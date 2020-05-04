РУС
Послы G7 о законопроекте, позволяющем уволить Сытника: "Угрожает траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества"

Законодательство, которое нарушало бы независимость антикоррупционных учреждений Украины, угрожает траектории реформ страны и поддержке со стороны международного сообщества.

Об этом говорится в заявлении послов стран "Большой семерки" (G7) в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, ЕС продолжают поддерживать независимые антикоррупционные учреждения Украины и их преданность делу борьбы с коррупцией на наивысших уровнях. Мы поддерживаем то, чего украинский народ требовал во время Революции Достоинства и продолжает требовать каждый день с того времени. Законодательство, которое бы нарушало независимость этих институций, угрожает траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества", - говорится в заявлении послов G7 в Украине.

Как сообщалось, парламентский комитет вопросам правоохранительной деятельности на этой неделе рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах", позволяющий уволить Сытника. Его авторы предлагают внести изменения в законы "О госохране органов госвласти Украины и должностных лиц", "О прокуратуре", "О НАБУ ", "О Госбюро расследований", а также привести понятия, используемые в этих законах, в соответствие с положениями закона "О предотвращении коррупции".

Предлагается, в частности, дополнить закон "О НАБУ" положением о том, что одним из оснований увольнения директора НАБУ (с момента основания – Артем Сытник) с должности является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.

Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года Ривненский апелляционный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.

+7
Зебил, ты даже не в состоянии понять, что Запад не за жирного Сытника конкретно, а за законодательную независимость антикоррупционных органов от власти.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:18 Ответить
+6
Зебіл, чому радієш? Цивілізований світ м'яко натякнув, що ваш "Месія" - покидьок.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:13 Ответить
+5
И уже далеко не первый раз и не только послы G7 и уже прямым текстом

Посли G7 про законопроєкт, що дозволяє звільнити Ситника: "Загрожує траєкторії реформ в Україні та підтримці міжнародної спільноти" - Цензор.НЕТ 343
показать весь комментарий
04.05.2020 12:21 Ответить
Дебилы улучшают колесо и пытаются сделать круг круглее!
За коррупцию нужно судить и сажать и, кстати, коррупция применима только к госслужащим - кум куму за ведро груш взятку не дает!
Поэтому - раз доказали, то сажайте! А из тюрьми руководить прокураторой или национальной полицией не получиться... Значит можно увольнять за прогулы, раз уж власть такая тупая...
показать весь комментарий
04.05.2020 11:57 Ответить
Прикольно. Запад за Сытника! А петики? Какие на сегодня методички?
показать весь комментарий
04.05.2020 11:57 Ответить
Поки що позаплановий викид сірководню!)))
показать весь комментарий
04.05.2020 12:05 Ответить
Радію з того, що твого хазяїна навіть не згадують!)))
Але ти палай, не зупиняйся!)))
показать весь комментарий
04.05.2020 12:57 Ответить
Кого? Я в першому турі за Пецю не голосував, тому наїшся лайна Зебіл тупий.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:16 Ответить
Оце й все? Ні, за таку дурню тобі не заплатять, ні! Тренуйся краще, можеш навіть плюнути у мій бік тим лайном, котре в тебе з рота лізе!)))))))))))))
показать весь комментарий
04.05.2020 13:52 Ответить
Ти чергу зайняв? Вас дебілів тут повно і завжди знайдеться тупе лайно, яке намагається в очі лізти. Тому в чергу.
показать весь комментарий
04.05.2020 14:36 Ответить
Не повіриш - за Закон. Є Закон, який визначає порядок зняття з посади. Що заважає Монобільшості, призначити аудиторів, знайти порушення і звільнити? Якщо кожен хєр (президент) буде під себе Закони приймати, то нах.ра ці закони взагалі потрібні?
показать весь комментарий
04.05.2020 12:12 Ответить
Им не дано.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:22 Ответить
Да вы только представьте, КАКОЙ уровень коррупции у ОСТАЛЬНЫХ - "судей", "прокуроров", "ДБР-овцев" и "высшей чиновничьей братии" (!!!!!) если Запад в Сытнике видит меньшее зло! А то, что он считает себя "несколько ровнее остальных" - ФАКТ. Но на фоне остальных - "кристально честный человек", или, скорее - "на безрыбье и Сытник борец с коррупцией"...
показать весь комментарий
04.05.2020 12:50 Ответить
Якщо Ситника не зміг звільнити брехливо-барижний кнур, то лошаро-віслюку це взагалі не по силам! Не по зубам їм Артем Ситник!
показать весь комментарий
04.05.2020 12:22 Ответить
Не вздумайте трогать борцов с коррупцией! Они вернули аж 14тыс грн, за год! Хотя итак понятно, что все эти сытники, холодницкие и пр. не борцы с коррупцией, ибо нет ни посадок, ни конфискаций, а смотрящие, от G 7, правда, за счет украинского народа.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:24 Ответить
14тыс. - информация недостоверная (возможно зеэлекторатом распространяется). Информацию нужно черпать из проверенных официальных источников, а не соц.сетей. Кроме десятков миллионов возмещенных государству средств есть сотни миллионов арестованных активов, которые рано или поздно вернутся государству.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:17 Ответить
Не ко мне вопрос, а к антикоррупционным органам.
показать весь комментарий
04.05.2020 18:30 Ответить
Украина скатывается в пропасть, слишком явное превосходство и гораздо активнее и наглее антиукраиские силы, типа совки, хохлы, коллаборанты, коррупционеры, разное ворье, они все обьединились для уничтожения Украины (опзжо, тимошенница с беней, рошен, значительная часть команды лицедея), осталась одна маленькая проукраинская партия "голос", больше никого не видно и не слышно, сейчас даже не кому защитить набу, последний оплот независимой, Украины, значит пора звать беса путлера и он спасет.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:43 Ответить
https://censor.net/user/88208 "Голос" -партия соросят, во всей красе, которые голосовали за продажу земли, во время войны, эпидемии и эпидемии коррупции.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:46 Ответить
Щойно взялись за коломойшу, так одразу і звільнення з посади.
Співпадіння ?
показать весь комментарий
04.05.2020 12:49 Ответить
Незалежні антикорупційні органи це одна з умов безвізу,тому вплив на ці органи це відмінна безвізового режиму,це нові кріпаки які будуть за безцінь працювати на олігархів. Це і є основною метою діяльності уряду
показать весь комментарий
04.05.2020 15:50 Ответить
Захід поставив в Україні свою колоніальну адміністрацію. Ситник - корупціонер, тим не менше Захід його захищає. Ось так працює нав'язана нам парламентська демократія. Якщо ми не звільнимося від колоніальної залежності та не відновимо суверенітет, то Україна буде знищена.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:41 Ответить
 
 