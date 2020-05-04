РУС
Новости Коронавирус и карантин
3 058 7

Более 350 украинцев вчера прибыли на Родину из Египта и ОАЭ, - Госпогранслужба

За прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд 13 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что во время проведения температурного скрининга лиц с повышенной температурой тела не обнаружено.

Также в воскресенье пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили пассажиров двух авиарейсов из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.

Самолетами из Шарм-эль-Шейха и Дубая в Украину прибыли более 350 украинцев. После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался.

За прошлые сутки нарушителей самоизоляции на границе не обнаружили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня Польша начинает выдавать рабочие визы украинцам

Госпогранслужба (6865) Египет (773) карантин (16729) ОАЭ (200) украинцы (3917) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Они долго и самоотверженно пытались уничтожить вирус ультрафиолетом на пляжах и соляриях Шарм-аль-шейха и других курортов. Все как Зеля в Омане и Одессе показывал.
04.05.2020 11:26 Ответить
Ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался, ага сейчас кто же сразу пожалуется, сперва пробежаться по родычам, знакомым, любимым магазинам, а потом внезапно почувствовать себя нехорошо, вызвать скорую и минимум неделю не колоться с кем встречался и бухал.
04.05.2020 11:27 Ответить
І це називається "карантин"?!
04.05.2020 11:27 Ответить
Добро пожаловать в ад!
04.05.2020 11:28 Ответить
Цирк ЗЕшапито. Граница на замке...
04.05.2020 11:37 Ответить
Через неділі 2-3 назад будуть їхати, Польща вже вербує.
04.05.2020 11:42 Ответить
ну так 350 это понятно. а что это за 13 тысяч?
04.05.2020 14:44 Ответить
 
 