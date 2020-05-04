РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9572 посетителя онлайн
Новости Денис Ермак и Гео Лерос
2 949 30

Расследование дела о "пленках Ермака" ведется полным ходом, брат главы ОП ходит на допросы - "слуга народа" Янченко

Расследование дела о "пленках Ермака" ведется полным ходом, брат главы ОП ходит на допросы - "слуга народа" Янченко

Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко заявила, что сейчас "ведется полным ходом" расследование дела о записях, на которых брат председателя Офиса Президента Денис Ермак якобы торгует должностями и договаривается о лоббировании интересов.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Что удалось выяснить? Во-первых, претензии не столько к главе Офиса президента, как к его брату. Во-вторых, ни одного человека, который фигурировал на пленках, обнародованных Леросом, не назначено в должности. Поэтому на первый взгляд это больше похоже на историю о родственнике, который много хвастается, чем на коррупцию чиновника. Но у нашей команды есть принцип, который заключается в том, что неприкасаемых нет. Поэтому расследование ведется полным ходом, брат Андрея Ермака ходит на допросы, а у него дома проводятся обыски. Если будет доказано, что были злоупотребления, причастные лица должны быть привлечены к ответственности", - сказала Янченко.

Отвечая на вопрос о том, должен ли председатель ОП Андрей Ермак уйти в отставку в случае доказательства вины его брата, Янченко сказала:

"По его усмотрению. Но я считаю, что людям не под силу отвечать за поступки всех их родственников".

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело о "пленках Ермака" переквалифицировали со "злоупотребления властью" в "мошенничество", - адвокаты Лероса

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Смотрите также: Вероятный автор видео с братом Ермака Штанько: Я записей не делал, откуда они взялись, не знаю. ВИДЕО+ФОТО

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Автор: 

Янченко Галина (72) Ермак Андрей (1314) Ермак Денис (95)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
брат главы ходит на допросы, и по прежнему предлагает должности только такса стала выше, под следтствием как никак.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:24 Ответить
+12
Расследование дела о "пленках Ермака" ведется полным ходом, брат главы ОП ходит на допросы - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 8526
показать весь комментарий
04.05.2020 12:25 Ответить
+12
Расследование дела о "пленках Ермака" ведется полным ходом, брат главы ОП ходит на допросы - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 8632
показать весь комментарий
04.05.2020 12:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а шо носит...
показать весь комментарий
04.05.2020 12:22 Ответить
ні він у велюр ходить
показать весь комментарий
04.05.2020 13:12 Ответить
брат главы ходит на допросы, и по прежнему предлагает должности только такса стала выше, под следтствием как никак.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:24 Ответить
Он - ходит, а Кузьменко Юлия - ездит... Надо спрашивать, что лучше?
показать весь комментарий
04.05.2020 12:41 Ответить
В чём сила, брат?
показать весь комментарий
04.05.2020 12:24 Ответить
Расследование дела о "пленках Ермака" ведется полным ходом, брат главы ОП ходит на допросы - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 8632
показать весь комментарий
04.05.2020 12:26 Ответить
они как кровные братья
показать весь комментарий
04.05.2020 13:15 Ответить
Як від одної мами...
показать весь комментарий
04.05.2020 13:51 Ответить
Расследование дела о "пленках Ермака" ведется полным ходом, брат главы ОП ходит на допросы - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 8526
показать весь комментарий
04.05.2020 12:25 Ответить
Угу..Брат при смерти лежал в багажнике мерса, весь израненный Порошенком.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:29 Ответить
Зебіли, хавайТе, це роса божа.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:26 Ответить
Ща всё досконально расследуют и посадят ...Лероса.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:26 Ответить
А почему он еще на свободе, опорочил воскресшего брата, и думает что это сойдет ему с рук.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:28 Ответить
Ёмкие и точные комментарии про эту деятельницу в отдельной статье админу не нравятся. Так что полегче.😉
показать весь комментарий
04.05.2020 12:26 Ответить
Буду бить аккуратно, но сильно.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:30 Ответить
«И пошел брат на брата...»
показать весь комментарий
04.05.2020 12:28 Ответить
Ермак воскрес?
Воистину воскрес!
показать весь комментарий
04.05.2020 12:30 Ответить
Христос неизвестно, а Эрмак-точно.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:43 Ответить
Ну, якщо Єрмак не пов'язаний з братом то, брата потрібно судити за шахрайство.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:31 Ответить
канєшна-канєшна!
демократі... демократичніші ви наші!
показать весь комментарий
04.05.2020 12:40 Ответить
скажут что пошутил, и дело с концом
показать весь комментарий
04.05.2020 12:43 Ответить
а второй брат, пока зеля видосики снимает, как ни в чем не бывало, продолжает "руководить" страной..... офигенно!
показать весь комментарий
04.05.2020 12:47 Ответить
Там не стільки кримінальна складова як моральна, обидва братки достойні один одного в цьому плані.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:34 Ответить
ходит на допросы. А ДОЛЖЕН С ВИЛАМИ В СПИНЕ ЛЕЖАТЬ.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:38 Ответить
"Боярам в думах говорить по-ненаписанному, дабы дурь каждого видна была".
Схоже, в Зю!-команді вирішили скористатися цією рекомендацією від Петра І. Тому і використовують в якості "говорящої голови" саме Галю.
Щоб ще й весело було.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:49 Ответить
брат главы ОП ходит на допросы

Куда-куда ходит? По идее, сидеть он должен, а не ходить
показать весь комментарий
04.05.2020 13:53 Ответить
Та ничего ему не будит. Ходить можно Годами и поменять кучу следователей , а если и передадут в Суд , то причин не начать или продолжать Вечно.
показать весь комментарий
04.05.2020 14:09 Ответить
а почему ходит а не сидит в сизо?. видаль моника заступилось
у него или мошенничество или коррупция... третьего не дано..)))
показать весь комментарий
04.05.2020 14:22 Ответить
Якщо одним словом охарактеризувати нинішню владу то це слово - ПІЗДЬ.Ж!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
04.05.2020 16:00 Ответить
 
 