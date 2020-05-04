Завтра Минздрав определится со стратегией применения тестов на антитела к коронавирусу, - Степанов

Министерство здравоохранения во вторник, 5 мая, будет определяться по стратегии использования в Украине ИФА-тестов, которые обнаруживают антитела к коронавирусу.

Об этом сообщил на брифинге в понедельник министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня мы выстраиваем стратегию использования ИФА-тестов. На завтра мы собираем наших специалистов - эпидемиологов, вирусологов - для того, чтобы четко определить, какую именно стратегию при использовании ИФА-тестов мы будем использовать в Украине, кого мы будем тестировать, с какой целью, что мы хотим от этого достичь", - рассказал Степанов.

Он добавил, что в Украине ИФА-тесты уже используются, в частности частными лабораториями.

Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.