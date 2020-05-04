Завтра Минздрав определится со стратегией применения тестов на антитела к коронавирусу, - Степанов
Министерство здравоохранения во вторник, 5 мая, будет определяться по стратегии использования в Украине ИФА-тестов, которые обнаруживают антитела к коронавирусу.
Об этом сообщил на брифинге в понедельник министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодня мы выстраиваем стратегию использования ИФА-тестов. На завтра мы собираем наших специалистов - эпидемиологов, вирусологов - для того, чтобы четко определить, какую именно стратегию при использовании ИФА-тестов мы будем использовать в Украине, кого мы будем тестировать, с какой целью, что мы хотим от этого достичь", - рассказал Степанов.
Он добавил, что в Украине ИФА-тесты уже используются, в частности частными лабораториями.
Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.
1945 - в Берлине подписан акт капитуляции Германии
1946 год- Эстония объявила тревогу
У нас в Минздраве засели горячие эстонские парни?
Тактика Зели - сдать Украину пуйлу, обескровив Украину экономически.
Ведь ещё месяц или два такого карантина, то не будет в бюджете необходимых средств, что бы выплачивать пенсии пенсионерам, зарплаты бюджетникам, итд.
Даже кредит МВФ уже не поможет.
А вся та бездонная яма, в которую продолжает валиться экономика, будет объявлена твоей виной.
Подавай в отставку, пока не поздно.