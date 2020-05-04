РУС
Новости Коронавирус и карантин
2 393 24

В Киеве за сутки зафиксировали 24 новых случая COVID-19, один человек умер, всего 1535 инфицированных, - Кличко

В Киеве за сутки зафиксировали 24 новых случая COVID-19, один человек умер, всего 1535 инфицированных, - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 24 новых случая коронавирусной болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом увеличилось еще на 24 человека. Один случай, к сожалению, - летальный. На сегодня в столице уже 1535 подтвержденных случаев заболевания COVID- 9. Из них 27 человек умерли", - рассказал он.

COVID-19 подтвердили у 15 женщин в возрасте от 27 до 81 года. И 8 мужчинот 19 до 74 лет. И у парня, которому 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Отмечу, что несколько дней число тех, у кого обнаружили вирус, несколько уменьшается. Но, вместе с тем, растет количество инфицированных, которым требуется госпитализация. Сегодня в стационарах городских больниц с диагнозом коронавирус находятся 215 пациентов, в том числе 4 детей. С подозрением на COVID-19 - 68 больных. С пневмониями - всего 413 пациентов", - сообщил Кличко.

+5
Какая стрррашная эпидемия. В мозгу у педали как опарыши зашевелились мысли, чем бы ещё изгадить жизнь киевлянам. Для их же блага, естессно!
04.05.2020 12:14 Ответить
+5
Где "массовый падеж" и "горы трупов"?Где "гробы,как в Италии"?
04.05.2020 12:20 Ответить
+3
04.05.2020 12:11 Ответить
04.05.2020 12:11 Ответить
За неделю жена уже успела выздоровить
04.05.2020 12:27 Ответить
Какая стрррашная эпидемия. В мозгу у педали как опарыши зашевелились мысли, чем бы ещё изгадить жизнь киевлянам. Для их же блага, естессно!
04.05.2020 12:14 Ответить
Вспышка справа, вспышка слева, так в армии тренировали и страх куда-то исчезает, ко всему люди привыкают.
04.05.2020 12:16 Ответить
По трипперу данные есть ?
А как со СПИДом дела ?
04.05.2020 12:16 Ответить
А туберкулез?
04.05.2020 12:19 Ответить
Мне тут много раз объясняли что туберкулёз - это болезнь социальных низов, и что приличным людям он не опасен. Вот думаю - это я дурак, или те кто мне это рассказывали ?
04.05.2020 12:22 Ответить
Звиздят.Так что второй вариант ("или те,кто мне это рассказывал")
04.05.2020 12:31 Ответить
За словами медика, тільки завдяки карантину установи охорони здоров'я не мають величезного навантаження Головний лікар Олександрівської лікарні в Києві Людмила Антоненко стверджує, що коронавірус небезпечніше грипу. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню https://lb.ua/society/2020/05/02/456578_ya_bi_rozslablyalasya_intervyu_z.html "Лівий берег". "У сезон грипу також надходить багато хворих, є і дуже важкі пневмонії, і пацієнти вмирають, і медичний персонал хворіє. Наприклад, в цьому році ми врятували хворого, який був просто приречений, підключивши його до апарату ЕКМО. У нього був грип типу А . Він дуже небезпечний, дуже заразний (заразний), але на сьогодні ми бачимо, що вірус COVID-19 ще більш контагіозний і ще більш небезпечний ", - зазначила вона.Читайте також: https://focus.ua/lifestyle/454368-moda-posle-koronavirusa-trendi-2020 Маски зникнуть, а спортивні костюми залишаться. Що ми будемо носити після карантину За її словами, тільки завдяки карантину установи охорони здоров'я не мають величезного навантаження.На питання, чи зросте кількість хворих і госпіталізованих після скасування карантину, Антоненко відповіла: "Може рости, а може бути, нам пощастить: вже сонячно, повітря прогрівається, може, буде не так багато хворих, як було б у другий період року".Крім того, лікар розповіла, чи буде восени друга хвиля поширення коронавируса."Очікується, що так. Ми не знаємо, як буде вести себе цей вірус, але за законами життя вірусів має бути друга хвиля. Про це говорять інфекціоністи та епідеміологи", - сказала Антоненко.
04.05.2020 12:17 Ответить
Про це говорять інфекціоністи та епідеміологи", - сказала Антоненко.

Ага, а еще бабки на лавочках много о чем говорят.... уровень!
04.05.2020 12:26 Ответить
Цитата. "Мы с рождения строим свою иммунную систему, каждый день контактируя с бактериями и вирусами, наш организм модулирует антитела. Если мы поместим ребенка в стерильный пузырь он не вырастет здоровым, он будет стерилен, но беззащитен перед инфекциями. Что я вижу сейчас, вы взяли человека, посадили в стерильный дом, рекомендовали омывать все дезинфекторами, убивая 99% бактерий и вирусов, говорите одевать маску и перчатки, когда выходить наружу. Какую роль это играет для иммунной системы? Иммунная система «детренируется» начнет снижаться. Дезинфицируя все, мы убиваем и те бактерии и вирусы, что работают на нас. Это наука, ребята… И здравый смысл.А после "открытия" карантина, что вы думаете случится? Будет подъем количества заболеваний, мы уже снизили иммунитет населения."
04.05.2020 14:42 Ответить
Где "массовый падеж" и "горы трупов"?Где "гробы,как в Италии"?
04.05.2020 12:20 Ответить
in the nightmares
04.05.2020 12:28 Ответить
Шо ты, как маленький... метро же закрыли, если бы не закрыли, были бы одни трупики. (С)
04.05.2020 12:28 Ответить
https://www.zhitomir.info/news_191868.html Житомир.info | ​Лікарню у Бердичеві закрили на карантин, ще один спалах COVID-19 - серед медиків Коростеня
04.05.2020 12:23 Ответить
Подскажите сколько десятков гробов подвозить к этому очередному центру эпидемии.
04.05.2020 12:27 Ответить
Не менее 500 сразу бери,не промахнешься.А у тебя лаковые?
04.05.2020 12:33 Ответить
Да в Киеве СПИДОМ болеют в 100 раз больше,чем этим короногрипом несчастных ым,развели панику из каждого утюга
04.05.2020 12:26 Ответить
Ищи, кому выгодно...
"Послушайте!
Ведь, если звёзды зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были?
Значит - кто-то называет эти плевочки жемчужиной?" - В. Маяковский.
04.05.2020 14:50 Ответить
60%гражда Украины погибает от сердечно-сосудистой заболеваний,от короногрипом только 3%заьплевших,афера века
04.05.2020 12:29 Ответить
Чем больше информации по коронавирусу, тем чаще появляется шалая мысль, что население восточной Европы обладает каким-то особым иммунитетом. И это не зависит ни от карантина, ни от чего-то еще. Такая же история была со свинским гриппом в 2009. Мы его практически не заметили, как и все наши ближайшие соседи.
04.05.2020 12:34 Ответить
Кличко, відкривай базари. Не знищуй малий бізнес.
04.05.2020 22:46 Ответить
 
 