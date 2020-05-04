Фракция "ЕС" требует начать массовое тестирование на COVID-19, принять закон о страховании медработников и оказать поддержку малому и среднему бизнесу

Партия "Европейская Солидарность" требует от власти эффективных мер борьбы с пандемией коронавируса, которые должны эффективно защищать людей, прежде всего - врачей, находящихся на передовой борьбы с болезнью.

Отмечается, что эти меры должны быть приняты на внеочередном заседании парламента, посвященном исключительно борьбе с коронавирусом, защиты людей и украинской экономики от последствий пандемии.

Первоочередным законом, на принятии которого будет настаивать фракция "Европейской Солидарности" на внеочередном заседании, должен стать Закон о страховании медицинских работников на случай заболевания коронавирусом, автором которого является пятый Президент Украины Петр Порошенко.

"Промедление с принятием этого закона очень дорого обходится стране - только за то время, как мы настаивали на его принятии, в Украине уже заболели 800 наших медиков. Украина является одним из лидеров печального антирейтинга стран с наибольшим количеством врачей, заболевших COVID-19", - говорится в сообщении.

Фракция "Европейская Солидарность" будет предлагать, чтобы под действие закона попали все врачи, в том числе и те, которые заболели COVID-19 до его принятия.

Второй важной антикризисной мерой должно стать масштабное тестирование всех потенциальных групп риска.

"Без массового тестирования все карантинные мероприятия являются сплошной профанацией. Мы возмущены малым количеством тестов, проведенных в Украине, и не понимаем, куда поделились 2 миллиона тестов, которые обещали власти. Мы считаем, что нежелание власти проводить массовое тестирование является сознательной попыткой скрыть от граждан Украины настоящие показатели распространения болезни", - считают во фракции.

Массовое тестирование не только позволит локализовать цепи распространения эпидемии, но и станет предпосылкой к ослаблению карантинных мер. И поэтому третьей мерой, которая должна быть рассмотрена на заседании парламента, должен стать пакет инициатив поддержки малого и среднего бизнеса и социальной защиты, которых неэффективные действия власти поставили на грань выживания.

Это, в частности, должно быть открытие рынков и разрешение продажи еды и напитков в кафе и ресторанах на вынос с требованием соблюдения жестких санитарных норм, правил защиты продавцов и покупателей, дезинфекции и соблюдения социальной дистанции, а также использование одноразовой посуды; реструктуризация кредитов и освобождение от налогообложения на период карантина предпринимателей, чья работа приостановлена.

"Партия "Европейская Солидарность" в очередной раз констатирует отсутствие у власти профессионализма и качественного государственного менеджмента. Мы убеждены, что каждый день промедления с действенными антикризисными мерами - это угроза жизни миллионов людей и еще один шаг к экономическому коллапсу. Бездумные запреты и управленческий хаос должны быть немедленно прекращены!", - подытожили во фракции.

