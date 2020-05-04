В Киеве за сутки зафиксировали 24 новых случая COVID-19, один человек умер, всего 1535 инфицированных, - Кличко
За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 24 новых случая коронавирусной болезни.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом увеличилось еще на 24 человека. Один случай, к сожалению, - летальный. На сегодня в столице уже 1535 подтвержденных случаев заболевания COVID- 9. Из них 27 человек умерли", - рассказал он.
COVID-19 подтвердили у 15 женщин в возрасте от 27 до 81 года. И 8 мужчинот 19 до 74 лет. И у парня, которому 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
"Отмечу, что несколько дней число тех, у кого обнаружили вирус, несколько уменьшается. Но, вместе с тем, растет количество инфицированных, которым требуется госпитализация. Сегодня в стационарах городских больниц с диагнозом коронавирус находятся 215 пациентов, в том числе 4 детей. С подозрением на COVID-19 - 68 больных. С пневмониями - всего 413 пациентов", - сообщил Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А как со СПИДом дела ?
Ага, а еще бабки на лавочках много о чем говорят.... уровень!
"Послушайте!
Ведь, если звёзды зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были?
Значит - кто-то называет эти плевочки жемчужиной?" - В. Маяковский.