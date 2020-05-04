РУС
Более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировали в России, общее число зараженных достигло 145 тыс.

Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Выявлен еще 10 581 случай заболевания в 82 регионах, у 50,6% нет клинических проявлений, болезни. Общее число случаев заражения в России достигло 145 268.

За сутки подтверждены 76 летальных случаев, из них 35 - в Москве. Всего в России умерли 1 356 пациентов с коронавирусом.

Выписаны из больниц еще 1 456 человек, в Москве - 544. Всего выздоровевших уже 18 095 человек.

карантин россия COVID-19 коронавирус
+17
04.05.2020 11:23
Когда в Италии и Испании было под 150 тыс. заболевших то умерших было под 18 тыс., а в ********** 1356 ??? занижают в 10 раз
04.05.2020 11:19
Зараз Кіріл Лєщєнко напише що то все брехня і видумка міжнародної фармацевтичної мафії. І йому тут же лайкне відомий антищепленик Алєксандро.
04.05.2020 11:21
Когда в Италии и Испании было под 150 тыс. заболевших то умерших было под 18 тыс., а в ********** 1356 ??? занижают в 10 раз
04.05.2020 11:19
То не от вируса умерли, а от обострения хронического насморка и гемороя)
04.05.2020 11:23
Пусть ********** твари все повыздыхают -- остануться только адекватные
04.05.2020 11:25
адекватниє русскіє ета как мєльчяйшиє чястіци чістєйшей вади в кускє г.вна...
04.05.2020 11:34
Адекватных там меньше, чем пальцев на одной руке
04.05.2020 11:35
там нет адекватных .. среди зомби человек выжить не сможет ..
04.05.2020 11:42
Как то пофиг. Чем больше у мразей, тем лучше.
04.05.2020 11:21
Зараз Кіріл Лєщєнко напише що то все брехня і видумка міжнародної фармацевтичної мафії. І йому тут же лайкне відомий антищепленик Алєксандро.
04.05.2020 11:21
Это только официально выявленные случаи заражения и смерти. Сколько неофициальных случаев заражения и смертей до сегодняшнего дня и на данный момент, не знает никто.
04.05.2020 11:21
04.05.2020 11:23
Навперед більше, носити вам - не переносити, суки кацапські.
04.05.2020 11:25
таки да! не любит Господь *********
04.05.2020 14:39
Понад 10,5 тис. нових випадків COVID-19 зареєстровано в Росії, загальна кількість заражених досягла 145 тис. - Цензор.НЕТ 4607
04.05.2020 11:27
ниипьот. все на парад!

Понад 10,5 тис. нових випадків COVID-19 зареєстровано в Росії, загальна кількість заражених досягла 145 тис. - Цензор.НЕТ 3560
04.05.2020 11:28
всє на барьбу с парашенкам!
04.05.2020 11:30
причьом тут парашенко?
04.05.2020 11:33
ета рітарічіскій вапрос
04.05.2020 11:39
Порошенко прийде порядок наведе!
04.05.2020 12:03
Давай на парад еще 9мая вперед!!!
04.05.2020 11:30
Как там Малышева говорила что омерикосы облажались вирус слабый
04.05.2020 11:30
Понад 10,5 тис. нових випадків COVID-19 зареєстровано в Росії, загальна кількість заражених досягла 145 тис. - Цензор.НЕТ 9076
04.05.2020 11:32
Понад 10,5 тис. нових випадків COVID-19 зареєстровано в Росії, загальна кількість заражених досягла 145 тис. - Цензор.НЕТ 9226Понад 10,5 тис. нових випадків COVID-19 зареєстровано в Росії, загальна кількість заражених досягла 145 тис. - Цензор.НЕТ 362
04.05.2020 11:41
04.05.2020 11:43
04.05.2020 11:49
рашисты точно придурки. знают же, шо это просто фсё заговор закулисьи и ковирус так же опасен, как и насморк, но карантин не снимают. а ведь если бы сняли немедленно, то заболеваемость со смертностью сразу бы к нулю устремились и остатки экономики было бы на что похоронить ))) а то за снятие карантина в Украине пекутся не щадя пукана своего и пуканов своих пропагандонов, хотя о снятии карантина у себя и не чешутся )))
04.05.2020 11:58
04.05.2020 12:09
Тараканов? Выводить? Да еще из державы? Володя - это же не наши методы...
04.05.2020 12:26
Надо догнать и перегнать Америку.
04.05.2020 12:38
Понад 10,5 тис. нових випадків COVID-19 зареєстровано в Росії, загальна кількість заражених досягла 145 тис. - Цензор.НЕТ 8801
04.05.2020 13:14
 
 