т.к. мелешь чушь, конфискатор?
04.05.2020 10:49 Ответить
Какой наглый ахметосвинопорохобот, чем же эти деления отменяют справедливую необходимость конфисковать наворованное этими фигурантами,ты договаривай то до конца.
04.05.2020 10:45 Ответить
Коммуняка, расскажи - Зелемойский в своей "программе" - "У меня есть мечта" обещал что-то конфисковать?
04.05.2020 10:51 Ответить
Прочитай узнаешь,не пытайся прикинуться идиотом.
04.05.2020 11:12 Ответить
А я идиотом после этого не стану или надо быть идиотом, заранее, чтобы в неё поверить?
04.05.2020 11:14 Ответить
Ты прочитай и не задавай примитивных вопросов,хотя все конечно понимают,что вопрошание - это у пустоголового барана только такой способ казаться нормальным.
04.05.2020 11:30 Ответить
Нет, твоё - взять и поделить - самое нормальное.
04.05.2020 11:44 Ответить
Опять примитивное высказывание.
04.05.2020 11:59 Ответить
И снять новую серию Сватов с российскими актерами. И набрать еще клоунов в Квартал.
04.05.2020 11:12 Ответить
Ліпше б відмінили все те що "нарехформила" "доктор смерть" за часів правління маріонеточного режиму кровавого бариги.
04.05.2020 10:35 Ответить
Не знаю, як то так, що ти навіть не помітив, але вже скоро рік, як ні "доктора смерть", ні маріонеточного режиму кровавого бариги... Ти б того, зав`язував бухати... І, до речі, від профіцитного бюджету за той рік залишилась дирище в 300 мільярдів. І це, заміть, вже без них якось так сталось. І чого б то, не догадуєшся?
04.05.2020 10:47 Ответить
Вот ты рашистская мразота,в спам,скотыняка лживая и подлая
04.05.2020 11:22 Ответить
Шлюшко ты?)
04.05.2020 11:34 Ответить
Ах ты ж рашкотварь,так ты еще и степнякофф, сгинь на свою мордовию...
04.05.2020 12:18 Ответить
Я ТРЕБУЮ миллиард баксов! И чего мне не дают?
04.05.2020 10:39 Ответить
04.05.2020 10:48 Ответить
У пороховаты шизофрения. То она заявляет, что никакой эпидемии коронавируса не существует, и поддерживает сепаратистов, которые не подчиняются Киеву и отменяют карантин, то требует массовое тестирование на вирус, которого нет...
04.05.2020 10:40 Ответить
04.05.2020 10:44 Ответить
Воно не зрозуміє...
04.05.2020 10:48 Ответить
По поводу тестирования полный бред, можно делать намного больше тестов но без лабораторного подтверждение эти тесты ничего не будут значить а лаборатории и так работают на пределе возможностей.
04.05.2020 10:41 Ответить
Державні так, але вони давно не є основними в нашій країні.
Повне не може дозволити собі жодна країна світу, тому це звісно популізм. Я з одного боку не не підтримую, а з іншого... ну якщо 73% повні дебіли і готові повестись на любий популізм, то як із ними тоді обходитись?
04.05.2020 10:47 Ответить
Я проти. Дебільна ініціатива. Ну по перше, це неможливо, а по друге, давайте відверто... 73% не заслуговують ні на яке тестування, а оскільки вирахувати хто з українців 73%, а хто ні, неможливо, то для чого усе це? Вони це зробили разом, а Боженька розбереться хто, на що заслуговує.
04.05.2020 10:43 Ответить
Молодец, ПАП! Тролль эту зегниду проворовавшуюся и дальше.
04.05.2020 10:43 Ответить
https://jewishnews.com.ua/society/v-londone-izbili-evreya-pri-popyitke-ogrableniya В ЛОНДОНЕ ИЗБИЛИ ЕВРЕЯ ПРИ ПОПЫТКЕ ОГРАБЛЕНИЯ
04.05.2020 10:48 Ответить
Певно *поросятки * самі претворюються в *кловунів * ..

.
...Фракція "ЄС" вимагає почати масове тестування на COVID-19, ухвалити закон про страхування медпрацівників і надати підтримку малому і середньому бізнесу - Цензор.НЕТ 1478...
04.05.2020 10:49 Ответить
І потім знову ідіоте будеш дивуватись, що то за херня сьогодні в країні діється? Ви це, скотино, зробили разом.
04.05.2020 10:56 Ответить
Грустный клоун Поросенко
04.05.2020 10:57 Ответить
Клоун в стране один - зеленый
04.05.2020 11:48 Ответить
Был синий, стал зеленый. Разницы особо нет.
04.05.2020 18:41 Ответить
Что они могут требовать, клоуны? Из-за них пол Украины сбежало в Европу и привезло нам вирус
04.05.2020 10:56 Ответить
Как хорошо требовать что-то, находясь в оппозиции. Сразу забываешь, что 5 лет находился при власти и ничего хорошего не сделал.
04.05.2020 11:00 Ответить
Этой ЕС пора давно как и ОПАЖОПА пора быть на одной параше и от туда нам песни петь. Они видите ли требуют - с параши требуй, а здесь доставай деньги со своего кармана и финансируй то что разрушил за свои пять лет и 146 реформ.
04.05.2020 11:11 Ответить
Не перестают рваться пердачилы у рашистов-неофашистов и коллаборантов-власовцев от ПАПа ,это хорошо
04.05.2020 11:26 Ответить
Похоже это у вас рвутся
04.05.2020 18:40 Ответить
Идешнах, свинорусик вприпрыжку
04.05.2020 22:03 Ответить
О. рагульня немытая отозвалась. Почему не на мове ругаешься, свинота?
05.05.2020 14:13 Ответить
Так ты же других языков не знаешь,рашкотварь,к тому же это хорошо работает по развенчанию*мышебратства*, панславянизма хрюсского мирка .Ну что,подонки , расплата за свои преступления уже начинается,ждет вас тотальная нищета,голод и кровавый передел лоскутного одеяла рф...
08.05.2020 10:03 Ответить
Может перейдем на английский, турецкий, польский? Ты, обезьяна кастрюльная, знаешь хоть один язык кроме руцкого?
08.05.2020 10:43 Ответить
Let*s speak English, tataromordvin!
08.05.2020 11:43 Ответить
Google çevirmen aptal bir fahişeye hakim mi?
10.05.2020 16:46 Ответить
Землю- крестьянам
Фабрики- рабочим
Всем женщинам- по мужику
Мужикам- по Мерседесу
Пенсионерам - пенсия в 10 раз увеличенная
Каждому украинцу по сто тысяч долларов

Ваш Ганс Христиан Порошенко
04.05.2020 11:44 Ответить
Прислуга урода подкукарекнула
04.05.2020 11:49 Ответить
популистский писк политических лузеров. 8%.
04.05.2020 14:00 Ответить
Выкинь методичку, уже 15,2%
04.05.2020 15:46 Ответить
у меня нет методички.
ты выкинь методичку.
15,2 - это те, кто определился с голосованием.
рейтинг пес среди всех респондетов 9%.
Рост, однако.
04.05.2020 18:04 Ответить
Идиотское требование тестировать выдает в порохоскоте клоунов похлеще зелёных. Что дают эти тесты? Зачем они? Ответ тут такой - это все равно что мужиков на беременность тестировать.
04.05.2020 22:39 Ответить
 
 