Послы G7 о законопроекте, позволяющем уволить Сытника: "Угрожает траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества"

Законодательство, которое нарушало бы независимость антикоррупционных учреждений Украины, угрожает траектории реформ страны и поддержке со стороны международного сообщества.

Об этом говорится в заявлении послов стран "Большой семерки" (G7) в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, ЕС продолжают поддерживать независимые антикоррупционные учреждения Украины и их преданность делу борьбы с коррупцией на наивысших уровнях. Мы поддерживаем то, чего украинский народ требовал во время Революции Достоинства и продолжает требовать каждый день с того времени. Законодательство, которое бы нарушало независимость этих институций, угрожает траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества", - говорится в заявлении послов G7 в Украине.

Как сообщалось, парламентский комитет вопросам правоохранительной деятельности на этой неделе рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах", позволяющий уволить Сытника. Его авторы предлагают внести изменения в законы "О госохране органов госвласти Украины и должностных лиц", "О прокуратуре", "О НАБУ ", "О Госбюро расследований", а также привести понятия, используемые в этих законах, в соответствие с положениями закона "О предотвращении коррупции".

Предлагается, в частности, дополнить закон "О НАБУ" положением о том, что одним из оснований увольнения директора НАБУ (с момента основания – Артем Сытник) с должности является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.

Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года Ривненский апелляционный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.