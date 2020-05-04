Более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировали в России, общее число зараженных достигло 145 тыс.

Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Выявлен еще 10 581 случай заболевания в 82 регионах, у 50,6% нет клинических проявлений, болезни. Общее число случаев заражения в России достигло 145 268.

За сутки подтверждены 76 летальных случаев, из них 35 - в Москве. Всего в России умерли 1 356 пациентов с коронавирусом.

Выписаны из больниц еще 1 456 человек, в Москве - 544. Всего выздоровевших уже 18 095 человек.

