За рубежом около $30-40 млрд выведенных средств, - замглавы антикоррупционного комитета, "слуга народа" Янченко

Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко заявила, что в Украине сейчас не самая лучшая ситуация с возвращением коррупционных активов, выведенных за границу.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Не лучшая ситуация и с возвращением коррупционных активов, выведенных за границу. Здесь можно говорить еще начиная с Лазаренко, заканчивая окружением Януковича и некоторыми сомнительными персонажами времен Порошенко. Лишь в единичных случаях удалось завершить расследование уголовных производств в Украине и вернуть средства", - сказала нардеп.

По ее словам, выведенные средства "находятся в разных юрисдикциях и различных странах".

"По оценкам экспертов, речь может идти о 30-40 миллиардах долларов. Было бы хорошо вернуть хотя бы часть этих средств", - отметила Янченко.

