Завтра Минздрав определится со стратегией применения тестов на антитела к коронавирусу, - Степанов

Министерство здравоохранения во вторник, 5 мая, будет определяться по стратегии использования в Украине ИФА-тестов, которые обнаруживают антитела к коронавирусу.

Об этом сообщил на брифинге в понедельник министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня мы выстраиваем стратегию использования ИФА-тестов. На завтра мы собираем наших специалистов - эпидемиологов, вирусологов - для того, чтобы четко определить, какую именно стратегию при использовании ИФА-тестов мы будем использовать в Украине, кого мы будем тестировать, с какой целью, что мы хотим от этого достичь", - рассказал Степанов.

Он добавил, что в Украине ИФА-тесты уже используются, в частности частными лабораториями.

Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.

+6
Не пройшло і 2ух місяців карантину, як починають стратегії виробляти...
04.05.2020 10:50 Ответить
+4
Каждый день жёсткого карантина гробит экономику Украины, что и нужно пуйлу.
Тактика Зели - сдать Украину пуйлу, обескровив Украину экономически.
Ведь ещё месяц или два такого карантина, то не будет в бюджете необходимых средств, что бы выплачивать пенсии пенсионерам, зарплаты бюджетникам, итд.
Даже кредит МВФ уже не поможет.
04.05.2020 10:51 Ответить
+3
Степанов, тебе не быть президентом.
А вся та бездонная яма, в которую продолжает валиться экономика, будет объявлена твоей виной.
Подавай в отставку, пока не поздно.
04.05.2020 10:52 Ответить
опередил!! тож так подумал!!похоже как только определятся то и ,,пандемия"уже окажется в далёком прошлом!!
04.05.2020 11:15 Ответить
1941 год - Германия напала на Эстонию
1945 - в Берлине подписан акт капитуляции Германии
1946 год- Эстония объявила тревогу
У нас в Минздраве засели горячие эстонские парни?
04.05.2020 11:42 Ответить
Да уж, уже сколько прошло времени карантина, а они все определяются определяются. Наверняка продумывают очередную коррупционную схему. Почему я так считаю? Да потому, что они кричали о повышение зарплат, обеспечение всем необходимым, а реалии совсем противоположные.
04.05.2020 10:56 Ответить
По обеспечению я имел ввиду врачей.
04.05.2020 10:58 Ответить
Так и есть. Емца турнули, и Степанов уже успел "засветится" в деле о закупках мед.комбинезонов. Заключили договор с украинской фирмой по 280 (90 тыс. штук), передумали - купили меньше (71 тыс.) китайских по 488 . Хотя такие же комбезы фирмы (например Красиловскй центр ПМП купил у китайцев по 200 грн. - 50 штук.
04.05.2020 12:13 Ответить
А почему завтра, - когда читаешь , то почему то всегда Получается Завтра и так каждый день.
04.05.2020 10:57 Ответить
КАРАНТІН НАВЄЧНО!!!
04.05.2020 11:02 Ответить
Правильно, греки теж по понеділкам відпочивають.
04.05.2020 11:04 Ответить
Старая песня на новый лад "завтра будет лучше чем вчера". Что то вы Стёпа задним умом сильны, а вот протереть глаза да почитать умные книги по болячкам у вас как то туго идёт.
04.05.2020 11:07 Ответить
Taкое впечатление что государством теперь управляет Степанов.
04.05.2020 11:08 Ответить
Таких міністрів треба судити на майдані народним судом.
04.05.2020 11:14 Ответить
ну Степанов на срок вроде ещё не наработал, есть более достойные кандидатуры. Но судить - надо.
04.05.2020 11:16 Ответить
Уже пора рассматривать! Емца турнули, и Степанов уже успел "засветится" в деле о закупках мед.комбинезонов. Заключили договор с украинской фирмой по 280 (90 тыс. штук), передумали - купили меньше (71 тыс.) китайских по 488 Завтра МОЗ визначиться зі стратегією застосування тестів на антитіла до коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 2733. Хотя такие же комбезы фирмы (например Красиловскй центр ПМП купил у китайцев по 200 грн. - 50 штук.
04.05.2020 12:14 Ответить
Если я правильно понимаю, то ИФА- тесты для тех, кто уже переболел, но не знает чем . Ифа -тест показывает, что это был ковид или нет.
04.05.2020 12:58 Ответить
После разработки стратегии, по идее должна начаться разработка тактических приёмов, а затем увязка из со стратегическим планами. Вы думали, так просто? Любители!
04.05.2020 13:25 Ответить
Принудительное мед. тестирование приравнивается к принудительному вмешательству в мое здоровье. Нюрнбергский процесс за такие эксперименты над людьми фашистам приговоры выносил. Степашка не читает Конституцию Украины, так пусть хотя бы Международную Конвенцию правам человека прочтет. Эпидемия не объявлена, пандемия тоже. Мошенники на доверии тестирования моей крови не дождутся. ПНХ Степашка!
04.05.2020 13:36 Ответить
 
 