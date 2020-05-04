Более 350 украинцев вчера прибыли на Родину из Египта и ОАЭ, - Госпогранслужба

За прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд 13 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что во время проведения температурного скрининга лиц с повышенной температурой тела не обнаружено.

Также в воскресенье пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили пассажиров двух авиарейсов из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.

Самолетами из Шарм-эль-Шейха и Дубая в Украину прибыли более 350 украинцев. После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался.

За прошлые сутки нарушителей самоизоляции на границе не обнаружили.

