За сутки на Одесчине зафиксировано 18 новых случаев COVID-19, из них 17 - в Подольске, - ОГА

По состоянию на утро 4 мая в Одесской области зафиксировано 427 инфицированных лиц.

Об этом сообщил председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Подольске количество пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" составляет 195 человек.

"Из 18 новых случаев выявленных в Одесской области за сутки, 17 зафиксировано в Подольске. Наша группа медицины катастроф продолжает работать в городе и оказывать помощь всем нуждающимся", - написал Куцый.

Он также отметил, что после устранения замечаний и проведения усиленных противоэпидемических мероприятий и лечебных действий отмечаются следующие результаты:

▪️ во всех медицинских учреждениях, где зафиксированы вспышки болезни, четко соблюдаются санитарные нормы, противоэпидемических мероприятий и своевременной госпитализации.

▪️ проведен анализ медицинских карт пациентов. Всем, кто находится на амбулаторном лечении и имеет хронические болезни или в зоне риска по возрасту, будет сделано КТ для заблаговременного выявления осложнений.

▪️ проводится организационная/санитарно-эпидемиологическая работа с руководителями и сотрудниками предприятий, которые могут стать или стали эпидемиологическими очагами.

▪️ органам местной власти и владельцам супермаркетов и продуктовых магазинов категорически запрещается пропуск, нахождение и обслуживание людей без средств индивидуальной защиты.

"Эти меры будут эффективными, если все жители будут строго придерживаться карантина. Только после уменьшения прироста новых больных ограничения будут смягчены.

Будьте сознательными и берегите себя", - добавил Куцый.