Расследование дела о "пленках Ермака" ведется полным ходом, брат главы ОП ходит на допросы - "слуга народа" Янченко

Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко заявила, что сейчас "ведется полным ходом" расследование дела о записях, на которых брат председателя Офиса Президента Денис Ермак якобы торгует должностями и договаривается о лоббировании интересов.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Что удалось выяснить? Во-первых, претензии не столько к главе Офиса президента, как к его брату. Во-вторых, ни одного человека, который фигурировал на пленках, обнародованных Леросом, не назначено в должности. Поэтому на первый взгляд это больше похоже на историю о родственнике, который много хвастается, чем на коррупцию чиновника. Но у нашей команды есть принцип, который заключается в том, что неприкасаемых нет. Поэтому расследование ведется полным ходом, брат Андрея Ермака ходит на допросы, а у него дома проводятся обыски. Если будет доказано, что были злоупотребления, причастные лица должны быть привлечены к ответственности", - сказала Янченко.

Отвечая на вопрос о том, должен ли председатель ОП Андрей Ермак уйти в отставку в случае доказательства вины его брата, Янченко сказала:

"По его усмотрению. Но я считаю, что людям не под силу отвечать за поступки всех их родственников".

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".