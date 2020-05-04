За рубежом около $30-40 млрд выведенных средств, - замглавы антикоррупционного комитета, "слуга народа" Янченко
Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко заявила, что в Украине сейчас не самая лучшая ситуация с возвращением коррупционных активов, выведенных за границу.
Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.
"Не лучшая ситуация и с возвращением коррупционных активов, выведенных за границу. Здесь можно говорить еще начиная с Лазаренко, заканчивая окружением Януковича и некоторыми сомнительными персонажами времен Порошенко. Лишь в единичных случаях удалось завершить расследование уголовных производств в Украине и вернуть средства", - сказала нардеп.
По ее словам, выведенные средства "находятся в разных юрисдикциях и различных странах".
"По оценкам экспертов, речь может идти о 30-40 миллиардах долларов. Было бы хорошо вернуть хотя бы часть этих средств", - отметила Янченко.
Полную версию интервью читайте здесь.
Ну и кто же их вернет, если не вы? Принимайте решения и законы. Блаблабла. Балаболка.
Лучше подумайте, почему к нам деньги не идут...
На яких дебілів це розраховано??? От реально, залишились ще ідіоти, які вірять у повернення цих коштів? Скільки ще років лохи будуть вестись на подібну дурню?
Вкладывайте в Украину.
Да очень просто! Расследование, суд и признание этих денег коррупционными.
https://gazeta.ua/ru/articles/economics/_iz-ukrainy-za-gody-nezavisimosti-vyveli-v-ofshory-167-milliardov/447156?mobile=true Из Украины вывели в офшоры $167 миллиардов.
Надо больше у МВФ под проценты одалживать, МВФ это нравится.
Лазаренко она вспомнила! Ты тогда в садик на горшок ходила!
Вот дела посвежее, "антикоррупционерка".
https://www.unian.net/economics/finance/10331355-rastvoritsya-milliardam-yanukovicha-pomog-bank-poroshenko-smi.html "Раствориться" миллиардам Януковича помог банк Порошенко .
Или проверьте заявление Уманского! По 50 млрд каждые полгода недополучение бюджета! Они ведь где то оседают? Детский сад какой то.
Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн
"Вернуть" можно только одним путем - создать в Украине условия, чтобы инвесторы сами захотели вкладываться, тогда деньги частично вернутся в виде инвестиций.
Все остальное - сказки для люмпено-быдла.