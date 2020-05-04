В Киеве за сутки зафиксировали 24 новых случая COVID-19, один человек умер, всего 1535 инфицированных, - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 24 новых случая коронавирусной болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом увеличилось еще на 24 человека. Один случай, к сожалению, - летальный. На сегодня в столице уже 1535 подтвержденных случаев заболевания COVID- 9. Из них 27 человек умерли", - рассказал он.

COVID-19 подтвердили у 15 женщин в возрасте от 27 до 81 года. И 8 мужчинот 19 до 74 лет. И у парня, которому 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Отмечу, что несколько дней число тех, у кого обнаружили вирус, несколько уменьшается. Но, вместе с тем, растет количество инфицированных, которым требуется госпитализация. Сегодня в стационарах городских больниц с диагнозом коронавирус находятся 215 пациентов, в том числе 4 детей. С подозрением на COVID-19 - 68 больных. С пневмониями - всего 413 пациентов", - сообщил Кличко.