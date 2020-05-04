РУС
За рубежом около $30-40 млрд выведенных средств, - замглавы антикоррупционного комитета, "слуга народа" Янченко

Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко заявила, что в Украине сейчас не самая лучшая ситуация с возвращением коррупционных активов, выведенных за границу.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Не лучшая ситуация и с возвращением коррупционных активов, выведенных за границу. Здесь можно говорить еще начиная с Лазаренко, заканчивая окружением Януковича и некоторыми сомнительными персонажами времен Порошенко. Лишь в единичных случаях удалось завершить расследование уголовных производств в Украине и вернуть средства", - сказала нардеп.

По ее словам, выведенные средства "находятся в разных юрисдикциях и различных странах".

"По оценкам экспертов, речь может идти о 30-40 миллиардах долларов. Было бы хорошо вернуть хотя бы часть этих средств", - отметила Янченко.

коррупция (8636) Нацагентство по возвращению активов (63) Янченко Галина (72)
Топ комментарии
+13
04.05.2020 11:56 Ответить
+10
судя по разлету значений, цифры взяты из очень компетентных источников.
04.05.2020 11:56 Ответить
+10
. Было бы хорошо, вернуть хотя бы часть этих средств", - отметила Янченко

На яких дебілів це розраховано??? От реально, залишились ще ідіоти, які вірять у повернення цих коштів? Скільки ще років лохи будуть вестись на подібну дурню?
04.05.2020 12:03 Ответить
04.05.2020 11:56 Ответить
За рубежом около $30-40 млрд выведенных средств, - замглавы антикоррупционного комитета, "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 108
04.05.2020 12:04 Ответить
Поверніть Пороха !!!
04.05.2020 12:49 Ответить
Галоперидолу у цю палату, негайно!!!
04.05.2020 12:59 Ответить
Шо в твоїй палаті сталось ?
04.05.2020 13:01 Ответить
Агов, казкові свідки секти 8 відсотків, навіщо свого хазяїна заспамили? Без цукерок залишитесь!)))))))))))
04.05.2020 13:01 Ответить
Облиште. Подібні дискусії з порохоботами настільки ж продуктивні, як і з "черновецькими бабушкамі ".
04.05.2020 14:07 Ответить
Вони так кумедно генерують сірководень, коли їх гіллячкою тикаєш!)))
04.05.2020 14:23 Ответить
Где маски, кРадуцкий ?
04.05.2020 16:35 Ответить
Обережно! Сірководень - штука дуже токсична.
04.05.2020 17:36 Ответить
судя по разлету значений, цифры взяты из очень компетентных источников.
04.05.2020 11:56 Ответить
Естественно........ на любых заборах написано.
04.05.2020 12:23 Ответить
Да и КТО ж их ищет?! Вот кошмарить "Кацапетовских" дворников да участковых все наши киевские ДБР-ы , НАБ-ы и Полицаи - гаразды! А ДВОРЦОВ с их обитателями у себя под носом (и САМИ у СЕБЯ) в упор не замечают, сволочи!
04.05.2020 12:45 Ответить
Якщо пошукати, то і тут можна знайти, але це ж захотіти треба.
04.05.2020 11:57 Ответить
"...Было бы хорошо, вернуть хотя бы часть этих средств - отметила Янченко".

Ну и кто же их вернет, если не вы? Принимайте решения и законы. Блаблабла. Балаболка.
04.05.2020 11:58 Ответить
Я назвав би її "говорящою головою". До балаболки Галя ще не еволюціонувала (або ще не мутувала) - тут треба мати хоч трохи мозку.
04.05.2020 14:00 Ответить
Эти деньги работают в финансовой системе UK, EU & USA. Оставьте их в покое!
Лучше подумайте, почему к нам деньги не идут...
04.05.2020 12:01 Ответить
. Было бы хорошо, вернуть хотя бы часть этих средств", - отметила Янченко

На яких дебілів це розраховано??? От реально, залишились ще ідіоти, які вірять у повернення цих коштів? Скільки ще років лохи будуть вестись на подібну дурню?
04.05.2020 12:03 Ответить
быдло всегда велось и будет вестись на "отнять все и поделить".
04.05.2020 12:42 Ответить
с 1991 по 2000г у народа украли все фабрики, заводы, все средства производства, что ему принадлежали на правах социалистической собственности.....вернуть обратно, сделать реальную их оценку и продать на аукционах.
04.05.2020 12:50 Ответить
О! перший знайшовся
04.05.2020 16:38 Ответить
Из Лондона выдачи нет. Что украло - то пропало.
04.05.2020 12:03 Ответить
Похоже эта дура просто не может считать дальше 50-ти - чего мелочиться, знаешь цифру двести?
04.05.2020 12:07 Ответить
Не глузуйте з бідолашної: щоб про таку цифру довідатись, їй потрібно роззутися і полічити всі свої пальці аж десять разів!
04.05.2020 14:02 Ответить
Не по деццки жжешь!
04.05.2020 20:22 Ответить
Дякую. Стараюся в міру своїх можливостей.
04.05.2020 21:15 Ответить
овощ заявлял, что около 145млрд украли немцы с банков Кипра в 2012...думаю больше.
Вкладывайте в Украину.
04.05.2020 12:08 Ответить
А чего она 10 лет "правления" Кучмы не вспомнила,отец олигархии!
04.05.2020 12:10 Ответить
Вернуть?
Да очень просто! Расследование, суд и признание этих денег коррупционными.
04.05.2020 12:17 Ответить
мелко берёте!!!! всё умножить минимум на 5!!!
04.05.2020 12:18 Ответить
По скромным подсчетам ежегодно из Украины выводится около 70 млрд.$!!!
04.05.2020 12:23 Ответить
"По оценкам экспертов, речь может идти о 30-40 миллиардах долларов. Было бы хорошо вернуть хотя бы часть этих средств", - отметила Янченко.

https://gazeta.ua/ru/articles/economics/_iz-ukrainy-za-gody-nezavisimosti-vyveli-v-ofshory-167-milliardov/447156?mobile=true Из Украины вывели в офшоры $167 миллиардов.
Надо больше у МВФ под проценты одалживать, МВФ это нравится.
04.05.2020 12:27 Ответить
Чего там трудного, если вы не работаете совершенно?
Лазаренко она вспомнила! Ты тогда в садик на горшок ходила!
Вот дела посвежее, "антикоррупционерка".
https://www.unian.net/economics/finance/10331355-rastvoritsya-milliardam-yanukovicha-pomog-bank-poroshenko-smi.html "Раствориться" миллиардам Януковича помог банк Порошенко .
Или проверьте заявление Уманского! По 50 млрд каждые полгода недополучение бюджета! Они ведь где то оседают? Детский сад какой то.
04.05.2020 12:30 Ответить
Уот ишо посвежее -
Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн
04.05.2020 16:38 Ответить
Петрило грабув та виводив при вссіх попіиедниках і при собі, коханому!!
04.05.2020 12:35 Ответить
Непонятно, что значит "выведены" и "вернуть". Компании выводят свои прибыли через офшорные компании, офшоры не запрещены ни в Украине ни в Европе, даже у Трампа есть офшоры и он этого не стесняется. Все легально. Какое нахрен "вернуть"? На каком основании?
"Вернуть" можно только одним путем - создать в Украине условия, чтобы инвесторы сами захотели вкладываться, тогда деньги частично вернутся в виде инвестиций.
Все остальное - сказки для люмпено-быдла.
04.05.2020 12:46 Ответить
давай, потруси потужного и рыжего.
04.05.2020 13:51 Ответить
За рубежом пока около $30-40 млрд выведенных средствю.Наша задача увеличить эту цифру до 50-если МВФ даст денег, - замглавы антикоррупционного комитета, "слуга народа" Янченко
04.05.2020 13:55 Ответить
А почему нет ни одного слова о Вавыных персонажах?Верней о главном персонаже,что 5,5 млрд долл из Приватбанка вывел,то есть украл.Понятно,что Кононенко,Гладковский,это еще те мародеры.Но вот Коломойский по сравнению с ними фигура иного порядка,можно сказать мастадонт.
04.05.2020 14:15 Ответить
То, може звернутися за допомогою до ФБР?
04.05.2020 14:42 Ответить
До "Спортлото" дешевше...
04.05.2020 21:17 Ответить
В передачі Бігус Янченко з себе немогла видавити відповідь на питання Бігуса: " Чи є Коломойський олігархом?" про що дальше говорити. Антикорупційний комітет))) В шутку вони обговорюють призначення Цушка))
04.05.2020 16:32 Ответить
"Здесь можно говорить еще начиная с Лазаренко" - Йуле приготовицца ?
04.05.2020 16:39 Ответить
Список і у в'язнцю! Коли почнуться обіцяні посадки? Розікрали країну і ніхто не відповідає!
04.05.2020 18:29 Ответить
Да, да, конечно! И начать надо с 41 миллиона долларов, выведенных Коломойским из Привата на офшор Зеленского!
04.05.2020 20:17 Ответить
 
 